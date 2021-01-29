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Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена

Печерський районний суд Києва не приймав рішень про порушення кримінальних справ стосовно колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена.

Про це пресслужба суду повідомляє на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У засобах масової інформації поширюється твердження про ухвалення Печерським районним судом Києва судового рішення, на підставі якого зареєстровано кримінальне провадження стосовно колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена. Пресслужба суду доводить до відома громадськості, що на розгляді слідчого судді Печерського районного суду м.Києва перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах Андрія Деркача", - сказано в повідомленні.

Пресслужба суду зазначає, що 11 вересня 2020 року скаргу було задоволено, й уповноважених осіб Офісу генпрокурора зобов'язали внести відомості в ЄРДР за заявою Деркача і почати досудове розслідування.

"За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального злочину мають дії окремих представників міжнародних організацій без вказівки їхніх прізвищ", - повідомили в суді.

Суд просить не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію про судові рішення.

Нагадаємо, 26 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив на брифінгу, що через 2 дні після інавгурації нового президента США Джо Байдена Печерський райсуд відкрив проти Байдена і Порошенка 2 нові кримінальні справи.

Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена 01
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Топ коментарі
+37
Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 5897
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29.01.2021 20:50
+33
Угадился клоун 🤢🤡🤬 говнобородько ! Ну и дегенераты !😹😂👏👏👏
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29.01.2021 20:38
+25
Сцикло сидить штанці сушить. Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 8879
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29.01.2021 20:41
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Угадился клоун 🤢🤡🤬 говнобородько ! Ну и дегенераты !😹😂👏👏👏
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29.01.2021 20:38 Відповісти
то Венедиктовна начинает вопить по Роттердаму ++ дело НАБУ мол прокурор негодяй(а приказы я отдавала закрыть дело в интересах Наперстка) то тут пагорбный суд задумался а что если их и в камеру Гуантанамо приземлят скоро..хвостом замахали.... сучченые...
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29.01.2021 21:05 Відповісти
Сцук! Ну переобуваются в воздухе!
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29.01.2021 20:39 Відповісти
Ну вот и кому верить?
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29.01.2021 20:39 Відповісти
Дочитай новость до конца--они НЕ отрицают, что приняли такое решение)))
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29.01.2021 21:10 Відповісти
Але як вони могли зареєструвати кримінальне провадження за скаргою про порушення "деяких представників міжнародних організацій" -- БЕЗ ВКАЗАНИХ ПРІЗВИЩ ?
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30.01.2021 06:56 Відповісти
Да указаны там все "призвыща"! - или вы думаете, что пещерный суд не сбрехал? Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 4750
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30.01.2021 07:11 Відповісти
Напомним, 26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что через 2 дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена Печерский райсуд открыл против Байдена и Порошенко 2 новых уголовных дела.Источник: https://censor.net/ru/n3244997

Фейкометы
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29.01.2021 20:39 Відповісти
Хто?
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29.01.2021 20:41 Відповісти
Хоча питання було не до тебе, але відповім. Не бачу!!! Хто конкретно фейкомет? Головань, або печерський суд? Запитання також стосуються Василий Васильев 4e7382b9
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29.01.2021 20:49 Відповісти
адвокату набрехать, як два пальця обісцять, де ви там бачите відкриття карних справ?
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29.01.2021 20:51 Відповісти
Так само як і суду. Я бачив прецедент восени минулого року. І бачив триньдьож бубачки та венедиктової стосовно тих справ. І я б не стверджував що у зедебілів вище згаданих, з того часу побільшало мізгів.
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29.01.2021 20:57 Відповісти
ви думаєте, що печерський суд почав брехати тільки за часів зеленського?
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29.01.2021 21:00 Відповісти
Звісно ні! Це принципово? Це має якесь значення у питаннях що ми обговорюємо? Що за дитячий садок...
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29.01.2021 21:08 Відповісти
***, черным по белому:

уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в ЕРДР по заявлению Деркача и начать досудебное расследование



Это что - не открытие справ???

Где тут "опровержение слов Голованя"?! - Головань именно это и сказал.
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29.01.2021 21:03 Відповісти
це не відкриття карних справ. Якщо ви не розумієте що таке досудове розслідування, я вам допомогти не можу, та вам це і не потрібно
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29.01.2021 21:06 Відповісти
ясен пень, что ты нихера не можешь - потому что начать расследование это и есть завести дело.

можешь, конечно, еще повыпендриваться - зебуины тебе платят именно за это, не так ли?

но прежде чем защищать зебуинов, все же рекомендую посмотреть цифры в платежке - возможно твой энтузиазм немного поубавится.
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29.01.2021 21:11 Відповісти
"... без вказаних прізвищ"
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30.01.2021 06:59 Відповісти
11 сентября 2020 года жалоба была удовлетворена, и уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в ЕРДР по заявлению Деркача и начать досудебное расследование. Источник: https://censor.net/ru/n3244997
усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций без указания их фамилий" Источник: https://censor.net/ru/n3244997
Что написано пером. Дело не закроешь. но вести без указания фамилий, а потом по результатам выборов....
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29.01.2021 21:10 Відповісти
Порошенко никак цену себе составить не может.Этом в его стиле:все,кроме правды.Думает на этой почве как-то обратить на себя внимание Байдена.
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29.01.2021 21:12 Відповісти
Зачем ему внимание привлекать -они и так дружат,и дружба их уже приносит плоды-санкции на дубину из фракции гундосова,игнор на др и не приглашение моники в Давос)
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29.01.2021 21:20 Відповісти
Тупой ещё тупее - Васька васькин и Порошенко каждый день срет вам , зебанутым совкодрочерам в тапки 😜
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29.01.2021 21:42 Відповісти
Ой манюня, здається ти не на той пост відповіла...
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29.01.2021 21:47 Відповісти
Видохлася зебидлота... Старі упороті зебіли хоч аргументи якісь приводили. Хоч і зебільні, але все ж таки. Нові, на кшталт тебе просто зедибільні твердження пишуть.
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29.01.2021 21:20 Відповісти
от сейчас Джо стало немного спокойнее.... переживал
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29.01.2021 20:41 Відповісти
Сцикло сидить штанці сушить. Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 8879
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29.01.2021 20:41 Відповісти
і з кросівок витряхує ))))))
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29.01.2021 20:44 Відповісти
Так Печерские правдолюбцы сами же написали- "в октябре 2020 мы, Печерские судьи, без малейших указаний со стороны ОПы, по заявлению агента ФСБ РФ Деркача,постановили возбудить дело против Порошенко и Байдена" А то, шо Зеленский знал об этом событии и анонсировал его на своей прессконференции еще в сентябре- простое совпадение.
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29.01.2021 20:43 Відповісти
"усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций без указания их фамилий", - сообщили в суде."
Це що взагалі за нісенітниця?! Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 3113
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29.01.2021 20:49 Відповісти
це так кореспондент зрозумів та нам подає як правду
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29.01.2021 21:02 Відповісти
Це так пес виляє хвостом, коли хоче сподобатися ))
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30.01.2021 07:06 Відповісти
Це щоб більше туману напустити.
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29.01.2021 21:16 Відповісти
Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 5897
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29.01.2021 20:50 Відповісти
.бугаг
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29.01.2021 21:30 Відповісти
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8272
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29.01.2021 21:31 Відповісти
В этой фотожабе прекрасно всё! Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8635
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29.01.2021 21:50 Відповісти
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8934 Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8934 Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8934
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29.01.2021 22:43 Відповісти
Систему ПВО вокруг Киева и области Порошенко в июле-сентябре 2014 года выстроил с помощью генералов НАТО ,больших спецов в этом деле,....фамилий называть не буду....Крысы Путлера тогда поняли одну вещь...Новоотсоссия КГБиста от Харькова до Одессы обосра... Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 819
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29.01.2021 20:53 Відповісти
в "команде" порошенки пети все как на подбор - БРЕХУНЫ!
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29.01.2021 20:53 Відповісти
Я могу критиковать Порошенко,знаю его ошибки,которых ВЫ болваны не видели...но это другая ИСТОРИЯ...
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29.01.2021 20:55 Відповісти
а шо мы пропустили????
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29.01.2021 20:57 Відповісти
Хто не йде, той не спотикається.
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30.01.2021 07:11 Відповісти
Сенатор, от умеете вы зеленыx взболтать до их природного красного цвета Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 5654
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29.01.2021 21:13 Відповісти
а все таки, шо не говорите, а без Печерского суда было бы горазно скучнее - одна гнусявая буба и та десять раз из десяти несмешная...(((
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29.01.2021 21:02 Відповісти
Неужели эти два негодяя не получат наконец по заслугам от Печерского суда? Сколько можно терпеть эту разнузданную русофобию, доиграетесь!!
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29.01.2021 21:04 Відповісти
Если бы не Даля Грибаускайте и президент Болгарии в 2015 году ...сидели бы вы крысы что Навальный в Матросской тишине... Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 253и не мычали даже...Порошенко Гений...а вы БАРАНЫ
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29.01.2021 21:05 Відповісти
То, что Порошенко - ГЕТЬМАН, нет сомнений. Лучший за все время независимости. Эмоции сдерживай, пожалуйста.
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29.01.2021 21:43 Відповісти
Они уже не только передумали, но и дела закрыли.
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29.01.2021 21:09 Відповісти
Интересно, что эти "судьи" запоют под санкциями животворящими?
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29.01.2021 21:13 Відповісти
Та ви шо? Миші з'їли?
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29.01.2021 21:14 Відповісти
)))))поздно,марзоты...для того и говорилось,чтоб вы не успели свои тупые делишки замолчать и выгородить зекретина с его идиотами
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29.01.2021 21:15 Відповісти
Байден просто обязан сегодняшнюю МОЛЬ Кучмы поставить в угол...,А Петру Алексеевичу я подскажу кого именно...
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29.01.2021 21:16 Відповісти
Помню 1995 год, когда в Мариуполе продавали всё военное с военного аэродрома, часть тогда расформировали как ненужную для Украины, ещё тогда при президентстве Кучмы шло уничтожение вооружённых сил Украины, а при Януковоще разобрали военный аэродром, а плиты посадочной полосы растаскали на строительство дорог. одну из которых открывал в Жданове Янукович Премьер Украины. Хотелось у Кучмы спросить куда делось тактическое оружие Украины ,которого в Украине было на несколько Армий
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29.01.2021 21:26 Відповісти
Было дело.Помню.
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29.01.2021 21:43 Відповісти
В Умані теж аеродром разбарахолили і військових городків з десяток !!!))
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29.01.2021 21:52 Відповісти
Не може бути, аеродром Порошенко в Панвму вивіз , а тактичну зброю на Мальдіви !!! ))))
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29.01.2021 21:50 Відповісти
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8089
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29.01.2021 21:19 Відповісти
допустим суд даст добро на арест Байдена и шо дальше?
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29.01.2021 21:20 Відповісти
как шо? - опровержение вроде етого.
напутали мол, превысили и вообще с шариём перепутали...
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29.01.2021 21:23 Відповісти
Ну как що дальше. Очень просто, возьмут повестку доблестные прокуроры мадамы венедиктовой и полетят в США вручать её гражданину Байдену, а если добровольно не явится, приведут принудительно прямо в доблестный печерский суд. И чего вы спрашиваете, и так всё ясно.
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30.01.2021 00:26 Відповісти
БеняДиктова и Бакланов припрутся в Белый дом для Ареста Петра Алексеевича Байдена... Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 4867
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29.01.2021 21:24 Відповісти
Президент Украины сегодня Байденко Петр Алексеевич... Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 2265 Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 2265
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29.01.2021 21:25 Відповісти
Конечно очень хотелось бы, но увы пока не так.
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29.01.2021 22:14 Відповісти
Ахаха, мне нравится реакция зебуинов на этой ветке. Как бы не обосрались, но всё таки обосрались и трошки подгорело.
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29.01.2021 21:26 Відповісти
Завтра в Черное море зайдет третий эсминец США..., Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 9169 за подлодку Курск не знаю...за авианосца Кузю тоже Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 5838
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29.01.2021 21:27 Відповісти
эсминец США в Черном море?
все 28 доблестных кацфлотов стоят на ушах и дров жгут немеряно - сидельцы валить не успевают ))
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29.01.2021 21:44 Відповісти
А как зесрань носилась с этими не до пленками...гундосый аж на прессухе их рекламировал-за что и ответит по полной)
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29.01.2021 21:27 Відповісти
Трамп сдал Путлера в обмен на свободу...расскажет все...быдло МАВЗОЛЕЙНЫЕ вы приплыли...АУТ
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29.01.2021 21:30 Відповісти
Бридко і гидко, але як на долоні- обісралися!
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29.01.2021 21:44 Відповісти
Пісяєм! пісяєм! пісяєм! Ой... вже вкакались.
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29.01.2021 21:50 Відповісти
во дають, супер юристи, головань їм про січень а вони йому про вересень, бубочка 6 разів зустрічається з послихою, яку призначив Помпео. а вони кріму на Байдена. Напевне портков заблудився в реальності, а може підтримують павшого в боротьбі Сашка, а може це для підтримки руді, який вже почав петляти. Так він їх здасть в патрохами, та ще і звинуватить в організації провокації проти трампа. Однак скоріше за все єрмак тягне, як завжди гуму - саме розмокчеться. бо стане питання прямо, хто видав записи розмов. крім єрмака нікому. може скромний полковник разом з богданом внесуть ясність.
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29.01.2021 21:54 Відповісти
Какие, нахрен, дела против Байдена? Судьям Печерского суда очень даже не комильфо постоянно ходить в обоссаных и обосраных мантиях.
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29.01.2021 21:59 Відповісти
Подейкують що в цьому сіді недавно був Ляшко та неоднозначно демонстрував картину «Здирання шкіри з продажного судді» відомого художника Герарда Давіда...
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 9642
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30.01.2021 13:19 Відповісти
Тобто,справа відкрита,але проти кого,чи чого,ми не скажемо Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 4663
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29.01.2021 22:35 Відповісти
ясное дело, таргрвые партнеры в другой стороне))))))))))))))))))
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30.01.2021 01:20 Відповісти
Гумор з США небезпечний для юморонів.
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30.01.2021 06:22 Відповісти
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 7549
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30.01.2021 13:14 Відповісти
Зобов'язали зареєструвати і розслідувати, то чого відмовляєтеся? Боїтеся американських санкцій? То чого вам їх боятися, ви ж ненавидите піндосів, ваші брати кацапи, от і будете разом із зрадником Деркачом іздити в московію та Крим. Можете ще на Даунбас, чи навіть у Абхазію. Санкції обов'язково вас знайдуть і виправдання американська феміда не приймає. Нагадив - носом у своє ж дєрмо.
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30.01.2021 13:57 Відповісти
 
 