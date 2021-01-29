Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена

Печерський районний суд Києва не приймав рішень про порушення кримінальних справ стосовно колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена.

Про це пресслужба суду повідомляє на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У засобах масової інформації поширюється твердження про ухвалення Печерським районним судом Києва судового рішення, на підставі якого зареєстровано кримінальне провадження стосовно колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена. Пресслужба суду доводить до відома громадськості, що на розгляді слідчого судді Печерського районного суду м.Києва перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах Андрія Деркача", - сказано в повідомленні.

Пресслужба суду зазначає, що 11 вересня 2020 року скаргу було задоволено, й уповноважених осіб Офісу генпрокурора зобов'язали внести відомості в ЄРДР за заявою Деркача і почати досудове розслідування.

"За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального злочину мають дії окремих представників міжнародних організацій без вказівки їхніх прізвищ", - повідомили в суді.

Суд просить не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію про судові рішення.

Нагадаємо, 26 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив на брифінгу, що через 2 дні після інавгурації нового президента США Джо Байдена Печерський райсуд відкрив проти Байдена і Порошенка 2 нові кримінальні справи.