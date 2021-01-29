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Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко

Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу. Сьогодні про своє становище може дізнатися й Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.

Він зазначив, що країни першої хвилі мають отримати вакцину розробки Pfizer.

"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, чи увійшла Україна до першої хвилі отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Йдеться про мРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня проходить засідання глобального правління COVAX і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, пріоритетність країн", - заявив Ляшко.

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Топ коментарі
+6
Австралійський інститут Льове включив Україну до рейтингу країн, які найгірше відреагували на пандемію коронавірусу. Україна посіла 90-те місце серед 98 можливих.

Завдяки особистому контролю.
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29.01.2021 20:29
+3
Представители глобального механизма COVAX Источник: https://censor.net/ru/n3245002

Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
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29.01.2021 20:31
+1
та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись
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29.01.2021 20:30
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в первой волне рабиновичи с червоненками...
вам вэлыкэ будивныцтво и гой-тарифы.
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29.01.2021 20:28 Відповісти
та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись
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29.01.2021 20:30 Відповісти
поверь,эти трижды занимают очередь...
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29.01.2021 20:31 Відповісти
та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись

Да ни кто не вакцинировался- все это всемирная афера.
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29.01.2021 20:33 Відповісти
Та про свій стан Україна і так добре знає, тільки це тобі, недолугому, ще не зрузуміло
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29.01.2021 20:29 Відповісти
"Через рік, у цю пору, коли дощик піде вгору" Дитяча промовка про поставки вакцини в багатостраждальну Україну.
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29.01.2021 20:56 Відповісти
Австралійський інститут Льове включив Україну до рейтингу країн, які найгірше відреагували на пандемію коронавірусу. Україна посіла 90-те місце серед 98 можливих.

Завдяки особистому контролю.
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29.01.2021 20:29 Відповісти
ні, спочатку чиновники якось з переляку реагували, це вже потім їм все пофіх стало, як перехворіли легкою формою, але не все ще закінчилось, лікарі кажуть про повторні випадки захворювання ковідом та в більш важкому варіанті, то ще маємо надію, що влада ще своє отримає
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29.01.2021 20:34 Відповісти
ПІДОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ
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29.01.2021 20:37 Відповісти
А последние 8 - кто, хотелось, чисто для интереса узнать? Какие страны еще у себя местного Зеленского выбрали?
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29.01.2021 21:39 Відповісти
Кенгуру мудрее ослов...
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29.01.2021 21:46 Відповісти
Представители глобального механизма COVAX Источник: https://censor.net/ru/n3245002

Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
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29.01.2021 20:31 Відповісти
Ага, типа седня решат
Ну а некоторые жабы уже неделю квакают, что вакцинация начнется в середине февраля
Вот и вся цена жабьим словам
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29.01.2021 20:31 Відповісти
Жабы это жабы. Они сами признались, что они НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ, а плывут по течению. Куда занесет - туда и занесет, там и будут квакать.
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29.01.2021 21:06 Відповісти
Вакцину Зfizer от COVAX с эффективностью 95% конечно же бесплатно получат обычные врачи, пенсионеры. А китайское гуано, купленное через фирму прокладку с эффективностью 50% конечно же будут давать депутатам и чиновникам.
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29.01.2021 20:33 Відповісти
Поки ці вакцини в Україну дійдуть , і поки їх оприходують , -- половина країни перехворіє , а решта просто не захоче вакцинуватися .
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29.01.2021 20:34 Відповісти
Та и сейчас больше половины не хочет.
А еще процентов 40 хотят Спутник - вот их желание я б точно выполнил. Ватность надо уменьшать
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29.01.2021 20:36 Відповісти
Накшталт Спутника там все зрозуміло . А от вакцинуватися нормальною європейською вакциною -- можна подумать .
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29.01.2021 20:48 Відповісти
Не-не-не! Кто хочет Спутником - того обязательно Спутником! Низзя же им отказать в последнем желании?
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29.01.2021 20:49 Відповісти
. Я теж не хочу вакцинуватись чимпопало . Тим паче , що перехворів якоюсь хернёй в середині вересня . ( Було схоже на звичайний грип , але без високої температури , но з сухим кашлем ) . Постійно контактую з випадковими людьми дотепер і нічим більше не хворію .
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29.01.2021 20:57 Відповісти
Меня можно убить/уничтожить. Причин- валом: неправильный переход улицы, например. Меня невозможно заставить вакцинироваться, только в камере пыток, никак не иначе.
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29.01.2021 20:37 Відповісти
справа добровільна,припини нити )
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29.01.2021 21:12 Відповісти
А я вовсе не ною. Я вижу- что происходит. А происходит- Запредел. Происходит- мерзость. Потому, мне бы не хотелось с вами спорить. У меня ест своё видение проблемы. Меня- не переубедить.
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29.01.2021 21:22 Відповісти
Такида... зачем противогротную пилюлю в нормальный организм...
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29.01.2021 21:30 Відповісти
Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6279 Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2996
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29.01.2021 20:39 Відповісти
Хай би маску зняла і передала адаму . ))
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29.01.2021 21:40 Відповісти
Есть план вакцинации ! Но вакцины только еще нет ! Определяют .... Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9648 пздц
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29.01.2021 20:42 Відповісти
"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом...

Ляшко..Не всі"при надії".
тому не ми, а ти.. Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1122
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29.01.2021 21:09 Відповісти
Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу .



Туреччина вже всіх медиків провакцинувала,а Ляшко все ходить "при надії"...
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29.01.2021 21:11 Відповісти
главное -район известен ," в районе февраля"- так кажется,,,
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29.01.2021 21:20 Відповісти
Сначала, зеленые лжецы, обещали до конца этой недели уже 100-200 тысяч доз подогнать
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29.01.2021 21:36 Відповісти
 
 