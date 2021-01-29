Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко
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Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу. Сьогодні про своє становище може дізнатися й Україна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.
Він зазначив, що країни першої хвилі мають отримати вакцину розробки Pfizer.
"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, чи увійшла Україна до першої хвилі отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Йдеться про мРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня проходить засідання глобального правління COVAX і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, пріоритетність країн", - заявив Ляшко.
Топ коментарі
+6 Павло ШОвте
показати весь коментар29.01.2021 20:29
+3 РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
показати весь коментар29.01.2021 20:31
+1 Alexey Timofeev 74274071
показати весь коментар29.01.2021 20:30
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Будь ласка, зачекайте...
вам вэлыкэ будивныцтво и гой-тарифы.
Да ни кто не вакцинировался- все это всемирная афера.
Завдяки особистому контролю.
Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
Ну а некоторые жабы уже неделю квакают, что вакцинация начнется в середине февраля
Вот и вся цена жабьим словам
А еще процентов 40 хотят Спутник - вот их желание я б точно выполнил. Ватность надо уменьшать
Ляшко..Не всі"при надії".
тому не ми, а ти..
Туреччина вже всіх медиків провакцинувала,а Ляшко все ходить "при надії"...