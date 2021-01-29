Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко

Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу. Сьогодні про своє становище може дізнатися й Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.

Він зазначив, що країни першої хвилі мають отримати вакцину розробки Pfizer.

"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, чи увійшла Україна до першої хвилі отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Йдеться про мРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня проходить засідання глобального правління COVAX і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, пріоритетність країн", - заявив Ляшко.

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