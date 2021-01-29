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Новини Політика України
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вакцина (3528) Гончарук (820) Донбас (21733) Дубінський Олександр (415) Нескоромний Дмитро (32) Наумов Андрій (52) Расюк (13)

Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

Полковник СБУ Нескоромний співає дифірамби Путіну, Пєсков обіцяє не приєднувати Донбас, Гончарук націлився назад у політику, - головні новини України та світу 29 січня 2021 року.

Нескоромний за Путіна

У мережі опубліковано запис розмови полковника СБУ Нескоромного з двома невідомими співрозмовниками. Нескоромний вітає їх з Новим роком "за московським часом", передає привіт "нашій московській сім'ї". "Володимир Володимирович - красень, сила", - говорить він.

Полковник СБУ Расюк, якого затримали за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова, заявив у суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником убивства був саме Нескоромний.

Плани Росії на Донбасі

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. За його словами, це питання не стоїть на порядку денному, а пропагандистка Симоньян, яка закликала "Росію-матушку" "забрати Донбас", не може бути виразником офіційної позиції РФ.

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія вибрала для окупованого Донбасу "Абхазький сценарій", за якого де-юре території не включають до складу РФ, але де-факто їх інтегрують.

У зоні ООС сьогодні поранено двох захисників України - ворог скинув на них із коптера два постріли ВОГ-17.

"Слуги" не визначилися, чи виганяти Дубінського

За виключення Дубінського з фракції виступають 100 зі 175 депутатів СН. Офіційно це питання розглянуть на засіданні фракції в понеділок.

Гончарук збирається повернутися в політику

готуюся до нового політичного сезону, тому що принципово важливо, щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти. ... Владі необхідно сформувати умови для розвитку економічної моделі для простих людей, які заслуговують кращого життя в нашій країні", - написав Гончарук у Фейсбуці.

Кому дістанеться безкоштовне щеплення

Кабінет міністрів затвердив календарний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. Першими щеплення отримають працюючі в лікарнях медики і військові з зони ООС. Слідом за ними вакцинують громадян старших за 80 і сімейних лікарів, а далі - громадян усіх інших категорій. Українці середнього віку, згідно з планом, зможуть отримати безкоштовне щеплення в листопаді і грудні.

Всього до кінця року збираються вакцинувати 14,4 млн осіб. Якою саме вакциною або вакцинами це будуть робити - в Кабміні не вказали.
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Топ коментарі
+14
Вот решила поизучать Дизель Шоу на предмет президентских выборов 😀😀😀
Смотреть невыносимо - набрали в команду кацапских и белорусских квэнщиков, те тупо юморят и постоянно орут по кацапски .

Украинские артисты очень отличаются своей интеллигентностью
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29.01.2021 22:05
+12
Гео Лероса выгнали за один день...а этого г*ндона - псячий рот ... неделю не могут.. шо так?
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29.01.2021 22:12
+10
Найближча мета Раши ,це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом ,як дестабілізуючий фактор !!!))
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29.01.2021 22:12
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Письков брехливый поц.
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29.01.2021 22:04 Відповісти
Найближча мета Раши ,це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом ,як дестабілізуючий фактор !!!))
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29.01.2021 22:12 Відповісти
Вот решила поизучать Дизель Шоу на предмет президентских выборов 😀😀😀
Смотреть невыносимо - набрали в команду кацапских и белорусских квэнщиков, те тупо юморят и постоянно орут по кацапски .

Украинские артисты очень отличаются своей интеллигентностью
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29.01.2021 22:05 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм ,на укрТБ повертається "русскоязичний" контент !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!)))
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29.01.2021 22:09 Відповісти
Смотреть невозможно - но ведь кто-то смотрит ?
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29.01.2021 22:11 Відповісти
73%-овий лохторат і не таке лайно схаває з задоволенням !!!)))
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29.01.2021 22:13 Відповісти
Сейчас идёт - это какой-то жах
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29.01.2021 22:10 Відповісти
Очень хорошие и с большим потенциалом возможностей являются артисты грузины, я думаю ты София не имеешь возражений к сказанному Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 6387
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29.01.2021 22:12 Відповісти
Артистов грузинов на украинском ТВ не видела
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30.01.2021 00:13 Відповісти
Понимаете Михо в свою очередь не адекватным очень был и теперь нашего брата не воспринимают как раньше
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30.01.2021 00:21 Відповісти
А Мишутка разве талантами обделён?
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30.01.2021 08:51 Відповісти
позырь (ссылка)
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30.01.2021 09:05 Відповісти
Sophia-Maria Duglass І ти постійно ореш по-кацапськi. Не помiтила?
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30.01.2021 09:00 Відповісти
Та не потрібен Росіі Даунбас , кремлю потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни сателіта !!!))))
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29.01.2021 22:07 Відповісти
Са... са... са... @@пу....
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29.01.2021 22:09 Відповісти
Чего у тебя заела пластинка дорогой ,электрофон сломался что ли ? Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 3262
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29.01.2021 22:21 Відповісти
А со скольки у них средний возвраст?
С 79, что ли?
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29.01.2021 22:08 Відповісти
Прикольно в том , что СБУшники хвалят ПУКИНА , а дискредетируют друг-друга - ИЗ-ЗА ЛЕНЕГ и ПАГОНОВ ??,
,
3Э-сбу - ужэ под КРЕМЛЕМ !,
,
ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??,,
,
,
При ПОРОХЕ - такой СМУТЫ НЕ БЫЛО ! ,
БЫЛ ПОДЕМ .
.
А счасс -- ОНИ ДЕЛАЮТ мудрий народ ВМЕСТЕ ужэ с ФСБ .
.
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29.01.2021 22:09 Відповісти
Скачивайте и РАСПРОСТРАНЯЙТЕ !.
..
https://files.dp.ua/ru/hekXmx5LTc -
-
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ - - !1!..
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ....
.
А ЧТО ВЫ СОБСТВЕННО - - ХОТЕЛИ ???..
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29.01.2021 22:12 Відповісти
Слушай тут на форуме есть мужик один у него ник" враг рода человеческого 666 " Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8759
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30.01.2021 00:39 Відповісти
А назначил ,кто любителя ***** , гниду
нескромного ? Марионетка фсбшная -зеленский , и если бы не перегрызлись назначенцы 🤢🤡 , нескромный предатель и дальше работал бы на врага Украины агрессора террориста путлера
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29.01.2021 22:11 Відповісти
Петя теж не пас задніх, один Сємочко чого вартий.
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29.01.2021 23:03 Відповісти
Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 4477
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29.01.2021 22:12 Відповісти
скрепно должно быть "бисплатна"
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29.01.2021 22:18 Відповісти
Гео Лероса выгнали за один день...а этого г*ндона - псячий рот ... неделю не могут.. шо так?
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29.01.2021 22:12 Відповісти
Мабуть гідного змінника ще не знайшли !!!)))
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29.01.2021 22:18 Відповісти
В АП приняли новую работницу ,которая переводит языки.Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 3579 Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 2911
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29.01.2021 22:15 Відповісти
Корабельна сосна соснова !!!)))
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29.01.2021 22:19 Відповісти
это представительница МУДРОГО НАРОДА 73 %
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29.01.2021 22:22 Відповісти
Гарніша половина "мудрого наріда" !!!)))
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29.01.2021 22:33 Відповісти
Лицо мёртвое и сиськи не честные , а так ничего великий Рафаель и Рембранд бы бы ох-ели
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29.01.2021 22:26 Відповісти
АП був при Порошенку, зараз ОП. То це Петіна работніца?
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29.01.2021 23:06 Відповісти
У Ермака спросите, он ближе Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 9141
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29.01.2021 23:10 Відповісти
ПРИКОЛЬНО ..
.
как там ?? на мазывать на хлеб ? .
.
Нас ДКРЯТ МЕДВЕДЧУКОВССКИЕ олигархи , а через 7-9 часов И РОССИЙССКИЕ ??.
ХОТЯ..
.
КАКАЯ РАЗНИЦА !. .
Только больше доить будут..
НО !! .
ЭТО НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ,,
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29.01.2021 22:21 Відповісти
Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8323
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29.01.2021 22:22 Відповісти
Билл Гейтс дал указание своей компании Майрософт атаковать любые сайты РАБссии включая Минобороны,ФСБ,СВР,Нацгвардии и ЛАХТА-2....Капец РАБссии Хакеры США это страшные люди... Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8676 Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8676
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29.01.2021 22:31 Відповісти
...а город Ха опять дєлят



Пэт Люра@Pet_lyra 4 ч

В течение 4-х суток полиция Харькова провела 350 обысков.
Ликвидировано 7 нарколабораторий, 5 интернет магазинов и 43 наркопритона.
Из'ято 3 тонны наркотиков и прекурсоров.
Установлена причастность 118 человек, 16 арестованы.
Вот это они психонули!
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29.01.2021 22:34 Відповісти
Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 21
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30.01.2021 12:44 Відповісти
Кернес не был Мафиози с Добкиным,она братаны Ярославского,бывшего начальника футбольного Металлиста... Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 801 Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 801
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29.01.2021 22:45 Відповісти
Украинцы среднего возраста, согласно плану, смогут получить бесплатную прививку в ноябре и декабре.

Окуенно, иначе не скажешь...
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30.01.2021 02:48 Відповісти
 
 