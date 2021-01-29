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У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти

29 січня 2021, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2020 № 1571 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) і додатки до них, зразка академічної довідки".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

Зокрема, в пункті 3 наказу сказано, що в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, що видаються вишами, може вказуватися інформація про особливі досягнення і/або відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 Закону України "про вищу освіту" .

Звертаємо увагу, що відмітку про відзнаку ставлять у дипломі про вищу освіту. Відповідно до наказу, в пункті 1 приміток до форми диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначено, що рядок із записом про додаткову інформацію передбачається в разі відзнаки.

Відомості про особливі досягнення і/або відзнаки також вказуються в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка.

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В реалиях 21 века, диплом о высшем образовании - это как бумажка подтверждающая, что человек нихера не умеет делать, а знания его уже давно устарели. Особенно это касается ой-ти сферы, где ребята без дипломов в 20 лет уже на синьйорских должностях и с зп по 2-5 тыс баксов.
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29.01.2021 21:58 Відповісти
Це "казки зі склепу" 30-ти річної давнини. Рідкісні винятки, як і в кожній справі, існують лише в якості ілюстрації мотивації "можливостей для всіх".
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29.01.2021 23:04 Відповісти
И кому красные дипломы помешали? В дипломах о высшем образовании может отображаться информация про высокие показатели в учебе, - приказ Минобразования - Цензор.НЕТ 152
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29.01.2021 22:02 Відповісти
Тупым и мешали.
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30.01.2021 08:36 Відповісти
Как? Ещё и читать надо уметь?У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти - Цензор.НЕТ 7458
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30.01.2021 12:30 Відповісти
Цю відмітку будуть ставити за хабар всім бажаючим. Зебіли торжествують!
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29.01.2021 22:19 Відповісти
Портрет «успішного» українця. Родом з невеликого міста чи села. З дипломом про вищу освіту при загальній неосвіченості . Вчитися було зовсім ніколи. Заробляння грошей і гонитва за успіхом почалися в дуже юному віці, що вимагало часу і волі, і ніяк не поєднувалося з традиційним академічним процесом. Благо, українські вузи завжди були готові «піти назустріч» при оцінці знань і видачі дипломів. Звісно ж, за розумну винагороду.Статки були нажиті в результаті гешефтів або «відтиснуті, відкочені або розпиляні». Українське суспільство завжди виявляло толерантність до вкрадених статків, обираючи їхніх власників до Рад й довіряючи їм керування країною- І.Компан.
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29.01.2021 22:20 Відповісти
кидаю рацуху - указать в дипломе результат теста на корону
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30.01.2021 08:24 Відповісти
Лучше не надо отображать никого!
Что бы не видели, какие они тупые.
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30.01.2021 08:35 Відповісти
 
 