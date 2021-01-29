Травнева пресконференція Зеленського в Маріїнському палаці обійшлася як мінімум у 269 тис. грн, - DoZorro
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Державне управління справами (ДУС) витратило на пресконференцію президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня 2020 року в Маріїнському палаці, щонайменше 269 тисяч гривень.
Про це повідомляє сайт DoZorro із посиланням на систему закупівель ProZorro, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти під час підготовки і проведення пресконференції витратили так:
46 тисяч гривень - електромонтажні послуги;
43 тисячі гривень - встановлення подіумів;
43,5 тисячі гривень - послуги з тематичного оформлення місця;
45,6 тисячі гривень - відеоапаратура;
48,4 тисячі гривень - професійне освітлення;
42,3 тисячі гривень - звукова апаратура.
Оформленням місця події займалася підприємниця Марина Грицуляк, яка за 2019 рік отримала від "Слуги народу" майже мільйон гривень за послуги з декоративного оформлення заходів.
Всього на діяльність Головного управління справами у 2020 році заклали 2,4 мільярда гривень. Це стільки ж, як і в 2019 році, і трохи менше, ніж у 2018 році - тоді заклали 2,64 мільярда. За інформацією системи ProZorro, в 2020 році ДУС провело 360 закупівель, під час яких уклали 357 договорів більш ніж на 97 мільйонів гривень. У 2019 уклали угоди на 131 млн гривень, а в 2018 - на 212 мільйонів гривень.
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Чудо-ВаЩе@compdemon 6 ч
Походу, нам її у президенти підсунули...
то без трусов на пианино,то 69 пар трусов
солома
Тепер черкащани можуть пишатися,що в них голова ОДА рекордсмен: "Ще у 2012 році Скічко в ефірі розважальної програми на "Новому каналі" одягнув на себе 69 пар трусів та встановив рекорд України(
Дибилам на заметку. Вот, что вы "выбороли".
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
шльондра. москальська курва.
43 тысячи гривен - установление подиумов;
43,5 тысячи гривен - услуги по тематическому оформлению места;
45,6 тысячи гривен - видеоаппаратура;
48,4 тысячи гривен - профессиональное освещение;
42,3 тысячи гривен - звуковая аппаратура.Источник: https://censor.net/ru/n3245011
Ну совсем совести мало у челя мог бы и магнитофоном с усилителем и колонками s90 обойтись
*****! Заберіть цього сцикуна з Банкової, бо воно нас по світу з торбою пустить.