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Зеленський (17387) пресконференція (177) Prozorro (217)

Травнева пресконференція Зеленського в Маріїнському палаці обійшлася як мінімум у 269 тис. грн, - DoZorro

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Травнева пресконференція Зеленського в Маріїнському палаці обійшлася як мінімум у 269 тис. грн, - DoZorro

Державне управління справами (ДУС) витратило на пресконференцію президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня 2020 року в Маріїнському палаці, щонайменше 269 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт DoZorro із посиланням на систему закупівель ProZorro, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти під час підготовки і проведення пресконференції витратили так:

46 тисяч гривень - електромонтажні послуги;

43 тисячі гривень - встановлення подіумів;

43,5 тисячі гривень - послуги з тематичного оформлення місця;

45,6 тисячі гривень - відеоапаратура;

48,4 тисячі гривень - професійне освітлення;

42,3 тисячі гривень - звукова апаратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель

Оформленням місця події займалася підприємниця Марина Грицуляк, яка за 2019 рік отримала від "Слуги народу" майже мільйон гривень за послуги з декоративного оформлення заходів.

Всього на діяльність Головного управління справами у 2020 році заклали 2,4 мільярда гривень. Це стільки ж, як і в 2019 році, і трохи менше, ніж у 2018 році - тоді заклали 2,64 мільярда. За інформацією системи ProZorro, в 2020 році ДУС провело 360 закупівель, під час яких уклали 357 договорів більш ніж на 97 мільйонів гривень. У 2019 уклали угоди на 131 млн гривень, а в 2018 - на 212 мільйонів гривень.
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Топ коментарі
+11
Идиотизм - бесценен. Нельзя измерить бездонную глупость Зеленского деньгами, у нее цены нет. Но дорого.
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29.01.2021 22:30
+11
Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 2816 Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 6128
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29.01.2021 22:33
+10
простой парєнь с народа... скромний такой...
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29.01.2021 22:30
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Идиотизм - бесценен. Нельзя измерить бездонную глупость Зеленского деньгами, у нее цены нет. Но дорого.
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29.01.2021 22:30 Відповісти
А що не могли продавати квітки ,як на Квартал 95???)))
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29.01.2021 22:45 Відповісти
"Піші - Трі бутилкі шампанского - вибросіла в пропасть" (фрагмент з к/ф "Кавказька полонянка"...
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30.01.2021 15:14 Відповісти
простой парєнь с народа... скромний такой...
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29.01.2021 22:30 Відповісти
Єврейський хлопчик з "пролетарской глубинки" !!!))))
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29.01.2021 22:51 Відповісти
Раньше только тётя Циля знала что оно идиет а теперь это знает вся страна!
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29.01.2021 23:01 Відповісти
Це там де майстри спорту "народилися"?
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29.01.2021 22:31 Відповісти
не ну а шо вы хотите...уважающий себя квнщик не может себе позволить выступать как какой то лох, без профессиональных осветителей и тематического оформления места...
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29.01.2021 22:31 Відповісти
Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 2816 Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 6128
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29.01.2021 22:33 Відповісти
Та пішов він нах
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29.01.2021 22:34 Відповісти


Чудо-ВаЩе@compdemon 6 ч

Походу, нам її у президенти підсунули...

Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 5750
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29.01.2021 22:36 Відповісти
Гандон, так спалиться, хз
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29.01.2021 22:36 Відповісти
мля ,ну шо за крайности...
то без трусов на пианино,то 69 пар трусов Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 4696

солома
Тепер черкащани можуть пишатися,що в них голова ОДА рекордсмен: "Ще у 2012 році Скічко в ефірі розважальної програми на "Новому каналі" одягнув на себе 69 пар трусів та встановив рекорд України(
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29.01.2021 22:38 Відповісти
Кстати, о тарифоборцах под флагами БЮТ+ОПЗЖ.
Дибилам на заметку. Вот, что вы "выбороли".
Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 275
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29.01.2021 22:41 Відповісти
Будь які дії зеленої плісняви ,це продовження лялькового балагана !!!)))
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29.01.2021 22:49 Відповісти
хіба можна жаліти грошей на доленосну для нації подію?
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29.01.2021 22:42 Відповісти
Нах надо
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29.01.2021 22:43 Відповісти



ОЛЕКСАНДР КОЛИМ






Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"


https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
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29.01.2021 22:46 Відповісти
ага, маленька україночка...а як прибіднялась... невинна, незаймані.

шльондра. москальська курва.
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30.01.2021 09:14 Відповісти
46 тысяч гривен - электромонтажные услуги;
43 тысячи гривен - установление подиумов;
43,5 тысячи гривен - услуги по тематическому оформлению места;
45,6 тысячи гривен - видеоаппаратура;
48,4 тысячи гривен - профессиональное освещение;
42,3 тысячи гривен - звуковая аппаратура.Источник: https://censor.net/ru/n3245011
Ну совсем совести мало у челя мог бы и магнитофоном с усилителем и колонками s90 обойтись Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 653
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29.01.2021 22:48 Відповісти
Когда этот шлепер съедет с Банковой и уедет последний КАМАЗ со стиральным порошком, тогда 73% поймут что Витя не так уж и много украл....
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29.01.2021 23:04 Відповісти
Тематичне оформлення місця - це зелена ЗЕ на задньому фоні? Це вона коштує 43,5 тисяч гривень? Травнева пресконференція Зеленського в Маріїнському палаці обійшлася як мінімум у 269 тис. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 9100
*****! Заберіть цього сцикуна з Банкової, бо воно нас по світу з торбою пустить.
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30.01.2021 00:59 Відповісти
А президент, надо признаться, был любитель немножко приврать, очень братцы любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать.
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30.01.2021 06:35 Відповісти
 
 