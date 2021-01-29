Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс
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Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив увечері в п'ятницю, що в'їзд і виїзд до Франції з країн, що не входять в ЄС, забороняється у зв'язку з епідеміологічною обстановкою в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На додаток до заходів комендантської години, які справили реальний, але недостатній ефект, ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. Будь-який в'їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського союзу, буде заборонений за винятком дуже важливих причин", - заявив глава французького уряду.
Він виступив після засідання Ради оборони, яка обговорювала стан пандемічної кризи у Франції.
Оголошена заборона, продовжив Кастекс, вступить в силу з 00:00 неділі.
"Будь-які в'їзди до Франції з країн ЄС будуть зумовлені пред'явленням тесту ПЛР, за винятком транскордонних працівників", - додав прем'єр-міністр.
Кастекс пояснив, що, хоча у Франції ситуація видається кращою, ніж у деяких сусідніх країнах, "вона тим не менш тривожна". "Близько 27 тис. наших співвітчизників госпіталізовані через COVID-19. Понад 3 тис. осіб перебувають у реанімації. Поширення варіантів, які називають "англійським" і "південноафриканським", загрожують сильним ризиком посилення епідемії", - повідомив Кастекс.
Французький прем'єр попередив, що "найближчі дні будуть визначальними" у тому, що стосується вживання можливих додаткових заходів.
Крім того, Кастекс оголосив, що "непродовольчі торгові центри площею понад 20 тис. кв. м закриваються з неділі як місця небезпечного в санітарному плані скупчення людей". Прем'єр також нагадав про важливість дотримання вже діючих превентивних заходів - правил особистої гігієни, соціального дистанціювання і носіння масок.
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Himikus@MrHimikus 3 ч
Якщо ви не медик, не в системі освіти, і вам не виповнилось 60 років, про безкоштовну вакцину можете забути.
Дітей в переліку теж немає!
*графа "інші категорії"- це не ви, це якраз по чисельності = армія різного роду чиновників і їх родичів 1,7млн
путін !
у нього для діточок є новенький "Спутничок " ( Спутник - V + Новичок)
и по етой самой причине и его предсказухе - тема закрыта до следующего года.
выдыхайте и учитесь франчуки - тут мастера спорта по хворобе,
а вы еще даже на гто не сдали..
Ні масочки ?
Ні решта заборон ?
Всі говорять, що теперішні заборони знову будуть продовжені ...
Бо 8-го мали б закінчитися, але ж вони постійно брешуть.
Хай трошки якось перейде, може, звернуся до Вас і / чи ОА з особистим питанням / проханням.
Як у Вас ? Заборонили ж виїзд з країни, так ? ...
У нас теж вимагають окремі "борці" закрити кордони, товчуть Трюдо, він був заїкнувся, що це порушує Конституцію ... Так тепер думають, як примусити тих, хто вертається, відбувати 14-денну ізоляцію в готелі. За власний рахунок, звичайно.
Правда, останні днів три просто по заголовках пробігала очима ... Що вони ще придумали - не в курсі.
Ви ж настрій позитивний зберігаєте ? Про майбутні подорожі думаєте ?
Агитация и пропаганда. Хоть листовками. Современных лидеров лепят СМИ. Как вон Зеленского: из клоуна сделали "президента".
К примеру, Зеля сейчас в роли голограммы. Которая получает все инструкции, до последней запятой, от тех кто реально (ужЕ, да) правит страной: от армейских. Потому Арестович - в составе ТКГ.
Це які такі =армейские= керують країною разом з Ляксєєм ?
То щось не ті військовики, які потрібні.
Большинство читателей цензора ( и не только ) думают что есть какой-то блогер Арестович, которого непонятно почему и непонятно кто назначил в ТКГ. Это - ошибочная точка зрения. Арестович, вообще-то, майор военной разведки. То есть реальную власть в стране держит армия.
Ви ж читали його останні постики ? Там - мрак.
Та й не українець він.
Є не українці по крові, але українці - по духу.
То ще треба перевірити, що у нього і для нього в житті є важливішим ... Бо займався він якраз дуже багатьма речами.
Нє, така хунта мені не треба.
Я в курсі, що окремі висловлюють думку, що оцей виклик вогню на себе, типу, - частина його прикриття ... Але - занадто мутно. Не вірю.
Під керівництвом Тарана, Хомчака і ко* (бо дуже багато хороших офіцерів звільнилися, пішли) наша армія, на жаль, не має тієї сили, яку б мусила.
А про Беню чому нічого не кажете ? Решту промосковітської кодли (оте опзж і їм подібні), які підготовуються від рашки ?
Самі ж кажете, що ******** =лідерів= ліплять змі. От в Україні і зліпили. Значить, влада - у них, у змі. І Ви це бачите по решті того, що відбувається. Це - не просто влада, а й зброя. Так зазомбовує індивідів, що вимикає залишки мозку.
Блін, ну, де той снайпер ?
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Я внимательно читаю Арестовича. Моё впечатление: власть взяла армия, и управляет говорящей головой Зеленского. Как-то так.
О Медведчуке Арестович пишет так: "вечный неудачник в политике".
Посмотрим. Я лишь обрисовал своё вИдение ситуации.
Так, побачимо.
Я покладаюся на інтуїцію - вона мені його блокує, не сприймає.
Пізніше можемо повернутися до розмови.
Бо тоді постає питання: як і хто =вимкнув= Єрмака ?
За блазнем стоїть не одна сила (не українська, звичайно).
Добре, дивимося далі, аналізуємо.
Дякую за розмову.
Приємних вихідних.
и в Австалии и в Канадии...
ну и конечно мы бесконечно благодарны нашим канадийским друзьям за сволочность и неподдержку....
поверьте - ничего в етой жизни не забывается... - все вернется...
мне бы еще год назад сказал, шо такие превращения возможны и шо ето будете вы?
навіть сумно на самому ділі
Ну, Европа - это Ротшильды.
а если скажем ротшильды войдут в конфликт с фордами?
шо ждать соросу?
ну чисто ваше мнение?
странно, шо в Австалии нет палат для ностальгирущих за совком пхипопатов...
ну ето вы уже там сами как то
и в связи с етим вопрос - шо вы делаете в Австалии?
ностальгитующие за сталиным психопаты все в ряхе, а не порали вам в туда же?
ты так и не понял, шо разговор не о тебе....
Ведана - етот придурок весь ваш
теперь показания дают и валят все на рыжего - "следовали указаниям президента".
есть подозрение, шо Q-рог будет долго скучать за рогами и бубном...
войнушку рыжую они тут захотели замутить - рыжняк с шаманом..
по сроку каждому