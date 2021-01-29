Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив увечері в п'ятницю, що в'їзд і виїзд до Франції з країн, що не входять в ЄС, забороняється у зв'язку з епідеміологічною обстановкою в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На додаток до заходів комендантської години, які справили реальний, але недостатній ефект, ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. Будь-який в'їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського союзу, буде заборонений за винятком дуже важливих причин", - заявив глава французького уряду.

Він виступив після засідання Ради оборони, яка обговорювала стан пандемічної кризи у Франції.

Оголошена заборона, продовжив Кастекс, вступить в силу з 00:00 неділі.

"Будь-які в'їзди до Франції з країн ЄС будуть зумовлені пред'явленням тесту ПЛР, за винятком транскордонних працівників", - додав прем'єр-міністр.

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Кастекс пояснив, що, хоча у Франції ситуація видається кращою, ніж у деяких сусідніх країнах, "вона тим не менш тривожна". "Близько 27 тис. наших співвітчизників госпіталізовані через COVID-19. Понад 3 тис. осіб перебувають у реанімації. Поширення варіантів, які називають "англійським" і "південноафриканським", загрожують сильним ризиком посилення епідемії", - повідомив Кастекс.

Французький прем'єр попередив, що "найближчі дні будуть визначальними" у тому, що стосується вживання можливих додаткових заходів.

Крім того, Кастекс оголосив, що "непродовольчі торгові центри площею понад 20 тис. кв. м закриваються з неділі як місця небезпечного в санітарному плані скупчення людей". Прем'єр також нагадав про важливість дотримання вже діючих превентивних заходів - правил особистої гігієни, соціального дистанціювання і носіння масок.