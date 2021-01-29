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Луцький (10) люстрація (244) ректор (46)

"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Глава НАЗК Сергій Пєтухов заявив, що Максим Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може зайняти цей пост, оскільки потрапляє під люстрацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Після того, як у першому турі виборів ректора Національного авіаційного університету, який відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький, представник Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Пєтухов 29 січня написав, що Луцький підпадає під закон про люстрацію, тому не може обіймати посаду ректора.

Пєтухов виклав відповідь Міністерства юстиції України, в якій зазначено, що Луцький до 2014 року був головою Солом'янської райдержадміністрації Києва і не був звільнений за власним бажанням.

"Це відповідає критерію здійснення очищення влади", - зазначила у відповіді заступниця міністра з питань євроінтеграції Валерія Коломієць.

Ексрегіонал і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК 01

Ексрегіонал і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК 02
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Топ коментарі
+18
Если я не ошибаюсь, то выбрала его профессура института. Вернее не выбрала а скорее продалась как дешевая шалава.
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29.01.2021 23:20
+15
Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК - Цензор.НЕТ 3198
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29.01.2021 23:17
+11
Та це не привід відмовлятися від "цінного" кадра... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6748
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8765
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29.01.2021 23:31
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а кто же его выбрал тогда, какие "студенты"...))
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29.01.2021 23:17 Відповісти
Если я не ошибаюсь, то выбрала его профессура института. Вернее не выбрала а скорее продалась как дешевая шалава.
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29.01.2021 23:20 Відповісти
фейковые выборы, таким претендентам, под люстрацией которые, вообще запрещено должно быть баллотироваться
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29.01.2021 23:24 Відповісти
В этой стране деньги творят чудеса! Все продаётся и покупается, даже совесть... Кто то что то говорил про революцию достоинства и не рабов????
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29.01.2021 23:32 Відповісти
это как раз не кто ее делал, а те кто ей сопротивлялся
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29.01.2021 23:34 Відповісти
Там, насколько я знаю выборов не было. Было голосование а потом комиссия посчитала "как надо". Друзья и знакомые работают в НАУ.
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30.01.2021 12:10 Відповісти
Максимка пнх
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29.01.2021 23:17 Відповісти
Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК - Цензор.НЕТ 3198
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29.01.2021 23:17 Відповісти
Этот закон для лохов, а не для 95 квартала и их друзей!
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29.01.2021 23:23 Відповісти
Отже ...*взули * .. "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8778
..
..."Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6892...
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29.01.2021 23:27 Відповісти
Подасть скаргу в ЄСПЛ і займе. Ще й компенсацію відсудить з бюджету, з наших же податків, "за вынужденные прогулы".
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29.01.2021 23:29 Відповісти
Чеченский парень Мухамад Джумаев стал героем соцсетей после драки с 4-мя рюсскими баранами типа ОМОН.. "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9357
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29.01.2021 23:30 Відповісти
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 786
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29.01.2021 23:35 Відповісти
Он смелый мужчина и герой не только соцсетей
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29.01.2021 23:39 Відповісти
Та це не привід відмовлятися від "цінного" кадра... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6748
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8765
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29.01.2021 23:31 Відповісти
внести героя в список на обмен
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29.01.2021 23:39 Відповісти
Были в партии регионов чуваки под названием МОЛОДЫЕ РЕГИОНЫ,ну типа пацанва титушня... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2109опричники дважды не судимого Витьки Индюковича- и деда Азирова
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29.01.2021 23:46 Відповісти
Там сепарская кодла по круче чем в других вузах! Увы это мое первое место работы. Там всегда были пророссийские настроения, много преподавателей приехало из Параши!!!! По хорошему там нужно делать зачистку.
Кстати профессорско-преподавательский состав там так себе! Это не КПИ, не Универ, не Могилянка!!!
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30.01.2021 00:27 Відповісти
Согласен на 100% с каждым словом, читайте мой пост выше.
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30.01.2021 12:12 Відповісти
ахахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))))
в утиль ,*****
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30.01.2021 01:54 Відповісти
Зеленное чмо возвращает кадры януковича. Будь ты проклято.
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30.01.2021 03:28 Відповісти
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6936
Тепер уже і сам кремлівський яничар -виродок табакерка,
на підході, по кацапськи керувати Україною!
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30.01.2021 05:05 Відповісти
В цивилизованых странах за неточные или неполные данные о себе накаывают достаточно жестко. От полного закрытия карьеры до уголовного преследования.
Но Украина к таким не относиться - принцып "не обьеманеш - не проживеш!" работает на всех уровнях.
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30.01.2021 08:25 Відповісти
Выбирать можно либо кого скажут а не кого хочется ! "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3673
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30.01.2021 08:31 Відповісти
Хіба для неориг люстрація мае значення? Скоріш навпаки ознака пріоретету як українофоб.
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30.01.2021 09:46 Відповісти
знатная плять, рекомендую.

маленька україночка..."Маленька-невинність".

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088

виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра...

А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.

https://youtu.be/J_oMD7m7U8c
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30.01.2021 09:55 Відповісти
Если зеленые таки назначат Луцкого ректором, то НАУ гаплык полный. Когда он был проректором то отличился застройкой территории университета, продажей общежитий, автобазы и другого. Приемная комиссия и кафешки на территории университета ему тоже большие деньги приносили. Для зеко манды он свой.
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30.01.2021 12:07 Відповісти
 
 