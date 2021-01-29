"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Глава НАЗК Сергій Пєтухов заявив, що Максим Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може зайняти цей пост, оскільки потрапляє під люстрацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Після того, як у першому турі виборів ректора Національного авіаційного університету, який відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький, представник Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Пєтухов 29 січня написав, що Луцький підпадає під закон про люстрацію, тому не може обіймати посаду ректора.
Пєтухов виклав відповідь Міністерства юстиції України, в якій зазначено, що Луцький до 2014 року був головою Солом'янської райдержадміністрації Києва і не був звільнений за власним бажанням.
"Це відповідає критерію здійснення очищення влади", - зазначила у відповіді заступниця міністра з питань євроінтеграції Валерія Коломієць.
Будь ласка, зачекайте...
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Кстати профессорско-преподавательский состав там так себе! Это не КПИ, не Универ, не Могилянка!!!
в утиль ,*****
Тепер уже і сам кремлівський яничар -виродок табакерка,
на підході, по кацапськи керувати Україною!
Но Украина к таким не относиться - принцып "не обьеманеш - не проживеш!" работает на всех уровнях.
маленька україночка..."Маленька-невинність".
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра...
А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.
https://youtu.be/J_oMD7m7U8c