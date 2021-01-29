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"Інформація не підтвердилася" - Ляшко про "таємну" вакцинацію посадових осіб проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію від COVID-19 в одній з приватних клінік Києва.

"Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

Разом із тим Ляшко висловив упевненість, "що там не було жодної вакцинації".

"За всіма нашими каналами ми маємо інформацію, що офіційно в Україну жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не потрапляв. Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer вимагає температури транспортування -70 градусів", - сказав він.

Ляшко нагадав про доручення прем'єр-міністра, щоб ліцензійна комісія МОЗ перевірила приватну клініку, яка згадується в публікаціях про підпільну вакцинацію.

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"За результатами перевірок буде проведено окремий брифінг", - сказав він.

Як повідомлялося, на інтернет-сайті "Обозреватель" вийшов матеріал бізнесмена Михайла Бродського, в якому той стверджує, що деякі українські представники влади, зокрема деякі народні депутати і топчиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи EUR2,5 тис.

У деяких ЗМІ у зв'язку з цим згадувалася приватна клініка "Меділенд" (Київ). У цій клініці агентству "Інтерфакс-Україна" відмовилися коментувати ситуацію по телефону, повідомивши, що інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати тільки безпосередньо у клініці.
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Топ коментарі
+30
Зелень вже стільки набрехала, що вам ніхто вже не вірить навіть коли скажете правду.
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29.01.2021 23:50
+22
"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса - Цензор.НЕТ 7425
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29.01.2021 23:44
+18
Порушення карантину в Буковелі теж не підтвердилося, президент ціною свого здоров'я сам перевірив. Ну що ж, новини від сьогоднішньої влади в Україні, це новини для 73% зедаунів. Всі інші йдуть лісом, країна Дурнів
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29.01.2021 23:53
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"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса - Цензор.НЕТ 7425
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29.01.2021 23:44 Відповісти
верим и не сомневаемся.
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29.01.2021 23:48 Відповісти
"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса - Цензор.НЕТ 7154
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29.01.2021 23:49 Відповісти
Зелень вже стільки набрехала, що вам ніхто вже не вірить навіть коли скажете правду.
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29.01.2021 23:50 Відповісти
так он врёт не Вам, а своему лохоторату, а там любой пи с деш заходит, так что свою таргет группу отрабатывает...
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30.01.2021 00:06 Відповісти
Немає тут брехні. Не підтвердилася інформація про ТАЄМНУ!! вакцинацію! Яка ж вона таємна, коли всі знають?! 😊
!
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30.01.2021 01:09 Відповісти
Вакцинувати бариг, брехунів, колаборантів, зрадників, корупціонерів лайном собачим, цих покидьків які живуть на нашій землі.
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30.01.2021 07:48 Відповісти
Порушення карантину в Буковелі теж не підтвердилося, президент ціною свого здоров'я сам перевірив. Ну що ж, новини від сьогоднішньої влади в Україні, це новини для 73% зедаунів. Всі інші йдуть лісом, країна Дурнів
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29.01.2021 23:53 Відповісти
От 73% осталось 20%🤢 дураков -простаков ! Брешите дальше слуги 👹😈 дьявола !
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29.01.2021 23:56 Відповісти
Решта перекинулася в мертвечуківський заЖОП?
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30.01.2021 11:19 Відповісти
та хай ширяються. може передохнуть швидше.
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29.01.2021 23:59 Відповісти
Пфайзер сохраняет свои свойства несколько суток при температуре до +8,с Израиля можно было завезти даже в сумке,а от таможни отмахнуться депутатской или схожей ксивой - потом уколоть желающим в течении 1-3 суток... Информация Ляшко рассчитана на 73%.Только на Украине из всех государств Европы не начата вакцинация. Кого выбрали так и живите - чего уж там,наслаждайтесь шапито.
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30.01.2021 00:00 Відповісти
Вакцину на хліб не намажеш. Залізний аргумент ЗЕлохів.
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30.01.2021 00:09 Відповісти
Дорогой на какой хлеб ,только в задницу и всем сразу "Інформація не підтвердилася" - Ляшко про "таємну" вакцинацію посадових осіб проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1114
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30.01.2021 00:31 Відповісти
ще одне 11,80 спалилось на Украине, на раисе повір нічим не краще "Інформація не підтвердилася" - Ляшко про "таємну" вакцинацію посадових осіб проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 2341
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30.01.2021 00:50 Відповісти
Вакцину в Украину завезли на самолете, прикрываясь дипломатическим статусом.
Таможня в курсе...
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30.01.2021 12:24 Відповісти
"Украина осталась единственной страной в Европе в которой не начата государственная программа вакцинации от COVID-19. По вранью и фальсификации статистики Зеленский конечно "чемпион по COVID-19"" (с) - Мы больше верим вот этому чем тому что вы нам говорите пздте.
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30.01.2021 00:02 Відповісти
Веры нет вера потеряна и доверие растеряно так что как говорят 3,14 3,14 мне голос твой приятен
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30.01.2021 00:07 Відповісти
Нормальний ход.Тепер Шмиглі,Крадуцькому ,Капустіну й Гольдману треба об'єднати зусилля,й засудити паразита Бродського за зруйновану репутацію,виплекану роками ! (Хоча б на гривню).
Це ж їхній хліб ! Чи ні ?
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30.01.2021 00:18 Відповісти
информация о спецоперации по вагнеровцам не подтвердилась, самой операции не было. зеленые врут шо дышат
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30.01.2021 00:24 Відповісти
кто-то еще верит этим скотам?
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30.01.2021 00:24 Відповісти
а шо он тоже в ЦРУ ,али в украинском СБУ на пол ставки "инфу" собирает?
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30.01.2021 00:28 Відповісти
завезіть зрадникам у ВР рюского вакцина, гадаю що буде дуже велике свято
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30.01.2021 00:40 Відповісти
То был обычный героин
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30.01.2021 00:58 Відповісти
Кто подскажет, где можно их всех, народных в дупу поцеловать ?
1. Кравчука
2. Кучму
3. Ющенко
5. Порошенко
6. Зеленского
0. Януковича

Я им так благодарен за 30 лет своей своей счастливой, беззаботной и мирной жизни
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30.01.2021 01:40 Відповісти
Перепрошую, а 31 рік тому в тебе життя було мірноє і бєззаботноє? А то все вони винні?
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30.01.2021 09:24 Відповісти
А той Деніска змішує всіх в одну купу і арставив поруч Яника злодія і зека і Порошенко. А де Дівуля, Бойки, Рабіновичі, Медведчуки,Литвини, Сімоненки? Вони хоч не були президентами, але грали першу скрипку.
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30.01.2021 13:46 Відповісти
Зелена плiснява знищила надбання всiх поколiнь,а саме головне - вiру в поряднiсть та доброту...
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30.01.2021 05:19 Відповісти
І як же ця інформація могла підтвердитись, коли ЗЕбільні виродки далеко не кончені дебіли... Хитрожопі, шкодливі, брехливі, не чисті на руку, але далеко не дебіли. І колоти собі лайно, яке ще ніде в світі навіть не пройшло повного циклу випробувань, вони не будуть. Цей фуфловкид був розрахований виключно на дурників, які наділи масочки і повірили в Великий Ковід, і планувався виключно як прихована реклама перетворення людей на ГМО.
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30.01.2021 07:20 Відповісти
Зепаразити крадуть так, що й їх онукам вистачить!!!

"Інформація не підтвердилась"(с) зепаразити
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30.01.2021 08:06 Відповісти
Та хто би там сумнівався, пілять...
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30.01.2021 09:22 Відповісти
Ще би не підтверджено?! А як ви хочете щоб підтвердилось коли ті що шукали підтвердження самі і ТАЄМНО ВАКЦИНУВАЛИСЯ.
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30.01.2021 09:26 Відповісти
Это не возможно теперь точно доказать, как и те фуфловые прививки руководителей стран, которые нам показывают.Даже Б.Гейтса показали
Который заявил, что своих детей он вакцинировать не будет. Одна дуриловка!
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30.01.2021 10:08 Відповісти
Шо, никто не признался? Странно. Неожиданно.
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30.01.2021 10:27 Відповісти
Тупие брехливие криси.
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30.01.2021 10:31 Відповісти
Типа мы поверили. 🤣🤣🤣
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30.01.2021 11:07 Відповісти
Конечно не "подтвердилось" !!! Иначе и быть не могло.
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30.01.2021 11:10 Відповісти
ну на нет и суда нет
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30.01.2021 12:11 Відповісти
Этот чмушник знает точно, ведь сам вакцинировался.
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30.01.2021 13:03 Відповісти
Я не знаю, як хто, а я повірив. Бо ця влада ніколи не обманювала.
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30.01.2021 13:43 Відповісти
 
 