З 1 лютого Кабмін оприлюднить інформацію про постачання вакцини проти коронавірусу від нових виробників, - Степанов
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Уряд із понеділка розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Цих домовленостей було досягнуто ще восени 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Він уточнив, що поки не може назвати, з ким саме підписано контракти.
"Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав міністр.
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