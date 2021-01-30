З 1 лютого Кабмін оприлюднить інформацію про постачання вакцини проти коронавірусу від нових виробників, - Степанов

Уряд із понеділка розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Цих домовленостей було досягнуто ще восени 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він уточнив, що поки не може назвати, з ким саме підписано контракти.

"Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав міністр.

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