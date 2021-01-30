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З 1 лютого Кабмін оприлюднить інформацію про постачання вакцини проти коронавірусу від нових виробників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

З 1 лютого Кабмін оприлюднить інформацію про постачання вакцини проти коронавірусу від нових виробників, - Степанов

Уряд із понеділка розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Цих домовленостей було досягнуто ще восени 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він уточнив, що поки не може назвати, з ким саме підписано контракти.

"Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав міністр.

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Топ коментарі
+4
Мечта фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводит к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный фактор и происходят реакции по типу анафилаксии. Десятки компаний-призводителей этого фуфла сошлись в схватке втюхать побольше своего, пока афера не раскрылась как с "чудодейственным" ремдесивироом или актемрой. Поначалу идиоты в погоне за этой мачмалой выкладывали по 3 тысячи зелени за 1 курс, сегодня ищут лохов чтобы хоть за 300 втюхать
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30.01.2021 01:13
+3
С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 4565 С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7180
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30.01.2021 00:23
+3
Простите, а у нас были ранее поставки от старых производителей?!
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30.01.2021 00:30
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А кетайсы денех вернули?
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30.01.2021 00:21 Відповісти
С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 4565 С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7180
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30.01.2021 00:23 Відповісти
В Обман надо слетать - денех на вакцину отвезти пару чемоданов.
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30.01.2021 00:27 Відповісти
Ну наконец-то !!! Уже открытым текстом нам говорят что вакцинироваться вы будете кацапо-вакциной и ПОГОЛОВНО, и о других вакцинах(даже китайской) можете и не мечтать !!! Все.. Нам - пздц
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30.01.2021 00:27 Відповісти
Ну тогда я их из ПМа вакцинирую.
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30.01.2021 01:02 Відповісти
Простите, а у нас были ранее поставки от старых производителей?!
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30.01.2021 00:30 Відповісти
С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 5867 хороший вопрос...
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30.01.2021 01:11 Відповісти
Мечта фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводит к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный фактор и происходят реакции по типу анафилаксии. Десятки компаний-призводителей этого фуфла сошлись в схватке втюхать побольше своего, пока афера не раскрылась как с "чудодейственным" ремдесивироом или актемрой. Поначалу идиоты в погоне за этой мачмалой выкладывали по 3 тысячи зелени за 1 курс, сегодня ищут лохов чтобы хоть за 300 втюхать
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30.01.2021 01:13 Відповісти
Ну так героин как средство от кашля уже втюхивали))))
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30.01.2021 01:46 Відповісти
Китаезы в шоке-их стеьюька-зелька на..иул???
ЭГЕЙН ТУ ГЭЗЕ...
ТЬФУ...
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30.01.2021 01:34 Відповісти
Вакцинация и карантин навсегда. А там где несостоявшиеся государства рухнут, на помощь приедут конвои ООН. В телевизоре будут показывать, как голубые каски раздают водичку и сникерсы перепуганным и оголодавшим туземцам, спасающимся от коронавируса. Но на самом деле карательные спецкоманды прибудут, чтобы кратно ужесточить карантин и проводить зачистку и принудительную вакцинацию и клеймление человеческого скота. Появление рухнувших, ранее вполне успешных стран, является обязательным. Притом, таковыми могут стать и совсем отстойные, вроде мокшании или Украины, и вполне живые - вроде Голландии.
Именно ради этого планы и составлялись. В сценариях как раз и предусмотрено, что пандемия вызовет голод, социальные проблемы и бунты, которые надо подавить. Именно эти бунты и хаос станут формальным поводом для установления концлагерных порядков
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30.01.2021 01:55 Відповісти
Да, это так, планы именно такие. Единственной силой в Украине, которая может помешать такому сценарию, является армия.
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30.01.2021 09:05 Відповісти
Держать в тайне от людей важную информацию про вакцины а потом в турбо-режиме, чтобы не успели опомниться, купить и поставить перед фактом. В смысле они всё знают, корифеи, а вы - тупое быдло и вам знать не обязательно. Что закупим - то и вколете.
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30.01.2021 08:55 Відповісти
Степанов, ты до сих пор ещё ползаешь ? Странно.
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30.01.2021 09:05 Відповісти
20 тысяч излишних смертей в ноябре. Степанов почему?
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30.01.2021 10:08 Відповісти
 
 