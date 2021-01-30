Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вартість проведення референдуму в Україні дорівнюватиме вартості однієї передвиборчої кампанії. Це близько 2 млрд гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".
Він підкреслює, що важливо, щоб у питанні проведення референдуму не було зловживань.
"Тільки найважливіші питання, які становлять інтерес нашої нації, які становлять інтерес держави, мають виноситися на всеукраїнський референдум. Крім цього, я хочу нагадати, що це не безкоштовна гра. Вартість проведення референдуму, за різними підрахунками, це як вартість передвиборчої кампанії, яка відбувається в Україні. Це 2 млрд гривень. Нам треба думати, чи варто витрачати їх на хайпові питання або ж треба ставити питання, які вирішують майбутнє країни", - сказав Стефанчук.
Раніше повідомлялося, що перший референдум може відбутися вже у 2021 році.
Нагадаємо, у вівторок, 26 січня, парламент остаточно схвалив законопроєкт про всеукраїнський референдум.
Будь ласка, зачекайте...
Ось тоді і буде совок на нашій не своїй землі.
уже все куплено
а тебе мало платит раненный в шинель
раз ты еще не выискал кадастры
1) анал табу?
2) по чем молоко покупать?
выж под себя заточили)))
наперстки курят...
Они (мудрый нарид) шпионов выбирают одного за одним - а они им "референдум", чтоб процесс пошел. Ганьба!
Це воно яким боком порося ?
Там здоровенний кнур.
Я набралася сміливості і пішла подивитися, скільки йому років. Бо з тим другим, Корнієнком, у мене був просто шок. Чудова форумчанка, пані Алла Новосад, мені написала, що те =мачо= 1984-го року народження ... Я довго не могла прийти до тями після такого стресу ...
Адже злодії у владі, що відверто працюють на нашого ворога - Росію, мають за мету знищити українців як націю та перетворити їх на безправних рабів
Нужен закон, запрещающий агитировать за нужное кому то решение! И наказание заказчикам и исполнителям таких попыток как за групповое изнасилование в извращенной форме.
И кто будет определять...хайповый это вопрос ..или нет??
НАТО-Да.
Украинский язык-Да.
Убрать РПЦ с Украины-Да.
а ЯК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ?
ВИ ЗА \ПРОТИ ПРОДАЖУ НАРІЗНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ НАСЕЛЕННЮ?
ПРОПОЗИЦІЯ ДО ДРУГОГО РЕФЕРЕНДУМУ.
ВИ ЗА \ПРОТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СУДУ ЛІНЧА?