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Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою

Посольство України направило офіційний запит до правоохоронних органів Російської Федерації про наявність українського громадянства у заарештованої жінки, яка брала участь у протестах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Москві направило офіційний запит до правоохоронних органів РФ щодо підтвердження зазначеної інформації, зокрема належності заарештованої особи до громадянства України, та надання інших деталей у цій справі", - сказав співрозмовник.

29 січня російський суд помістив під варту терміном на два місяці уродженку України, яка брала участь у протестах на підтримку Навального.

За даними російських ЗМІ, 35-річна уродженка України була затримана 23 січня, на мітингу жінка нібито кілька разів ударила поліцейського.

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Топ коментарі
+14
А у "пацана" чиє громадянство? Батько - араб, мати - уродженка України... Однак, питання: "А який стосунок вони мають зараз до України?" Живуть у Франції багато років, син, сумніваюсь, що два слова зв"яже українською... От чого так - коли таким, як вони, добре, там, за кордоном, то про Україну вони і не згадують, а коли стає погано, то відразу згадують про своє "українське коріння"? Чому-б, не навпаки, як діють люди, що по два-три покоління живуть за кордоном, але пам"ятають про батьківщину предків і приходять, коли погано не їм, а історичній батьківщині?
Поставте цю "українку" і Марківа з Василем Сліпаком, поряд.... Не виходить? Ото-ж-бо, й воно...
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30.01.2021 04:49
+8
Если Василий Лановой и Сергей Бондарчук родились в Украине,то єто совсем не значит что они Украинці... Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге - Цензор.НЕТ 3683
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30.01.2021 07:48
+4
То в Канаді українці навіть в 3-4 поколіннях памятають своє коріння, звичаї, мову своїх предків. А НА роССії вроджені в Україні, в першому поколінні, стають хохлами, а в другому ненавидять Батьківщину своїх предків.
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30.01.2021 17:11
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Что Навальный что та баба для Украины враги когда выясняешь чей Крым или Донбасс
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30.01.2021 01:16 Відповісти
Не все, Ходорковский и Каспаров имеют четкую позицию по этому поводу - возвращение без всяких условий.
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30.01.2021 12:06 Відповісти
Сейчас объясню ЧЬЕЙ МАРИОНЕТКОЙ является Навальный -

В поднятой сегодня шумихе они Хутина НЕ ОБВИНЯЮТ:

- в том, что он возглавляет Олигархическую Систему,

- что он убил в терактах и войнах тысячи людей,

- что он ограбил Россию на миллиарды и вывел их в зарубеж.банки.

Это означает, что те, кто стоят за Навальным и сами готовы продолжать всё, что творил Хутин (олигархия, войны/теракты, грабёж страны и выведение награбленного за границу). И всё в чём они его готовы обвинить власть Раши, чтобы самим подвинуться - это Дворец. Остальное - приемлемо !? И вся эта шобла толкающая Навального в спину - ИДУТ типа - НА КУЙЛО!? Бред.
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30.01.2021 01:25 Відповісти



J.O.

@JohnnOwl


"веселі" часи нас чекають, а насамперед ця "лінія фронту" яка не заперечує дружбу з агентом Навальним - то відвертий політичний котел, куди запхають Україну. і багато чого іншого.
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30.01.2021 01:31 Відповісти
когда пацана побили во Франции - МИД молчал...неужели получили втык и резко проснулись?
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30.01.2021 03:47 Відповісти
А у "пацана" чиє громадянство? Батько - араб, мати - уродженка України... Однак, питання: "А який стосунок вони мають зараз до України?" Живуть у Франції багато років, син, сумніваюсь, що два слова зв"яже українською... От чого так - коли таким, як вони, добре, там, за кордоном, то про Україну вони і не згадують, а коли стає погано, то відразу згадують про своє "українське коріння"? Чому-б, не навпаки, як діють люди, що по два-три покоління живуть за кордоном, але пам"ятають про батьківщину предків і приходять, коли погано не їм, а історичній батьківщині?
Поставте цю "українку" і Марківа з Василем Сліпаком, поряд.... Не виходить? Ото-ж-бо, й воно...
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30.01.2021 04:49 Відповісти
Ваша правда...
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30.01.2021 08:07 Відповісти
Бабла можно с них поиметь, типа помогая, наши в этом мастаки.
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30.01.2021 09:32 Відповісти
Не знаю, "я свічку не тримав...".
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30.01.2021 09:37 Відповісти
То в Канаді українці навіть в 3-4 поколіннях памятають своє коріння, звичаї, мову своїх предків. А НА роССії вроджені в Україні, в першому поколінні, стають хохлами, а в другому ненавидять Батьківщину своїх предків.
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30.01.2021 17:11 Відповісти
Пацан тот, как уже писали, из какой-то местной гопоты. Так что, там выходит какие-то разборки были.
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30.01.2021 08:16 Відповісти
Эта та деваха что капитана полицейского отп...ла и палку у него забрала?
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30.01.2021 07:07 Відповісти
Юльку Навальную красиво взяли и повели в автозак... Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге - Цензор.НЕТ 1406Концлагерь по имения РАБссия зато СкреПОНОСная...и лишнехромосомная...,страна баранов и рабов Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге - Цензор.НЕТ 9436
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30.01.2021 07:44 Відповісти
Неправда, роССия-свободная фашистская страна
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30.01.2021 17:12 Відповісти
Если Василий Лановой и Сергей Бондарчук родились в Украине,то єто совсем не значит что они Украинці... Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге - Цензор.НЕТ 3683
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30.01.2021 07:48 Відповісти
кацапизированой мрази, предавшей Украину, вольно или невольно.., в кацапии всплошь и рядом... кремль в прапоганде фашизма и промывке дерьмом незрелых мозгов преуспел больше Рейха...
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30.01.2021 15:40 Відповісти
Я одного не пойму как можно "советскому украинцу в годы войны быть в фашистском Берлине и участвовать в заговоре против Фюрера" ведь в Украине не Гражданская война , а война с фашистской Московией, что за фигню нам прокручивают? и ещё... Трампа начали вербовать еще при Брежневе: экс-шпион КГБ пояснил, почему он был идеальной мишенью .все войны идут из Московии.
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30.01.2021 08:27 Відповісти
Чому не закриті кордони з окупантом і не розірвані дипвідносини, все інше ДСС!
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30.01.2021 09:39 Відповісти
На роССії зараз панаехало з дамбаса цих манкуртів тьма. То в Канаді українці навіть в 3-4 поколіннях памятають своє коріння, звичаї, мову своїх предків. А НА роССії вроджені в Україні, в першому поколінні, стають хохлами, а в другому ненавидять Батьківщину своїх предків.
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30.01.2021 17:05 Відповісти
доколе кацапы будут тиранить наших дивчин, приехавших в нерезиновую за лучшей долей.... Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою - Цензор.НЕТ 242
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30.01.2021 09:45 Відповісти
На роССії зараз панаехало з дамбаса цих манкуртів тьма. То в Канаді українці навіть в 3-4 поколіннях памятають своє коріння, звичаї, мову своїх предків. А НА роССії вроджені в Україні, в першому поколінні, стають хохлами, а в другому ненавидять Батьківщину своїх предків.
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30.01.2021 17:04 Відповісти
нема такеі держави як расея..е імперія яку я називаю скотобазой..
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31.01.2021 10:34 Відповісти
 
 