Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство України направило офіційний запит до правоохоронних органів Російської Федерації про наявність українського громадянства у заарештованої жінки, яка брала участь у протестах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Посольство України в Москві направило офіційний запит до правоохоронних органів РФ щодо підтвердження зазначеної інформації, зокрема належності заарештованої особи до громадянства України, та надання інших деталей у цій справі", - сказав співрозмовник.
29 січня російський суд помістив під варту терміном на два місяці уродженку України, яка брала участь у протестах на підтримку Навального.
За даними російських ЗМІ, 35-річна уродженка України була затримана 23 січня, на мітингу жінка нібито кілька разів ударила поліцейського.
Будь ласка, зачекайте...
В поднятой сегодня шумихе они Хутина НЕ ОБВИНЯЮТ:
- в том, что он возглавляет Олигархическую Систему,
- что он убил в терактах и войнах тысячи людей,
- что он ограбил Россию на миллиарды и вывел их в зарубеж.банки.
Это означает, что те, кто стоят за Навальным и сами готовы продолжать всё, что творил Хутин (олигархия, войны/теракты, грабёж страны и выведение награбленного за границу). И всё в чём они его готовы обвинить власть Раши, чтобы самим подвинуться - это Дворец. Остальное - приемлемо !? И вся эта шобла толкающая Навального в спину - ИДУТ типа - НА КУЙЛО!? Бред.
J.O.
@JohnnOwl
"веселі" часи нас чекають, а насамперед ця "лінія фронту" яка не заперечує дружбу з агентом Навальним - то відвертий політичний котел, куди запхають Україну. і багато чого іншого.
Поставте цю "українку" і Марківа з Василем Сліпаком, поряд.... Не виходить? Ото-ж-бо, й воно...