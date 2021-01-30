Житель Австрії заповів 2 млн євро французькому селу, де його переховували від нацистів під час Другої світової війни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянин Австрії Ерік Швам заповів 2 мільйони євро французькому селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де під час Другої світової війни його разом із сім'єю врятували від нацистів і місцевих колаборантів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє France 3.
Швам помер минулого місяця у віці 90 років. У 1943 році він прибув до села Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де хлопця та його родину сховали від нацистів. Очільник села сказав, що Швам залишив "значні кошти", проте його попередник на посаді розповів, що йдеться саме про 2 мільйони євро.
Працівниця департаменту з питань культури та комунікацій Деніз Валла заявила, що три тижні тому з керівництвом села зв’язався нотаріус і обговорив передачу грошей.
"Він (Швам. - Ред.) був дуже стриманим джентльменом і не хотів, щоб його жест широко розголошували. Про жертводавця мало що відомо, але ми провели невелике дослідження", - сказала вона.
Зокрема, родина Еріка Швама була з Відня, його батько там працював лікарем. У 1943 році він прибув до Ле Шамбон-сюр-Ліньйона разом із батьками та бабцею. Після війни вони повернулись до Австрії, але в 1950 році Швам переїхав до Ліона (розташований неподалік села), де вивчав фармацевтику.
У Ліоні чоловік одружився і жив зі своєю дружиною, дітей у них не було. На час смерті Швам був вдівцем.
Селищний голова зазначив, що кошти, які пожертвував австрієць, використають на фінансування освіти та молодіжних проєктів.
Село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон відоме своїми "рятувальними операціями". Історія зі Швамом і його родиною не поодинока: під час Другої світової війни місцевий пастор та його дружина закликали жителів ховати єврейських біженців. Зрештою село стало притулком для тисяч біженців і центром опору. Ізраїль також наголосив на внеску жителів села.
Проте репутацію притулку Ле Шамбон-сюр-Ліньйон мав і до цього, така історія села розпочалась із переховування протестантів від переслідувань у сімнадцятому столітті. Ховались там люди й під час Французької революції, під час громадянської війни 1930-х в Іспанії тощо.
Будь ласка, зачекайте...
они всегда и везде люди...
и знаете?
эти деньги не украдут и не построят
лавочки в парке
их потратят на воспитание добрых
и смелых людей из этого села..б
"Чему нас учат черепахи? - Чтоб долго жить - не суетись ! "(с)
2. Если человек делает добро и ожидает благодарности - это уже не добро, а купля-продажа.
Это же относится и к обсуждению этого категорического (морального) императива.
Після закінчення 2-ої світової війни Нідерланди щороку надсилають в Канаду 20 000 цибульок тюльпанів як вияв подяки за те, що Канада прихистила крон-принцесу Юлію з родиною в Оттаві і саме там у 1943 народилася теперішня королева Марґрієт (вперше було 100 000; то міняється - 10 000 від королівської родини і уряд ще додає).
Це заклало традицію Фестивалю Тюльпанів в Оттаві.
бачимо білі прапори фопів, а подумки - юля скрізь
менталитет менталитетом, но казлом никому никто быть не запрещал.
хочется казлом быть? - будь, но потом без вопросов...и дайте уже пространство для не казлов.... - у них свои причины и вопросы...
защищать свою Родину. А Родина - это не страна, не анклав, не география - это где тебя скотину родили родители, дальше молчу
Ніщо ж не заважало йому, при бажанні, зайнятися подібною благодійністю ще за життя, можливо навіть в значно меншому розмірі. Адже після закінчення війни в нього було на це вдосталь часу, понад 70 років.
Патом, патом, патом... Кагда ви все умрьоті ... і йещо патом.. І только через мой труп !!!
"Нимагумолчать!"
2020 - 90 = 1930
1943 - 1930 = 13 лет!
Или кто-то "стрельнул в твою бошку"?
В Одессе есть евреи , пережившие Холокост, которых тоже прятали одесситы от румын. Очень многие пережили оккупацию и избежали казнь именно в близлежащих украинских сёлах .Хороший пример для них отблагодарить своих спасителей. Многие из них давно живут заграницей, они или их потомки вполне могут быть даже в списке Форбс .
Замечательная трогательная история. А жители этого французского села просто лучшие. Хотя видела те 'села ' во Франции. Красота неописуемая с дорогами и инфраструктурой, с виноградниками и звенящим от чистоты воздухом. В наших сёлах из этого всего только воздух
"Аз воздам" (с)
Здесь у нас пример истинного бескорыстного дваждыдобра.
Думаю, что добро делать надо и даже когда спасибо не получишь.
Спешите делать добро- аксиома жизни любого человека
Чудовий вчинок.
...Можно сказать, что Цыганскому театру повезло: большинство музыкантов, постановщиков, оформителей спектаклей были евреи. В годы закрытия Московского Еврейского театра "Госет" и позорной кампании борьбы с космополитами (1947 - 1953 гг.) театр "Ромэн" помог евреям стать "цыганами". http://kngu.org/uk/node/83
"Аз воздам" (с)
Но, новость конечно замечательная для Украины. Здесь как раз президент-маланец деньги собирает не по синагогам.
здогадуєтесь чому?
Безсормна реклама казна чого нікому не приємна.
для України якось не актуальна