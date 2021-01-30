УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14285 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
13 472 100
Австрія (567) нацизм (136) Франція (1965)

Житель Австрії заповів 2 млн євро французькому селу, де його переховували від нацистів під час Другої світової війни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Житель Австрії заповів 2 млн євро французькому селу, де його переховували від нацистів під час Другої світової війни

Громадянин Австрії Ерік Швам заповів 2 мільйони євро французькому селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де під час Другої світової війни його разом із сім'єю врятували від нацистів і місцевих колаборантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє France 3.

Швам помер минулого місяця у віці 90 років. У 1943 році він прибув до села Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де хлопця та його родину сховали від нацистів. Очільник села сказав, що Швам залишив "значні кошти", проте його попередник на посаді розповів, що йдеться саме про 2 мільйони євро.

Працівниця департаменту з питань культури та комунікацій Деніз Валла заявила, що три тижні тому з керівництвом села зв’язався нотаріус і обговорив передачу грошей.

"Він (Швам. - Ред.) був дуже стриманим джентльменом і не хотів, щоб його жест широко розголошували. Про жертводавця мало що відомо, але ми провели невелике дослідження", - сказала вона.

Зокрема, родина Еріка Швама була з Відня, його батько там працював лікарем. У 1943 році він прибув до Ле Шамбон-сюр-Ліньйона разом із батьками та бабцею. Після війни вони повернулись до Австрії, але в 1950 році Швам переїхав до Ліона (розташований неподалік села), де вивчав фармацевтику.

У Ліоні чоловік одружився і жив зі своєю дружиною, дітей у них не було. На час смерті Швам був вдівцем.

Селищний голова зазначив, що кошти, які пожертвував австрієць, використають на фінансування освіти та молодіжних проєктів.

Село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон відоме своїми "рятувальними операціями". Історія зі Швамом і його родиною не поодинока: під час Другої світової війни місцевий пастор та його дружина закликали жителів ховати єврейських біженців. Зрештою село стало притулком для тисяч біженців і центром опору. Ізраїль також наголосив на внеску жителів села.

Проте репутацію притулку Ле Шамбон-сюр-Ліньйон мав і до цього, така історія села розпочалась із переховування протестантів від переслідувань у сімнадцятому столітті. Ховались там люди й під час Французької революції, під час громадянської війни 1930-х в Іспанії тощо.

Дивіться також: Зеленський у 76-ту річницю вигнання нацистів: Українці заплатили високу ціну за мир, який ми мусимо зберегти. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Вера в человечество чуть воспрянула.
показати весь коментар
30.01.2021 01:49
+17
люди
они всегда и везде люди...
и знаете?
эти деньги не украдут и не построят
лавочки в парке
их потратят на воспитание добрых
и смелых людей из этого села..б
показати весь коментар
30.01.2021 01:53
+10
Благородний вчинок.

Після закінчення 2-ої світової війни Нідерланди щороку надсилають в Канаду 20 000 цибульок тюльпанів як вияв подяки за те, що Канада прихистила крон-принцесу Юлію з родиною в Оттаві і саме там у 1943 народилася теперішня королева Марґрієт (вперше було 100 000; то міняється - 10 000 від королівської родини і уряд ще додає).

Це заклало традицію Фестивалю Тюльпанів в Оттаві.

показати весь коментар
30.01.2021 03:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вера в человечество чуть воспрянула.
показати весь коментар
30.01.2021 01:49 Відповісти
люди
они всегда и везде люди...
и знаете?
эти деньги не украдут и не построят
лавочки в парке
их потратят на воспитание добрых
и смелых людей из этого села..б
показати весь коментар
30.01.2021 01:53 Відповісти
Швам умер в прошлом месяце в возрасте 90 лет.
"Чему нас учат черепахи? - Чтоб долго жить - не суетись ! "(с)
показати весь коментар
30.01.2021 02:02 Відповісти
Сколько тысяч их прятали в разных странах, а отблагодарили единицы.
показати весь коментар
30.01.2021 02:18 Відповісти
Добрые дела, добро - это норма жизни и не будет за то награды, а вот за вред и зло придётся отвечать. Всегда наступает расплата. Всякому своё.
показати весь коментар
30.01.2021 02:42 Відповісти
Это из какой сказки?
показати весь коментар
30.01.2021 05:23 Відповісти
1. Добро делается не в ожидании благодарности.
2. Если человек делает добро и ожидает благодарности - это уже не добро, а купля-продажа.
Это же относится и к обсуждению этого категорического (морального) императива.
показати весь коментар
30.01.2021 20:37 Відповісти
жаль, что я не село.
показати весь коментар
30.01.2021 03:08 Відповісти
2 лимона хоца? для начала казлом не будь...
показати весь коментар
30.01.2021 03:17 Відповісти
ты - дяревня
показати весь коментар
30.01.2021 10:24 Відповісти
ето то шo я называю память..
показати весь коментар
30.01.2021 03:14 Відповісти
Благородний вчинок.

Після закінчення 2-ої світової війни Нідерланди щороку надсилають в Канаду 20 000 цибульок тюльпанів як вияв подяки за те, що Канада прихистила крон-принцесу Юлію з родиною в Оттаві і саме там у 1943 народилася теперішня королева Марґрієт (вперше було 100 000; то міняється - 10 000 від королівської родини і уряд ще додає).

Це заклало традицію Фестивалю Тюльпанів в Оттаві.

показати весь коментар
30.01.2021 03:30 Відповісти
*Ой, Юліану
показати весь коментар
30.01.2021 04:14 Відповісти
і не дивно
бачимо білі прапори фопів, а подумки - юля скрізь
показати весь коментар
30.01.2021 10:28 Відповісти
Это другой менталитет. Почему он не распилил всё на родственников? Потому что его так воспитали и он сам лично находил подтверждения правильности своему воспитанию. Когда человек, работающий хоть и на обычной работе. Но он всё равно личность, который ни в чём не нуждается и обеспечен по главным потребностям человека. Поэтому принципы- "есть элита, которой возможно всё. А есть остальные "холопы"- ему незнакомы. Это вам, не украинец с ментальностью- дорвался до денег, так нужно брать по максимуму, пока есть возможность. Такссс.. себя обеспечил. Так нужно ещё родственников- сына, дочку, маму, папу, зятя, внучку и т.д. Хапать и хапать, пока есть возможность. Ибо не хочется опять быть в роли "твари дрожащей", раз дорвался- хочу быть всегда "право имеющий".
показати весь коментар
30.01.2021 03:32 Відповісти
брехня...

менталитет менталитетом, но казлом никому никто быть не запрещал.
хочется казлом быть? - будь, но потом без вопросов...и дайте уже пространство для не казлов.... - у них свои причины и вопросы...
показати весь коментар
30.01.2021 04:58 Відповісти
це менталітет московитского холопа, який силою насаджували в Україні.
показати весь коментар
30.01.2021 06:29 Відповісти
Один раз довелось отдыхать в компании истинно богатых людей. Это были владельцы крупного семейного бизнеса в Бельгии, там совсем другие категории, очень простые во всем, простая одежда, недорогие машины. Им ненужно никому ничего доказывать. Это уровень , который за уровнем. Про сравнение с нашими богачами писать не буду, все и так знаем их деятельность и благотворительность на публику
показати весь коментар
30.01.2021 08:01 Відповісти
чтобы сравнивать нужно было отдыхать и в компании наших богачей...
показати весь коментар
30.01.2021 10:31 Відповісти
"Почему он не распилил всё на родственников?" ... если бы ты кроме заголовка прочитал что написано не задавал бы глупых вопросов
показати весь коментар
30.01.2021 08:14 Відповісти
Ахінея Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 9179 ... Ти розмірковуєш про менталітет корупціонера , і до чого тут лише українці ,, якщо менталітет корупціонера однаковий у всьому світі .

показати весь коментар
30.01.2021 08:44 Відповісти
«Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»
показати весь коментар
30.01.2021 05:56 Відповісти
В 43 году этот пень перебрался из оккупированной Австрии в такую же Францию, Геррой конечно за на шару полученные бабуленции. А мог пойти в армию и стрельнуть один раз в оккупанта или в свою бошку. Это дерьмо пряталось не от нацистов, а от своего долга -
защищать свою Родину. А Родина - это не страна, не анклав, не география - это где тебя скотину родили родители, дальше молчу
показати весь коментар
30.01.2021 06:20 Відповісти
Селу просто незбагненно пощастило що в цього Швама не склалося з дітьми, а, отже, не було на кого залишити свій спадок. Інакше б не пожертвував він селищу ні цента.
Ніщо ж не заважало йому, при бажанні, зайнятися подібною благодійністю ще за життя, можливо навіть в значно меншому розмірі. Адже після закінчення війни в нього було на це вдосталь часу, понад 70 років.
показати весь коментар
30.01.2021 08:34 Відповісти
Це виглядає , як

Патом, патом, патом... Кагда ви все умрьоті ... і йещо патом.. І только через мой труп !!!
показати весь коментар
30.01.2021 20:14 Відповісти
Де вас мацав ребе? Покажіть на ляльці
показати весь коментар
30.01.2021 23:34 Відповісти
О, полезло дерьмо со своей психологией и своими 5-ю копейками.
"Нимагумолчать!"
показати весь коментар
30.01.2021 20:41 Відповісти
Пєтушарік, а що саме тебе, мудака, не влаштовує? ))
показати весь коментар
30.01.2021 20:51 Відповісти
Що ви мелете. Йому в 43 році було 12 років. Не всі родяться Гаврошами.
показати весь коментар
30.01.2021 10:33 Відповісти
Ты, хоть, арифметику в школе проходил, Херрой?
показати весь коментар
30.01.2021 20:44 Відповісти
В 1943 йому було 12-13 років, тут здорові лби без пострілу здавались німцям міліонами.
показати весь коментар
30.01.2021 08:11 Відповісти
Цих людей ніхто не зганяв зустрічати Гітлера після приєднання Австрії до Німеччини. Це схоже на окупацію? На мiй погляд то не дуже )Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4962
показати весь коментар
30.01.2021 08:42 Відповісти
такая репутация у того села...может оно определено, как место для убежища еще с допотопных времен...они же скрывают информацию
показати весь коментар
30.01.2021 10:34 Відповісти
Ещё раз, для особенно одаренных. Ты арифметику в школе проходил? Считать умеешь?
2020 - 90 = 1930
1943 - 1930 = 13 лет!
Или кто-то "стрельнул в твою бошку"?
показати весь коментар
30.01.2021 20:47 Відповісти
прямо не село, а посольство царства божого.
показати весь коментар
30.01.2021 06:25 Відповісти
Там в местную кирху ходят и внимательно проповеди слушают
показати весь коментар
30.01.2021 08:23 Відповісти
Дуже достойна вдячність за врятовані життя. Пощастило громаді і впевнена, вони витратять гроші з користю для односельців.
показати весь коментар
30.01.2021 07:27 Відповісти
На Мегі показували фільм як МОССАД розшукував нацистів по всьому світу знищував їх. Фільм створений на дійсних фактах. А тим хто рятував євреїв під час війни, вони вдячні. Хоча і євреї є різні.
показати весь коментар
30.01.2021 07:44 Відповісти
Тот редкий случай, когда добро вернулось.
В Одессе есть евреи , пережившие Холокост, которых тоже прятали одесситы от румын. Очень многие пережили оккупацию и избежали казнь именно в близлежащих украинских сёлах .Хороший пример для них отблагодарить своих спасителей. Многие из них давно живут заграницей, они или их потомки вполне могут быть даже в списке Форбс .
Замечательная трогательная история. А жители этого французского села просто лучшие. Хотя видела те 'села ' во Франции. Красота неописуемая с дорогами и инфраструктурой, с виноградниками и звенящим от чистоты воздухом. В наших сёлах из этого всего только воздух
показати весь коментар
30.01.2021 07:52 Відповісти
Добро возвращается ВсегдА
"Аз воздам" (с)
показати весь коментар
30.01.2021 08:27 Відповісти
Практика показывает, что это редкий случай. Наоборот, добро, не истинное , а показушное, за которое требуют оплаты (отдачи) , и это уже не добро, а , скорее, товар, инвестиция в самого себя , в , например, положительную оценку электората на выборах. Истинное же добро даёт свободу действий тому, кого одобродетельствовали. Если вы говорите о легендах, то Исус исцелял самые страшные болезни у многих людей, но как 'отблагодарили' Его люди мы знаем.
Здесь у нас пример истинного бескорыстного дваждыдобра.
Думаю, что добро делать надо и даже когда спасибо не получишь.
Спешите делать добро- аксиома жизни любого человека
показати весь коментар
30.01.2021 10:10 Відповісти
а в то время 2 ляма ничего неизначили людей убивали пачками
показати весь коментар
30.01.2021 08:13 Відповісти
"На Западє жівут хорошо, но бєздуховно"... Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6595
Чудовий вчинок.
показати весь коментар
30.01.2021 08:13 Відповісти
Интересно было бы почитать посты после этой статьи.... Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8430 Житель Франции завещал 5 млн евро украинскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны....интересно как в этом селе поделили бы эти деньги или куда бы их направили, уверен что даже ОП захотел бы в данной ситуации нагреть руки Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6372
показати весь коментар
30.01.2021 08:18 Відповісти
...Гитлер хотел полностью уничтожить два народа - евреев и цыган...

...Можно сказать, что Цыганскому театру повезло: большинство музыкантов, постановщиков, оформителей спектаклей были евреи. В годы закрытия Московского Еврейского театра "Госет" и позорной кампании борьбы с космополитами (1947 - 1953 гг.) театр "Ромэн" помог евреям стать "цыганами". http://kngu.org/uk/node/83
показати весь коментар
30.01.2021 08:28 Відповісти
Только Бог по Библии евреев отправил в изгнание, а цыганам дал свободу( за то что они не дали гвозди солдатам для распятия ...), евреи сейчас имеют пристанище в Израиле и в Украине, а вот цыгане никак себе не найдут землю для своего пристанища. Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1306
показати весь коментар
30.01.2021 08:38 Відповісти
"... інші назви циганів/ромів, що походять від етнохороніму «єгиптяни» (англ. gypsies від англ. egyptians, ісп. gitanos від ісп. egiptanos, фр. gitans, угор. fáraók népe - дослівно «фараонове плем'я»), - адже частина циган називала себе християнськими біженцями з Єгипту або «малого Єгипту»... "Недарма Шолом-Алейхем дав йому (Києву) назву Егупец, тобто Єгипет..."
показати весь коментар
30.01.2021 09:06 Відповісти
"Магдебурзьке право - Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." На території України було Магдебурзьке право, а на території Росії - ні. Можливо, що відтоді й пішло, що Київ - це Єгупець-Єгипет?
показати весь коментар
30.01.2021 09:25 Відповісти
Добро возвращается ВсегдА
"Аз воздам" (с)
показати весь коментар
30.01.2021 08:29 Відповісти
Интересно, хоть одного голодного украинца во время Голодомора накормила еврейская нация, окопавшаяся в Украине? Я не слышал. Читал про "Торгсины".
Но, новость конечно замечательная для Украины. Здесь как раз президент-маланец деньги собирает не по синагогам.
показати весь коментар
30.01.2021 08:48 Відповісти
мою бабусю , нині покійну , підгодовували .
показати весь коментар
30.01.2021 09:27 Відповісти
багатьох бабусь і зараз українцям доводиться підгодовувати.
здогадуєтесь чому?
показати весь коментар
30.01.2021 20:00 Відповісти
немцы подкармливали наших детей во время войны
показати весь коментар
30.01.2021 17:09 Відповісти
У гроба карманов нет, по-этому Швам поступил чисто по-еврейски - завещал бабло после своей смерти. Авось грехи простят. Зеля тоже так может. Не вижу подвига.
показати весь коментар
30.01.2021 08:49 Відповісти
подвиг был, когда он одолжил у селян сколько мог и рванул по народному обычаю нах Остеррайх
показати весь коментар
30.01.2021 16:08 Відповісти
только так могу объяснить, почему он решил вернуться обратно к братскому германскому народу
показати весь коментар
30.01.2021 16:11 Відповісти
Damn if you do, damn if you don't. Антисемитам, как всегда, не угодишь.
показати весь коментар
30.01.2021 17:30 Відповісти
Damn on you. з вашими "догоджаннями".
Безсормна реклама казна чого нікому не приємна.
показати весь коментар
30.01.2021 19:43 Відповісти
Реклама от мертвого деда? 🤦
показати весь коментар
30.01.2021 23:20 Відповісти
І чого, якщо вже на те пішло? Сороса? NWO? ZOG?
показати весь коментар
30.01.2021 23:22 Відповісти
Бачте, зауваження діють: написали =село=, а не =деревня=.
показати весь коментар
30.01.2021 09:05 Відповісти
Тому, що лат. rus - деревня (не село!); «простой», «грубый», «неотёсанный»
показати весь коментар
30.01.2021 09:09 Відповісти
На самом деле "французское село" звучит глупо.
показати весь коментар
30.01.2021 09:27 Відповісти
А як нєглупо?
показати весь коментар
30.01.2021 09:39 Відповісти
По-крайней мере по-русски.
показати весь коментар
30.01.2021 09:42 Відповісти
Ми тепер вже знаємо, що фактично по-русскі означає по-дєрєвєнскі.
показати весь коментар
30.01.2021 09:47 Відповісти
Ну какое нафиг "село" во Франции.)
показати весь коментар
30.01.2021 09:50 Відповісти
village - це не село????
показати весь коментар
30.01.2021 09:54 Відповісти
кацап наполягає, що у Франції не села, а дєрьовні )
показати весь коментар
30.01.2021 18:03 Відповісти
На російській взагалі слово село це дурня. На росії є дєрєвня, від слова дерево, ізба з дерева. В Україні хати робили з глини навіть в лісовій місцевості. За рідким випадком в місцевостях які ближче до кацапів. Такої ж різкої межі не було, що ось тут село, а через два кроки вже дєрєвня...
показати весь коментар
30.01.2021 09:50 Відповісти
Как я понимаю в русском языке деревня это маленькое село.
показати весь коментар
30.01.2021 09:52 Відповісти
А як тоді українською маленьке село?
показати весь коментар
30.01.2021 09:56 Відповісти
При тому, що в русскіх дєрєвнях були не дєрєвєнсавєти, а сєльсавєти...як це назвати?
показати весь коментар
30.01.2021 10:04 Відповісти
міністєрства дєрєвєнскава хазяйства випускаєт дєрєвєнскахазяйствєнную прадукцию...
показати весь коментар
30.01.2021 10:46 Відповісти
маленька дєрєвня називається хутір, по кацапському хутор
показати весь коментар
30.01.2021 10:08 Відповісти
писали - в деревне не было церкви, а в селе была
показати весь коментар
30.01.2021 10:48 Відповісти
"на начало XX века основным отличием деревни от села являлись отсутствие церкви в деревне" - Вики
показати весь коментар
30.01.2021 10:57 Відповісти
Навпаки, Село це велика дєрєвня.
показати весь коментар
30.01.2021 18:04 Відповісти
А в нас пів бамбаса коллабораціонистів... На жаль...
показати весь коментар
30.01.2021 09:38 Відповісти
казка про "доброго Швама"
для України якось не актуальна
показати весь коментар
30.01.2021 14:54 Відповісти
Наверное очень красивое место ,только так!🙂
показати весь коментар
30.01.2021 18:22 Відповісти
 
 