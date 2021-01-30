Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму
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Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців рішення буде обов'язковим до виконання.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".
На запитання, чи буде виконуватися рішення референдуму в разі, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав, що "обов'язково".
"Рішення референдуму обов'язкове для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.
Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.
Топ коментарі
+19 Afanasiy
показати весь коментар30.01.2021 02:55
+17 Утилизация ватников
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+15 Игорь Монахов
показати весь коментар30.01.2021 02:05
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Клоуны читать не умеют. Ст.13 земля пренадлежит народу . Сумистна суспильна властнисть не продается пока 100% громадян-власникив не дадут согласие. В аренду может быть, но плата в пенсионный фонд на личный счет каждому. Собственность не только приносит прибуток, но и обтяживает- ее надо защищать и контролировать. Становимся громадянами-власниками, а не кормовой базой для стефанчикив. Еднаемось за наши надра за нашу землю за наши крыши над головой. Или нас продадут вместе с землей как скот.
век уже + как никому из за них жизни нет на етом шарике...
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум, це як з окупованими територіями донбасу та криму? Чи як?
А Раду - разгоним нахрен!
Кто за?
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Шо я говорил. Референдумы ЗЕлени нужны для того, чтобы класть болт на законы.
Рынок земли вввели - какие мы молодцы, что выполнили требования МВФ и инвесторов.
Рынок земли похерили - так мы ж не виноваты, это воля народа.