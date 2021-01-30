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Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму

Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців рішення буде обов'язковим до виконання.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".

На запитання, чи буде виконуватися рішення референдуму в разі, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав, що "обов'язково".

"Рішення референдуму обов'язкове для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.

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Топ коментарі
+19
Треба бути ідіотом, аби вірити в те, що ця наскрізь корумпована олігархічна влада не змухлює результатами волевиявлення на цьому "референдумі"
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30.01.2021 02:55
+17
Власть клоунов. Ну а наш народ проголосует, чтоб землю ему вернули, которую он не видел и никогда не увидит. Пусть бурьяном поросла, зато мысль о "своей" земле нищебродов греет.
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30.01.2021 02:22
+15
хм..высер этого мудака для успокоения лохов ...мол не бздите - ваше слово по земле мы учтем.
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30.01.2021 02:05
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У тебя провалы в памяти? Клован Рейган снялся в 19 комедиях
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30.01.2021 09:29 Відповісти
Не рівняй пісю з пальцем.
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30.01.2021 10:23 Відповісти
Не давай брехливых указаний.
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30.01.2021 11:44 Відповісти
Сначала продадим нужным людям самые лакомые куски деньги поделим. а потом спросим.
Клоуны читать не умеют. Ст.13 земля пренадлежит народу . Сумистна суспильна властнисть не продается пока 100% громадян-власникив не дадут согласие. В аренду может быть, но плата в пенсионный фонд на личный счет каждому. Собственность не только приносит прибуток, но и обтяживает- ее надо защищать и контролировать. Становимся громадянами-власниками, а не кормовой базой для стефанчикив. Еднаемось за наши надра за нашу землю за наши крыши над головой. Или нас продадут вместе с землей как скот.
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30.01.2021 08:48 Відповісти
от шо значит вовремя пьяную матросню с рогатыми не увидеть...
век уже + как никому из за них жизни нет на етом шарике...
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30.01.2021 09:06 Відповісти
Ідіоти, блін! Во, ідіоти! Суки натурборежимили, а тепер народом вирішили свою херню прикрити?
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30.01.2021 09:29 Відповісти
Главное, не забудьте проголосовать о введении двойного гражданства
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30.01.2021 09:57 Відповісти
Що ця потолоч хоче протягнути, якщо в хід пішли такі обіСцянки?
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум, це як з окупованими територіями донбасу та криму? Чи як?
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30.01.2021 10:40 Відповісти
Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму - Цензор.НЕТ 2917
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30.01.2021 11:29 Відповісти
до "референдума" распис-тят всё шо можно... а вы лохи голосуйте сами против себя... Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму - Цензор.НЕТ 1152
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30.01.2021 11:37 Відповісти
А давайте все законы принимать на рифирендуме!
А Раду - разгоним нахрен!
Кто за?
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30.01.2021 11:39 Відповісти
Раньше: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. / Первоначальный план Коломойского -продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские и российские руки-поламали атошники. "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли. Четыреждыуклонист жидко обгадился и дал задний ход./ Теперь: Стефанчук допускает возвращения моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума
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30.01.2021 11:50 Відповісти
То что понятно дворнику не понятно стефанчуку. Может меньше жрать надо тогда и мозги жиром заплывать не будут и явное станет видней даже из далека. А то как то получается через жопу - давайте дружно (450 рыл) напорем х-ни, а потом на референдум авось пронесёт.
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30.01.2021 12:06 Відповісти
Ужасно, если страна руководствуется понятиями дворников.
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30.01.2021 13:49 Відповісти
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30.01.2021 18:55 Відповісти
КАКОЙ РЕФЕРЕНДУМ !? КАКОЙ МОРАТОРИЙ !? ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ ГОССЛУЖАЩИМИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - РАССТРЕЛ !!! НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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30.01.2021 12:08 Відповісти
О!!!

Шо я говорил. Референдумы ЗЕлени нужны для того, чтобы класть болт на законы.

Рынок земли вввели - какие мы молодцы, что выполнили требования МВФ и инвесторов.
Рынок земли похерили - так мы ж не виноваты, это воля народа.
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30.01.2021 13:47 Відповісти
Рынок земли никогда, никогда не был требованием МВФ.Это было основным требованием Коломойского прежде чем он дал деньги шмаркле на выборы.
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30.01.2021 14:03 Відповісти
Требованием МВФ было разрешить продажу леса из Украины в Европу. Это было сделано в наших интересах. Потому что до этого требования нашим лесом торговали браконьеры под видом дров. С этих дров даже налогов правильных не снимали. Это делалось с разрешения властей и таможни. Сейчас их называет лесом и снимают налог согласно номенклатуре. Но вывоз леса уменьшился за последнее время потому что он дороже чем дрова.
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30.01.2021 14:20 Відповісти
люди добри якщо землю два рази переоформювали то вона уже не ваша ринок земли покаже чия вона
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30.01.2021 14:57 Відповісти
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