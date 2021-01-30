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За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС

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За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС

За минулу добу, 29 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" і скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Унаслідок цих дій два українські воїни зазнали осколкових поранень. Їх було оперативно доставлено в медустанови, де воїнам надали належну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у штабі, поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів у бік українських позицій із підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з підствольного і ручного протитанкового гранатометів.

Також наголошується, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - інформують у штабі ООС.

Крім цього, уточнюється, що від початку поточної доби, 30 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також: Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Як повідомили в українській делегації в Тристоронній контактній групі, під час обстрілу терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника два воїни зазнали легких поранень.
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Топ коментарі
+7
А эти быки все НовоМразию строят от Харькова до Одессы....хмыри Мавзолейные...
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30.01.2021 08:13
+4
США слямзили в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и переправили в Германию... За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7552
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30.01.2021 09:19
+3
При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.Источник: https://censor.net/ru/n3245030

Ага наблюдалась, точно не скажу, но где-то раз пять или шесть отчетливо наблюдалась приблизительно 122-я тишина ...
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30.01.2021 08:41
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А эти быки все НовоМразию строят от Харькова до Одессы....хмыри Мавзолейные...
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30.01.2021 08:13 Відповісти
Терористи є в мирний час. А зараз це ворог, хоча ніхто не назвав це війною, а якимось конфліктом. Так хто там конфліктує?
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30.01.2021 08:22 Відповісти
Не террористы, а легитимные участники СЦКК, ТК, прекращения огня, мониторинговой миссии ОБСЕ, Минских угод и Нормандского формата.
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30.01.2021 08:35 Відповісти
Абсурд !Жаль , что в Украине президент не Маруся Звиробий или Даля Грибаускайте ! Все трусы и хапуги ! Невыносимо жаль всех погибших и пострадавших от коммуняцко-гебнявой рашистской террористической группировки и местных негодяев -гнид
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30.01.2021 10:10 Відповісти
При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.Источник: https://censor.net/ru/n3245030

Ага наблюдалась, точно не скажу, но где-то раз пять или шесть отчетливо наблюдалась приблизительно 122-я тишина ...
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30.01.2021 08:41 Відповісти
Падаль Мавзолейная без роду и племени...
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30.01.2021 08:57 Відповісти
США слямзили в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и переправили в Германию... За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7552
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30.01.2021 09:19 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
Ця падаль, яка шмаляє по нашим військовим, теж буде приймати участь у всеукраїнському референдумі? Це ж "нашилюди" за версією пліснявої влади узеленського.
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30.01.2021 10:47 Відповісти
 
 