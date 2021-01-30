За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС

За минулу добу, 29 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" і скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Унаслідок цих дій два українські воїни зазнали осколкових поранень. Їх було оперативно доставлено в медустанови, де воїнам надали належну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у штабі, поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів у бік українських позицій із підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з підствольного і ручного протитанкового гранатометів.

Також наголошується, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - інформують у штабі ООС.

Крім цього, уточнюється, що від початку поточної доби, 30 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Як повідомили в українській делегації в Тристоронній контактній групі, під час обстрілу терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника два воїни зазнали легких поранень.