За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
4685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 200 дітей і 336 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за даними Степанова, за минулу добу госпіталізовано 1906 осіб, летальніх випадків - 149, одужало 11 317 осіб, здійснено 41 781 тестування за добу, зокрема методом ПЛР - 23871, методом ІФА - 17910.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 216 278 осіб, одужало 1 014 658 осіб, летальних випадків – 22 628, проведено 6 232 960 ПЛР-тестувань.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (341), Івано-Франківській (412), Львівській (353), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях", - уточнив Степанов.
Крім цього, глава МОЗ наводить дані щодо кількості захворювань у регіонах за минулу добу:
м. Київ – 341 випадок;
Вінницька область – 241 випадок;
Волинська область – 146 випадків;
Дніпропетровська область – 335 випадків;
Донецька область – 170 випадків;
Житомирська область – 158 випадків;
Закарпатська область – 245 випадків;
Запорізька область – 220 випадків;
Івано-Франківська область – 412 випадків;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 36 випадків;
Луганська область – 108 випадків;
Львівська область – 356 випадків;
Миколаївська область – 84 випадки;
Одеська область – 174 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 116 випадків;
Сумська область – 77 випадків;
Тернопільська область – 124 випадки;
Харківська область – 280 випадків;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 123 випадки;
Черкаська область – 155 випадків;
Чернівецька область – 186 випадків;
Чернігівська область – 117 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
М*язи не болять ? Горло ?
Чи Ви приймаєте якісь медикаменти ?
Не знаю, але Ви б трошки, може, вилежали. Щоб не на ногах ...
Як справитеся вранці по господарству - полежте, засніть.
Вибачте, що так пишу.
Мені дали такі рекомендаціїї. Тож відлежатись обов"язково доведеться)
Желаю удачи.
Я тоже без обоняния три недели перекантавался. Надеюсь ваш личный вклад во всемирную ужасную пандемию окажется таким же скромным.
Виздоровлюй.
П.С. така ж хєрня. І теж з понеділка...
Но... зная себя, может в башке что-то щелкнуть и в один день"все, не курю!" и брошу. Пока не щелкало. Жду)
Ізраїль першим у світі почав вакцинацію підлітків від Covid-19Для отримання дози вакцини неповнолітнім пацієнтам потрібна згода батьків
Ізраїль розширив кампанію вакцинації від Covid-19, першим в світі включивши в неї підлітків віком від 16 до 18 років. Про це повідомляє Reuters.
Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення. З них один мільйон уже отримав і другу дозу.
https://zaxid.net/news/
але після 10 січня..