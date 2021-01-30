За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317

4685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 200 дітей і 336 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за даними Степанова, за минулу добу госпіталізовано 1906 осіб, летальніх випадків - 149, одужало 11 317 осіб, здійснено 41 781 тестування за добу, зокрема методом ПЛР - 23871, методом ІФА - 17910.

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За весь час пандемії в Україні захворіло 1 216 278 осіб, одужало 1 014 658 осіб, летальних випадків – 22 628, проведено 6 232 960 ПЛР-тестувань.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (341), Івано-Франківській (412), Львівській (353), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях", - уточнив Степанов.

Крім цього, глава МОЗ наводить дані щодо кількості захворювань у регіонах за минулу добу:

м. Київ – 341 випадок;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків.