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негода (689) снігопад (397) ДСНС (4458)

ДСНС попереджає про подальше погіршення погодних умов: очікується значний сніг і пориви вітру, можливі перебої в електропостачанні та русі транспорту

Новини Цензор.НЕТ Події

ДСНС попереджає про подальше погіршення погодних умов: очікується значний сніг і пориви вітру, можливі перебої в електропостачанні та русі транспорту

Найближчими днями в Україні очікується подальше погіршення погодних умов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За даними рятувальників, 1 лютого в більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст сніжного покриву 5-10 см). Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних та Харківської областей ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім цього, зазначається, що 30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - підкреслюють у ДСНС.

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Глазам/ушам не верю! Неужели Мариуполю снова повезет??? У соседа тюльпаны на клумбе вверх пошли! Вчера просто весенняя погода была: солнечно очень, потеплело до +8, в тени.
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30.01.2021 09:00 Відповісти
Кропивницкий, на вулиці -3С і знову з самого ранку сніг. Вітру немає.
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30.01.2021 09:42 Відповісти
Искренне сочувствую. Цитировать одного черта не стану, понятно. Но, вы там- таки держитесь.
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30.01.2021 09:45 Відповісти
"У природы, нет плохой погоды, каждая погода благодать дождь ли, снег люое время года нужно ГСЧСу не пугать благодарно принимать"
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30.01.2021 09:15 Відповісти
Колись мій дід в селі дивлячись у вікно на дощ сказав. А як оце тим хто зараз в дорозі? Тоді їздили на підводах.
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30.01.2021 09:31 Відповісти
зачетный у вас дед был
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30.01.2021 17:47 Відповісти
ГСЧС под руководством Чечёткина "танкиста" стало каким то Гидрометцентр.Людей надо спасать и занятия проводить по спасению а не сводки по погоде писать.Раздули штат дармоедов а в частях на оперативных машинка людей нет,выезжать на НС некому!!!!
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30.01.2021 10:39 Відповісти
а у нас на марсє пагода стабільная біндєравцев нєт таварісч сталін праводит савісчаніє в крімлє...
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30.01.2021 11:22 Відповісти
 
 