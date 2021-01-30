УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14222 відвідувача онлайн
Новини Події
2 254 11
Київська область (3131) наркотики (1348) Нацполіція (13918) боротьба з наркотиками (124)

Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено "товар" на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено

Під час чергування співробітники Обухівського районного управління поліції на автодорозі поблизу села Тростинка помітили підозрілого молодика. Чоловік вийшов із лісосмуги зі спортивною сумкою, поклав її в машину Nissan Almera і намагався виїхати, проте його зупинив наряд групи реагування патрульної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Для документування правопорушення на місце події прибули слідчо-оперативна група і керівництво поліції району. Під час обшуку транспортного засобу правоохоронці виявили та вилучили спортивну сумку, в якій були прозорі пакети з кристалоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на наркотик. Вилучене направили на експертизу, яка встановила, що це синтетичний психостимулятор "А-РVP". Загальна вага вилучених заборонених речовин - 5,4 кг.

Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено товар на 2 млн грн, - Нацполіція 01
Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено товар на 2 млн грн, - Нацполіція 02
Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено товар на 2 млн грн, - Нацполіція 03

Як наголошують правоохоронці, за цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить майже 2 мільйони гривень.

Дивіться також: Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено "товару" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Крім цього, зазначається, що 27-річного жителя столиці затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Автомобіль, на якому пересувався фігурант, поміщено на майданчик тимчасового утримання. Зараз поліція встановлює можливих спільників затриманого. Досудове слідство триває.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
а вы думали откуда в киеве столько денег и топовых иномарок. никто ничего не производит а куча бабала
показати весь коментар
30.01.2021 09:54
+1
из бюджета вестимо)
показати весь коментар
30.01.2021 11:29
+1
У мене така гімалайська сіль, теж рожева.
показати весь коментар
30.01.2021 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Простой кто оплатит, скорее меняйте куратора, время деньги.
показати весь коментар
30.01.2021 09:28 Відповісти
Еще 999 таких операций, и референдум можно провести бесплатно
показати весь коментар
30.01.2021 09:45 Відповісти
А кива санкционировал? Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено "товар" на 2 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 30
показати весь коментар
30.01.2021 09:48 Відповісти
А по вигляду неначе аметисти)))
показати весь коментар
30.01.2021 09:49 Відповісти
У мене така гімалайська сіль, теж рожева.
показати весь коментар
30.01.2021 12:15 Відповісти
а вы думали откуда в киеве столько денег и топовых иномарок. никто ничего не производит а куча бабала
показати весь коментар
30.01.2021 09:54 Відповісти
из бюджета вестимо)
показати весь коментар
30.01.2021 11:29 Відповісти
С последующей перепродажей товара на сумму 5млн грн.
показати весь коментар
30.01.2021 12:04 Відповісти
кто кому не додал или перешел дорогу?
показати весь коментар
30.01.2021 12:06 Відповісти
Підкажіть, з чим в руках мені треба вийти з лісосмуги, щоби мене одразу не загрібли?
показати весь коментар
30.01.2021 12:14 Відповісти
Сказка . Типа шел и нашел....как отмазываются урки. И здесь , ехали и увидели...Верим....
показати весь коментар
30.01.2021 13:39 Відповісти
 
 