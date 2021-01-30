Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президенту України Володимиру Зеленському час остаточно зрозуміти, що ні з ким з українських олігархів не можна домовлятися.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.
"Що я засвоїла точно, так це те, що на президента не можна грубо тиснути, а шантажувати його й поготів. Коломойському здалося, що він - господар фракції "Слуга народу". Здалося, що все купується і продається. І всі купуються і продаються. У його житті, може, так і було, не знаю. Але те, що його досвід дуже обмежений таким типом взаємин, - точно", - підкреслює вона.
"Вчора наприкінці сесійного дня було ухвалено рішення в понеділок зібрати фракцію, щоб остаточно вирішити питання щодо Дубінського. Але вже години через 3 стало відомо, що голоси треба зібрати негайно, бо Ігор Валерійович запускає важку (я так думаю, фінансову. - Авт. ) артилерію. Найімовірніше, саме тому Саша Дубінський вчора ввечері втік з ефіру на каналі "НАШ", - акцентує увагу Богуцька.
Крім цього, вона зазначила, що Ольга Василевська-Смаглюк сказала, що не розглядає добровільного виходу з фракції (поки) і впевнена, що голосів за виключення Дубінського не набереться.
"Загалом напруга у мене зараз така ж, як на виборах, коли чекаєш екзитполів, де 73% "за", - продовжує Богуцька.
"Хоча дуже хочеться, щоб після цієї драматичної ситуації президент зрозумів остаточно, що хороших олігархів не буває. І ні з ким із них не можна домовитися. Політика - їхній бізнес", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас поищу.
В первую десятку вошли:
1. Ахметов
2. Пинчук
3. Порошенко
4. Герега
5. Боголюбов
6. Косюк
7. Живаго
8. Коломойский
9. Новинский
10. Ярославский
Он пасёт своё стадо задних.
И все они "задние".
https://zn.ua/UKRAINE/izrailskomu-forbes-pridetsya-vycherknut-ahmetova-i-poroshenko-iz-spiska-bogateyshih-evreev-121032_.html
Герега - Народився27 червня 1967 (53 роки)
Городок, Хмельницька область, Українська РСР, СРСРГромадянство СРСР → УкраїнаНаціональністьукраїнець
Порошенко - Народився26 вересня 1965 (55 років)
Болград, Одеська область, УРСР, СРСРВідомий якбізнесмен, політик, дипломат, економіст, підприємецьГромадянство СРСР → УкраїнаНаціональністьукраїнець
Щось не так?
Они все граждане Украины.
Лучше - бедный экс-олигарх.
"Вор должен сидеть ... или лежать"
у людей був запит, було бажання поміняти людей у владі,
відсторонити старих, яких вибирали 20-30 років,
які забрехалися і проворовалися..
але кого не вибрати у владу, вони відразу стають "шушерою",
тобто простою зміною людей (старих на старих) у владі без зміни системи
(як це не банально), країну не змінити..
Ну а зеля сейчас поступил правильно с тарифами. Без лоха жизнь плоха, пусть теперь поцелуют ЗЕлену шмарклю в жопу.
Бачили очі, що купували, тепер їжте, не вдавіться.
Эпохи бедности.
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников
Или делаешь вид)
не поперли
По ФОРБС на 2020
1. Ринат Ахметов Состояние: $2,8 млрд
2. Виктор Пинчук Состояние: $1,4 млрд
3. Петр Порошенко Состояние: $1,4 млрд
4. Александр Герега, Галина Герега Состояние: $1,3 млрд
5. Геннадий Боголюбов Состояние: $1,2 млрд
6. Юрий Косюк Состояние: $1,1 млрд
7. Константин Жеваго Состояние: $1,1 млрд
8. Игорь Коломойский Состояние: $1 млрд
9. Вадим Новинский Состояние: $810 млн
10. Александр Ярославский Состояние: $725 млн
нічого особистого.. тільки бізнес..
На лице у них улыбки.
..
Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Зеленский очередной президент встроившийся в систему. Как и все его предшественники он оглядывается на то, что будет с ним после завершения каденции. А нужен идейный агрессивный фанатик, не боящийся даже сесть после отхода от власти, если облажается.