Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завдяки ухваленню Верховною Радою закону про референдум останнє слово в Україні завжди буде за суспільством, а не за політиками.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків. Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми", - зазначає Зеленський.
"Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу. Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди, не питаючи в суспільства", - продовжує він.
Водночас глава держави підкреслює, що коли народ має реальний інструмент референдуму, то такі діячі насправді не можуть бути впевненими ні в чому.
"Бо референдум – це інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства. Та обирати те, заради чого має працювати держава. Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством", - підсумував президент.
Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроєкт про референдум.
Будь ласка, зачекайте...
Як мислите - що ця сірість відповість на питання:-"Ви згодні, щоб все націоналізувати та поровну поділити?"
Так що зелене неодмінно почервоніє..
Теперь, осталось провести выборы в лугандоне, что бы там появилась иллюзия законной власти, которая назначит местный референдум про объединение с парашей (причем в рамках закона Украины!).
Кацапы конечно, поддержат это "волеизъявление народа"!
Вы хотя бы мозги свои одноклеточные включаете, перед тем как очередной кошмар сотворить?
Як не жидокацапи, то дурнуваті космополіти, то взагалі парашофіли!!!
Подивимось як проголосують за Марусю Звіробій, це буде сигналом чи порозумнішав "мудрий" український народ!
и потом 70 лет рабства
Носители этих идеологий - преступники.
В данном случае референдум - это способ протаклкивания непопулярных решений и снятия с себя ответственности.
Кстати, примеры формулировки вопросов и дешевых манипуляций были показаны в студии Шустера (хоть я его и не люблю). Два вопроса (точно не помню, но суть такая): 1) Как Вы относитесь к продаже земли? (студия отнеслась отрицательно), 2) Может ли собственник земли стать полноценным хозяином и распорядиться ей по своему усмотрению? (та же студия проголосовал утвердительно). Т.е. те же самые люди ответили на один и тот же вопрос прямо противоположно. Ну нет у наших людей критического мышления. О каких референдумах речь?
"Найбільші ризики цього законопроєкту про референдум пов'язані з недолугими нормами, які, на мій погляд, підміняють парламентаризм і дають можливість приймати або скасовувати закони. Це очевидна ахінея. Ніде в цивілізованому світі таких речей не використовують. Навіщо тоді парламент і представницька демократія? - каже Ігор Сліденко. - По-друге, в законі є неприродне акцентування уваги на територіальних питаннях. І це за умови, коли частина країни окупована, і, де-факто, у стані війні. Такого роду проблематика в цьому законопроєкті викликає питання: навіщо його приймали зараз і навіщо його приймали у такому вигляді. Яка була мета? Очевидно, що не виконання передвиборчих обіцянок Зеленського. Мета інша. Яка саме? Будемо спостерігати".
За словами правозахисника Олега Мицика, закон про референдум мав бути прийнятий, бо це передбачено в Конституції. Інше питання - в якій формі. Адже далеко не всі питання можна виносити на референдум. "Серйозні рішення не приймають на референдумах. Я назву п'ять питань, які можна поставити на референдумі - і за них проголосують. Люди у жахливий спосіб повернуть смертну кару й обов'язково скасують закон про мову, - каже Олег Мицик. - Люди у більшості випадків голосують емоціями. Вони заполітизовані, приймають рішення, виходячи з одномоментних політичних симпатій. Головні ризики саме в цьому!"
А вот вам пример шморклей голосовавших за ваЗЕлина.
В Одессе вооруженные мажоры избили бездомных: видео с "героями" и рассказ пострадавшегоСуббота, 30 января 2021, 13:35
переглянути новину українською
В Одессе произошло нападение на пункт обогрева для бездомных. В нападении принимали участие подростки.
Об этом сообщили журналисты 048.UA.
Четверо подростков, вооруженных пистолетом, совершили нападение на пункт обогрева бездомных на Куликовом поле в Одессе. Происшествие пришлось на ночь с 29 на 30 января 2021 года. Молодые люди жестоко избили бездомных, а также пытались уничтожить палатку. Один из потерпевших, Александр Скорик, говорит, что когда он возвращался в палатку, то встретил четырех человек, один из которых попросил сигарету.
Александр дал молодому человеку сигарету и отправился в палатку, спустя несколько минут он услышал, как снаружи доносились крики. Когда он вышел из палатки, то обнаружил, как несколько подростков жестоко избивают бездомного, который лежал на полу, другие подростки рвали палатку. Александр предпринял попытку остановить нападавших, но подростки принялись избивать и его. Один из нападавших достал пистолет и открыл огонь, к счастью, никто не пострадал.
По словам волонтера Александра Грицаенко, подростки напали на бездомных после того, как они сделали им замечание, когда те ломали пункт обогрева. Дежурный волонтер также пострадал в результате происшествия, он пытался успокоить молодых людей. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на призыв о помощи, ничего не сделали молодым людям, более того, бездомные отметили, что полиция вежливо говорила с подростками. Волонтер подчеркнул, что подростки угрожали влиятельными родителями и связями.
В социальных сетях также появились видео комментариев нападавших и фото с места происшествия.
Как писал "Апостроф" ранее, в Одессе устроили забавный заплыв по снегу: видео с серфингистом.
Референдум, как инструмент народовластия в эпоху электронных СМИ и соцсетей, которые давно научились манипулировать сознанием больше опасен, чем полезен.
Ну не может домохозяйка управлять государством, уже проходили это, сколько можно?
Так что чёткий вонизм идёт от таких нововведений. Благими намерениями выстлана дорога в ад. Это про наш случай!