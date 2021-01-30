Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський

Завдяки ухваленню Верховною Радою закону про референдум останнє слово в Україні завжди буде за суспільством, а не за політиками.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків. Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми", - зазначає Зеленський.

"Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу. Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди, не питаючи в суспільства", - продовжує він.

Водночас глава держави підкреслює, що коли народ має реальний інструмент референдуму, то такі діячі насправді не можуть бути впевненими ні в чому.

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"Бо референдум – це інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства. Та обирати те, заради чого має працювати держава. Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством", - підсумував президент.

Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроєкт про референдум.