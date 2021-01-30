Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 29 січня "Про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Відповідно до рішення РНБО, з метою підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки Кабінет Міністрів має у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел. До 1 липня має бути подано проєкт закону про затвердження нової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та щодо встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження.
Крім того, уряд має здійснювати супровід у парламенті законопроєкту про статут охорони Національною гвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів і низки документів, спрямованих на врегулювання ситуації на оптовому ринку електроенергії.
"Також слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, а до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленням упродовж шести місяців. Програма має забезпечити фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" задля збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики", - коментує пресслужба Офісу президента указ глави держави.
У документі також наголошується на необхідності забезпечення фінансування та реалізації в повному обсязі Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки; спорудження сховищ для осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій і об’єктів їхньої інфраструктури та визначення критеріїв приймання таких відходів на захоронення у сховищі комплексу виробництв "Вектор". Зокрема, має бути завершено об’єкти та відповідну інфраструктуру й розпочато приймання на захоронення відпрацьованих відходів до наявних сховищ та забезпечено ефективну діяльність державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".
Норми радіаційної безпеки України та основні санітарні правила гарантування радіаційної безпеки України мають бути узгоджені із Законом "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", нормами безпеки МАГАТЕ та рекомендаціями Міжнародної комісії з радіологічного захисту. Також наголошується на опрацюванні питання щодо законодавчого врегулювання поводження з матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання, і врегулюванні питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за їхнє використання у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів тощо.
"Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проєкті будівництва та введення в експлуатацію. Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств", - наголошується в повідомленні.
Контроль за виконанням зазначеного рішення РНБО покладається на його секретаря.
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У місті Токмак Запорізької побудували біотеплоелектростанцію «Придніпровська БіоТЕС». Станція стане майданчиком для розвитку індустріального парку на території південної промзони міста.
Нова ТЕС має достатню потужність аби забезпечити потреби великого агровиробництва. Наразі станцію готують до введення в експлуатацію
У свою чергу директор Придніпровської БіоТЕС Ярослав Мартинов заявив, що нова станція гарантовано надасть теплову енергію у необхідних обсягах зі знижкою 50%. Це повинно суттєво знизити собівартість виробництва за рахунок нульових витрат на транспортування енергії. Крім того, він додав, що на станції буде встановлено обладнання зі 100%-м екологічним контролем.https://uprom.info/news/energy/u-zaporizkij-oblasti-zbuduvaly-bioelektrostancziyu/
... А ДО клоуна, борьба с коррупцией была?
"Індекс сприйняття корупції (СРІ): динаміка останніх 5 років"
https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya-korupciyi-sri-dinamika-ostannih-5-rokiv
закрыл уже окончательно все АЭС?)) угадал??? чтоб ринату линидычу выручку от солнечных панелей и ТЕС повысить?)))
Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте оператора объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго".В «Укрэнерго» отметили, что не могут остановить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ без внесения изменений в законодательство.
не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные.
не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные. Есть то, что можете только вы,Интернет-коммуникации: путь культурного развития личности или свобода выбора в информационную эпоху
Расскажу вам про сумки ...Богов! И не просто богов, а ...древних шумеров...или анунаков. Назовите сами. Как оказалось, оные создания были технологически самыми продвинутыми из ...ВСЕХ!!! посещавших. Именно из за сумок богов. Что было в них? Сумка, как правило состояла из двух отсеков, в которых хранились ...шишки(условное название), по сути генераторы антинейтрино. Потом боги Ра, скопировали эту технологию, применив сосуды с оксидом трития(багдадские батарейки). Для чего? Все не рассказываю, скажу только, что каменные 30 тонные одинокие двери в пустыне....внимание! ...с двумя нишами по боках!...и предназначались для создания гравитационных линз(модное слово - портал). Технология очень продвинутая и экологически чистая, как вы сами понимаете, любой источник энергии рано или поздно иссякал.....и его нужно было пополнять....вот поэтому и нужны были пирамиды!!!
Но аннунаки были фаршированнее...ихние источники были компактнее. Опять таки все не рассказываю.
Вот такая куйня малята-энергетики. Теперь понятно, что боги с усмешкой смотрели на топ менеджеров Боинг, Евробас, Шелл и Нортроп Грумман....ну ...по понятным причинам.
Какие в жопу, "возобновляемые иситочники" ?????????
Добавить бюджетных выплат "зилёной энергентике", мать вашу???
Знищити, на догоду свом хазяївам, атомну енергетику, щоб потім підписати папірець про її порятунок.