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Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Події

Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 29 січня "Про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Відповідно до рішення РНБО, з метою підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки Кабінет Міністрів має у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел. До 1 липня має бути подано проєкт закону про затвердження нової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та щодо встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження.

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Крім того, уряд має здійснювати супровід у парламенті законопроєкту про статут охорони Національною гвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів і низки документів, спрямованих на врегулювання ситуації на оптовому ринку електроенергії.

"Також слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, а до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленням упродовж шести місяців. Програма має забезпечити фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" задля збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики", - коментує пресслужба Офісу президента указ глави держави.

У документі також наголошується на необхідності забезпечення фінансування та реалізації в повному обсязі Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки; спорудження сховищ для осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій і об’єктів їхньої інфраструктури та визначення критеріїв приймання таких відходів на захоронення у сховищі комплексу виробництв "Вектор". Зокрема, має бути завершено об’єкти та відповідну інфраструктуру й розпочато приймання на захоронення відпрацьованих відходів до наявних сховищ та забезпечено ефективну діяльність державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

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Норми радіаційної безпеки України та основні санітарні правила гарантування радіаційної безпеки України мають бути узгоджені із Законом "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", нормами безпеки МАГАТЕ та рекомендаціями Міжнародної комісії з радіологічного захисту. Також наголошується на опрацюванні питання щодо законодавчого врегулювання поводження з матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання, і врегулюванні питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за їхнє використання у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів тощо.

"Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проєкті будівництва та введення в експлуатацію. Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств", - наголошується в повідомленні.

Контроль за виконанням зазначеного рішення РНБО покладається на його секретаря.

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Топ коментарі
+15
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 6253
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30.01.2021 10:56
+10
так ты и есть главная угроза Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 9848
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30.01.2021 10:42
+7
Ну тварь. Атомную энергетику хочет добить окончательно.
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30.01.2021 10:58
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так ты и есть главная угроза Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 9848
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30.01.2021 10:42 Відповісти
У Запорізькій області збудували біоелектростанцію

У місті Токмак Запорізької побудували біотеплоелектростанцію «Придніпровська БіоТЕС». Станція стане майданчиком для розвитку індустріального парку на території південної промзони міста.
Нова ТЕС має достатню потужність аби забезпечити потреби великого агровиробництва. Наразі станцію готують до введення в експлуатацію

У свою чергу директор Придніпровської БіоТЕС Ярослав Мартинов заявив, що нова станція гарантовано надасть теплову енергію у необхідних обсягах зі знижкою 50%. Це повинно суттєво знизити собівартість виробництва за рахунок нульових витрат на транспортування енергії. Крім того, він додав, що на станції буде встановлено обладнання зі 100%-м екологічним контролем.https://uprom.info/news/energy/u-zaporizkij-oblasti-zbuduvaly-bioelektrostancziyu/
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30.01.2021 10:53 Відповісти
Главная угроза - это коррупция! Для того что бы с ней бороться не указы нужны, а политическая воля.
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30.01.2021 10:53 Відповісти
Зельцман ее возглавил ! Крышевание ермаков , татарова и т.д.
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30.01.2021 11:00 Відповісти
Какой спрос с клоуна? Президентом оно стало по воле случая и поддержке Бени. А ДО клоуна, борьба с коррупцией была?
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30.01.2021 11:48 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 6267
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30.01.2021 12:22 Відповісти
К чему эта полоска?
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30.01.2021 12:59 Відповісти
Vladimir T fd7dc273
... А ДО клоуна, борьба с коррупцией была?

"Індекс сприйняття корупції (СРІ): динаміка останніх 5 років"

https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya-korupciyi-sri-dinamika-ostannih-5-rokiv
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30.01.2021 14:07 Відповісти
Я знаю что такое СРІ. Оставим индексы тем, кто их придумал. Ты утверждаешь, что ДО клоуна борьба с коррупцией была?
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30.01.2021 17:58 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 6253
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30.01.2021 10:56 Відповісти
кино три толстяка
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30.01.2021 11:53 Відповісти
А ось і третій. Це рідний брат лисого товстуна.
Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 9105
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30.01.2021 12:24 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики

закрыл уже окончательно все АЭС?)) угадал??? чтоб ринату линидычу выручку от солнечных панелей и ТЕС повысить?)))
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30.01.2021 10:56 Відповісти
Беларусь осталась без традиционных экспортных рынков сбыта электроэнергии после энергетического запуска АЭС. Продажи «атомного» электричества внутри страны могут привести к росту цен для белорусских потребителей.Литовский сетевой оператор Litgrid установил нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси с 3 ноября. Это произошло сразу после того, как на первом блоке Белорусской АЭС начали вырабатывать первые киловатт-часы и поставлять их в объединенную энергосистему. В Литве считают станцию в Островце угрозой национальной безопасности, поэтому заблокировали поставки электроэнергии из Беларуси.Еще одним крупным рынком сбыта была Украина, куда в прошлом году было поставлено 853 млн киловатт-часов электроэнергии. Однако в мае этого года в Киеве ввели запрет на импорт электроэнергии из Беларуси
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30.01.2021 12:13 Відповісти
По состоянию на 4 января Украина импортировала из Беларуси 150 МВт*ч электрической энергии. Еще 30 МВт*ч было импортировано из Словакии через Бурштынский энергоостров. Экспорт составил 133 МВт*ч, из них 93 МВт*ч в Венгрию и 40 МВт*ч в Румынию.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте оператора объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго".В «Укрэнерго» отметили, что не могут остановить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ без внесения изменений в законодательство.

не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные.
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31.01.2021 09:09 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января ( В основном совершенно секретные: к совершенно секретным ) "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", сообщила пресс-служба главы государства.

не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные. Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 2799 Есть то, что можете только вы,Интернет-коммуникации: путь культурного развития личности или свобода выбора в информационную эпоху Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 4053
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31.01.2021 16:30 Відповісти
Клоун!
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30.01.2021 10:57 Відповісти
Если бы только клоун 🤡 - ВРАГ ХИТРОСДЕЛАННЫЙ
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30.01.2021 11:02 Відповісти
Ну тварь. Атомную энергетику хочет добить окончательно.
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30.01.2021 10:58 Відповісти
Створює сприятливі умови щоб його партньор Бєня скуповував е/е з АЕС і перепродував нам по захмарим тарифам.
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30.01.2021 11:01 Відповісти
а чего молчим на Цензоре по поводу полусекретных и секретных санкций от декабря 2020 года по Китаю (Мотор Сичь) а завтра 31 января был запланирвоан переворот по смене набсовета.. уже Украинская правда написала и кое кто еще почему промолчали что наложены санкции на россиян секреткой и отправлены докладные записки с секретными списками в ЕС и США??? Бубочка чего так активно стал работать начал.. и Дубинского выгонять начал и Венедиктовна слегка покрасилась в деле Роттердам+ и даже по Шеремету пошли первые подвижки на закрытие дела... потому что реально все понимают что Лукашенко и оные с ним и Путиным недосяжные для Украины... и тут еще разборки в СБУ... да еще агент предатель сидел в высшем руководстве СБУ... Вове привет передавал и всей московской семье.....
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30.01.2021 11:03 Відповісти
А тут казали що УП брехливий ресурс.
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30.01.2021 11:09 Відповісти
оспади...ему то хоть прочитали что оно ввел...или просто подмахнул подпись...или там ваще просто факсимиле ( которое у ермака хранится)))
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30.01.2021 11:15 Відповісти
А там одна-единственная угроза - Беня с Ахметкой да ты, дурачок, прикрывающий их своей зеленой жопой.
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30.01.2021 11:26 Відповісти
Угроз??.....хмммм.....ключевой задачей для страны....в сфере атомной энергетики...является не выработка электроэнергии. Это побочный продукт! Основное - это синтез диоксида трития. Это принципиально основная цель!!!......Объясню.....или ...пошумлю?
Расскажу вам про сумки ...Богов! И не просто богов, а ...древних шумеров...или анунаков. Назовите сами. Как оказалось, оные создания были технологически самыми продвинутыми из ...ВСЕХ!!! посещавших. Именно из за сумок богов. Что было в них? Сумка, как правило состояла из двух отсеков, в которых хранились ...шишки(условное название), по сути генераторы антинейтрино. Потом боги Ра, скопировали эту технологию, применив сосуды с оксидом трития(багдадские батарейки). Для чего? Все не рассказываю, скажу только, что каменные 30 тонные одинокие двери в пустыне....внимание! ...с двумя нишами по боках!...и предназначались для создания гравитационных линз(модное слово - портал). Технология очень продвинутая и экологически чистая, как вы сами понимаете, любой источник энергии рано или поздно иссякал.....и его нужно было пополнять....вот поэтому и нужны были пирамиды!!!
Но аннунаки были фаршированнее...ихние источники были компактнее. Опять таки все не рассказываю.
Вот такая куйня малята-энергетики. Теперь понятно, что боги с усмешкой смотрели на топ менеджеров Боинг, Евробас, Шелл и Нортроп Грумман....ну ...по понятным причинам.
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30.01.2021 11:35 Відповісти
"Опять таки все не рассказываю" - как?! Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 6771 Рассказывай быстрее пока тебя рептилоиды не запеленговали! Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 3874 (или санитары не отогнали от компа с интернетом) Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 3928
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30.01.2021 12:58 Відповісти
Ну разве...добавлю по просьбе. Из сказанного следует важный вывод.....не существует вообщеееее....понятия Родина. Нет абсолютно! никакой Родины. Каждая новая планета, для тех, кто освоил гравитационные линзы, становится Родиной. Поэтому нет смысла кричать Крым наш, Карабах наш, Тайвань наш и т.д. добавьте список ...и бегать с ружбайками по границам.
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30.01.2021 13:10 Відповісти
ха ... это что ?! анекдот от Квартала !? не могу даже коментить..ржу .. Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 5649
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30.01.2021 12:20 Відповісти
" месячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников"
Какие в жопу, "возобновляемые иситочники" ?????????
Добавить бюджетных выплат "зилёной энергентике", мать вашу???
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30.01.2021 12:25 Відповісти
ВАЗілінське переможище !!!
Знищити, на догоду свом хазяївам, атомну енергетику, щоб потім підписати папірець про її порятунок.
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30.01.2021 12:29 Відповісти
зеосел в атомы залез, ховайся хто где может
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30.01.2021 15:02 Відповісти
Посмотрим через пол года что сделают! А то всем, особенно чиновникам, мне кажется, плевать на Зе-нелоха!
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30.01.2021 17:49 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 6011
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30.01.2021 21:13 Відповісти
 
 