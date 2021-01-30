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Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко

Перший випадок вакцинації проти коронавирусу в Україні відбуватиметься під прицілом відеокамер.

Про це заявив в інтерв'ю ВВС Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона буде під камерами, це так завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на Covid-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі", - уточнив Ляшко.

Він також зазначив, що з процесу вакцинації не варто робити шоу. Також Ляшко розповів, яким чином будуть визначати людей, які першими будуть вакциновані.

"У нас чітко прописано, що першими щепитимуть медичних працівників. Подивимося і звернемося до всіх департаментів охорони здоров'я, кожен у лікарні визначить людину", - заявив він.

Водночас він також уточнив, що у нього немає сумнівів щодо ефективності китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac.

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"Для реєстрації вакцини достатньо 50% + певний відсоток, щоб препарат вважався ефективним, щоб був дозволений для використання. У 100% випадків вакцина показала формування антитіл. Ми ще не бачили остаточних результатів третьої клінічної стадії досліджень Sinovac, які проводяться в різних країнах. Ми бачимо проміжні в одній країні. Sinovac - це світова компанія, у неї величезна лінійка імунобіологічних препаратів, які перекваліфіковані ВООЗ", - зазначив головний санітарний лікар.

Крім цього, він акцентував увагу на тому, що процес розподілу вакцин відбуватиметься з урахуванням питань логістики.

"Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників. Pfizer їхатиме з холодильника з температурою - 80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", - заявив він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть вакциновані Sinovac ті, кому не вистачить Pfizer, Ляшко відповів ствердно.

Як повідомлялося, в цьому інтерв'ю Ляшко також заявив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться приблизно 15 лютого.
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Топ коментарі
+38
Вангую, Пфайзер закончится оооочень быстро. И добро пожаловать на праздник жизни, пушистые зеленые хомячки! Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1129
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30.01.2021 11:04
+32
Я вже здогадуюсь кому не вистачить Пфайзера.
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30.01.2021 11:04
+27
Где гарантия что колоть будут то что они заявляют?! Лично я не верю ни единому их слову! Если и вакцинироваться, то только за границей когда это будет возможно а не в стране где политики ублюдки а врачи бизнесмены....
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30.01.2021 11:05
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А если тебе голову включить? С хера ты считаешь, что у человека нулевой иммунитет?
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30.01.2021 12:47 Відповісти
А с какого хера ты считаешь, что нет?
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30.01.2021 12:56 Відповісти
С того, что иначе все уже передохли бы
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01.02.2021 12:37 Відповісти
Ты сперова прочитай смысл слова "иммунитет", а потом умничай.
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01.02.2021 16:17 Відповісти
Лучше всего, когда в иммунитет не вмешиваются.
Для иммунитета нужен достаток - не надо учить нас как жить - помоите материально.
Подымите зарплаты и уменьшите тарифы.
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30.01.2021 13:03 Відповісти
Да, да, естественный иммуцнитет, долой прививки....
Плавали, знаем!
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30.01.2021 13:08 Відповісти
А остановит эпидемию вакцина с 50 % эффективности, если еще учесть, что далеко не всех провакцинируют?
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30.01.2021 13:49 Відповісти
Для остановки нужен иммунитет 70% населения.
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31.01.2021 12:08 Відповісти
"Під прицілом відеокамер" (с)
А якщо без камер, то буде як на виборчих дільницях, на яких то вимикали світло, то якийсь голова з ключима від сейфу та печаткою кудись утікав?
На якому каналі буде трансляція щеплення - теж невідомо.
І кіна нормального немає.
21-ше сторіччя.
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30.01.2021 12:45 Відповісти
Це буде як здача аналізів у приватній клініці одної всім відомої особи в 2019 році на втіху лохам.
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30.01.2021 21:05 Відповісти
Возможно Pfizer и Moderna замечательные вакцины, но если будет выбор я уколюсь ими в последнюю очередь. РНК-вакцины вообще ещё в процессе исследований. Не хочу чтобы в мои клетки встраивались искусственные молекулы РНК и начинали там чего-то производить.
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30.01.2021 12:53 Відповісти
100%. До этого вакцинация проводилась белковыми вакцинами ,то есть ,это было
введение в организм малой дозы вируса ,то есть обычная прививка.
А эти вакцины инновационные и успешные испытания на третьей стадии не
гарантируют ,как я понимаю ,от непредсказуемых последствий.
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30.01.2021 13:49 Відповісти
Ой, подумаеш - хвост вырастет
Удобно будет мух гонять не отрываясь от штурвала Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9020
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30.01.2021 13:54 Відповісти
Я другой Шевченко, сухопутный Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8158
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30.01.2021 15:39 Відповісти
Как же этим тварям не хочется отказываться от барышей от Sinovac. Говорили что в договоре прописана эффективность 70%, а теперь об этом и не вспоминают, для них, точнее для нас, пойдет и эффективность 50%+.
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30.01.2021 12:56 Відповісти
Вакцинация в Украине будет не под "прицелом видеокамер", а под дулом пистолета.
В Израиле свои прививают своих, а в Украине пришлые чужие через вакцинацию
хотят получить влияние на ДНК украинцев и сделать неконкурентоспособными.
Если Израиль хочет нам помочь - надо не вакцинировать. а вернуть украденные
в Украине миллиарды.
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30.01.2021 13:00 Відповісти
Вакцинация в Украине будет не под "прицелом видеокамер", а под дулом пистолета.
В Израиле свои прививают своих, а в Украине пришлые чужие через вакцинацию
хотят получить влияние на ДНК украинцев


цікаво..
виявляється,на віруси можна впливати не лише вишками 5 же,але й вакцинами згідно національності інфікованого Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6921 Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6534
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Боже,які довбо..би інколи в коментах трапляються! Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8336
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30.01.2021 13:15 Відповісти
У пришлых для украинцев приготовлена "вакцина" от Билла Гейтса.
Чтобы украинцы перестали размножаться и освободили территорию.
Своим они будут колоть одно, а украинцам - другое (кадры решают всё).
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30.01.2021 14:21 Відповісти
с каких пор Билл Гейтс стал своим для израильтян ?
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30.01.2021 19:49 Відповісти
Общая кровь и менталитет.
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30.01.2021 22:25 Відповісти
у тебя с чукчами больше сходства по крови и менталитету, чем у него с евреями
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30.01.2021 22:48 Відповісти
Cat ЦЕ 'КЛІНІКА' Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3594
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31.01.2021 10:23 Відповісти
Те що вкрав жид він віддасть тільки разом з останнім подихом. І ніяк інакше! Тому питання про "повернення вкраденого" вкрай риторичне. Забудьте... Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6461
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30.01.2021 13:57 Відповісти
Быстро закончится и появится в АПТЕКАХ. Быстро
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30.01.2021 13:02 Відповісти
в аптеках немає умов зберігання більше 5 діб..І вакцинувати можна лише в медзакладах...
та й довідку про вакцинування"на дому" не візьмеш..
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30.01.2021 13:18 Відповісти
Камери-для чого ? Щоб дратувати тих,кому не дістанеться ,90 % плебеїв ?
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30.01.2021 13:28 Відповісти
Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко.

Кто пытается впарить гражданам купленный втридорога фуфломицин от китайцев с эффективностью 50% (хотя сами же обещали отказаться от него при меньше чем 70% ефективности), тот идет на три веселых буквы вместе со своим фуфломицином.
Ворье поганое.
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30.01.2021 13:38 Відповісти
Pfizer пропадет сразу но за 100 баксов он будет. Все как всегда.
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30.01.2021 13:50 Відповісти
холодильник для него в 100 раз дороже обойдется
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30.01.2021 19:55 Відповісти
Лишень трішки не поінформували, що розробник "новічка" і "спутнік v" один і той же!! Лише трішечки змінили технологію і вийшла вакцина.
(Сам сцарь нею не вакцинувався, та й кум лише розповідав про вакцинацію всієї своєї сім'ї)
Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 426
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30.01.2021 13:51 Відповісти
НІ.МІНЯЛИ ТАМ НЕ ТЕХНОЛОГІЮ,А КОНЦЕНтРАЦІЮ.
'діючої речовини' Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1321
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31.01.2021 10:25 Відповісти
А кому не хватит и китайской, будет привиты ослиной мочой. Все делают что бы создать ажиотаж и бойню среди холопов. Вот сволочи, подлее власти еще не было...
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30.01.2021 15:04 Відповісти
Так мы поняли, первыми будут привиты 95 квартал и "суки народа".
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30.01.2021 15:19 Відповісти
Вот себе пусть колют что хотят, и когда хотят.
Перестанут плодиться и отсвечивать.
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30.01.2021 15:25 Відповісти
Кому не хватит Pfizer .....

Ну если Пфайзера будет аж 170 тысяч, то не хватит всего лишь 99,5 % населения
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30.01.2021 19:53 Відповісти
Все клоуны должны вакцинироваться первыми, и причем китайской вакциной.
Ну а мы подождем и посмотрим на результат.
Кстати, порох предлагал обязательное страхование и это правильно так как все равно будет процент летальных случаев.
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30.01.2021 20:20 Відповісти
Когда начнутся смерти от вакцинирования, их будут списывать на что угодно.
А когда пойдут уродства и бесплодие, этого никто не заметит, кроме работников больниц.
А там все свои, все "наши" - на сторону болтать не будут.
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30.01.2021 22:28 Відповісти
пойдут уродства ,..

есть мнения,шо ето фсьо-такі нє всємірний жидо-масонский заговор,а продєлкі рєптілоидов с Тау Кита..
Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 943
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31.01.2021 10:30 Відповісти
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