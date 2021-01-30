Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко

Перший випадок вакцинації проти коронавирусу в Україні відбуватиметься під прицілом відеокамер.

Про це заявив в інтерв'ю ВВС Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона буде під камерами, це так завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на Covid-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі", - уточнив Ляшко.

Він також зазначив, що з процесу вакцинації не варто робити шоу. Також Ляшко розповів, яким чином будуть визначати людей, які першими будуть вакциновані.

"У нас чітко прописано, що першими щепитимуть медичних працівників. Подивимося і звернемося до всіх департаментів охорони здоров'я, кожен у лікарні визначить людину", - заявив він.

Водночас він також уточнив, що у нього немає сумнівів щодо ефективності китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac.

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"Для реєстрації вакцини достатньо 50% + певний відсоток, щоб препарат вважався ефективним, щоб був дозволений для використання. У 100% випадків вакцина показала формування антитіл. Ми ще не бачили остаточних результатів третьої клінічної стадії досліджень Sinovac, які проводяться в різних країнах. Ми бачимо проміжні в одній країні. Sinovac - це світова компанія, у неї величезна лінійка імунобіологічних препаратів, які перекваліфіковані ВООЗ", - зазначив головний санітарний лікар.

Крім цього, він акцентував увагу на тому, що процес розподілу вакцин відбуватиметься з урахуванням питань логістики.

"Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників. Pfizer їхатиме з холодильника з температурою - 80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", - заявив він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть вакциновані Sinovac ті, кому не вистачить Pfizer, Ляшко відповів ствердно.

Як повідомлялося, в цьому інтерв'ю Ляшко також заявив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться приблизно 15 лютого.