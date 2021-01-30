Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Перший випадок вакцинації проти коронавирусу в Україні відбуватиметься під прицілом відеокамер.
Про це заявив в інтерв'ю ВВС Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вона буде під камерами, це так завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на Covid-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі", - уточнив Ляшко.
Він також зазначив, що з процесу вакцинації не варто робити шоу. Також Ляшко розповів, яким чином будуть визначати людей, які першими будуть вакциновані.
"У нас чітко прописано, що першими щепитимуть медичних працівників. Подивимося і звернемося до всіх департаментів охорони здоров'я, кожен у лікарні визначить людину", - заявив він.
Водночас він також уточнив, що у нього немає сумнівів щодо ефективності китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac.
"Для реєстрації вакцини достатньо 50% + певний відсоток, щоб препарат вважався ефективним, щоб був дозволений для використання. У 100% випадків вакцина показала формування антитіл. Ми ще не бачили остаточних результатів третьої клінічної стадії досліджень Sinovac, які проводяться в різних країнах. Ми бачимо проміжні в одній країні. Sinovac - це світова компанія, у неї величезна лінійка імунобіологічних препаратів, які перекваліфіковані ВООЗ", - зазначив головний санітарний лікар.
Крім цього, він акцентував увагу на тому, що процес розподілу вакцин відбуватиметься з урахуванням питань логістики.
"Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників. Pfizer їхатиме з холодильника з температурою - 80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", - заявив він.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть вакциновані Sinovac ті, кому не вистачить Pfizer, Ляшко відповів ствердно.
Як повідомлялося, в цьому інтерв'ю Ляшко також заявив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться приблизно 15 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Для иммунитета нужен достаток - не надо учить нас как жить - помоите материально.
Подымите зарплаты и уменьшите тарифы.
Плавали, знаем!
А якщо без камер, то буде як на виборчих дільницях, на яких то вимикали світло, то якийсь голова з ключима від сейфу та печаткою кудись утікав?
На якому каналі буде трансляція щеплення - теж невідомо.
І кіна нормального немає.
21-ше сторіччя.
введение в организм малой дозы вируса ,то есть обычная прививка.
А эти вакцины инновационные и успешные испытания на третьей стадии не
гарантируют ,как я понимаю ,от непредсказуемых последствий.
Удобно будет мух гонять не отрываясь от штурвала
В Израиле свои прививают своих, а в Украине пришлые чужие через вакцинацию
хотят получить влияние на ДНК украинцев и сделать неконкурентоспособными.
Если Израиль хочет нам помочь - надо не вакцинировать. а вернуть украденные
в Украине миллиарды.
В Израиле свои прививают своих, а в Украине пришлые чужие через вакцинацию
хотят получить влияние на ДНК украинцев
цікаво..
виявляється,на віруси можна впливати не лише вишками 5 же,але й вакцинами згідно національності інфікованого
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Боже,які довбо..би інколи в коментах трапляються!
Чтобы украинцы перестали размножаться и освободили территорию.
Своим они будут колоть одно, а украинцам - другое (кадры решают всё).
та й довідку про вакцинування"на дому" не візьмеш..
Кто пытается впарить гражданам купленный втридорога фуфломицин от китайцев с эффективностью 50% (хотя сами же обещали отказаться от него при меньше чем 70% ефективности), тот идет на три веселых буквы вместе со своим фуфломицином.
Ворье поганое.
(Сам сцарь нею не вакцинувався, та й кум лише розповідав про вакцинацію всієї своєї сім'ї)
'діючої речовини'
Перестанут плодиться и отсвечивать.
Ну если Пфайзера будет аж 170 тысяч, то не хватит всего лишь 99,5 % населения
Ну а мы подождем и посмотрим на результат.
Кстати, порох предлагал обязательное страхование и это правильно так как все равно будет процент летальных случаев.
А когда пойдут уродства и бесплодие, этого никто не заметит, кроме работников больниц.
А там все свои, все "наши" - на сторону болтать не будут.
есть мнения,шо ето фсьо-такі нє всємірний жидо-масонский заговор,а продєлкі рєптілоидов с Тау Кита..