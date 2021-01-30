Жодні "доктрини" терористів зі сфери фантастики не зупинять відновлення суверенітету України над окупованими територіями, - речник МЗС Ніколенко

Проведення в окупованому Донецьку пропагандистського форуму засвідчило, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. Однак це не зупинить невідворотного відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Невпинні спроби Кремля нав’язати Донбасу "русский мир" і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз із зобов'язаннями Російської Федерації в межах мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - зазначив він.

За його словами, мета цього "форуму" одна - створити перешкоди для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Речник МЗС зазначив, що Україна обов'язково поінформує зарубіжних партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі.

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Ніколенко нагадав, що збройна агресія Росії проти України є злочином проти міжнародного миру, який тягне за собою міжнародно-правову відповідальність як держави та міжнародну кримінальну відповідальність всіх причетних до заподіяних злочинів.

"Жодні "доктрини" зі сфери фантастики не зупинять невідворотного відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями. Очікуємо від російської сторони сумлінного виконання раніше досягнутих домовленостей для просування переговорного процесу", - додав він.

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