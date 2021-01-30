Проїзд всіма дорогами загального користування забезпечено, обмежено рух великовагових транспортних засобів в Одеській і Миколаївській областях, - ДСНС
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За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд всіма дорогами загального користування забезпечено, заторів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
Однак, за даними рятувальників, на деяких ділянках дорог залишаються обмеження.
Зокрема, в Одеській області обмежено рух великовагових транспортних засобів автошляхами державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.
У Миколаївській області обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.
До розчищення доріг залучено 1 тис. 30 осіб і 840 одиниць техніки. Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та "Укравтодору".
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бостууга
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саша паламарчук
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