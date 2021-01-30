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Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера

Російський суд відправив під домашній арешт до 23 березня 2021 року брата російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Навального.

"Олега Навального також відправили під домашній арешт до 23 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Крім цього, уточнюється, що під домашній арешт до 23 березня 2021 року відправили також інших активістів, затриманих під час акцій протестів на підтримку Навального, зокрема главу "Альянсу лікарів" Анастасію Васильєву і юристку Любов Соболь.

"Любов Соболь відправили під домашній арешт до 23 березня у справі про порушення санітарно-епідеміологічних обмежень. Суд заборонив їй користуватися інтернетом і спілкуватися з будь-ким, "крім слідчого, адвоката та осіб, що діють за дорученням слідчого", - підкреслюють у штабі Навального.

Тим часом соратники Навального анонсували проведення нових протестних акцій 31 січня.

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Топ коментарі
+10
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 1237 Почему молчит бизнесмен Малюська? У кацапов тюрьмы заканчиваются, он же может наши сдавать в аренду.
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30.01.2021 12:28
+9
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 597
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30.01.2021 12:27
+6
Уже как 37 год, родственников "врагов народа" сажают
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30.01.2021 12:25
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30.01.2021 12:21 Відповісти
больше репрессий - ближе распад РФ
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30.01.2021 12:36 Відповісти
да, если продолжать расшатывать РФ изнутри, то они виозникнут и начнутся центробежные процессы, поэтому Запад делает ставку на Навального, но даже если и нет, то все равно Запад считает что с Навальным будет легче иметь дело, с русским националистом, который может считать что хватит кормить Кавказ, например
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30.01.2021 13:14 Відповісти
РФ конечно развалить труднее чем СССР, ведь оно меньше и поэтому крепче, но все равно - вода камень точит, распад РФ это неизбежный процесс, вопрос только во времени
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30.01.2021 13:16 Відповісти
то есть другими словами, что такое Навальный?, Навальный это лом, с помощью которого можно разломать кремлевскую систему
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30.01.2021 13:23 Відповісти
На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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30.01.2021 12:44 Відповісти
а Х..ло им можно позвонить и пожелать мол Вовка вылазь собако пора уже пора...
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30.01.2021 12:22 Відповісти
Уже как 37 год, родственников "врагов народа" сажают
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30.01.2021 12:25 Відповісти
да ну и хер с ним... ЗАЧЕМ УКРАИНЦАМ ЭТА НОВОСТЬ? гондурас кого-то очень безспокоить...
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30.01.2021 12:26 Відповісти
с одной стороны - долбитесь как хотитесь, а с другой чем больше они портят нервы крысе бункерной - тем лучше
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30.01.2021 12:32 Відповісти
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 597
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30.01.2021 12:27 Відповісти
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 1237 Почему молчит бизнесмен Малюська? У кацапов тюрьмы заканчиваются, он же может наши сдавать в аренду.
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30.01.2021 12:28 Відповісти
Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера - Цензор.НЕТ 2894
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30.01.2021 12:33 Відповісти
НЕ переживай... Там в Сибіру стоять "міста-привиди", на місці колишніх рудників. Поставлять на вікна грати, двері замінять, "колючку" по периметру, і "Привіт, ГУлаг!"
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30.01.2021 12:37 Відповісти
Влітку на прополку Сибіру, а взимку на прибирання снігу.
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30.01.2021 12:44 Відповісти
Заброшенный поселок Валькумей под Норильском. https://www.youtube.com/watch?v=G6lTVD5uUys
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30.01.2021 12:54 Відповісти
Нас рать как-то,вата есть вата даже если она по сорту либеральная, и все защитнки Навального и его семейки пускай спросят у них чей Крым
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30.01.2021 12:33 Відповісти
Навальный и его соратники расшатывают режим пу. Этого хорошо, молодцы.
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30.01.2021 12:37 Відповісти
Там таких пу 140 мільйонів, чи скільки їх там. Послухай що вони кажуть А.Полтаві.
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30.01.2021 12:42 Відповісти
ложь.
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30.01.2021 12:52 Відповісти
за пу лише половина
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30.01.2021 13:24 Відповісти
Новый закон Рабссии "Все рабсияне считаются заключенными, кроме В.В. Хутина. Выезд рабсиян за пределы Рабсии разрешен только с личного разрешения В.В. Хутина и только с целью войны, убийств, отравлений и диверсий."
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30.01.2021 12:50 Відповісти
Не бутерброди, хай сидять
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30.01.2021 12:55 Відповісти
Как здорово ***** наказывает тех, кто не считает Крым украинским! Судя по некоторым комментам наши типа патриоты за это скоро начнут ему заглядывать не только в глаза, а прямо в жопу.
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30.01.2021 13:12 Відповісти
"росийский суд" надо в скобки брать
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30.01.2021 13:13 Відповісти
Та пофиг, вот я еще за небутерброды переживать буду.
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30.01.2021 13:18 Відповісти
А дышать запретить забыли! Думать! Мрази!
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30.01.2021 13:21 Відповісти
В России нет судов!!!! Там все цирк!!! Путинский цирк - и навальный простой актер , как и судьи!!!!
ПОЭТОМУ НА,,,ТЬ что у них там!!!
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30.01.2021 13:41 Відповісти
как-то фиолетово. даже если бы их расстреляли прямо в здании роSSийского "суда", было бы точно так же фиолетово.
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30.01.2021 15:51 Відповісти
ПУТИН ЧЕРТ !!! ПОСТАВИЛ ПРЕСТУПНИКОВ У ВЛАСТИ, А ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ПОСАДИЛ В ТЮРЬМУ !!! ЕГО РОД ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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31.01.2021 13:08 Відповісти
 
 