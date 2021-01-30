Просимо, щоб країни, що досягли успіхів у доступі до вакцин проти коронавірусу, поділилися з іншими, - ВООЗ

Країнам, які мають доступ до стабільних поставок вакцини проти COVID-19, потрібно допомогти менш успішним державам, перш ніж думати про всеосяжну імунізацію власного населення.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі BBC вона пояснила, що, з точки зору ВООЗ, правильний шлях - спершу провести вакцинацію медперсоналу і груп ризику, а потім - допомагати іншим країнам.

"Ми просимо країни: щойно ви вакцинували ці групи населення, зробіть так, щоб надати іншим країнам доступ до ваших вакцин", - сказала Маргарет Гарріс.

Вона пояснила, що такий шлях правильний як із моральної, так і з економічної точки зору.

"Є кілька цікавих досліджень, які свідчать, що якщо ви просто вакцинуєте власне населення, а потім спокійно чекаєте, вважаючи, що все добре, то з економічної точки зору це не спрацює", - додала вона.

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