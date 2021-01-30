Просимо, щоб країни, що досягли успіхів у доступі до вакцин проти коронавірусу, поділилися з іншими, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Країнам, які мають доступ до стабільних поставок вакцини проти COVID-19, потрібно допомогти менш успішним державам, перш ніж думати про всеосяжну імунізацію власного населення.
Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В ефірі BBC вона пояснила, що, з точки зору ВООЗ, правильний шлях - спершу провести вакцинацію медперсоналу і груп ризику, а потім - допомагати іншим країнам.
"Ми просимо країни: щойно ви вакцинували ці групи населення, зробіть так, щоб надати іншим країнам доступ до ваших вакцин", - сказала Маргарет Гарріс.
Вона пояснила, що такий шлях правильний як із моральної, так і з економічної точки зору.
"Є кілька цікавих досліджень, які свідчать, що якщо ви просто вакцинуєте власне населення, а потім спокійно чекаєте, вважаючи, що все добре, то з економічної точки зору це не спрацює", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Просимтребуем от "президента" страны, не преуспевшего, в том числе, с обеспечением страны вакциной, подать в отставку, добровольно, пока такая возможность еще имеется.
а країни-дебіли - повинні зникнути
Нова американська адміністрація вважає, що темпи щеплень у США (а це на сьогодні по мільйону в день) потрібно подвоїти, аби досягти необхідного рівня імунізації населення хоча б до кінця літа. В європйців, натомість, виникли проблеми з отриманням вакцини від приватних виробників, хоч Євроспільнота вклала у її розробку мільярди та внесли переоплату. Дійшло до погроз повної заборони експорту вакцини за межі ЄС.
А ВООЗ і нині там... когось про щось просить та до чогось закликає.
Появились первые статданные за 2020 год ))))
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
найрозумніші не обирають популістів-злодюг,котрі відмовляються закуповувати вакцини за 84 грн.,бо можна за 500 ..з "відкатом"
Ніхто не зобов"язаний допомагати самогубцям-довбо..бам..