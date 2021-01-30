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Просимо, щоб країни, що досягли успіхів у доступі до вакцин проти коронавірусу, поділилися з іншими, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Просимо, щоб країни, що досягли успіхів у доступі до вакцин проти коронавірусу, поділилися з іншими, - ВООЗ

Країнам, які мають доступ до стабільних поставок вакцини проти COVID-19, потрібно допомогти менш успішним державам, перш ніж думати про всеосяжну імунізацію власного населення.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Гарріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі BBC вона пояснила, що, з точки зору ВООЗ, правильний шлях - спершу провести вакцинацію медперсоналу і груп ризику, а потім - допомагати іншим країнам.

"Ми просимо країни: щойно ви вакцинували ці групи населення, зробіть так, щоб надати іншим країнам доступ до ваших вакцин", - сказала Маргарет Гарріс.

Вона пояснила, що такий шлях правильний як із моральної, так і з економічної точки зору.

"Є кілька цікавих досліджень, які свідчать, що якщо ви просто вакцинуєте власне населення, а потім спокійно чекаєте, вважаючи, що все добре, то з економічної точки зору це не спрацює", - додала вона.

Читайте також: Послаблювати карантин у Європі ще зарано, - ВООЗ
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Топ коментарі
+3
В честь чего? Ближнему Востоку уже помогали с медициной, плодятся сейчас так, что места мало.
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30.01.2021 13:08
+3
Новичком могут поделится, а тем кому не помогло спутником долечат
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30.01.2021 13:24
+2
Преуспевшие страны меж собой тарятся за вакцину, а вы хотите, чтобы они бесплатно помогли бедным?...
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30.01.2021 13:10
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В честь чего? Ближнему Востоку уже помогали с медициной, плодятся сейчас так, что места мало.
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30.01.2021 13:08 Відповісти
Преуспевшие страны меж собой тарятся за вакцину, а вы хотите, чтобы они бесплатно помогли бедным?...
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30.01.2021 13:10 Відповісти
Просим требуем от "президента" страны, не преуспевшего, в том числе, с обеспечением страны вакциной, подать в отставку, добровольно, пока такая возможность еще имеется.
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30.01.2021 13:11 Відповісти
мыслить по коммунистически - мыслить себе о вред и во вред всей цивилизации...., буржуазное общество имеет возможности во сто крат больше, примет 2 Мировой показал, как Штаты и Англия могли мобилизоваться и забросать коалицию своим оружием в количестве превосходящим потребности для победы над Рейхом и Японией... так и сейчас. через год будет перепроизводство вакцины, цены обвалятся и проблема с вакцинацией испарится, как таковая. теперишний ажиотаж и разный скулеж смешен. - уже больше года прожили с ковидом. еще год прожить не проблема.
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30.01.2021 13:15 Відповісти
А сколько не прожило и умерло? А у кого денег нет на лечение?
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30.01.2021 13:34 Відповісти
ну умерли и что теперь? воскресить предлагаешь? естественный процес смертности еще никто не отменял...
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30.01.2021 13:38 Відповісти
нафіга це "прєуспєваючим" країнам? вони достатньо розуму обирати нормальну владу, достатньо розуму створювати еффективні інституції і навчальні заклади, достатньо розуму - будувати лабораторії і оплачувати роботу лікарів та вчених! тому ці країни виживуть!

а країни-дебіли - повинні зникнути
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30.01.2021 13:17 Відповісти
Новичком могут поделится, а тем кому не помогло спутником долечат
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30.01.2021 13:24 Відповісти
Уклінно просимо, чи Христом-Богом? До кого це вони звертаються - до Ізраїлю, адже це наразі єдина країна, якій вдалося добре організувати процес вакцинації та забезпечити його вакциною. Але ізраїльці на "непідконтрольних територіях" нікого вакцинувати не поспішають.
Нова американська адміністрація вважає, що темпи щеплень у США (а це на сьогодні по мільйону в день) потрібно подвоїти, аби досягти необхідного рівня імунізації населення хоча б до кінця літа. В європйців, натомість, виникли проблеми з отриманням вакцини від приватних виробників, хоч Євроспільнота вклала у її розробку мільярди та внесли переоплату. Дійшло до погроз повної заборони експорту вакцини за межі ЄС.
А ВООЗ і нині там... когось про щось просить та до чогось закликає.
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30.01.2021 13:28 Відповісти
А кто ещё из стран Европы вместо того, что бы проплатить наперёд закупку хорошей вакцины, начали строить дороги в три дорога ?
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30.01.2021 13:31 Відповісти
такая технология возможна для особо "одаренных" государственных деятелей и их команд...
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30.01.2021 13:41 Відповісти
_Сам ВОЗ кроме болтовни (и замалчивания эпидемии на начальном этапе для покрывания Китая) что сделал?
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30.01.2021 13:52 Відповісти
Европейское жлобье купило вакцин больше чем населения и не хочет делиться.
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30.01.2021 13:57 Відповісти
миша, шо ты мелешь? европейцы, как впрочем и америкнцы, деньги считать умеют... покупать больше, чем нужно, нито не будет... другое дело. что многие "слишком умные" откажутся от вакцины, тогда будет излишек... который просто раздадут тем государствам, которые нуждаются... через год ковид-вакцины будет переизбиток и бдет демпинг цен... бери - не хочу...
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30.01.2021 14:55 Відповісти
В ОЧЕРЕДЬ СУКИ, В ОЧЕРЕДЬ!!!!
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30.01.2021 14:10 Відповісти
Псс
Появились первые статданные за 2020 год ))))
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
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30.01.2021 14:59 Відповісти
це суперечить Вченню Дарвіна=виживають найсильніші і найрозумніші..

найрозумніші не обирають популістів-злодюг,котрі відмовляються закуповувати вакцини за 84 грн.,бо можна за 500 ..з "відкатом"
Ніхто не зобов"язаний допомагати самогубцям-довбо..бам..
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30.01.2021 16:49 Відповісти
 
 