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За добу через COVID-19 у Києві померли 14 осіб, видужали 2 129, виявлено 341 новий випадок, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу через COVID-19 у Києві померли 14 осіб, видужали 2 129, виявлено 341 новий випадок, - Кличко. КАРТА

За минулу добу, 29 січня, в Києві COVID-19 діагностували у 341 людини, серед них 15 медпрацівників.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"50 пацієнтів було госпіталізовано в медустанови, інші - на самоізоляції під контролем лікарів", - уточнив він.

За даними Кличка, 14 жителів Києва померли через коронавірус за минулу добу. Загалом від початку пандемії у столиці померли 2 349 осіб, у яких було діагностовано COVID-19.

Наразі підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 128 174.

Також наголошується, що за 29 січня одужали 2 129 жителів Києва.

Найбільше нових випадків захворювання за минулу добу виявлено в Дніпровському районі (85), в Дарницькому (64) і в Подільському районі (42).

Читайте також: За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317
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Последний месяц болеют по 300-400 чел, а выздоравливает по 2.000.
єто с областей приезжают выздоравливать или как?
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30.01.2021 13:28 Відповісти
Це така боксерська арифметика відбитих мозгів...Це коли "із двух замєстітєлєй только шестєро могут виполнять своі обязаності"...
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30.01.2021 13:37 Відповісти
Ковид ослабевает... еще пол-года - год и даже вакцинация не будет нужна... как не верить статистике? было по 15000-16000 тысяч хворых в день, сейчас в 3-4 раза меньше... кто не видит в этом позитивной тенденции?
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30.01.2021 13:36 Відповісти
А ковидоистерички кричат про зраду!
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30.01.2021 18:27 Відповісти
Да ослабевает? Весь ВУЗ неважно какое на дистанционка и стационарники и заочники...много заболевших..
Звизданул фокусник мы победили да ковид и войну..и перемирие у нас..и зарплату повысили...)))
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31.01.2021 01:40 Відповісти
 
 