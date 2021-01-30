Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та його соратник народний депутат Андрій Герус відповідальні за завищені тарифи для населення на розподіл газу, дефіцит вугілля на ТЕС, імпорт російського струму і мільярдні зловживання на енергоринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у свої колонці для видання "Главком".
"Півтора року катастрофічних експериментів співіснують із відсутністю розслідувань та кадрових покарань. У більшості з проблем є прізвище, ім’я та по-батькові", - зазначив нардеп.
За його словами, вся повнота відповідальності лежить на дуеті керівника НКРЕКП Тарасюка і голови парламентського комітету Геруса.
"Саме Тарасюк із Герусом відповідальні за збитки "Енергоатому" і за провал ремонтної кампанії держпідприємства. Їхній ставленик – Петро Котін – демонструє злочинну непрофесійність, накопичення боргів та нездатність підготувати енергоблоки своєчасно до роботи. Саме покривання схем торгівлі повітрям та інші маніпуляції на ринку призвели до боргової кризи усієї галузі і збагатили раніше невідомі фірми-прокладки, за якими стоять або колишні колеги, або партнери сьогоднішніх керманичів галузі", - наголосив Кучеренко.
Тарифна криза була спровокована затвердженням НКРЕКП нових тарифів на розподіл природного газу за примітивною методологією, через що в Лубнах тариф сягнув рекордних 3 грн за м куб.
Тепер обидва керманичі галузі, за словами Кучеренка, намагаються перекласти вину за свої провали на Міністерство енергетики.
"Як же дивно чути від двох головних осіб на енергетичній сцені країни, що вони не в чому не вині. Зверніть увагу, ці двоє системно обстоюють імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, системно захищають НАК "Нафтогаз" та преміальне фінансове становище його менеджменту. І саме вони відповідають за енергетичну політику держави. І саме Герус 2 місяці не збирав комітет із ТЕК під різними приводами", - наголосив Кучеренко.
Нагадаємо, в середині січні системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризик відключення споживачів від електроенергії. Причина – відсутність вугілля на складах державних ТЕС.
З січня 2021 року Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС, що дало можливість режиму Лукашенка вивести станцію на повну потужність. У січні імпорт становив близько 200 млн кВт годин, що призвело до зупинки українських блоків АЕС.
Під час виступу у Верховній Раді голова НКРЕКП Тарасюк заявив про "користь" від імпорту російської електроенергії.
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мечты ***** ртом серого вовка.
а умные норвежцы сделали по другому.они не используют газ собственной добычи,и не продают его в стране.отапливаются электричеством.зато им платят роялти за экспортируемый газ,который на рынке стоит очень дорого,дороже даже кацапского.
Если только эти двое под покровом ночи не творили свои грязные дела.
Герус сам себя назначал. Герус самолично решил работать на Коломойского.
Это ж Герус, а не Коломойский финансово и информационно поддерживал ЗЕ и СН на выборах.
Это ж Герус, а не Зеленский и СН закрывал глаза на захват Коломойским Центрэнерго.
https://www.youtube.com/watch?v=6BFDg3UfD4Q&ab_channel=4%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Не сподівався я таку херню від Кучеренка почути. Справляв наче враження адекватного. Видно вирішив, що життя проходить, у Ахметова платять краще ніж у Тимошенко і пішла брехня в три поверхи. Звісно, Котін то не Недашківський і може навіть не Павлишин (попередні керівники Енергоатому), яких зжерла ця кодла. Але він останній кого можно звинувачувати в нинішньому дерібані Енергоатому.
"В ходе торгов на «Украинской энергетической бирже» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд - 1608 грн/МВт-ч.
В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-ч.
Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ», - отмечается в сообщении...."
---Закупили по зеленому тарифу 7300 грн/МВт-час, продали по 1608 грн/МВт-час.
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час оплачивают обычные граждане.
По 570 грн/МВт-час у АЭС закупать не хотят, цена видите ли не рыночная. А по 7300 грн/МВт-час закупают - якобы "рыночная"...
И это при том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной электороэнергии - 620 грн/МВт-час.
рыжий и компания цинично обогащается за счёт пересичных - а вы дятлы компенсируйте разницу..
https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3849610&view_type=results&lan=ua
за зеленый тариф скажи шоколадным за их Закон о самой дорогой той электроэнергии в Мире
за диспетчеризацию 39,41 грн за МВт-год,
за передачу по линиям Укрэнерго 293,93 грн за МВт-год,
за распределении Запорожоблэнерго по 2 классу 843,90 грн за
Итого: 2580,24 +516,05 НДС = 3096,29 грн за МВт-год
конечная цена 3096,29 грн за МВт-года не 1683,6 !!!
мы можем все и от этого холуям олигархата становится страшно что мы их сделаем еще раз.
Чому СБУ мовчить? Чи вони в долі?