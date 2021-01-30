Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та його соратник народний депутат Андрій Герус відповідальні за завищені тарифи для населення на розподіл газу, дефіцит вугілля на ТЕС, імпорт російського струму і мільярдні зловживання на енергоринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у свої колонці для видання "Главком".

"Півтора року катастрофічних експериментів співіснують із відсутністю розслідувань та кадрових покарань. У більшості з проблем є прізвище, ім’я та по-батькові", - зазначив нардеп.

За його словами, вся повнота відповідальності лежить на дуеті керівника НКРЕКП Тарасюка і голови парламентського комітету Геруса.

"Саме Тарасюк із Герусом відповідальні за збитки "Енергоатому" і за провал ремонтної кампанії держпідприємства. Їхній ставленик – Петро Котін – демонструє злочинну непрофесійність, накопичення боргів та нездатність підготувати енергоблоки своєчасно до роботи. Саме покривання схем торгівлі повітрям та інші маніпуляції на ринку призвели до боргової кризи усієї галузі і збагатили раніше невідомі фірми-прокладки, за якими стоять або колишні колеги, або партнери сьогоднішніх керманичів галузі", - наголосив Кучеренко.

Тарифна криза була спровокована затвердженням НКРЕКП нових тарифів на розподіл природного газу за примітивною методологією, через що в Лубнах тариф сягнув рекордних 3 грн за м куб.

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Тепер обидва керманичі галузі, за словами Кучеренка, намагаються перекласти вину за свої провали на Міністерство енергетики.

"Як же дивно чути від двох головних осіб на енергетичній сцені країни, що вони не в чому не вині. Зверніть увагу, ці двоє системно обстоюють імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, системно захищають НАК "Нафтогаз" та преміальне фінансове становище його менеджменту. І саме вони відповідають за енергетичну політику держави. І саме Герус 2 місяці не збирав комітет із ТЕК під різними приводами", - наголосив Кучеренко.

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Нагадаємо, в середині січні системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризик відключення споживачів від електроенергії. Причина – відсутність вугілля на складах державних ТЕС.

З січня 2021 року Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС, що дало можливість режиму Лукашенка вивести станцію на повну потужність. У січні імпорт становив близько 200 млн кВт годин, що призвело до зупинки українських блоків АЕС.

Під час виступу у Верховній Раді голова НКРЕКП Тарасюк заявив про "користь" від імпорту російської електроенергії.