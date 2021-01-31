Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений російським снайпером біля Новоолександрівки 26 січня

Сьогодні, 30 січня, помер молодший сержант 92-ї ОМБр Роман Дзюбенко, якого раніше важко поранив снайпер терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці.

Однак командування не вказує, де і коли саме зазнав поранення Роман.

Пізніше інформацію про смерть воїна підтвердила українська делегація в ТКГ.

"Сьогодні, 30.01.2021 р., у лікувальному закладі помер військовослужбовець ЗСУ Роман Дзюбенко, поранений снайпером ЗС РФ 26.01.2021 р. у районі Попасної. Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні української делегації в ТКГ у фейсбуці.

"Роман Дзюбенко, 26 років, український воїн родом із Луганщини, з окупованого нині селища Вільхове. Помер сьогодні, 30.01.2021 р., від кульового поранення в голову, якого зазнав на фронті... У Романа залишилася дружина і піврічний син..." - зазначив на своїй сторінці у фейсбуці блогер Назар Приходько.

За даними АрміяІnform, Роман Дзюбенко зазнав снайперського поранення в голову поблизу Новоолександрівки.

"Коли побратими пораненого згадують події того вечора, то їм важко стримувати свої емоції. Вони запевняють, що це був далеко не перший обстріл їхніх позицій від початку перемир'я. Хлопці показують речі Романа. Серед них - захисна каска. Вона вся покрита брудом і засохлою кров'ю. Ворожа куля прошила її наскрізь, залишивши примарні шанси на виживання воїну", - зазначає видання.

Як повідомлялося, український воїн зазнав кульового поранення унаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки.