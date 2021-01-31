Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений російським снайпером біля Новоолександрівки 26 січня
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Сьогодні, 30 січня, помер молодший сержант 92-ї ОМБр Роман Дзюбенко, якого раніше важко поранив снайпер терористів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці.
Однак командування не вказує, де і коли саме зазнав поранення Роман.
Пізніше інформацію про смерть воїна підтвердила українська делегація в ТКГ.
"Сьогодні, 30.01.2021 р., у лікувальному закладі помер військовослужбовець ЗСУ Роман Дзюбенко, поранений снайпером ЗС РФ 26.01.2021 р. у районі Попасної. Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні української делегації в ТКГ у фейсбуці.
"Роман Дзюбенко, 26 років, український воїн родом із Луганщини, з окупованого нині селища Вільхове. Помер сьогодні, 30.01.2021 р., від кульового поранення в голову, якого зазнав на фронті... У Романа залишилася дружина і піврічний син..." - зазначив на своїй сторінці у фейсбуці блогер Назар Приходько.
За даними АрміяІnform, Роман Дзюбенко зазнав снайперського поранення в голову поблизу Новоолександрівки.
"Коли побратими пораненого згадують події того вечора, то їм важко стримувати свої емоції. Вони запевняють, що це був далеко не перший обстріл їхніх позицій від початку перемир'я. Хлопці показують речі Романа. Серед них - захисна каска. Вона вся покрита брудом і засохлою кров'ю. Ворожа куля прошила її наскрізь, залишивши примарні шанси на виживання воїну", - зазначає видання.
Як повідомлялося, український воїн зазнав кульового поранення унаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки.
Будь ласка, зачекайте...
...допоки ми їх пам"ятаємо....
Спочивай з миром, синку....
Тьфу, плесень зелёная
Вечная память
Вічна тобі пам'ять, воїне.
Допомагають сімям які втратили воїна!
Каска реально защищает только от осколков и от пуль попадающих под очень большим углом.
Все. Досить. Що ж тепер кожен день повторювати "В нас 80 днів не стріляли... В нас 80 днів не стріляли..."
Відлік 80 днів він починає знову після кожного нового загиблого.
Але ті нові загиблі його кожен раз з відліку збивають... А в нього і так з арифметикою не дуже...
я так хочу щоб клоуна закрили б на два-три роки....просто "па-пріколу!"....
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___________________ЗАПОВІТ_____________________
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
Співчуття його рідним та побратимам. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя. Роману було всього 26-ть років.........
Анатолий Штефан
5 год ·
Життя Романа Дзюбенко обірвала куля російського снайпера.
В нього у липні народився син. Молода дружина залишилася на Луганщині.
Смертельне поранення в голову не дозволило його пораненого навіть транспортувати з мобільного військового шпиталю. Військові лікарі зробили все можливо, але нажаль...
Допомогти його родині можна тут
карта його дружини Насті - 5168 7574 0693 6742
Світла пам'ять воїну ... Співчуття родині ....
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
"Выстрел со снайперской винтовки КСВК легко пробивает любую каску с расстояния аж 1500 метров!"
Сьогодні ,після розмов з нашими друзями по світу,в усіх них було кінцевим одне питання....СКОРО ВІН ПІДЕ ЧИ ЙОГО ЗНІМУТЬ?
Хай воздасть Бог ворогам стократно.
А у нас тем временем "режим тишины" и поиск мира в глазах х@%#а.
ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ.
Каждый день!!!!!!
Соболезную..