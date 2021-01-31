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Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений російським снайпером біля Новоолександрівки 26 січня

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений російським снайпером біля Новоолександрівки 26 січня

Сьогодні, 30 січня, помер молодший сержант 92-ї ОМБр Роман Дзюбенко, якого раніше важко поранив снайпер терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці.

Однак командування не вказує, де і коли саме зазнав поранення Роман.

Пізніше інформацію про смерть воїна підтвердила українська делегація в ТКГ.

"Сьогодні, 30.01.2021 р., у лікувальному закладі помер військовослужбовець ЗСУ Роман Дзюбенко, поранений снайпером ЗС РФ 26.01.2021 р. у районі Попасної. Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні української делегації в ТКГ у фейсбуці.

"Роман Дзюбенко, 26 років, український воїн родом із Луганщини, з окупованого нині селища Вільхове. Помер сьогодні, 30.01.2021 р., від кульового поранення в голову, якого зазнав на фронті... У Романа залишилася дружина і піврічний син..." - зазначив на своїй сторінці у фейсбуці блогер Назар Приходько.

Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений російським снайпером біля Новоолександрівки 26 січня 01

За даними АрміяІnform, Роман Дзюбенко зазнав снайперського поранення в голову поблизу Новоолександрівки.

"Коли побратими пораненого згадують події того вечора, то їм важко стримувати свої емоції. Вони запевняють, що це був далеко не перший обстріл їхніх позицій від початку перемир'я. Хлопці показують речі Романа. Серед них - захисна каска. Вона вся покрита брудом і засохлою кров'ю. Ворожа куля прошила її наскрізь, залишивши примарні шанси на виживання воїну", - зазначає видання.

Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений російським снайпером біля Новоолександрівки 26 січня 02

Як повідомлялося, український воїн зазнав кульового поранення унаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки.
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Топ коментарі
+70
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 1651

...допоки ми їх пам"ятаємо....
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30.01.2021 14:06
+58
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 884
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30.01.2021 14:07
+57
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 6285

Вічна тобі пам'ять, воїне.
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30.01.2021 14:12
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ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 1651

...допоки ми їх пам"ятаємо....
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30.01.2021 14:06 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 884
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30.01.2021 14:07 Відповісти
Прости, нас. Ти віддав своє життя за нас і за Україну
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31.01.2021 01:49 Відповісти
Нужно только перестать стреляяяяяяяяяять (с)
Тьфу, плесень зелёная
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30.01.2021 14:10 Відповісти
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 5350
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30.01.2021 14:11 Відповісти
Земля пухом
Вечная память
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30.01.2021 14:11 Відповісти
Пішов на ...й кацапориле
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30.01.2021 16:08 Відповісти
Это был человек Долга и Чести. Вечная память воину Роману.
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09.05.2021 10:17 Відповісти
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 6285

Вічна тобі пам'ять, воїне.
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30.01.2021 14:12 Відповісти
Можливо треба якось організувати допомогу родині?
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30.01.2021 14:14 Відповісти
Спробуйте написати сюди - https://t.me/FarhadBlog
Допомагають сімям які втратили воїна!
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30.01.2021 16:52 Відповісти
+
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30.01.2021 16:53 Відповісти
Для тих, хто може допомогти близьким 5168 7573 7493 2954. Це його картка, зараз у дружини.
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30.01.2021 17:17 Відповісти
Ви певні?
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30.01.2021 17:19 Відповісти
RIP
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30.01.2021 14:14 Відповісти
Побратим...
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30.01.2021 17:28 Відповісти
Я благодарен тем кто пошел воевать за мою Украину! Да будет милость Всевышнего на них, живых и погибших! Но что там со шлемами? Они так и пробиваются легко?
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30.01.2021 14:16 Відповісти
Выстрел со снайперской винтовки КСВК легко пробивает любую каску с расстояния аж 1500 метров!
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30.01.2021 14:19 Відповісти
Учитывая что этот бу хелмет в британском дезерт чехле не обеспечивает шансов вообще от ранений из такого типа оружия .... Мнимая защита псевдозащита только притупляет осторожность
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30.01.2021 16:06 Відповісти
Ксвк это уже хлам....Отрабатывают оружие в боевых условиях .... «хочешь мира - готовься к войне»
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30.01.2021 16:09 Відповісти
Голова не тулуб під броніком,удар кулі в міцну каску ламає шию....
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30.01.2021 22:24 Відповісти
Именно по этой причине уже в Первую мировую отказались от массового производства утяжеленных касок с особо утолщенной лобной частью: попадание в такую утяжеленную каску пули на дистанции 700-800 м даже в случае непробития каски всё равно приводило к смерти в результате перелома шеи или перелома основания черепа.

Каска реально защищает только от осколков и от пуль попадающих под очень большим углом.
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09.05.2021 10:15 Відповісти
На гибель своего побратима нашим воинам следует не пробитые вражескими снайперами каски показывать, а давать по врагу такую "ответку", чтобы вражьи головы десятикратно, стократно летели с плеч долой! Только в этом случае на Донбассе наступит мир!
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30.01.2021 14:17 Відповісти
Ты спал с 2019?? Протри шифты, сейчас за ответку при клоуне бойцов штрафанут, а потом еще и по судам затягают. Сейчас бойцы ВСУ исполняют роль безответных мишеней в тире, что разлагает армию.
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30.01.2021 14:23 Відповісти
Я именно об этом и говорю! И пока такого не будет - о возвращении захваченных врагом территорий не стоит и мечтать!
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30.01.2021 15:50 Відповісти
А ті там біл, петушара? А по членоприемник широко раззявал падаль лахтинская
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30.01.2021 16:10 Відповісти
А чому притих ЗЕбарига який наживається на війні?
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30.01.2021 14:17 Відповісти
з Новорічного самовихваляння...анічичирк...
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30.01.2021 14:56 Відповісти
Ну він же казав якось "В нас вже 80 днів не стріляють..."
Все. Досить. Що ж тепер кожен день повторювати "В нас 80 днів не стріляли... В нас 80 днів не стріляли..."
Відлік 80 днів він починає знову після кожного нового загиблого.
Але ті нові загиблі його кожен раз з відліку збивають... А в нього і так з арифметикою не дуже...
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30.01.2021 18:13 Відповісти
А КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ НЕ СПЕШИТ УКРАИНСКИЙ НАРОД В ТИРЫ ВЕСТИ !!! БОЯТСЯ ГНИДЫ !!!
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30.01.2021 14:22 Відповісти
АЛЛЕ, мишени в тире - бойцы ВСУ. Гибнут без права ответить.
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30.01.2021 14:25 Відповісти
це ж не квартальні друзі гундявого гандона з кварталу. Ні один не пішов на Схід захищати своїх неповнолітніх виродків як і мами Ріми гундосий синочок
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30.01.2021 15:12 Відповісти
ТИРЫ ТЕ ЧТО В ТЫЛУ ДЛЯ ШТАТСКИХ !!!
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30.01.2021 18:47 Відповісти
Зате Таран і 57 спецназів України зранку смачно поснідали...
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30.01.2021 14:26 Відповісти
Горіть у пеклі, кацапсячі тварі!!!
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30.01.2021 14:28 Відповісти
Vi4na Pam"yat' ...
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30.01.2021 14:31 Відповісти
Головне -перестати стріляти. Нам. А в нас можна, бо там нас нет.
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30.01.2021 14:32 Відповісти
снайпер терористів? чи, може, російських терористів?
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30.01.2021 14:36 Відповісти
Як тяжко це читати. Царство небесне, вічна пам'ять Воїну, щирі співчуття його родині, а рашинським нелюдам вічного пекла.
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30.01.2021 14:37 Відповісти
зеля - тварь безродная
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30.01.2021 14:38 Відповісти
26 років хлопчині, манюнє дитятко, молода дружина! Здавалося, ціле довге життя попереду, ось тільки виженемо загарбників з рідної землі, і все буде... Але не судилося бідоласі... Нехай спочиває з миром і велика шана і подяка йому за щиру любов до України і служіння їй до останньої краплі крові!!! СЛАВА ГЕРОЮ!!! і ДЯКУЄМО!!!
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30.01.2021 14:48 Відповісти
треба "пірістать стрілять..." - так хотів український говнокомандувач...
я так хочу щоб клоуна закрили б на два-три роки....просто "па-пріколу!"....
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30.01.2021 14:50 Відповісти
а мішки лайна сивохо і медведчук та інші адепти руSSкого міра вимагають амністію для терористів руSSкого міра....
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30.01.2021 14:54 Відповісти
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 5874

.
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30.01.2021 14:58 Відповісти
ще сюди б фотку квартального ...дараса не завадило!
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30.01.2021 15:05 Відповісти
так! але воно ховається )))))
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30.01.2021 15:14 Відповісти
така підійде?
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 223
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30.01.2021 22:36 Відповісти
-
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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30.01.2021 15:03 Відповісти
а одна квартальна тварюка побачила в оченятах ботоксної ********** бажання миру!
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30.01.2021 15:04 Відповісти
Ольховое не оккупировано,к счастью...не надо наши территории врагу отдавать...если не уверен в чем-то - лучше промолчать
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30.01.2021 15:12 Відповісти
Герої не вмирають
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30.01.2021 15:46 Відповісти
І хоч би слово сказав, цей горе президент, до влади дорвалась олігархічна проросійська бандота.
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30.01.2021 16:05 Відповісти
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 4460
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30.01.2021 16:57 Відповісти
ЧОМУ НІХТО НЕ ПОДАЄ ІСКУ ДО ГОВНОКОМАНДУЮЧОГО ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ..
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30.01.2021 16:58 Відповісти
Винишь Зе ,а не кремлёвскую козявку?.Интересная логика.
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30.01.2021 17:21 Відповісти
А блазень як завжди язик у дупу втягнув. Миротворець хренов.
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30.01.2021 17:06 Відповісти
Світла пам'ять та вічна Слава Роману!
Співчуття його рідним та побратимам. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя. Роману було всього 26-ть років.........
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 692
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30.01.2021 17:23 Відповісти
На похоронах обязан быть или гланокомандующий или министр обороны. Конечно, это ничего уже не изменит... Но ощущение пофигизма за жизнь Воинов - не будет таким явным...
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30.01.2021 17:36 Відповісти
Головнокомандувач( хомяк) в Брюсселе паркет щёлкает каблуками каперованных туфель)))) куле им )))) «генералы паркетных кабинетов»
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31.01.2021 00:37 Відповісти

Анатолий Штефан

5 год ·

Життя Романа Дзюбенко обірвала куля російського снайпера.

В нього у липні народився син. Молода дружина залишилася на Луганщині.

Смертельне поранення в голову не дозволило його пораненого навіть транспортувати з мобільного військового шпиталю. Військові лікарі зробили все можливо, але нажаль...

Допомогти його родині можна тут

карта його дружини Насті - 5168 7574 0693 6742

Світла пам'ять воїну ... Співчуття родині ....
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30.01.2021 18:06 Відповісти
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 948
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30.01.2021 18:07 Відповісти
+
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30.01.2021 18:09 Відповісти
Зелемирие требует жертв
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30.01.2021 18:13 Відповісти
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 8153
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30.01.2021 18:27 Відповісти
Покойся с миром, один из лучших украинцев которые держат мирное небо на всеми нами. Ты будешь отмщен.
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30.01.2021 18:37 Відповісти
За кожного вбитого воїна треба вбивати 100 кацапів. Але зрадницька влада не дозволить цього, треба терміново міняти цих виродків на людей які вже доказували що вони є патріотами
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30.01.2021 18:47 Відповісти
Коли будуть новини про вбитих ворогів -із прізвищами?
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30.01.2021 22:28 Відповісти
За эту неделю ТРОЕ погибших и четверо раненых и эта неделя еще не закончилась! Зеленая гнида называет это перемирием!
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30.01.2021 20:42 Відповісти
Фиксируют как ранение - но потом человек умирает в больничке .....
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31.01.2021 00:44 Відповісти
Сегодня опять двое раненных, а у крошки Цахеса --неделя стабильности...
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31.01.2021 01:41 Відповісти
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 2199
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30.01.2021 20:43 Відповісти
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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30.01.2021 20:48 Відповісти
А каска, такая же как когда-то бронежилеты?
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30.01.2021 20:55 Відповісти
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 4398Дивись => Павло Бубенко ( 30.01.2021 14:19 )

"Выстрел со снайперской винтовки КСВК легко пробивает любую каску с расстояния аж 1500 метров!"
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30.01.2021 21:06 Відповісти
Кевларовая каска держит только небольшие осколки и пистолетные патроны. От снайперских винтовок или автоматов она не поможет.
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30.01.2021 23:20 Відповісти
Смотря какая каска))))на фото она вроде бы в чехле бритиш дезерт- походу секунд или непотреб вроде «говновозок- за сумашедшие деньги -В начале 1970-х годов британская компания GKN Sankey Ltd разработала полицейские бронеавтомобили AT100, с колёсной формулой 4×2 для применения в условиях города, и AT104, с колёсной формулой 4×4 для применения в условиях пересечённой местности, для подавления бунтов против в слаборазвитых странах и на периферии. Обе машины предназначались для проведения военно-полицейских операций и других мероприятий внутренней безопасности (internal security operations). В соответствии с господствовавшей в то время британской военной доктриной, Министерство обороны Великобритании требовало от разработчиков представить на испытания недорогие образцы бронированной автомобильной техники[2].
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31.01.2021 00:42 Відповісти
На тій стороні, у маріонеток Упиря, на озброєнні новітні снайперські комплекси. Це не просто гвинтівка з біноклем-напополам, а цілий рвдіоелектроено-вимірювальний комплекс точкового удару. Такий лише ще у декількох країн. Значить Росія вирішила нас вбивати "по мирнаму і вєрнаму путі". Це вбивство є ПРИВІТАННЯМ тов. Зеленському і його слугам.
Сьогодні ,після розмов з нашими друзями по світу,в усіх них було кінцевим одне питання....СКОРО ВІН ПІДЕ ЧИ ЙОГО ЗНІМУТЬ?
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30.01.2021 21:31 Відповісти
Земля пухом воякам України Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 8433
Хай воздасть Бог ворогам стократно.
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30.01.2021 21:38 Відповісти
Стрелок похоже опытный, вполне вероятно что это русские приехали "тренироваться".

А у нас тем временем "режим тишины" и поиск мира в глазах х@%#а.
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30.01.2021 23:17 Відповісти
Отличный тир для новобранцев.... задают экзамены на передовой .... зе лох в помощь....
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31.01.2021 00:46 Відповісти
Сколько же это может продолжаться? Наши солдаты- мишени для российских снайперов, а Зеленский всё время пи..т "мир,мир,вечный мир"!
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30.01.2021 23:33 Відповісти
да..еще за два года правления зеленского...Путин возмет в плен КИЕВ...и в КИЕВЕ проведет марш пленных НЕ ТАКИХ УКРАИНЦЕВ.....через два года мы будем второй БЕЛОРУСЬЮили будем уничтожены..ПОД

ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ.
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30.01.2021 23:51 Відповісти
А зачем тогда каска если ее пуля пробивает
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31.01.2021 00:44 Відповісти
Разные каски бывают ..... как и винтовки...., Можно получить контузию и умереть не от прямого попадания .... Вопрос в другом - всплывает давняя схема броников из фуфла... каску нужно на экспертизу итдитп ... Но этого не будет - ибо сразу возникнут вопросы - что это за картон....и откуда ... А главное кто на этом заработал....
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31.01.2021 00:48 Відповісти
военные снабжаются касками, которые защищают только от шрапнели, и брониками, защищающими от пистолетной пули (винтовочная пробивает). может что-то и поменялось за года, но вряд ли
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31.01.2021 01:05 Відповісти
Герои умирают!!!
Каждый день!!!!!!
Соболезную..
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31.01.2021 02:30 Відповісти
 
 