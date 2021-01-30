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Путін (21427) Шендерович (33)

Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович

До імперських галюцинацій і злодійства президента РФ Володимира Путіна додалися ще страх і неадекватність.

Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Згадуючи недавні протести в Росії, він зазначив, що нинішні протести відрізняються від тих, які були 10 років тому.

"Дуже багато тих, хто вийшов вперше. Це те, що називається ефект Тік-Тока. Люди загалом неполітизовані. І в цьому сенсі - разюча відмінність від, умовно кажучи, протестів 10-річної давності. Теж були дуже хороші люди, але інші. Тоді виходили, так би мовити, за ліберальними цінностями, і майже не було людей без вищої освіти. Цей протест значно помолодшав і додав енергії. Тоді виходили проти фальсифікації виборів, узурпації влади - наші ліберальні заморочки, так би мовити. Сьогодні все інше, і вже ніхто не дарував квіти поліцейським... Тоді скандували: "Путін, йди", "Путін - злодій"... А вчора скандували вже: "Він убивця!" Детонує бридке політичне старіння Путіна: вже ж зовсім нічого, крім брехні і мордобою. І, власне, це навіть не пів шляху до Білорусі, а вона сама: "Лукашенко-лайт", - зазначив письменник.

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Він підкреслив, що наразі мотиви людей, які виходять на протести, не лише "ідеологічні чи інтелектуального походження".

"Величезна частина, молода частина протестів, виходить і виходитиме вже просто тому, що це несумісне з життям. Цей політичний тиранозавр тримає, кігтями чіпляє, не пускає їх у майбутнє... А вони - просто біологічно інша епоха! Виросло нове покоління. Це з одного боку. А з іншого боку, повторюю, і Путін деградував за ці 10 років. Хоча 10 років тому здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди. До імперських галюцинацій і злодійства додалися страх і неадекватність. До нього прізвисько прилипло - "бункерний дід"... Знаєте, якщо можна було б, я дорого дав би за те, щоб побачити світ його очима. Що він знає із того, що відбувається? Я думаю, що це дуже специфічно відображений світ..." - вважає Шендерович.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

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Топ коментарі
+19
да и не только *****...
вместе с ним деградировало и население рашки...алкоголизированное и нищенствующее (как материально так и духовно), посылающее на убой своих детей выбл*дков ихтамнетами в соседние (и не только страны) и лгущие всем и самим себе о вяличии и святости... скоты !
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30.01.2021 14:11
+14
кацапы - ********** от Украины,
вас, психов, тут быть не должно ни в виде *****, ни в виде шандеровича, ни в виде навального - ни в каком кароче....
без малейшей поваги - йдить вже на ***.
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30.01.2021 14:21
+8
саратов
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30.01.2021 14:23
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Путин - ***** - нулевка.
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30.01.2021 14:01 Відповісти
путін вже готовий до режиму "вільного падіння" ( і повалить його не народ, а найближче оточення "соратничків")
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30.01.2021 19:37 Відповісти
всегда есть дно, в которое снизу могут постучать))
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30.01.2021 14:05 Відповісти
да и не только *****...
вместе с ним деградировало и население рашки...алкоголизированное и нищенствующее (как материально так и духовно), посылающее на убой своих детей выбл*дков ихтамнетами в соседние (и не только страны) и лгущие всем и самим себе о вяличии и святости... скоты !
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30.01.2021 14:11 Відповісти
Натрапив в Ютубі на свіже цікаве відео. "Зато кримнаш!" і "У Росіюшкі "Іскандери" есть!"...
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30.01.2021 14:22 Відповісти
та картинки гарні )))
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30.01.2021 14:43 Відповісти
«Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека.»
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30.01.2021 14:11 Відповісти
На Болотной все было гораздо жестче. Выдает желаемое за действительное.
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30.01.2021 14:12 Відповісти
Где в США живешь?
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30.01.2021 14:16 Відповісти
саратов
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30.01.2021 14:23 Відповісти
😭😭😭
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30.01.2021 14:30 Відповісти
ЗаМКАДье Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович - Цензор.НЕТ 6988
Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович - Цензор.НЕТ 2134
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30.01.2021 15:48 Відповісти
Муромские *****
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30.01.2021 14:30 Відповісти
Потому что из кацапии
Есть на НВ такой ти оборзеватель - коцап Ваня Яковина
Вчера на своем стриме тупо разглагольствовал - фуле там ваш майдан, фигня. От у нас в раисее - такая стрельба была.
Когда я у него спросил, а кто ж там был революционером: армейские части или чеченские боевики - то сразу меня забанил Речь кстати шла о событиях в майшкве
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30.01.2021 14:17 Відповісти
та ну на...это у лукашенки лайт...а нарасее стронг Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда, - Шендерович - Цензор.НЕТ 7074.
даже шендерович хочет казаться лучше,чем есть на самом деле.
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30.01.2021 14:17 Відповісти
Деградировал весь мир! Путин просто как классический пример деградации...как маркер...Но мы не хотим видеть свою деградацию, пусть и меньше чем у Х...а.....
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30.01.2021 14:19 Відповісти
Путен очень плохо выглядит уже даже физически. Свежий видос, где он отмазывается от дворца... Кто смотрел? Явно под какими-то транквилизаторами или сильнодействующими анальгетиками. Язык заплетается, морда-лица отёкшая, взгляд затуманенный. Может с бодуна конечно... Но хочется верить в лучшее. Совсем скоро мир станет чище.))
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30.01.2021 14:20 Відповісти
Чище не станет. Во первых никто не знает сколько в ФСБ "копий" *****. Во вторых, следующее ***** может быть еще хуже нынешнего.
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30.01.2021 14:55 Відповісти
кацапы - ********** от Украины,
вас, психов, тут быть не должно ни в виде *****, ни в виде шандеровича, ни в виде навального - ни в каком кароче....
без малейшей поваги - йдить вже на ***.
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30.01.2021 14:21 Відповісти
Как может деградировать то, что какашкой родилось, говнецом росло, и придя к абсолютной власти на болотах окончательно определилось в говенную кучу.
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30.01.2021 14:22 Відповісти
Всі диктатори доходять до такого стану.
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30.01.2021 14:26 Відповісти
Точно: из страха гнобил, в страхе держал других, а собственный страх одолеть не смог, скорее страх одолел его. Теперь готов жить в бункере и через перископ смотреть на мир вокруг.
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31.01.2021 07:23 Відповісти
одна кацапская псина посадила другую - та и дела нет.
пересадите, перестреляйте, переотравите там у себя на мокшанскких болотах друх друга - никому дела нет до вас...
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30.01.2021 14:40 Відповісти
Сборище рабов, не больше и не меньше.
Раб может быть простым работником, тюремным надзирателем, или даже возглавлять страну, но он не станет от этого свободным человеком.
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30.01.2021 15:43 Відповісти
сверхдержава, чё
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31.01.2021 16:59 Відповісти
 
 