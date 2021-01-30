Шендерович: "Зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка"

Росіяни протравлені історією, імперською і самодержавною риторикою, холопською ментальністю.

Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чому на протести в Росії вийшло набагато менше людей, ніж в Україні у 2013 році, він пояснив: "Інші традиції й інший ступінь отруєння мізків. Україна - країна антиімперська. Є таке слово - дрібнобуржуазний. За часів моєї молодості це було лайкою, а насправді: що ж поганого? Точка відліку - я, життя моїх близьких. Відлік від себе. І Україна як країна, яка потерпала від трьох імперій, зібралася з шматків трьох імперій, молода країна, вона - за природою антиімперська! І злодієві-можновладцю нічим відвернути увагу людей від їхнього власного рівня життя, прав, гідності. І коли б'ють дітей, це означає: б'ють дітей. Не можна пояснити це інтересами України! Янукович не міг пояснити інтересами України, її традиціями своє злодійство і насильство".

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Шендерович також підкреслив різницю між Україною та Росією.

"Ми надзвичайно протравлені історією, імперською і самодержавною риторикою, холопською ментальністю. У російській мові - "государство", від слова государ. Не як у Польщі, де пани зібралися і утворили "панство". А зверху вниз: государ і государеві люди! Родина і государ у нашій традиції зрослися намертво! І це дуже сильно засіло в мізках: є якась Росія, інтереси якої вищі за тебе. Вище за твоє життя, твою гідність, твою безпеку, якість та тривалість життя... Якась "Росія" понад усе! І спроба лібералів відклеїти поняття "батьківщина" від злодійкуватої адміністрації ще не вдалися. Цієї теми майже не було у нас. Кілька разів починалися розмови в дев'ятнадцятому столітті, кілька разів - у двадцятому. Змінювалися прапори, але переважаюча пропорція держави щодо людини зберігалася завжди. Загинути заради держави - це правильна справа, це честь! Ти не дарма прожив життя! Не держава тобі винна, а ти, завідомо, як той, що народився тут, - винен державі. І населення - просто бруд під ногами чергової ідеології. І ця зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка", - сказав письменник.

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