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Шендерович: "Зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Шендерович:

Росіяни протравлені історією, імперською і самодержавною риторикою, холопською ментальністю.

Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чому на протести в Росії вийшло набагато менше людей, ніж в Україні у 2013 році, він пояснив: "Інші традиції й інший ступінь отруєння мізків. Україна - країна антиімперська. Є таке слово - дрібнобуржуазний. За часів моєї молодості це було лайкою, а насправді: що ж поганого? Точка відліку - я, життя моїх близьких. Відлік від себе. І Україна як країна, яка потерпала від трьох імперій, зібралася з шматків трьох імперій, молода країна, вона - за природою антиімперська! І злодієві-можновладцю нічим відвернути увагу людей від їхнього власного рівня життя, прав, гідності. І коли б'ють дітей, це означає: б'ють дітей. Не можна пояснити це інтересами України! Янукович не міг пояснити інтересами України, її традиціями своє злодійство і насильство".

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Шендерович також підкреслив різницю між Україною та Росією.

"Ми надзвичайно протравлені історією, імперською і самодержавною риторикою, холопською  ментальністю. У російській мові - "государство", від слова государ. Не як у Польщі, де пани зібралися і утворили "панство". А зверху вниз: государ і государеві люди! Родина і государ у нашій традиції зрослися намертво! І це дуже сильно засіло в мізках: є якась Росія, інтереси якої вищі за тебе. Вище за твоє життя, твою гідність, твою безпеку, якість та тривалість життя... Якась "Росія" понад усе! І спроба лібералів відклеїти поняття "батьківщина" від злодійкуватої адміністрації ще не вдалися. Цієї теми майже не було у нас. Кілька разів починалися розмови в дев'ятнадцятому столітті, кілька разів - у двадцятому. Змінювалися прапори, але переважаюча пропорція держави щодо людини зберігалася завжди. Загинути заради держави - це правильна справа, це честь! Ти не дарма прожив життя! Не держава тобі винна, а ти, завідомо, як той, що народився тут, - винен державі. І населення - просто бруд під ногами чергової ідеології. І ця зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка", - сказав письменник.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

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Топ коментарі
+10
Долго же Аркаша вспоминал. что это его хатинка.. Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 7050
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30.01.2021 14:28
+9
Лаптям пофігу хто там сидить на троні. Аби бояра була.
Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 5709
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30.01.2021 14:34
+8
К званию "Герой труда" за строительство Крымского моста, Ротенбергу теперь положена звезда героя "За взятие Дворца"

Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 218
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30.01.2021 14:25
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К званию "Герой труда" за строительство Крымского моста, Ротенбергу теперь положена звезда героя "За взятие Дворца"

Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 218
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30.01.2021 14:25 Відповісти
Долго же Аркаша вспоминал. что это его хатинка.. Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 7050
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30.01.2021 14:28 Відповісти
Ротенберг старенький уже.. Небось просто запамятовал, - склероз.
А тут посмотрел фильм Навального и резко вспомнил: "Ёпта, так это же всё майо!"
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30.01.2021 18:03 Відповісти
За ****** на расии медель дают !
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30.01.2021 14:34 Відповісти
Я имею в виду ****** Вротёбнерга !
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30.01.2021 14:38 Відповісти
От Романовых - к Ротенбергам - суть революций Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 4406
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30.01.2021 14:36 Відповісти
У кого там провайдер CityNet ? От прям зараз проверьте у себя свободный доступ до Впентакле . Шо , уже всьо , война закончилась ? Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 5281
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30.01.2021 14:26 Відповісти
А що такого? У Зеленського і по цей день працююча сторіночка у квонтактіку.
Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 9702
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30.01.2021 14:47 Відповісти
Путріотичний , український провайдер CityNet , забезпечив вільний доступ до ворожого ВК Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 7464
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30.01.2021 14:48 Відповісти
Вообще-то это настоящий Обитаемый Остров, населённый зомбиs.
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30.01.2021 14:27 Відповісти
помним Рачку не скорбим.
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30.01.2021 14:28 Відповісти
Крым вам, мокши, камнями в почки, и Донбасс циррозом в печень, а сцарь на головах у вас и так есть.
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30.01.2021 14:29 Відповісти
и не ждите понимания и прощения.
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30.01.2021 14:31 Відповісти
Раби плять.
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30.01.2021 14:29 Відповісти
А це який?
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30.01.2021 14:34 Відповісти
Для маскалей так)))
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30.01.2021 14:39 Відповісти
Президент срёт на Украину ?
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30.01.2021 14:46 Відповісти
Кацап и ********** - одно и тоже !
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30.01.2021 14:44 Відповісти
Просто Порох лучше всех маскалей дрючит, те конечно негодуют))) Скоро писта кацапстану и путлеру.
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30.01.2021 15:01 Відповісти
А Цензор разве не проУкраинский ?
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30.01.2021 14:35 Відповісти
да все есть Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 4918.ты просто лазишь ,где нипопадя...
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30.01.2021 14:35 Відповісти
ну так делай сайт проукраинским...хотя бы своим блогом на сайте.
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30.01.2021 14:45 Відповісти
Лаптям пофігу хто там сидить на троні. Аби бояра була.
Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 5709
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30.01.2021 14:34 Відповісти
Крым, воды хватает на 50% населения
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30.01.2021 14:58 Відповісти
Біатлон
Чемпіонат Європи.. Гонка переслідування
Артем Прима - золото.
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30.01.2021 14:39 Відповісти
Защитник *****. Посмейтесь, не пожалеете, но только смотрите до конца.
https://twitter.com/Did_Mitya/status/1354762556867489793
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30.01.2021 14:39 Відповісти
Шикарно выстебал "Херурга" Шендерович: "Зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка" - Цензор.НЕТ 2685
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30.01.2021 17:53 Відповісти
Всё это легко лечится. Нужна фрагментация того, что сегодня зовётся РФ. При чём нужна самим же обитателям этих территорий. Каждый субъект, где имеется коренная народность, должен получить собственную государственность. Империя, которая создавалась по правилам дикого средневековья, должна прекратить своё существование. Ибо такое государственное образование чужеродно на политической карте 21 века. Поэтому и крайне агрессивно. Это сама природа такого политического ископаемого как империя. Так что тут вариантов не много. Либо распад на моноэтнические государства, либо одна людоедская диктатура бесконечно будет сменять другую.
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30.01.2021 15:01 Відповісти
кацапы людьми уже никогда не станут ..
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30.01.2021 15:08 Відповісти
забагато. у нас значно менше. приблизно чверть активних виборців.
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30.01.2021 15:17 Відповісти
Дальний восток из другого теста. Завтра все выйдут и снесут путинский бункер.
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30.01.2021 15:40 Відповісти
Шендерович ты скажи чей Крым?
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30.01.2021 15:43 Відповісти
Есть еще одна связка.. если не за шоколодку то против Украины.
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30.01.2021 15:46 Відповісти
Адин нарот.
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30.01.2021 16:48 Відповісти
98% населения России, а сейчас РФ шовинисты.Там кто услужливый,тот и приклоняется власти(царь,губернатор,депутат и т.п.)проявляя хитрожопую меркатильность, но большинство молча держат дулю в кармане.А вот фанатичную,вульгарную,безнравственную принадлежность к России,так это от них (у каждого) не отнять.Всё это не ментальность,а вековая наследственность,которая передаётся с кровью матери.С такими огромными природными богатствами, им ещё далеко до создания инфраструктуры цивилизованных стран.
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30.01.2021 15:46 Відповісти
 
 