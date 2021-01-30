УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14752 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
15 642 95
Путін (21427) резиденція (29) Ротенберг (28)

Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Близький друг президента РФ Ротенберг взяв

Близький друг президента РФ Володимира Путіна мільярдер Аркадій Ротенберг стверджує, що саме він є бенефіціаром комплексу під Геленджиком, який Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального назвав "палацом Путіна".

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю телеграм-каналу Mash, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Це не буде таємницею. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, адже місце шикарне", - сказав бізнесмен.

За словами Ротенберга, він планує побудувати на цьому місці апарт-готель. "Ми хочемо там побудувати апарт-готель, там досить велика кількість кімнат. Мені дуже подобається цей бізнес - готельний бізнес. Я вже не кажу про те, щоб надалі перетворити це в туристичний бізнес", - зазначив він.

Дивіться також: Путін про палац у Геленджику: "Ні мені, ні моїм близьким родичам це не належить". ВIДЕО (оновлено)

За словами Ротенберга, цим бізнесом він займається "упродовж декількох років", зокрема володіє "деякими об'єктами в Криму, на Далекому Сході і в Алтаї".

Комплекс у Геленджику бізнесмен, за його словами, придбав "кілька років тому". "Я розумів, що це досить скандальна і важка будівля", - сказав він.

За словами Ротенберга, він не відразу повідомив про те, що володіє цим комплексом, через "суто людський фактор". За його словами, навколо будівель виник скандал, "інсинуації пишуть". "Там же немає нічого незаконного", - зазначив бізнесмен.

Терміни завершення будівництва він оцінив у півтора-два роки. "Постараємося швидше, враховуючи скандали", - додав він.

Дивіться також: Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+59
Вот и зиц-председатель Фунт обьявился))))
показати весь коментар
30.01.2021 14:40
+43
C каких это пор вротенберга охраняет служба охраны президента и ФСБ?
показати весь коментар
30.01.2021 14:44
+33
Всі ординці повірили. Всі 146%
І тому над ним закрито повітряний простір.
показати весь коментар
30.01.2021 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и зиц-председатель Фунт обьявился))))
показати весь коментар
30.01.2021 14:40 Відповісти
Из росСМИ:
"Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком
В ГУМВД по г. Москве объявили, что все участники несанкционированных акций 31 января получать от 3 до 6 месяцев исправительных работ. Наказание правонарушители будут отбывать на мысе Идокопас рядом с Геленджиком, где будут участвовать в строительстве объекта, называемом "дворцом Путина".
Задержанные примут непосредственное участие в очистке дворца от плесени, чистовой отделке помещений указанных как "Комната грязи", "Кальянная", "Казино", "Спальня". Лица, имеющие отличную физическую подготовку, будут задействованы в установке ворот на место, указанное в генплане объекта.
Наиболее злостные нарушители будут задействованы в строительстве двух новых подземных уровней, включая сухой док для личного батискафа Путина и туннель для прямого выхода в акваторию"...
показати весь коментар
30.01.2021 15:18 Відповісти
- где этот чертов инвалид ?
- не шуми, я инвалид !

Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 495
показати весь коментар
30.01.2021 16:14 Відповісти
🤣😂👍
показати весь коментар
30.01.2021 21:20 Відповісти
Артем Прима только что стал чемпионом Европы в гонке преследования в биатлоне.Браво!
показати весь коментар
30.01.2021 14:41 Відповісти
У ординців дерев'яні медалі.
показати весь коментар
30.01.2021 14:45 Відповісти
Даже до деревянных не дотянули,не попали в десятку лучших
показати весь коментар
30.01.2021 14:52 Відповісти
Потому что мельдоний перестали пить и мочу подменять.
показати весь коментар
30.01.2021 16:09 Відповісти
Ничего незаконного? Лол.
показати весь коментар
30.01.2021 14:41 Відповісти
Гнила відмазка *****. Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 842
показати весь коментар
30.01.2021 14:43 Відповісти
Ротенберг слишком долго "думал" с ответом. ***** его все таки уговорил его все взять на себя.
Наверное, долго торговались за цену вопроса.
показати весь коментар
30.01.2021 15:09 Відповісти
Ну счас все поверили.. это просто невероятная брехня.. на кого она рассчитана?
показати весь коментар
30.01.2021 15:21 Відповісти
Всі ординці повірили. Всі 146%
І тому над ним закрито повітряний простір.
показати весь коментар
30.01.2021 14:43 Відповісти
І тонель в скалі з виходом на море Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 7190 . Все для туристів.
показати весь коментар
30.01.2021 15:51 Відповісти
не, это пионэрлагер "Вовачка" !

профсоюза одной известной(не известной ? Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 1384 ) транспортной компании Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 8286
показати весь коментар
30.01.2021 16:16 Відповісти
C каких это пор вротенберга охраняет служба охраны президента и ФСБ?
показати весь коментар
30.01.2021 14:44 Відповісти
а ты знаешь,как стройматериалы воруют? Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 5428
показати весь коментар
30.01.2021 14:47 Відповісти
не довозя до объекта. На бумагах.
показати весь коментар
30.01.2021 15:10 Відповісти
Always has been
показати весь коментар
30.01.2021 15:32 Відповісти
договор с фсб и фсо на охрану своего отеля может заключить любой бизнесмен эрэфии в ближайшем военторге
показати весь коментар
30.01.2021 20:13 Відповісти
Миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает ,что дворец построил он для детей Расии и его назвал "дворцом Путина". Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 4720
показати весь коментар
30.01.2021 14:44 Відповісти
это пионэрлагер "Вовачка" !

и чукча даже знает этого Вовачку, который будет сам отдыхать в три смены Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 1568
показати весь коментар
30.01.2021 16:18 Відповісти
16 этажей под землей это чьи номера будут, шахтеров?
показати весь коментар
30.01.2021 14:44 Відповісти
Там винные погреба будут, рядом же шато. Артёмовские склады "шампанского" между прочим на глубине 72 метра..
показати весь коментар
30.01.2021 14:59 Відповісти
16 этажей, это штук этажей, а не один этаж на глубине шестнадцатиэтажки, куку)
показати весь коментар
30.01.2021 15:34 Відповісти
зря вы так об Алоизыче !
хотя бункера, говорят, в этом гнездышке были никудышные Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 753
показати весь коментар
30.01.2021 16:19 Відповісти
может,деда Алоизыч и победнее был,но кресты на броне не закрашивал,и не говорил,что под Москвой 41-го ополчение воюет..
показати весь коментар
30.01.2021 17:18 Відповісти
Главное, что шесты есть.. для детей!
показати весь коментар
30.01.2021 15:22 Відповісти
Защита детьми от бомбардировок с воздуха," Дети будут вверху ,а мы их снизу будем защищать и только попробуйте бомбить" Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 2619
показати весь коментар
30.01.2021 15:37 Відповісти
Там планируется построить комплекс учебно-тренировочных залов "Стахановєц" для отдыхающих лиц шахтёрской национальности
показати весь коментар
30.01.2021 17:03 Відповісти
Дочь Игоря Шувалова, балерина Мария зарабатывает 2 миллиарда рублей в год.
https://anews.com/136479667-balerina-milliardersha-nazvana-basnoslovnaja-zarplata-docheri-shuvalova.html

Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 2060
показати весь коментар
30.01.2021 14:46 Відповісти
Талантливая просто девочка )))))
показати весь коментар
30.01.2021 14:48 Відповісти
а каким местом она зарабатывает?
показати весь коментар
30.01.2021 15:03 Відповісти
Папиным.
показати весь коментар
30.01.2021 15:19 Відповісти
Танцует в Большом театре. Деньги не имеют никакого отношения к театру, но по крайней мере не мажорка-бездельница.
показати весь коментар
30.01.2021 16:40 Відповісти
Миллион в час
показати весь коментар
30.01.2021 15:53 Відповісти
и это замечательно !
есть на расии таланты,не оскудела земля нарасийская деньгами !
показати весь коментар
30.01.2021 17:22 Відповісти
Игорь Ива́нович Шува́лов - председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

вы хотите сказать, что это ворованные деньги россиян ? Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 5321
показати весь коментар
30.01.2021 16:22 Відповісти
та ну на,Вы что,как можно ??
всё умом и потом,умом и потом трудовым..
показати весь коментар
30.01.2021 17:23 Відповісти
«Шікарноє»
показати весь коментар
30.01.2021 14:47 Відповісти
Следующим заявлением Ротенберга будет что эту махину территорией с 70 княжеств Монако он построил для... детей-сирот.

Бугагагагага
показати весь коментар
30.01.2021 14:48 Відповісти
Операция 'оболванивание' русского ивана-дурака продолжается.
показати весь коментар
30.01.2021 14:50 Відповісти
Одну скамеечку в Гааге можно уже сегодня резервировать под персону с именем "Ротенберг". Остальным напрячься. Настала пора огласить весь списочек.
показати весь коментар
30.01.2021 14:51 Відповісти
списочек известен давно, он питерский весь
показати весь коментар
30.01.2021 15:35 Відповісти
А ведь я думаю что на Путина в загашниках ЦРУ есть компромат и повкуснее этого дворца в который зарыто несколько годовых бюджетов матушки-России.

И понятно что они будут обнародовать компромат порционно. Ждём больше нямки.
показати весь коментар
30.01.2021 14:54 Відповісти
Приготовили поп-корн )))
показати весь коментар
30.01.2021 14:55 Відповісти
Ротенберг с Путиным еще с юности друг друга тискали, на ковре в секции дзюдо.
показати весь коментар
30.01.2021 14:58 Відповісти
Пссс
Появились первые статданные за 2020 год
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
показати весь коментар
30.01.2021 14:58 Відповісти
Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 9375
показати весь коментар
30.01.2021 15:04 Відповісти
Вообще как-то нас рать кто там у них на Лаптестане чем владеет. Тут своих проблем выше крыши
показати весь коментар
30.01.2021 15:05 Відповісти
у нас тоже есть такой Беняфициар... все под себя да под себя...
показати весь коментар
30.01.2021 15:05 Відповісти
Соратника по борьбе назначили
https://putinvor.wordpress.com/2015/12/21/soratniki/

Кого же ещё.
показати весь коментар
30.01.2021 15:09 Відповісти
Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 6616
показати весь коментар
30.01.2021 15:11 Відповісти
Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 2798
показати весь коментар
30.01.2021 16:52 Відповісти
Какой нафиг отель в густом лесу на окраине обрыва без пляжей?
показати весь коментар
30.01.2021 15:14 Відповісти
А. Ну вот всё и прояснилось. Митинги отменяются. Навальный только зря в тюрьму сел.))
показати весь коментар
30.01.2021 15:17 Відповісти
Если замок принадлежит ротенбергу почему путин 4 раза инспектировал объект? Он что у ротенберга на побегушках?
показати весь коментар
30.01.2021 15:21 Відповісти
Теперь Навальному лучше из тюрьмы не выходить, друзья помидорами забросают! Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 3723
показати весь коментар
30.01.2021 15:25 Відповісти
Да это точно Роттерберг
показати весь коментар
30.01.2021 15:26 Відповісти
Не расшатывайте митингами будку, кремлевских крыс стошнит. Призыв Навального к восстанию за сутки более 7.5 млн просмотров.
показати весь коментар
30.01.2021 15:26 Відповісти
Какая разница, что там говорит ВВХ и его подельники? - Правды там не было и нет и на ломаный грош. Это все зло во всем его обличье. Эту нелюдь надо только уничтожать любыми возможными способами: как они стране и людям - так и к ним. Свита делает короля? - и ее туда же!
показати весь коментар
30.01.2021 15:29 Відповісти
Готель з бункером в 16 підземних етажів?
показати весь коментар
30.01.2021 15:30 Відповісти
Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 5330
показати весь коментар
30.01.2021 15:30 Відповісти
Как бы не началась драчка за право побывать владельцем этого "апарт-готеля".
показати весь коментар
30.01.2021 15:32 Відповісти
Раз уж "санаторий" оказался бесхозным, стоит и себе заявить о праве собственности на сей "отельчик" Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 2586
показати весь коментар
30.01.2021 17:15 Відповісти
Дворец - Ротенберга, а у Самого - хатинка. Учится надо было у нашего Кравчука. Зачем такое огромное жилище такому маленькому человеку, даже перемещаться приходится с сопровождающим, чтобы не заблудится.
показати весь коментар
30.01.2021 15:42 Відповісти
Будущий санаторий для ветеранов АТО. Инфа сотка
показати весь коментар
30.01.2021 15:46 Відповісти
В таком месте и J7, и J20 собрать не стыдно когда Краснодарский край вернётся в родную украинскую гавань.
показати весь коментар
30.01.2021 15:49 Відповісти
Ну прямо общагу збудували,багатоквартирну малосімейку, для тих, хто тимчасово без житла. Зачмирили гніздо пуйловське повністю.
показати весь коментар
30.01.2021 15:56 Відповісти
ВОПРОС НА ТРИ ДНЯ БАНА 😆😅🤣😂😝
ЗАЧЕМ НА УКРАИНСКОМ САЙТЕ, НА САЙТЕ УКРАИНСКИХ НОВОСТЕЙ НОВОСТИ ГАДЮШАТНИКА СМЕХДЕРЖАВЫ????? 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.01.2021 16:08 Відповісти
На сдачу от Крымского моста построил...
показати весь коментар
30.01.2021 16:15 Відповісти
адним словам - Валки пазорные !
показати весь коментар
30.01.2021 16:30 Відповісти
Бункери і льодовий стадіон, він там собі власне княжество будує, з блекджеком і ххх
показати весь коментар
30.01.2021 17:18 Відповісти
А чого так довго відмовчувався? Торгувався чи чекав, поки тим дворцом ***** глибше в дупу заженуть? Як усе недолуго і тупоБлизький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 7832
показати весь коментар
30.01.2021 17:19 Відповісти
Интересно они там соломинки тянули?) Старому еврею не повезло... Хотя там в любом случае не повезло бы старому еврею)))
показати весь коментар
30.01.2021 17:22 Відповісти
І Аліну трахає Ротенберг - ***** "любить" хлопчиків!
показати весь коментар
30.01.2021 17:26 Відповісти
Ну что же схема стара как мир, у нас одна провладная особа свое имение оформил на руководителя стройфирмы, генерального подрядчика всех его проектов и строительств, а сам кристальной души человек..
показати весь коментар
30.01.2021 17:31 Відповісти
Беспелотная зона и охрана подразделениями гос безопасности частного объекта одного из российских бизнесменов.. это кое что. Так может тогда президент РФ не Пукин а Ротенберг... Смешно.., даже за для зомбированного скрепоносного населения раши. Уж лучше бы владельцем объявили патриарха Гундяя и то было бы как то "патриотичнее".
показати весь коментар
30.01.2021 18:50 Відповісти
И в этом отэле будет один постоялец.
показати весь коментар
30.01.2021 19:07 Відповісти
Со временем этом жиду будет жопа
показати весь коментар
30.01.2021 19:23 Відповісти
Кто бы сомневался))) Честно говоря, интрига была только в том, кто именно "возьмёт вину на себя"? Доверили этому. Сечин обиделся и заявил, что больше сумки таскать за пупкиным, он не собирается Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 7043
показати весь коментар
30.01.2021 19:40 Відповісти
Ну слава Богу! А мы то думали то путена, а он даже не знал о существовании той постройки! ротенберг втихаря построил и отвисал там по тихому! Всё отбелили сцаря.
показати весь коментар
30.01.2021 19:46 Відповісти
Аркаша Роттенберг рискует закончить жизнь как рписано в поэтории

аркадий пишет напоследок
что никого мол не винит
но вдруг зачеркивает строчку
и пишет пишет имена
показати весь коментар
30.01.2021 21:02 Відповісти
ПРОПАГАНДОН МАШИНА ЗАПУЩЕНА НА ПОЛНУЮ.
показати весь коментар
30.01.2021 21:21 Відповісти
У ля ля, у ля ля, завтра грабим короля.
показати весь коментар
30.01.2021 21:33 Відповісти
А почему пауза такая была? Решали кого назначить собственником?
показати весь коментар
30.01.2021 22:17 Відповісти
Рабсияне и это схавают
показати весь коментар
31.01.2021 00:39 Відповісти
Ага, и все постояльцы гостишки за полтора лярда баксов будут ходить на общаковую парашу, потому что своих в номерах нет... Такую хню уже мелят путинские прихвостни, что даже самим кацапам на уши не налазит...
показати весь коментар
31.01.2021 04:30 Відповісти
Как все-таки скоротечна жизнь. Под еще недавно находившимся на вершине власти начинает качаться кресло и до упадка не далеко. В РФ ведь и голодающие есть и тут такие дворцы...
показати весь коментар
31.01.2021 11:21 Відповісти
Зачем апарт-отелю бесполетная зона и запрет прохода плавающих средств? Пыня совсем разучился врать.
показати весь коментар
02.02.2021 17:55 Відповісти
 
 