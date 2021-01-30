Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Близький друг президента РФ Володимира Путіна мільярдер Аркадій Ротенберг стверджує, що саме він є бенефіціаром комплексу під Геленджиком, який Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального назвав "палацом Путіна".
Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю телеграм-каналу Mash, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Це не буде таємницею. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, адже місце шикарне", - сказав бізнесмен.
За словами Ротенберга, він планує побудувати на цьому місці апарт-готель. "Ми хочемо там побудувати апарт-готель, там досить велика кількість кімнат. Мені дуже подобається цей бізнес - готельний бізнес. Я вже не кажу про те, щоб надалі перетворити це в туристичний бізнес", - зазначив він.
За словами Ротенберга, цим бізнесом він займається "упродовж декількох років", зокрема володіє "деякими об'єктами в Криму, на Далекому Сході і в Алтаї".
Комплекс у Геленджику бізнесмен, за його словами, придбав "кілька років тому". "Я розумів, що це досить скандальна і важка будівля", - сказав він.
За словами Ротенберга, він не відразу повідомив про те, що володіє цим комплексом, через "суто людський фактор". За його словами, навколо будівель виник скандал, "інсинуації пишуть". "Там же немає нічого незаконного", - зазначив бізнесмен.
Терміни завершення будівництва він оцінив у півтора-два роки. "Постараємося швидше, враховуючи скандали", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
"Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком
В ГУМВД по г. Москве объявили, что все участники несанкционированных акций 31 января получать от 3 до 6 месяцев исправительных работ. Наказание правонарушители будут отбывать на мысе Идокопас рядом с Геленджиком, где будут участвовать в строительстве объекта, называемом "дворцом Путина".
Задержанные примут непосредственное участие в очистке дворца от плесени, чистовой отделке помещений указанных как "Комната грязи", "Кальянная", "Казино", "Спальня". Лица, имеющие отличную физическую подготовку, будут задействованы в установке ворот на место, указанное в генплане объекта.
Наиболее злостные нарушители будут задействованы в строительстве двух новых подземных уровней, включая сухой док для личного батискафа Путина и туннель для прямого выхода в акваторию"...
- не шуми, я инвалид !
Наверное, долго торговались за цену вопроса.
І тому над ним закрито повітряний простір.
профсоюза одной известной(не известной ? ) транспортной компании
и чукча даже знает этого Вовачку, который будет сам отдыхать в три смены
хотя бункера, говорят, в этом гнездышке были никудышные
https://anews.com/136479667-balerina-milliardersha-nazvana-basnoslovnaja-zarplata-docheri-shuvalova.html
есть на расии таланты,не оскудела земля нарасийская деньгами !
вы хотите сказать, что это ворованные деньги россиян ?
всё умом и потом,умом и потом трудовым..
Бугагагагага
И понятно что они будут обнародовать компромат порционно. Ждём больше нямки.
Появились первые статданные за 2020 год
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
https://putinvor.wordpress.com/2015/12/21/soratniki/
Кого же ещё.
ЗАЧЕМ НА УКРАИНСКОМ САЙТЕ, НА САЙТЕ УКРАИНСКИХ НОВОСТЕЙ НОВОСТИ ГАДЮШАТНИКА СМЕХДЕРЖАВЫ????? 😆😅🤣😂😝
аркадий пишет напоследок
что никого мол не винит
но вдруг зачеркивает строчку
и пишет пишет имена