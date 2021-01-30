УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14752 відвідувача онлайн
Новини Політика України
21 852 88
виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення нардепа Олександра Дубінського. Його буде виключено з фракції, якщо це рішення підтримають 70% депутатів.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі екснардп, журналіст Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють інсайдери, за виключення Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу" зібрано понад 180 підписів. Остаточні цифри керівництво фракції оголосить офіційно", - зазначив Лещенко.

Раніше ЗМІ писали про те, що 100 із 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського із фракції. Дубінського виключать із фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.

"...Буде зрозуміло, чи достатньо голосів для виключення Дубінського з фракції. Потрібно 172 голоси - це 70% від загальної кількості депутатів", - раніше заявляла "слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Читайте також: Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4877
показати весь коментар
30.01.2021 15:10
+32
А снять депутатство слабо? А шо там Бенядиктова блеет?
показати весь коментар
30.01.2021 15:05
+29
"слуга народа" - это винегрет, несвежий, выблеванный.. Так что таких Дубинских там - почти каждый, просто разной окраски, как и овощи в винегрете.
показати весь коментар
30.01.2021 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дотриндівся! Нехай щастить!)
показати весь коментар
30.01.2021 15:03 Відповісти
Ермак рассказал, почему Татарова не увольняют из Офиса президента
Обвинения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова имеют четырехлетнюю давность и не связаны с его работой в ОПУ, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Тобто не засудили, тоді - значить чистий, так і Саші треба покататись з мамою 4 роки - й гей-гей Єрмак у ПРезиденти покличе!
показати весь коментар
30.01.2021 15:15 Відповісти
він скоро ще не те скаже. Микитась дав 2 лями холодову на вибори до ВР по Києву. холодов(спец по сигаретам), коля котлета (буфетчик), єрмак (телепузик) давні кореші. татаров зробив придатну експертизу.Микитася перший раз випустили. Богдан підговорив Преза, той з перепугу накричав на НАБУ, Микитася повторно взяли, нова експертиза - і 80 лямов. Микитась почав розпродувати майно. погасив, татаров опустошив Микитася, кореші розібрали майно. Микитась обідився і здав як татарова, так і єрмака з холодовим. Єрмак спасає татарова бере до себе. НАБУ свариться, богдан опозорив єрмака. татаров через корешів щось на ходу придумали, щоб змінити підсудність. У венедіктової голова йде кругом. Ждемо скромної пресконференції, або торгуються Єрмак з богданом.
показати весь коментар
30.01.2021 21:18 Відповісти
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5439
показати весь коментар
30.01.2021 16:45 Відповісти
Вазелин ще треба заслугувати!)))
показати весь коментар
30.01.2021 16:48 Відповісти
Вчера было 100 из 175 и было надо 70 %, чтобы исключить Дубинского из фракции , а сегодня уже собрали более 180 голосов. Неплохо бы Бутусову определится с публикацией новостей от Сергея Лещенко. В 2017 году Лещенко начал вякать против БПП и ему быстро рот заткнули квартирой в Киеве, о тут пожалуйста : держим нос по ветру и его заявления на цензоре. Бутусов стал уподобляться обозревателю Бродского.
показати весь коментар
30.01.2021 20:41 Відповісти
Хочу добавить - вчера надо было 123 голоса, при собранных 100 из 175, а сегодня боле 180 собрали. К.П.Д. больше 100%
показати весь коментар
30.01.2021 20:47 Відповісти
ну не так квартиру йому дали за те, щоб легалізував амбарну книгу ПР, яку вів льовочкін. А одногрупник льовочкіна фурсін (банкір) фінансував манафорта. Сірожа вирішив заробити і придумав версію, що отримав книгу через генерала трепака. Тоді так все було невизначено, що манафорта валив за шахрайство навіть дерипаска, який теж потрапив під санкції і його прогнали з америки. А сашка, як старий,старий гангстер від журналістики тупо вліз на понтах, як "чорний лицар справедливості" і щоб всі боялись, в америкаські розбори, і від містечкових політологів з Брайтон-бічу отримав каку. А зараз вимагає процедури і кворуму.
показати весь коментар
30.01.2021 21:36 Відповісти
+
показати весь коментар
31.01.2021 00:47 Відповісти
А снять депутатство слабо? А шо там Бенядиктова блеет?
показати весь коментар
30.01.2021 15:05 Відповісти
Зелебенядиктова
показати весь коментар
30.01.2021 15:09 Відповісти
нет у вас методов против ...
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5755 ...
показати весь коментар
30.01.2021 15:22 Відповісти
За што? За втручання у вбори іншої країни ? Чи за те, що серед явних служак Раші у борделі ОПУ ще є й проросійські у ВР? Так вони вже відкрити текстом ведуть ОПОЗАЖОПУ до биільшості у ВР - Сашаперекантується як Скороходиха , та вже з ОПОЗАЖОПОЮ відкрито.
показати весь коментар
30.01.2021 15:25 Відповісти
По закону сопли зелёной , который оно для пиара протащил , а на практике его невозможно применить !
показати весь коментар
30.01.2021 16:05 Відповісти
доживем до понедельника
показати весь коментар
30.01.2021 15:06 Відповісти
переламали через коліно? Чи зфальсифікували чат?
показати весь коментар
30.01.2021 15:07 Відповісти
як можна тупий собачий анус через коліно
показати весь коментар
30.01.2021 15:11 Відповісти
аксюмороном *******...
показати весь коментар
30.01.2021 15:20 Відповісти
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4877
показати весь коментар
30.01.2021 15:10 Відповісти
добавь 15 лет гражданства рф
показати весь коментар
30.01.2021 17:59 Відповісти
Уже на странице зеленского!
показати весь коментар
30.01.2021 20:58 Відповісти
Не чекав шурік, такого шухеру .. Так попасти під роздачу, можуть лише ті, кого любить Господь. Спасає санька від чортів. У Господа свої способи, аби чорне побіліло, а сіре білосніжним стало.. Шпана знає, що стояти поряд з ізбраним-іздраним небезпечно, то ж відскочили
показати весь коментар
31.01.2021 04:46 Відповісти
"слуга народа" - это винегрет, несвежий, выблеванный.. Так что таких Дубинских там - почти каждый, просто разной окраски, как и овощи в винегрете.
показати весь коментар
30.01.2021 15:12 Відповісти
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2720
показати весь коментар
30.01.2021 15:14 Відповісти
причому через тупий собачий рот
показати весь коментар
30.01.2021 18:00 Відповісти
Тупой собачий получает напутственный подсрачник.
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4897
показати весь коментар
30.01.2021 15:16 Відповісти
сабачья пасть - дубинеску переживает не лучшие времена... надеюсь, это только начало процесса нейтрализации бешенной псины каломойши....
показати весь коментар
30.01.2021 15:17 Відповісти
Чарівний пендель від США це вам не абищо. "Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2127
показати весь коментар
30.01.2021 15:18 Відповісти
хей - мировилово?
показати весь коментар
30.01.2021 15:21 Відповісти
Очень жаль, что из слуг урода уберут дубинского, нужно было бы, чтобы это чмо как можно дольше сидело бы во фракции и ассоциировалось со слугами урода.
показати весь коментар
30.01.2021 15:19 Відповісти
чмошников подобных там предостаточно... не убудет... зато есть шанс меньше видеть и слышать этого морального урода.
показати весь коментар
30.01.2021 15:22 Відповісти
та не переживай ети зеленые суки даже на убиралово дyбинского не способны...
будет тебе дубинский - не ной от тока...
показати весь коментар
30.01.2021 15:25 Відповісти
Там таких еще немало. Один Бужанский чего стоит!
показати весь коментар
31.01.2021 02:00 Відповісти
щенок розтявкався ...
показати весь коментар
30.01.2021 15:19 Відповісти
кому еще дело есть до ихней шоблы и шо они там варят?
показати весь коментар
30.01.2021 15:19 Відповісти
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1349
показати весь коментар
30.01.2021 15:23 Відповісти
за рік-два Бєня так само спише в утіль шута зеленського. І слуги бєніного народа проголосують за імпічмент в турборежимі
показати весь коментар
30.01.2021 15:26 Відповісти
Как это приятно наблюдать когда жиды хер...чат друг друга.
показати весь коментар
30.01.2021 15:27 Відповісти
у них такая тактика... чтоб приспать твою бдительность...
показати весь коментар
30.01.2021 15:32 Відповісти
А кого вже наразі цякавлять проблеми глистів у вигрібній ямі громадського туалету?
показати весь коментар
30.01.2021 15:30 Відповісти
ЖурнаГлистів,на кшталт Сірожі !!!)))
показати весь коментар
30.01.2021 15:34 Відповісти
Авторитет тьоті Бені падає швидше за рейтинг слуг у ВР.
показати весь коментар
30.01.2021 15:34 Відповісти
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9809
показати весь коментар
30.01.2021 15:34 Відповісти
Вот и посмотрим на "слуг" и недоумка Зеленского, что они выберут - Украину или Коломойского. Почти на сто процентов уверен, что Коломойского, чем они поставят государственность Украины на грань уничожения и, что точно, подпушут каждый себе смертный приговор. Последнего они не понимают в силу природной ограниченности ума.
показати весь коментар
30.01.2021 15:34 Відповісти
Допустим "слуги" выберут Украину. А ты ведь тоже за Украину. Ну и что они смогут доброго сделать для Украины с таким попутчиком, как ты?? Это первое. А второе заключается в том, что и ты, и подобные тебе своими бесконечными помоями прямо подталкивают "слуг" к Коломойскому, чего ты никак не можешь понять в "силу природной ограниченности ума."
показати весь коментар
30.01.2021 16:17 Відповісти
если задействована гнида вроде сирожи лещенка, - значит идет пиар-акция зебилов.
Поднимают "цену вопроса" исключения дубинского. Хотя всем насрать - будет он в слуге урода или нет, - дерьмом ни он, ни слуги быть не перестанут.
показати весь коментар
30.01.2021 15:34 Відповісти
Не ту країну назвали Бенін©
показати весь коментар
30.01.2021 15:35 Відповісти
Когда такие взлетают, то думают, что они - "звезды". А, когда падают - то "невинно пострадавшие". В действительности - мусор на воде после шторма.
показати весь коментар
30.01.2021 15:36 Відповісти
А шторм у нас перемога Байдена?
показати весь коментар
30.01.2021 15:37 Відповісти
ту тот людоед с южного гандураса прислал поздравлюхи и смачно так слюняво икнул...
показати весь коментар
30.01.2021 15:38 Відповісти
призидент очень загружен и занят миравими проблемам - жуля у тебя 1 минута любовь превратить в сволочнось....
тут от людоед с паздравлюхой....
показати весь коментар
30.01.2021 15:40 Відповісти
наверное ето повысит бубин рейтинг - лимон и рейтинг ваш....
показати весь коментар
30.01.2021 15:41 Відповісти
Поїде Дубінеску на Біробіджанському телебаченні працювати якщо китайці дозволять
показати весь коментар
30.01.2021 15:41 Відповісти
попробовать гавно ротом не выплевывать не рассматривается я так понимаю...
показати весь коментар
30.01.2021 15:45 Відповісти
Зачем такого ценного кадра исключать, пусть будет.
показати весь коментар
30.01.2021 15:46 Відповісти
ну если вам не хватает тока етого гавняноротого?
та берите....
показати весь коментар
30.01.2021 15:50 Відповісти
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5559
показати весь коментар
30.01.2021 15:46 Відповісти
когда рот ето жопа - тут и правда проблемы...
показати весь коментар
30.01.2021 15:47 Відповісти
А взагалі, цікаво! Заслугу цього негідника у тому, що зграя "слуг" стала депутатами, а комік президентом переоцінити важко! Але банда легко кидає того, кому зобов'язана заради збереження власної шкіри? Якось не по понятіям?
показати весь коментар
30.01.2021 15:48 Відповісти
Набивают цену! Если сколько-то из этих... подкупят, то... Это же не Витренко...
показати весь коментар
30.01.2021 15:50 Відповісти
мама любит быстро......
показати весь коментар
30.01.2021 15:51 Відповісти
******* Дубинеску всією фракцією,ой *******...
показати весь коментар
30.01.2021 16:04 Відповісти
Что и где изменится от того , исключат его из банды или нет...?
показати весь коментар
30.01.2021 16:06 Відповісти
Зараз Беня обкатає санкції на Дубинському і намалює схему на випадок отримання ним самим. Що що, а розумові здібності у Бені не відібрати. Я не пишаюся, а навпаки вважаю, що як вжарювати санкції, то обирати по колу їх отримувачів
показати весь коментар
30.01.2021 16:15 Відповісти
Если фракция СН в случае исключения Дубинского сохранит формальную монолитность, Офис президента может столкнуться с рядом других рисков.
Дело в том, что скандальный нардеп руководит областной ячейкой СН в Киевской области, имеющей ключевое значение для Банковой. Если Дубинского с грохотом выставят из фракции, то возникнет риск центробежных движений, вплоть до развала большинства в областном совете. Помимо риска потерять контроль над Киевской областью в случае исключения Александр Дубинский, вероятнее всего, не только не уйдет из политики, но и вполне способен поиграть в "пламенного оппозиционера", что чревато "сливами" деликатной информации. https://lugradar.net/2021/01/243113
показати весь коментар
30.01.2021 16:16 Відповісти
Из Собачего Рота такая оппозиция как из Медведе бандеровец.
показати весь коментар
30.01.2021 18:04 Відповісти
Просто интересно, кто такому "апазицианеру" поверит
Хотя, зная наших віборцев...
показати весь коментар
31.01.2021 01:19 Відповісти
обращайтесь до вавы у четверх бо воно з пьятници до середы нияке...
а тут те еще ленка - ею тоже иногда нужно керувать если уже не по паспорту...
показати весь коментар
30.01.2021 16:25 Відповісти
В барделе койки переставят ! Рыба гниет с головы !
показати весь коментар
30.01.2021 16:38 Відповісти
А в чем новость?
Исключите, потом будет новостью. Или не исключите.
показати весь коментар
30.01.2021 17:00 Відповісти
А командировать дупинского в США, ни кто не собирается? Блин, был бы у нас, хоть какой нибудь ген прокурор и одной бы подписи было бы достаточно...
показати весь коментар
30.01.2021 17:07 Відповісти
А яким боком тут "заслужений залізничник " Сирьожа Лєщєнко.? Ну а що стосується Дубінеску ,то йому це виключення до лампочки ,так як було рік тому Полякову і Скороход.
показати весь коментар
30.01.2021 17:08 Відповісти
Так это месть Лещенко Дубинскому. Померялись достоинством, у кого обрезаней.
показати весь коментар
30.01.2021 21:11 Відповісти
Та гоните его быстрей сраной метлой, чтоб уже не вонял там...
показати весь коментар
30.01.2021 17:27 Відповісти
Дубинеску, прообраз классического большевика-ленинеца, такие насиловали, унижали, грабили, убивали... делали свою смрадную юдейскую революцию... которуй помпезно, цинично и насильно называли "великой октябрской"..
показати весь коментар
30.01.2021 17:45 Відповісти
Было бы не хреново ,что бы все бенины дрыснули из СН вместе с Саней Дубинеску , и посмотреть тогда как Осел фальцетом запоет , при рейтинге СН который ниже плинтуса. Только не будет этого , Беня сей час бабло косит карьерным экскаватором и терять его из за Сани не будет . По тому Дубинеску теперь сам по себе.
показати весь коментар
30.01.2021 18:09 Відповісти
Игорь Валерьич может лишить их ежемесячной надбавки в конвертах и не боятся, отчаянные люди, другое дело, что если Байден надавит то и всю шайку-лейку могут разогнать.
показати весь коментар
30.01.2021 18:44 Відповісти
Ух ти! Прямо "подвиг панфіловців"! А чи знайдеться ще 2 депутата, які кинуться під "танк"?
показати весь коментар
30.01.2021 18:49 Відповісти
беня так просто свою небритую, румынскую жопу не отдаст....
показати весь коментар
30.01.2021 19:04 Відповісти
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5406
показати весь коментар
30.01.2021 19:54 Відповісти
колись Ігор Валерійович після виборів проголосив-а в 17 році в нас получилось. Ну тоді картина такою не була. Тоді Фіш робив підписки на уолл стріті, щоб допомогти побороти режим, а потім прийшов погром, останніх з 300 гангстерів з Бронкса, яких привіз Троцький підібрали у 1937. Одним з останніх був племінник Урицького, який навіть став директором в тодішньому ГРУ. Згадую з неприхованою радістю, як сашка опублікував запис самокатчика і вже ввечері, разом з максом забужанським, вже стукав у двері - виході подлий трус. Отак Сашко міняв прем"єрів. Він тоді ж як вичищав трубу, був у зеніті слави. Від любові до ненависті ........ Там Єрмак вже бюлетені заготовив, так то.
показати весь коментар
30.01.2021 21:51 Відповісти
Левочкин, Каськив и капитал из РФ: При помощи кого Зеленский и Ермак будут строить горнолыжный курорт в Карпатах
Экономика / Видео 30-янв, 07:269 1 233 0

Глава Офиса президента Андрей Ермак ведет переговоры с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который хочет построить в Карпатах крупный горнолыжный курорт для проведения Зимних олимпийских игр. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы«.

По информации журналистов, Ляйтнера связывают с рядом украинских политиков, а также с выводом денег из госбюджета Украины. Во времена президентства Виктора Януковича с указанным инвестором был заключен контракт на строительство базы в Карпатах для проведения там Олимпийских игр.

Проект под названием «Олимпийская надежда» так и не удалось реализовать, в том числе из-за разворовывания денег. Журналисты получили доступ к переписке экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных в период с 2014 по 2016 годы.

Указанные письма свидетельствуют о том, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию были выведены средства из госбюджета, предназначенные для реализации проекта.

Среди прочего оказалось, что Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». На текущий момент данные земли арестованы в рамках следствия НАБУ.

В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался об успешных переговорах с Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве. В ОП журналистам заявили, что речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства. Также было отмечено, что украинская сторона ведет переговоры с представителем австрийской компаниии Austrian Teleferic Holdings.

Следует отметить, что сам Ляйтнер является владельцем австрийской компании Masterconcept Consulting, которая специализируется на проектировании инфраструктурных и спортивно-развлекательных объектов и консультировании.

На сегодняшний день большую часть своих доходов компания получает в России, в том числе на государственных заказах. Почти все клиенты Ляйтнера - это либо частные фирмы с российским капиталом, или сама Российская Федерация в виде, например, «РЖД» или городской администрации Сочи.

Австриец также помогал России организовывать зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.
показати весь коментар
30.01.2021 22:39 Відповісти
Стільки галосу з за цього собачого рота... Лероса вигнали за день, швидко а тут що....
показати весь коментар
30.01.2021 22:51 Відповісти
Зеленский терпит поражение в собственной партии.
На 14-00 из 246 членов фракции у голосовании по вопросу исключения из фракции депутата Дубинского проголосовало 203.
"За" - 106, "против" - 97.
Единого мнения по этому поводу у фракции нет и результаты голосования за это в понедельник туманны.

Фракция отстается полугнилой
показати весь коментар
31.01.2021 02:08 Відповісти
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года

Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf

В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных.
показати весь коментар
31.01.2021 02:10 Відповісти
Это кто там открыл свой тупой собачий рот а это ты Саша ну тогда воняй в своём кругу, гнида.
показати весь коментар
31.01.2021 02:33 Відповісти
 
 