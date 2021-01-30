"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко

Фракція "Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення нардепа Олександра Дубінського. Його буде виключено з фракції, якщо це рішення підтримають 70% депутатів.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі екснардп, журналіст Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють інсайдери, за виключення Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу" зібрано понад 180 підписів. Остаточні цифри керівництво фракції оголосить офіційно", - зазначив Лещенко.

Раніше ЗМІ писали про те, що 100 із 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського із фракції. Дубінського виключать із фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.

"...Буде зрозуміло, чи достатньо голосів для виключення Дубінського з фракції. Потрібно 172 голоси - це 70% від загальної кількості депутатів", - раніше заявляла "слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

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