Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Гостиного двору (який розташований у Києві на Контрактовій площі) на баланс Міністерства культури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у телеграм-каналі.
"З огляду на те, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостинного двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у суспільстві тривають вже чимало років. Реалізація у межах проєкту "Великої реставрації". І тому звернувся до прем’єра щодо передачі його на баланс Міністерства культури й інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.
Він також переконаний, що Гостинний двір не буде передано під приватну забудову.
Ткаченко повідомив, що в суботу зустрівся з активістами і юристами, які захищають Гостинний двір, зокрема в судах. "Міністерство культури й інформаційної політики готове співпрацювати щодо питання порятунку об'єкта разом", - написав він.
Міністр повідомив про плани підписати меморандум між Міністерством культури та громадською організацією "Музей сучасного мистецтва".
Будь ласка, зачекайте...
на контрастах!
в здании 18 века !!!!!!!!!!!!!!
демонстрировать современные трупы коров ......
" Галерея Пинчук - это шестиэтажное здание, площадью в 3000 м2. На четырех этажах расположены просторные выставочные залы, залы video-lounge, рабочее пространство кураторов и кофейня на 6-том этаже."
Места хоть отбавляй. Зачем еще один?
Явно намечается тихий омут, в котором черти водятся. - по-тихоньку превратят .... думайте сами.
уже разобрались?
тоже "современное дегенеративное искусство" ?