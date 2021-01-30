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Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Гостиного двору (який розташований у Києві на Контрактовій площі) на баланс Міністерства культури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у телеграм-каналі.

"З огляду на те, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостинного двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у суспільстві тривають вже чимало років. Реалізація у межах проєкту "Великої реставрації". І тому звернувся до прем’єра щодо передачі його на баланс Міністерства культури й інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.

Він також переконаний, що Гостинний двір не буде передано під приватну забудову.

Ткаченко повідомив, що в суботу зустрівся з активістами і юристами, які захищають Гостинний двір, зокрема в судах. "Міністерство культури й інформаційної політики готове співпрацювати щодо питання порятунку об'єкта разом", - написав він.

Міністр повідомив про плани підписати меморандум між Міністерством культури та громадською організацією "Музей сучасного мистецтва".

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Топ коментарі
+9
зная историю Одесской киностудии с Ткаченко... нужно крепко думать и обставляться предохранителями от рейдерства..
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30.01.2021 15:29
+6
"95-й" у них - современное "квартальное" искусство. Такого же плана и смысла картины и инсталляции в Гостином.. Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства - Цензор.НЕТ 8563
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30.01.2021 15:46
+5
с "СИНАГОГОЙ НА КОСТЯХ"

уже разобрались?
тоже "современное дегенеративное искусство" ? Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва - Цензор.НЕТ 7446
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30.01.2021 16:06
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Идея неплохая... дай Бог ее реализовать.... в минкультуры бабло для этого есть?
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30.01.2021 15:25 Відповісти
То от питання саме в баблі!!! Непогана нова пилорама для пиляння бюджетних коштів !!!!))))
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30.01.2021 15:37 Відповісти
идея замечательная !
на контрастах!
в здании 18 века !!!!!!!!!!!!!!
демонстрировать современные трупы коров ...... Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва - Цензор.НЕТ 1650
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30.01.2021 16:05 Відповісти
В Киеве уже есть частный Музей современного искусства на ул. Кирилловской и Галерея Арт-центра Пинчука:
" Галерея Пинчук - это шестиэтажное здание, площадью в 3000 м2. На четырех этажах расположены просторные выставочные залы, залы video-lounge, рабочее пространство кураторов и кофейня на 6-том этаже."
Места хоть отбавляй. Зачем еще один?
Явно намечается тихий омут, в котором черти водятся. - по-тихоньку превратят .... думайте сами.
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30.01.2021 17:00 Відповісти
зная историю Одесской киностудии с Ткаченко... нужно крепко думать и обставляться предохранителями от рейдерства..
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30.01.2021 15:29 Відповісти
Сінагогу, як в Бабиному Яру.
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30.01.2021 15:37 Відповісти
"95-й" у них - современное "квартальное" искусство. Такого же плана и смысла картины и инсталляции в Гостином.. Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства - Цензор.НЕТ 8563
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30.01.2021 15:46 Відповісти
с "СИНАГОГОЙ НА КОСТЯХ"

уже разобрались?
тоже "современное дегенеративное искусство" ? Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва - Цензор.НЕТ 7446
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30.01.2021 16:06 Відповісти
Ткаченко в строениях и что с ними делать толк понимает : Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии./ Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове.
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30.01.2021 16:11 Відповісти
А главным экскурсоводом и хранителем музея будет Беня.
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30.01.2021 16:30 Відповісти
А потом от министерства культуры он, как обычно, внизапна окажется на балансе фирмы связанной с министром культуры. Много ходов очка)
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30.01.2021 17:27 Відповісти
Ой бабулички..мои бабулички...
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30.01.2021 18:09 Відповісти
верить этой шобле, конечно, нельзя! Но вопрос там есть и огромный. Функционал этому зданию придумать сложно. А еще там нет парковки для такого огромного здания. А еще я считаю, что В.Зеленский должен быть повешен ( исключительно по приговору суда ).
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30.01.2021 19:48 Відповісти
Шо попало! А що тоді таке Мистецький Арсенал, який заповнений досі лише на чверть в кращому разі і перебуває на балансі ДУСі ?! Нехай його переводять на баланс Мінкульта і дозаповнюють як музей ********* мистецтва і ще щось. Є ще всякі менші приміщення в Києві для цього. + є приватний Пінчук Арт Центр на Бессарабці, в самісінькому центрі. + Ахметов, коли закінчить свій готель на Андріївському узвозі, збирається щось подібне створити поруч, а це всього 1 квартал від Гостиного двору! Гостиний двір у містах колишньої Російської імперії - це торговельний центр зі складськими приміщеннями. Київський будувався за взірцем Санкт-Петерберзького, який дуже багато років є центральним універмагом міста. Коли в 1982р. його відбудували, планувалося перенести туди Подільський універмаг. Тепер на Подолі вже давно немає універмагу чи чогось подібного, а Гостиний двір в руїнах стоїть вже майже 10 років. Історично Контрактова площа була головною торгівельною площею міста, зараз там немає такого великого торгівельного об"єкту, який би приваблював багато людей. Для музею він однозначно не підходить за своїм плануванням
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31.01.2021 00:12 Відповісти
Однозначно, что надо переводить под управление государства. Если власть не будет ничего с ним делать, то это будет означать, что власть надо менять. Здесь все ясно. Если власть не будет знать как обустроить это здание, то откуда ей знать как обустроить страну.
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06.03.2021 19:17 Відповісти
 
 