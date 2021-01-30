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Новини СуспільствоЗа кордоном
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пропаганда (2562) Путін (21427) Шендерович (33)

Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Володимир Путін безсумнівно програє вибори, якщо по телевізору почати розповідати в прайм-тайм про путінське двадцятиріччя - про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова.

Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо щось було і є ефективне у Путіна, то це пропаганда.

"Ксенофобія, відрив від світу, антиамериканізм, взагалі антизахідництво - жахливі. Плюс вбита в мізки якась особлива російська ментальність, виправдання всього взагалі... Я вчора не вберігся, подивився пів годинки Соловйова. Мені просто було цікаво, як живуть на цій планеті. Маю вам сказати: сильне враження. Справді інша планета. І це запихається в мізки з величезною силою. Але  жодної подвійної тактової риски, як у музиці, в історії немає. І коли я кажу, що через два місяці телевізійної свободи в країні настануть зміни, це не означає, що всі прокинуться академіками Лихачовими. Я кажу лише про вибір між Навальним і Путіним! Лише про це: про вибори, які Путін, безсумнівно, програє, якщо по телевізору почати розповідати з картинками в прайм-тайм про путінське двадцятиріччя - про Чечню, про Беслан, про Курськ, про вбивство Нємцова... Путіна понесуть купинами дуже швидко, це не означає, що після цього тут буде Данія, але ... У Росії все відбувається дуже швидко. Сьогодні 100%-ий рейтинг у імператриці-матінки, а назавтра - пугачовщина. Відразу, без переходу.

Я вже розповідав вам, чому дресирувальники бояться дресирувати білих ведмедів? У будь-якого хижака агресія якось попередньо виражається. Леви і тигри починають махати хвостом, у бурого ведмедя встає загривок. Тобто можна встигнути сховатися і вжити заходів... А білий ведмідь сидить на тумбі, лапу піднімає, рибку їсть,  а  наступної миті перегризає вам горло. Миттєвий перехід від повної покори до агресії! Тож це буде 100%-ий офіційний рейтинг, а потім - відразу щось таке... Нічого хорошого найближчим часом не буде. Але. У нас за плечима - радянський досвід, певною мірою досить оптимістичний. Адже на початку 1980-х було відчуття повної безнадії. Здавалося, всі ми помремо за совка. Нічого ж не було, тільки Політбюро, єдиний народ і купка маргіналів-відщепенців! Але коли дозволили свободу, як тільки сказали, що "можна", раптом з'ясувалося, що в країні є і історики, і філософи, і політики, і журналісти, і підприємці..."

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

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Топ коментарі
+30
Пипл взрощенный на шовинистических расистских фильмах типа Брат-2, Грозовые ворота проглотит и это, а вот свежая порция санкций протрезвит московию
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30.01.2021 15:45
+20
Да. А то сейчас это тайна за семью печатями, о которой трепится каждый депутат госдумы, типа тебя? Бедненькие бессильные рассеяне, ждут, пока по телевизору им в шоу кто-то что-то скажет.
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30.01.2021 15:47
+19
Та , да! Ютуба нет, интернетом пользоваться расеяне не умеют, сидят в неведении и ни в чем не виноваты...
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30.01.2021 15:52
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Пипл взрощенный на шовинистических расистских фильмах типа Брат-2, Грозовые ворота проглотит и это, а вот свежая порция санкций протрезвит московию
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30.01.2021 15:45 Відповісти
путін вже готовий до режиму "вільного падіння" і повалить його не народ, а найближче оточення "соратничків"...
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30.01.2021 19:32 Відповісти
Да. А то сейчас это тайна за семью печатями, о которой трепится каждый депутат госдумы, типа тебя? Бедненькие бессильные рассеяне, ждут, пока по телевизору им в шоу кто-то что-то скажет.
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30.01.2021 15:47 Відповісти
Поддерживаю(((, дело в людях РФ, им нужен именно такой "вождь", поэтому его терпят (не путать, с "прощают"). Менталитет у них генетически грёбаный...
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30.01.2021 15:59 Відповісти
там ключевое слово есть..."Но когда разрешили свободу, как только сказали "можно"Источник: https://censor.net/ru/n3245068
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30.01.2021 15:59 Відповісти
"если по телевизору начать рассказывать с картинками, в прайм-тайм, про путинское двадцатилетие - про Чечню, про Беслан, про Курск, про убийство Немцова... Путина понесут по кочкам...". А то вони не знають. Шендерович, будеш нести таку ахінею - прийдеться тебе викреслювати з євреїв.
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30.01.2021 15:48 Відповісти
Да на це почесне звання не тягне, чи придурюються, як усі демократи-філантропи!?
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30.01.2021 15:51 Відповісти
Им насрать,главное чтоб соседям было хуже,особенно хохлам,бред несет этот семит.
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30.01.2021 15:50 Відповісти
Это сказки. На Расеи путлер и бох, и сцарь, и херой
Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 919
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30.01.2021 15:51 Відповісти
Горець 2000.00
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30.01.2021 15:53 Відповісти
Лев - людоед тоже был самый известный зверь в Африке. Пока его не грохнули. А теперь его череп в музее пылится Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 485
Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 5522
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30.01.2021 16:09 Відповісти
Самый влиятельный на кого? На вас *********?
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30.01.2021 17:01 Відповісти
В смысле? Геббельса переплюнул? Тут да, в безмозглые бошки москалей насрал без трепанации черепа😁
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30.01.2021 17:20 Відповісти
И ********!
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30.01.2021 16:25 Відповісти
Та , да! Ютуба нет, интернетом пользоваться расеяне не умеют, сидят в неведении и ни в чем не виноваты...
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30.01.2021 15:52 Відповісти
в чем-то он прав. например, пока навальный не показал русским хомякам свое "расследование", многие из них даже не подозревали, что х..йло напахало себе на галерах на дворец, хотя инфа об этом давно в открытом доступе
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30.01.2021 15:52 Відповісти
Муждабаев совершенно прав ,рюская "интеллигенция " это совершенно такая же составляющая часть рюскемир как гиркин,моторола и.т.п. тот же шендеровичь-лицемерный хамелеон,сидящий одной жопой на двух стульях,сюдаже венедиктов и другой разный сблёв
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30.01.2021 15:54 Відповісти
Начните раньше - со взрывов домов в 99-м на Каширке и Гурьянова в Масквабаде, Волгодонске и Буйнакске и где там еще, - со страха, от террора организованном ФСБ-шной конторой, на котором ****** пришло к власти.
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30.01.2021 15:54 Відповісти
Путин это 20 лет непрерывного террора и убийств, а рюськэ только сейчас начали делать вид что им это важно
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30.01.2021 16:38 Відповісти
кацапов рождают с мыслью о скором крахе США,а вы все дохните не дождавшись...а за крах пуйловской раиськи вообще смешно-лет пять может и протянет еще))))
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30.01.2021 15:58 Відповісти
ты своего пуйла видел на что оно похоже уже и как самолично начал оправдываться?так что ,надеюсь друг друга передавите на похоронах-тем более вам не впервой)
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30.01.2021 16:05 Відповісти
Так пуйло ,как бы не старалось,меня точно не переживет)
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30.01.2021 16:08 Відповісти
Что скажешь про убитых коцапами украинцев?
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30.01.2021 16:37 Відповісти
ну и ***** точно так же крякнет.а в момент замены вошьдя будет неразбериха,которая ослабит скрепы.
и опять взрывать дома уже не прокатит для самоутверждения нового...придется бомбить воронеж.ну или любой другой мятежный город или регион
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30.01.2021 16:15 Відповісти
олигархрв никто не снесет.тут дай бог руцкому теляти хотя бы от ***** избавиться Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 7342
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30.01.2021 16:33 Відповісти
И зачем быдло,которое в 21веке живут только телеком ,гордо называть -белыми медведями?это,кстати и к нашему75% быдлу тоже относится - быдло одинаково везде...
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30.01.2021 15:55 Відповісти
Вы совершенно правы: быдло, оно одинаково везде...
Так что вас это касается в той же мере ))
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30.01.2021 16:21 Відповісти
Конечно,особенно,когда вы,быдло,клоунов главой воюющей страны выбираете- тупая мерзость зеголосильная,вы ,а не люди
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30.01.2021 16:50 Відповісти
Не поможет, а вот пустой холодильник то да...
Совок загнулся, когда поток нефтедолларов иссяк
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30.01.2021 15:55 Відповісти
рашка довго не витримає демократа.
5 років максимум.
далі будуть вимагати собі фуйлоподібного керманича.
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30.01.2021 15:58 Відповісти
Викладене не стосується москалів.
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30.01.2021 15:59 Відповісти
Юрий Швец вновь заявил, что Трамп был завербован КГБ еще 40 лет назад

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/29/119610/yurij-shvets-vnov-zayavil-chto-tramp-byl-zaverbovan-kgb-esche-40-let-nazad.shtml
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30.01.2021 15:59 Відповісти
Украинцам на заметку

Война нового типа уже идет

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/29/119603/vojna-novogo-tipa-uzhe-idet--.shtml
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30.01.2021 16:00 Відповісти
_Вообще-то людоедская, захватническая расия вполне гармонирует с людоедским нутром самих расиян. Просто пока их грёбаная людоедия делает больно кому-то за границами пределами их ареала обитания, они это восторженно, с ликованием одобряют. Но когда главканнибалы берутся за них самих, они начинают пищать - и восторженные, и премудрые пескари.
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30.01.2021 16:02 Відповісти
Весь день обсуждаем чьи-то высказывания. Не факт даже, что личное мнение. Все эти условные киселевы ( причем оба), проплаченные манипуляторы общественным мнением. С чьего корыта едят,- за того и топят. От чьего корыты оттянули- того и гнобят. Хотя надо признать, что среди них много умных и талантливых людей. Но не всегда честных и порядочных.
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30.01.2021 16:02 Відповісти
Шендерович сам как с другой планеты, если не понимает, что любая революция в Роисси приводит только к ещё большей диктатуре. Как впрочем и в любой другой стране. Только постепенная эволюция делает жизнь лучше, как в Британии, где кстати до сих пор монархия и никогда не было конституции.
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30.01.2021 16:03 Відповісти
Конституція Кромвеля 1653р.
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30.01.2021 16:59 Відповісти
Ну может одна и была. Потом про неё забыли как про страшный сон.
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30.01.2021 17:00 Відповісти
Бред... если б касапы хотели, то для этого изобрели Интернет - заходи, читай и смотри. А так, через розовые очки удобнее смотреть на мир. Касапы не хотят думать, за них диктатор думает.
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30.01.2021 16:04 Відповісти
На протесты в поддержку Навального по всей России вышли 0,1% россиян, порядка 150 тысяч человек. Но чтобы испугать власть и парализовать силовиков, необходимо, чтобы в самой лишь Москве на улицы вышел хотя бы миллион.
Навальный "расшатывает лодку" президента РФ Владимира Путина, имея за спиной поддержку влиятельных и богатых групп. В заключении оппозиционер пробудет максимум два года, а затем его могут лишить гражданства и "выгнать" в Европу. Однако ближайшие четыре года для главы Кремля будут неспокойными, особенно из-за позиции нового руководства США. Смена власти в РФ вероятна в перспективе пяти лет.
Навальный - он кто? Блогер, политик либо просто активный гражданин? Его распиарил Запад, он показал свой последний фильм, хотя это было не его расследование, а расследование Бори Немцова 8-9-летней давности. За Навальным стоит мафиозный клан, генералы ФСБ и их миллиарды. Прошел слух, что за спиной Навального стоят такие люди, как Греф (глава Сбербанка России Герман Греф.) и несколько олигархов. А это значит: генералы ФСБ, миллиарды. Они хотят сохранить свои капиталы. Если вдруг Навальный окажется в кресле президента, изменится кое-что, но ни у кого ничего не заберут.
Останутся эти олигархи, останется Греф - все останутся на своих местах.
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30.01.2021 16:09 Відповісти
Удивляться нужно другому.Почему при наличии большого количества способных людей и несусветных богатств, всё население безгранично шовинистическое? Снесут Путина,а факт останется фактом.Отсюда ложь,самообман,безкультурие,неуважение к другим и самое страшное к самим себе.
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30.01.2021 16:13 Відповісти
революцию в кацапии может сделать
только эплл и гугл
отключить ютуба тиктока
тогда эти очнутся и спросят
за шо???
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30.01.2021 16:13 Відповісти
Есть у винторогов поговорка
"Понесласлась .....да по кочкам"
Это Шендерович сейчас ***** половым признаком бабушки назвал?)))
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30.01.2021 16:16 Відповісти
Шо-то седня Шендеровича прям немеряно...
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30.01.2021 16:17 Відповісти
кацапне на заметку...памятка 1928 года-а блестит как новенькая Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 6212

Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 6186
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30.01.2021 16:18 Відповісти
Таки При Радянському Союзі ригали не лише від випивки, але й від закуски. Тоді випити і не поригати вважалось правилом поганого тону...час був такий - всі ригали і кругом все було обригане...
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30.01.2021 16:27 Відповісти
а сейчас по другому?
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30.01.2021 17:56 Відповісти
не в курсе...а сами не расскажут Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 4563.бо ж вяличие...
я про то,что можно и самим дома делать,совсем нетрудно,только сою закупить
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30.01.2021 18:14 Відповісти
Про это никто не расскажет!!! Это банда!!!
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30.01.2021 16:19 Відповісти
Процесс уже пошёл.
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30.01.2021 16:27 Відповісти
смешались в кучу кони, люди...

чечня - война была при ельцине, то есть либералах
беслан - нападение террористов, таки что путин должен был сделать ? шендеровичу удобно гавкать от позиции стороннего наблюдателя
подлодка курск была атакована подлодкой сша - надо было начать третью мировую ?
немцов - ну извините, всех сакральных жертв не спасешь, навального спрятали в сизо, поэтому тем, кто планировал подлить масла в огонь пришлось найти другого, к тому же этого ворюгу экспериментатора не жалко, он за время губернаторства немало предприятий закрыл и пустил на металлолом
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30.01.2021 16:41 Відповісти
Бред сивой кобылы, а ***** твоё белое и пушистое, 15000 убитых Украинцев, мразь
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30.01.2021 17:09 Відповісти
ШедеровічьЮ нехер кацапів відбілювати! Кацапів на мордорі 90%
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30.01.2021 16:53 Відповісти
Ненавиджу кремлівського щура і вбивцю !!
Горітимеш , с@ ка в аду і маю надію , що вже скоро !
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30.01.2021 16:58 Відповісти
Никто ни кого не понесет. Фашистская современная россия на более чем 80% состоит из упоротых шовинистов и имперских имбецилов , боготворящих своего царя путенга.
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30.01.2021 17:00 Відповісти
Все дело в подходе - за такими, как Шендерович точно никто не пойдет,, и за Навальным, а вот если найдется политик более левых взглядов из социалистов левого толка, то думаю вполне возможно, есть такая тенденция в истории человечества типа спирали, когда маятник из крайне правой позиции начинал сдвигаться влево - думаю что это время наступает.
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30.01.2021 17:12 Відповісти
Тыц😂🌷
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30.01.2021 17:14 Відповісти
Да не будет не хрена в Мордоре даже если ***** начнет кацапов лично расстреливать ,а потом их жрать. Там рабская покорность на генетическом уровне.
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30.01.2021 17:31 Відповісти
навіщо тягнути в український інфопростір чергове кацапське лайно?
аби показати "хороших" росіян?
таких не існує.
аби вони розповідали нам, що в них є надія на зміну чергового тирана?
та байдуже. росію роблять не її тирани (вони просто є тригером), росію робить імперський здичавілий кацапський народ.
тож, нахєр Україні кацапські спікери й їхні вологі мрії.
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30.01.2021 17:37 Відповісти
Это конечно не в тренде , но события 1905. 1917. 1991 г.г. не в Москве и Питере начались? Не вспоминаем Разина, Болотникова, Пугачева.
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30.01.2021 17:41 Відповісти
Та горіть ви всі расєянци синім пламенем. Нам шо путін, шо навальный.Від нас від'є....ся.
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30.01.2021 17:51 Відповісти
Рабы не способны на подвиги!
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30.01.2021 18:16 Відповісти
Достаточно широко распространенное заблуждение. Заодно и при "выборы" какие-то Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 7299
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30.01.2021 18:38 Відповісти
Всё правильно он говорит. Если бы по тв рассказывали правду, а не пропаганду (режим то только на лжи и держится)- путинский бункер бы уже заливали водой и ждали когда "суслик" покажется. На Ютубе, конечно, инфы полно- но смотрят и верят в увиденное, только какой-то процент. Остальные даже если и посмотрят, на разово и с недоверием. Ведь, по телеку их "предупреждали", что в инете гуляет много "дезинформации" состряпанная врагами с целью развала страны. Будьте, мол, бдительны. Вот они и записывают всех, кто говорит правду- в врагов страны. А если бы по телеку упорно и последовательно рассказывалось, то ситуация была бы совсем другая. Кто-то скажет- "а что они идиоты такие, что не могут понять где ложь, где правда?" ДА. Идиоты! Иначе, у них бы, действительно, там была "Дания", но "Дания" там невозможна в любом случае- хоть с правдой, хоть нет...
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30.01.2021 19:04 Відповісти
Та то таке ... То не має жодного значення. Ну віднесуть одного Путена i що ?принесуть посадять на трон іншого Путена ... Расея матушка ж не може без царя батюшки ..
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30.01.2021 20:26 Відповісти
Вроде иврей,а тупой!
Если перестать по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова,
кацапсиновы недочеловеки, снесут лилиПута и посадят себе на шею самого кровожадного людоеда!
Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович - Цензор.НЕТ 9923
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30.01.2021 20:46 Відповісти
глупое предположение. Даже если завтра Киселев расскажет, что да, есть у Путина слабость - он насилует и убивает маленьких мальчиков, он все равно выиграет следующие выборы. Россиянам похер, зато он поднял немытую с колен!
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30.01.2021 22:24 Відповісти
 
 