Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович

Володимир Путін безсумнівно програє вибори, якщо по телевізору почати розповідати в прайм-тайм про путінське двадцятиріччя - про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова.

Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо щось було і є ефективне у Путіна, то це пропаганда.

"Ксенофобія, відрив від світу, антиамериканізм, взагалі антизахідництво - жахливі. Плюс вбита в мізки якась особлива російська ментальність, виправдання всього взагалі... Я вчора не вберігся, подивився пів годинки Соловйова. Мені просто було цікаво, як живуть на цій планеті. Маю вам сказати: сильне враження. Справді інша планета. І це запихається в мізки з величезною силою. Але жодної подвійної тактової риски, як у музиці, в історії немає. І коли я кажу, що через два місяці телевізійної свободи в країні настануть зміни, це не означає, що всі прокинуться академіками Лихачовими. Я кажу лише про вибір між Навальним і Путіним! Лише про це: про вибори, які Путін, безсумнівно, програє, якщо по телевізору почати розповідати з картинками в прайм-тайм про путінське двадцятиріччя - про Чечню, про Беслан, про Курськ, про вбивство Нємцова... Путіна понесуть купинами дуже швидко, це не означає, що після цього тут буде Данія, але ... У Росії все відбувається дуже швидко. Сьогодні 100%-ий рейтинг у імператриці-матінки, а назавтра - пугачовщина. Відразу, без переходу.

Я вже розповідав вам, чому дресирувальники бояться дресирувати білих ведмедів? У будь-якого хижака агресія якось попередньо виражається. Леви і тигри починають махати хвостом, у бурого ведмедя встає загривок. Тобто можна встигнути сховатися і вжити заходів... А білий ведмідь сидить на тумбі, лапу піднімає, рибку їсть, а наступної миті перегризає вам горло. Миттєвий перехід від повної покори до агресії! Тож це буде 100%-ий офіційний рейтинг, а потім - відразу щось таке... Нічого хорошого найближчим часом не буде. Але. У нас за плечима - радянський досвід, певною мірою досить оптимістичний. Адже на початку 1980-х було відчуття повної безнадії. Здавалося, всі ми помремо за совка. Нічого ж не було, тільки Політбюро, єдиний народ і купка маргіналів-відщепенців! Але коли дозволили свободу, як тільки сказали, що "можна", раптом з'ясувалося, що в країні є і історики, і філософи, і політики, і журналісти, і підприємці..."

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