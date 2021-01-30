Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович
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Володимир Путін безсумнівно програє вибори, якщо по телевізору почати розповідати в прайм-тайм про путінське двадцятиріччя - про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова.
Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо щось було і є ефективне у Путіна, то це пропаганда.
"Ксенофобія, відрив від світу, антиамериканізм, взагалі антизахідництво - жахливі. Плюс вбита в мізки якась особлива російська ментальність, виправдання всього взагалі... Я вчора не вберігся, подивився пів годинки Соловйова. Мені просто було цікаво, як живуть на цій планеті. Маю вам сказати: сильне враження. Справді інша планета. І це запихається в мізки з величезною силою. Але жодної подвійної тактової риски, як у музиці, в історії немає. І коли я кажу, що через два місяці телевізійної свободи в країні настануть зміни, це не означає, що всі прокинуться академіками Лихачовими. Я кажу лише про вибір між Навальним і Путіним! Лише про це: про вибори, які Путін, безсумнівно, програє, якщо по телевізору почати розповідати з картинками в прайм-тайм про путінське двадцятиріччя - про Чечню, про Беслан, про Курськ, про вбивство Нємцова... Путіна понесуть купинами дуже швидко, це не означає, що після цього тут буде Данія, але ... У Росії все відбувається дуже швидко. Сьогодні 100%-ий рейтинг у імператриці-матінки, а назавтра - пугачовщина. Відразу, без переходу.
Я вже розповідав вам, чому дресирувальники бояться дресирувати білих ведмедів? У будь-якого хижака агресія якось попередньо виражається. Леви і тигри починають махати хвостом, у бурого ведмедя встає загривок. Тобто можна встигнути сховатися і вжити заходів... А білий ведмідь сидить на тумбі, лапу піднімає, рибку їсть, а наступної миті перегризає вам горло. Миттєвий перехід від повної покори до агресії! Тож це буде 100%-ий офіційний рейтинг, а потім - відразу щось таке... Нічого хорошого найближчим часом не буде. Але. У нас за плечима - радянський досвід, певною мірою досить оптимістичний. Адже на початку 1980-х було відчуття повної безнадії. Здавалося, всі ми помремо за совка. Нічого ж не було, тільки Політбюро, єдиний народ і купка маргіналів-відщепенців! Але коли дозволили свободу, як тільки сказали, що "можна", раптом з'ясувалося, що в країні є і історики, і філософи, і політики, і журналісти, і підприємці..."
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и опять взрывать дома уже не прокатит для самоутверждения нового...придется бомбить воронеж.ну или любой другой мятежный город или регион
Так что вас это касается в той же мере ))
Совок загнулся, когда поток нефтедолларов иссяк
5 років максимум.
далі будуть вимагати собі фуйлоподібного керманича.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/29/119610/yurij-shvets-vnov-zayavil-chto-tramp-byl-zaverbovan-kgb-esche-40-let-nazad.shtml
Война нового типа уже идет
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/29/119603/vojna-novogo-tipa-uzhe-idet--.shtml
границамипределами их ареала обитания, они это восторженно, с ликованием одобряют. Но когда главканнибалы берутся за них самих, они начинают пищать - и восторженные, и премудрые пескари.
Навальный "расшатывает лодку" президента РФ Владимира Путина, имея за спиной поддержку влиятельных и богатых групп. В заключении оппозиционер пробудет максимум два года, а затем его могут лишить гражданства и "выгнать" в Европу. Однако ближайшие четыре года для главы Кремля будут неспокойными, особенно из-за позиции нового руководства США. Смена власти в РФ вероятна в перспективе пяти лет.
Навальный - он кто? Блогер, политик либо просто активный гражданин? Его распиарил Запад, он показал свой последний фильм, хотя это было не его расследование, а расследование Бори Немцова 8-9-летней давности. За Навальным стоит мафиозный клан, генералы ФСБ и их миллиарды. Прошел слух, что за спиной Навального стоят такие люди, как Греф (глава Сбербанка России Герман Греф.) и несколько олигархов. А это значит: генералы ФСБ, миллиарды. Они хотят сохранить свои капиталы. Если вдруг Навальный окажется в кресле президента, изменится кое-что, но ни у кого ничего не заберут.
Останутся эти олигархи, останется Греф - все останутся на своих местах.
только эплл и гугл
отключить ютуба тиктока
тогда эти очнутся и спросят
за шо???
"Понесласлась .....да по кочкам"
Это Шендерович сейчас ***** половым признаком бабушки назвал?)))
я про то,что можно и самим дома делать,совсем нетрудно,только сою закупить
чечня - война была при ельцине, то есть либералах
беслан - нападение террористов, таки что путин должен был сделать ? шендеровичу удобно гавкать от позиции стороннего наблюдателя
подлодка курск была атакована подлодкой сша - надо было начать третью мировую ?
немцов - ну извините, всех сакральных жертв не спасешь, навального спрятали в сизо, поэтому тем, кто планировал подлить масла в огонь пришлось найти другого, к тому же этого ворюгу экспериментатора не жалко, он за время губернаторства немало предприятий закрыл и пустил на металлолом
Горітимеш , с@ ка в аду і маю надію , що вже скоро !
аби показати "хороших" росіян?
таких не існує.
аби вони розповідали нам, що в них є надія на зміну чергового тирана?
та байдуже. росію роблять не її тирани (вони просто є тригером), росію робить імперський здичавілий кацапський народ.
тож, нахєр Україні кацапські спікери й їхні вологі мрії.
Если перестать по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова,
кацапсиновы недочеловеки, снесут лилиПута и посадят себе на шею самого кровожадного людоеда!