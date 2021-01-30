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Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов

Першими в Україні будуть вакциновані працівники мобільних бригад і вакцинації та медичні працівники клінік, де роблять стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби", – сказав він агентству в суботу.

Міністр повідомив, що також серед перших вакцинують працівників лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на Covid-19; всіх співробітників екстреної медичної допомоги, зокрема водіїв; людей, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках престарілих тощо), а також працівників цих закладів; крім цього, військовослужбовців, які беруть участь в Операції об'єднаних сил.

Міністр нагадав, що на першому етапі планується вакцинувати близько 367,491 тис. осіб. Вакцинацію проводитимуть спеціальні мобільні бригади.

Як повідомлялося, Україна в рамках ініціативи COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Covid-19 Pfizer-BioNTech.

 Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.
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Топ коментарі
+4
Может лучше на депутатах сразу испробывать, если не выживут, я думаю это не велика потеря будет.
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30.01.2021 15:58
+2
буде анафема від транснаціональних фармацевтичних монстрів. лікар після неї і санітаром у районку не влаштується. Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5271
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30.01.2021 16:10
+1
А если кто откажется или будет принудительно-добровольно?
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30.01.2021 16:07
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Трохи не в тему.

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У Романа залишився малюк і дружина, з якою вони нещодавно відзначили річницю весілля.

Вічна Пам'ять загиблому Герою.
Первыми в Украине будут привиты сотрудники мобильных бригад по вакцинации и медработники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 283
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30.01.2021 15:58 Відповісти
Может лучше на депутатах сразу испробывать, если не выживут, я думаю это не велика потеря будет.
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30.01.2021 15:58 Відповісти
слуг народных надо колоть в мозг, или в его остатки.
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30.01.2021 16:01 Відповісти
В вовинной голове пусто и там туман . ............ А этот дятел не кого умнее себя принципиально не держит , по тому проблемы будут попасть им в мозг.
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30.01.2021 17:47 Відповісти
Т.е вакцины Файзер не хватит даже на эти категории. Норм 👍
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30.01.2021 16:04 Відповісти
А если кто откажется или будет принудительно-добровольно?
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30.01.2021 16:07 Відповісти
буде анафема від транснаціональних фармацевтичних монстрів. лікар після неї і санітаром у районку не влаштується. Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5271
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30.01.2021 16:10 Відповісти
"Мобильные бригады вакцинации"- звучит как то настараживающе.
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30.01.2021 16:36 Відповісти
це хунвейбіни ********** Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1149
письменники фантасти навіть не могли уявити як саме корпорації підімнуть під себе світ...
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30.01.2021 16:41 Відповісти
Если откажется:
С работы уволят, из квартиры выселят а их детям запретят учиться.
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30.01.2021 16:56 Відповісти
А каажэ ты,хандон,привитый уже хуайзером?
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30.01.2021 16:18 Відповісти
Если захотят!
Или будут усыплять и вакцинировать?
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30.01.2021 16:55 Відповісти
Первыми и, вероятнее, последними. А где ее взять?
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30.01.2021 17:11 Відповісти
Всі чиновники вже записались в мобільні бригади. Зеля - бригадир.
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30.01.2021 17:48 Відповісти
Мобильные бригады , по словам ослинной команды , будут колоть 5 тыс прививок в день . То есть 5000 на 365 и мы получаем меньше двух миллионов прививок за год. Короче всего 20 лет и мы победим этот проклятый вирус.
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30.01.2021 17:51 Відповісти
Первыми нужно привить всех медработников начиная с министра здравоохранения поголовно без единого пропуска.. а потом после проведения " эксперимента" если все будет нормально , в сентябре- октябре можно начать прививать и другие категории. ( но той же вакциной)
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30.01.2021 18:45 Відповісти
 
 