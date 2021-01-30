Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це не те, на чому має заробляти держава, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні має бути безкоштовною. Цей аспект імунізації, яку заплановано розпочати в лютому, він детально обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава", – наголосив Президент.
Очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.
"Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації", – запевнив Максим Степанов.
Водночас Глава держави підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною. Однак і Президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.
"У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення, це внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації", – зазначив Президент.
Максим Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.
Як повідомлялося, Україна в рамках ініціативи COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Covid-19 Pfizer-BioNTech.
Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
А вы, главное, шапочку из фольги не снимайте ни в коем случае,а то 5ж, билл гейтс, жидомассоны...ну вы знаете.
Хоча на одному Степановi замало буде
Одесский припортовый завод, который в конце прошлого года не без труда получил лицензию на производство столь нужного сейчас, в условиях эпидемии COVID-19, медицинского кислорода, до сих пор не начал поставлять его напрямую клиникам региона.
Как выяснила «Думская», это связано с тем, что у предприятия нет еще одной лицензии - на транспортировку газа, а также специализированной техники. В итоге оно пока вынуждено продавать кислород малыми партиями фирмам-поставщикам, которые и реализуют его медучреждениям.
Интересно, что в январе ОПЗ выставил на электронную площадку Prozorro.Продажі сразу 500 тонн сжиженного медицинского кислорода за 2 млн 178 тысяч 115 грн (4356,23 грн за тонну). По нашим данным, речь идет о продукции, которую завод планирует выпустить в ближайшие месяцы: его мощности позволяют делать шесть тонн в сутки. Покупателя, однако, не нашлось, и торги были признаны несостоявшимися.
Информацию об отсутствии у припортового лицензии на транспортировку медицинского кислорода и спецтехники нам подтвердили и на самом заводе, и в облгосадминистрации.
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения заявили, что глава ОГА о ситуации знает и недавно обсуждал ее с руководством предприятия.
«Сергей Гриневецкий поручил как можно быстрее закрыть все проблемные вопросы и начать отгрузку кислорода больницам», - пояснили в пресс-службе.
«Заводом принято решение купить спецавтотранспорт для отгрузки медицинского кислорода и получить соответствующую логистическую лицензию, - пояснил «Думской» представитель ОПЗ. - Сейчас доставкой кислорода в больницы занимаются компании, у которых есть так называемая логистическая лицензия. Только они и обладают правом на покупку кислорода. В тендерной документации указаны соответствующие требования к покупателю. После покупки автотранспорта и получения собственной лицензии завод планирует заниматься доставкой самостоятельно».
При этом, как заверили нас на предприятии, обсуждается возможность сделать доставку для клиник бесплатной, то есть они будут получать газ по цене производителя, которая, повторимся, составляет чуть меньше 4,5 тысяч грн за тонну.
Упомянутых компаний - с лицензией - на всю Украину всего пять. Это связано с особенностями рынка: до начала эпидемии он был не таким большим, конкуренции особой не наблюдалось. Когда же пришел коронавирус, спрос на медицинский кислород увеличился, но предприятий с необходимыми разрешениями и техникой больше не стало. Для поставщиков кислорода настали поистине золотые времена.
За сколько же приобретают кислород больницы сейчас? Мы проанализировали соответствующие тендеры, проведенные опорными клиниками региона в последние месяцы. Они проходили по так называемой «ковидной» процедуре, то есть без конкуренции. Крупнейшим поставщиком в Одесской области, да и во всей Украине, является киевская компания «Криогенсервис» (уставный капитал 16,2 млн грн, директор - Владимир Жирохов, бенефициары Анна и Сергей Защенковы, а также Николай Зуб).
Газ они вроде как и сами производят, но больше покупают у других, в том числе у ОПЗ, и продают его медучреждениям с весьма серьезной, даже колоссальной наценкой. Например, 20 января фирма подписала договор на поставку восьми тонн сжиженного кислорода одесской ГКБ №11 за 112 тысяч грн без НДС - 14 тысяч грн за тонну. Это в три с лишним раза дороже, чем продает припортовый завод. Понятно, что в итоговую цену заложена стоимость доставки, но не может же она настолько превышать цену производителя!
26 января «Криогенсервис» заключил договор с Измаильской городской больницей - на поставку 1448 кг газа. Он обошелся клинике в 23168 грн. Это уже 16 тысяч за тонну.
В прошлые годы, до ковидной паники, цены «Криогенсервиса» загадочным образом колебались. Например, в мае 2019-го компания реализовала центральному клиническому госпиталю Госпогранслужбы 6,5 тонн газа за 62,7 тыс. грн (9,6 тыс. грн/тонна).
1 марта 2017 года «Криогенсервис» заключил договор с Южненской городской больницей на поставку 2,7 тонн за 40380 грн. Почти 15 тысяч грн за тонну.
Та же одесская больница №11 в марте 2017-го купила у «Криогенсервиса» больше шести тонн за 78,6 тыс грн - 12,8 тысяч грн за тонну.
В феврале 2017-го «Криогенсервис» продал Житомирской областной больнице имени Гербачевского 48,8 тонн за 266,2 тыс. грн - 5,4 тысячи за тонну!
В общем, какой-то не очень понятный разнобой.
А теперь самое интересное. В октябре 2017 года «Криогенсервис» стал фигурантом уголовного производства №42017160000001330, открытого следственным управлением ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Впоследствии дело переквалифицировали на часть 5 ст. 191 и часть 3 ст. 321-1 УК (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств).
Правоохранители нашли свидетелей среди шоферов «Криогенсервиса». Один из них показал, что фирма закупает вместо медицинского технический кислород, который в несколько раз дешевле. И речь идет о кислороде Одесского припортового завода, который, напомним, получил медицинскую лицензию совсем недавно.
«23.11.2017 года свидетель на автомобиле указанного предприятия прибыл к ПАО «Одесский припортовый завод» (город Южный, улица Заводская, 3), где загрузил в криогенцистерну жидкий кислород. В дальнейшем указанный автомобиль выехал с территории завода и направился в коммунальное учреждение «Южненская городская больница» (дорога занимает минут двадцать, - Ред.), где разгрузил в криогенцилиндры жидкий газ, купленный на ОПЗ. Кроме того, свидетель добровольно предоставил копию расходной накладной № КрОД-000415 от 23.11.2017, согласно которой якобы в этот день в КУ «Южненская городская больница» был доставлен кислород жидкий медицинский, произведенный на ПАО «Полтавский завод медицинского стекла», - отмечается в материалах дела.
Еще раз: ОПЗ получил лицензию на производство медицинского кислорода только в декабре 2020 года. «Криогенсервис» - главный поставщик этого газа в больницы региона и страны и давний партнер Одесского припортового завода.
Уголовное производство, к сожалению, заглохло еще в 2018-м: дело до суда так и не дошло, хотя формально оно еще расследуется.
Тут надо понимать, чем технический кислород отличается от медицинского. Первый критерий - содержание собственно О2 в конечном продукте: в медицинском оно должно быть не менее 99,5%. ОПЗ утверждает, что производит кислород криогенным способом и его уровень составляет 99,7%. Однако в медицинском кислороде не должны еще присутствовать инородные примеси, которые допускаются в техническом (он может быть первого и второго сорта, у медицинского такого деления нет). Это и водород, и масло, и другие вещества, которые, скажем так, не безвредны для пациентов, да еще и пожароопасны (именно использование технического кислорода вместо медицинского стало причиной взрыва, прогремевшего в луганской больнице №7 в 2010 году - тогда погибло восемь человек). Не исключено, конечно, что технический кислород от ОПЗ, ставший с недавних пор медицинским, всегда был идеального качества, но как это проверить? Для этого, собственно, и существуют лицензии, получить которые не так просто.
Сейчас, по документам, кислород ОПЗ практически идеален
Однако «Криогенсервису» отсутствие лицензий не мешало продавать технический г
"Все, что Вы хотели знать об официальной статистике по ковиду, но боялись спросить.
Вот этого конкретного человека выписали вчера. Он попал в статистику выздоровевших.
Ура, конечно. Но при этом в рекомендациях, с тремя восклицательными знаками, указана необходимость кислородной поддержки. Кто эту кислородную поддержку должен обеспечить? Конечно я. Что б Вы даже не сомневались. Телефон мой пациенту выдали вместе с выпиской.
Место, с которого выписали вот этого конкретного пациента, попало в список вот тех 70 % свободных коек с кислородом, о которых нам бодро рапортуют ПростиГосподиМинистр и ПростиГосподиПрезидент.
Ура, товарищи,"
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya/posts/5272381526107147?__cft__[0]=AZVwf-4*********************************-HbM4tTJWbBElB10LpX5hqTHgQix2bUxikaBxp__8vLUOUSrtVtMRDgj1ePwydv86xIVo8Fn8OXtj0pSS5VvZ2ZkVo_JcQNXzt9-24SU8FxL9qkQ_9epUxrjnYsLMiUz2b__bw&__tn__=%2CO%2CP-R
Водночас, на Росії спростували поставки вакцини від коронавірусу "Спутник V" у так звані "Л-ДНР". Там заявили, що про передачу вакцин на окупований Донбас нічого не знають.
"РФПІ не здійснює постачання вакцини "Спутник V" у Донецьк і Луганськ. У фонді не володіють інформацією про наявність або відсутність подібних поставок", - сказано в коментарі Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ).
СПС конечно, **********.....
Ну а твои выродки чем прививаться то будут, тоже этими вакцинками?
ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.