Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ
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Двоє українських військовослужбовців мають поранення в результаті обстрілу російськими терористами на Донбасі. Їхній стан стабільний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі.
Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.
Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
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+15 Paulo Kit
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;Перемир'я;.
то хоть гундосило про провокации.. а теперь? тупо наживается на войне???
и чем же оно так занято, что не может ничего кукурекнуть????
или оно все гордится что с 2014 года никто окромя егосамолюбивого не занималось Крымом?
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!