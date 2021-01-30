УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7606 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
2 444 42
агресія (1183) Тристороння контактна група (826) операція Об'єднаних сил (4158)

Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

Двоє українських військовослужбовців мають поранення в результаті обстрілу російськими терористами на Донбасі. Їхній стан стабільний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.

Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1554
показати весь коментар
30.01.2021 16:31
+18
Если в упор не замечать реальности, то будет типа "перемирие".
показати весь коментар
30.01.2021 16:33
+15
Царство небесне.

Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9565
показати весь коментар
30.01.2021 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воїн, поранений 26-го, помер.
;Перемир'я;.
показати весь коментар
30.01.2021 16:31 Відповісти
Царство небесне.

Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9565
показати весь коментар
30.01.2021 16:32 Відповісти
Если в упор не замечать реальности, то будет типа "перемирие".
показати весь коментар
30.01.2021 16:33 Відповісти
Еще один уставший. А вы лично из какого окопа задаете такие дебильные вопросы?
показати весь коментар
30.01.2021 17:07 Відповісти
Опять ???!
показати весь коментар
30.01.2021 16:31 Відповісти
Де рішуча відповідь чотирикратного "Заслуженого уклоніста України" !!!!!)))))
показати весь коментар
30.01.2021 16:45 Відповісти
Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1554
показати весь коментар
30.01.2021 16:31 Відповісти
Отак він дивиться на наших воїнів.
показати весь коментар
30.01.2021 18:46 Відповісти
Коли вже буде відповідь, і то на повну катушку, щоб віддячити за всіх загиблих і поранених...може хтось вже повинен понести відповідальність за таку "тишу".
показати весь коментар
30.01.2021 16:35 Відповісти
Років за 20-ть (враховуючи досвід Азербайджану)...
показати весь коментар
30.01.2021 16:37 Відповісти
Ніколи
показати весь коментар
30.01.2021 16:41 Відповісти
Зелена пліснява і відповідальність ,це речі несумісні !!!))))
показати весь коментар
30.01.2021 16:42 Відповісти
почему никак не реагирует главнокабыкомндующий никакашный ???
то хоть гундосило про провокации.. а теперь? тупо наживается на войне???
и чем же оно так занято, что не может ничего кукурекнуть????
или оно все гордится что с 2014 года никто окромя егосамолюбивого не занималось Крымом?
показати весь коментар
30.01.2021 16:41 Відповісти
а шож недоразумение не лезет со своими видосиками Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 9267 пора бы чтоб это чмо отвечало за свое дерьмо нашелся мне говнокомандующий
показати весь коментар
30.01.2021 16:44 Відповісти
Среди тех воинов и героев, может кто видел, пробегал "воин" Зеленский?? бежал в какую сторону?
показати весь коментар
30.01.2021 16:52 Відповісти
РФ будет по чуть-чуть развязывать войну, что бы отвести внимание от *******.
показати весь коментар
30.01.2021 16:55 Відповісти
Світ ще не бачив настільки жалюгідного і нікчемного "головнокомандувача" в такий ганебної капитулянтской коліно-ліктьовий позиції. Ганьба!
показати весь коментар
30.01.2021 17:09 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 2493
показати весь коментар
30.01.2021 17:13 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
30.01.2021 17:19 Відповісти
пирадасы днровские,а зе скажет не стреляют
показати весь коментар
30.01.2021 17:32 Відповісти
Русские это ********, именно русские. Никаких ЛДНР тупо нет.
показати весь коментар
30.01.2021 17:40 Відповісти
да это ясно и так
показати весь коментар
30.01.2021 17:47 Відповісти
у ных немае парадив ЛГБТ як у иншых
показати весь коментар
30.01.2021 17:50 Відповісти
Им это не нужно. Тридварасы тридварасам не доказывают что они тридварасы. Где-то так.
показати весь коментар
30.01.2021 17:53 Відповісти
В Еуропи тридварасов защищают и поддерживают, они хорошие и це правда .
показати весь коментар
30.01.2021 18:02 Відповісти
В Раше не Европа, в Раше заповедник дебилов. И ты сильно явное тому подтверждение, тридварас запоребриковый. Язык сломаешь, дебил.
показати весь коментар
30.01.2021 18:06 Відповісти
я не можу буты дебилом тому шо з Мальдив , а у тэбэ глубоки пизнания про тридварасив , це добре ))
показати весь коментар
30.01.2021 20:53 Відповісти
Ну только дебильный тридварас может перепутать Мальдив и Молдову. И еще раз, дебил --язык себе сломаешь.
показати весь коментар
30.01.2021 21:15 Відповісти
не засмучуйся сыльно и у тэбэ буде друг )
показати весь коментар
31.01.2021 06:54 Відповісти
Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 9046
показати весь коментар
31.01.2021 09:58 Відповісти
Вы дуже самокрытычний и злый як собак . Украина - це Европа , потрибно буты толерантним , геть совок з сэбэ . Втягнув , чи ни ?
показати весь коментар
31.01.2021 12:17 Відповісти
Кацапія єдина країна , переважна більшість населення якої складається з тридварасів.
показати весь коментар
30.01.2021 18:24 Відповісти
ни, не чув, а ти давно там була, чи ни ?
показати весь коментар
30.01.2021 20:43 Відповісти
Зате є паради полонених і ожерелья з відрізаних вух. Канібали.
показати весь коментар
30.01.2021 18:51 Відповісти
Зачем носить каски, если они не защищают от снайпера, почему погиб Ромпн Дзюба, значит закупают левые каски?
показати весь коментар
30.01.2021 17:42 Відповісти
Нет. Так и бронь не может защитить от всего.
показати весь коментар
30.01.2021 17:55 Відповісти
Вот именно.Американские каски защищают от прямого попадания танкового снаряда,а израильские уже держат термобарическую бомбу.Но наши идиоты их не закупают,а покупают какую-то пластмассовую херню.
показати весь коментар
30.01.2021 19:28 Відповісти
А що в ОПе кажуть ? Радяться з хімчаком на скільки метрів ще назад посунутись, щоб кулі недолітали. Продажні ЗЕсукі, торгуйте своїми сраками, завафленими пиками, держ.посадами, тільки не життями українських воїнів - найкращої частини суспільства
показати весь коментар
30.01.2021 20:24 Відповісти
 
 