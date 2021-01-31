Експерт розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенко: "В маніпуляції та брехні можна звинуватити сам суд"

Печерський суд почав "різко виправдовуватися, що нібито не приймав жодних рішень проти п'ятого президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена".

Як передає Цензор.НЕТ, політична експертка Олеся Яхно у себе на сторінці в фейсбуці розкритикувала заяву Печерського суду, вважаючи її маніпулятивною.

"Суд звинувачує в маніпуляції ЗМІ, а за фактом - у маніпуляції, і навіть у брехні, можна звинуватити і сам суд", - написала вона.

За її словами, мова йде про рішення суду ще за вересень 2020 року в скарзі адвоката Андрія Деркача.

"Як написано на ФБ-сторінці суду: "Судовим рішенням від 11 вересня 2020-го задоволено скаргу адвоката Телешецького А.І. і зобов'язано уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою (повідомленням) народного депутата Деркача Андрія Леонідовича від 10 серпня 2020 про вчинення кримінального злочину і почати досудове розслідування". Далі в повідомленні акцентується увага на тому, що конкретних прізвищ у рішенні суду немає. І дійсно, конкретних прізвищ, окрім адвоката і судді (Світлани Волкової) там не вказано. Зате в тексті рішення є Особа 1, про кого йдеться, можна здогадатися за змістом. Як і можна здогадатися, про яку тему йде мова, якщо подивитися на публічні активності Деркача в період літа 2020 року - зокрема, його пресконференції на тему плівок Байдена-Порошенка", - пояснила Яхно.

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"Саме це рішення суду зрештою і послужило для реєстрації двох нових проваджень вже 22 січня 2021 року у справі Байден-Порошенко", - зазначає вона.

"Припускаю, що таким чином хтось міг спеціально "підкласти свиню" Зеленському. Заводити справи проти президента США через два дні після інавгурації - чисте безумство і "підстава", - вважає експертка.

"Але звинувачувати Зеленський в цій ситуації однак може тільки себе. Ось він зараз, посміхаючись, в інтерв'ю американському телеканалу НВО заявив, що трохи злий на експрезидента Дональда Трампа. Хоча висновки, насамперед, має зробити сам", - нагадує Яхно.

"І наскільки неприпустимо було анонсувати в травні минулого року справу Байден-Порошенко. І наскільки неприпустимо не реагувати на внесення народних депутатів у список санкцій США за спроби втручання в американські вибори, а Деркача - це взагалі оголошено агентом ФСБ", - зазначає Яхно.

"І наскільки неприпустимо задіяти кадри Віктора Януковича (того ж Портнова) в боротьбі зі своїми політичними опонентами", - нагадує експертка.

"А судді (раз я почала з Печерського суду) почали намагатися "з'їхати з теми", тобто виправдовуватися за типом "непричетність". Тому що здогадуються - наступними в списку санкцій можуть виявитися і вони", - резюмує Яхно.

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