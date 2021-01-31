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Експерт розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенко: "В маніпуляції та брехні можна звинуватити сам суд"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Експерт розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенко:

Печерський суд почав "різко виправдовуватися, що нібито не приймав жодних рішень проти п'ятого президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена".

Як передає Цензор.НЕТ, політична експертка Олеся Яхно у себе на сторінці в фейсбуці розкритикувала заяву Печерського суду, вважаючи її  маніпулятивною.

"Суд звинувачує в маніпуляції ЗМІ, а за  фактом - у маніпуляції, і навіть у брехні, можна звинуватити і сам суд", - написала вона.

За її словами, мова йде про рішення суду ще за вересень 2020 року в скарзі адвоката Андрія Деркача.

"Як написано на ФБ-сторінці суду: "Судовим рішенням від 11 вересня 2020-го задоволено скаргу адвоката Телешецького А.І. і зобов'язано уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою (повідомленням) народного депутата Деркача Андрія Леонідовича від 10 серпня 2020 про вчинення кримінального злочину і почати досудове розслідування". Далі в повідомленні акцентується увага на тому, що конкретних прізвищ у рішенні суду немає. І дійсно, конкретних прізвищ, окрім адвоката і судді (Світлани Волкової) там не вказано. Зате в тексті рішення є Особа 1, про кого йдеться, можна здогадатися за змістом. Як і можна здогадатися, про яку тему йде мова, якщо подивитися на публічні активності Деркача в період літа 2020 року - зокрема, його пресконференції на тему плівок Байдена-Порошенка", - пояснила Яхно.

Також читайте: Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена

"Саме це рішення суду зрештою і послужило для реєстрації двох нових проваджень вже 22 січня 2021 року у справі Байден-Порошенко", - зазначає вона.

"Припускаю, що таким чином хтось міг спеціально "підкласти свиню" Зеленському. Заводити справи проти президента США через два дні після інавгурації - чисте безумство і "підстава", - вважає експертка.

"Але звинувачувати Зеленський в цій ситуації однак може тільки себе. Ось він зараз, посміхаючись, в інтерв'ю американському телеканалу НВО заявив, що трохи злий на експрезидента Дональда Трампа. Хоча висновки, насамперед, має зробити сам", - нагадує Яхно.

"І наскільки неприпустимо було анонсувати в травні минулого року справу Байден-Порошенко. І наскільки неприпустимо не реагувати на внесення народних депутатів у список санкцій США за спроби втручання в американські вибори, а Деркача - це взагалі оголошено агентом ФСБ", - зазначає Яхно.

"І наскільки неприпустимо задіяти кадри Віктора Януковича (того ж Портнова) в боротьбі зі своїми політичними опонентами", - нагадує експертка.

"А судді (раз я почала з Печерського суду) почали намагатися "з'їхати з теми", тобто виправдовуватися за типом "непричетність". Тому що здогадуються - наступними в списку санкцій можуть виявитися і вони", - резюмує Яхно.

Також читайте: Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним
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Топ коментарі
+44
Вечір перестає бути томним... Пішла тема про Порошенка...ЗЕботи фас!!! "Начали резко оправдываться": Олеся Яхно раскритиковала заявление Печерского суда по делу Байдена-Порошенко - Цензор.НЕТ 7864
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30.01.2021 16:55
+41
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 466
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30.01.2021 17:27
+33
Зеля не єврей, а маланець... Ізраілю на нього пох...це навіть не Беня...
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30.01.2021 16:58
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Загрустил шота?
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30.01.2021 17:56 Відповісти
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 8704
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30.01.2021 17:23 Відповісти
Фонтана не вистачає і кіоска з шаурмою. Може десь на задньому плана, на "задвірках".
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30.01.2021 18:21 Відповісти
нихт чипатен беню, бо ето зеленое кормилово
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30.01.2021 17:25 Відповісти
Печерський суд на прицілі у безпілотників США, ще один хайп проти президента США Джо Байдена, і з цього смердючого курника тільки пір'я полетить.
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30.01.2021 23:43 Відповісти
Така тендітна молода дівчина - і вже палітічєскій експерт. )))
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30.01.2021 17:25 Відповісти
Петрушка опять пиарит счебя-"невиноватая я...он сам пришёл.." (с)
очень затёрьтый приём-запачкать себе пиджачок и потом бегать и жаловаться-"сцуки поливают грязью достойного человека"..Решения этого "пешерного суда" об уголовном расследовании "байден-Порошенко" НЕ БЫЛО.Была заява деркача ,собирались материалы,порошенковские агенты поднимали шум вокруг этого,но конкретного решения с конкретно названными фамилиями НЕ БЫЛО...Петрушка перестраховывается..
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30.01.2021 17:25 Відповісти
То что ты тут верещишь "не было!",твоего зелю не спасет)
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30.01.2021 17:29 Відповісти
зелю никто спасать не собирается.
Туда им, обоим, и дорога! "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 625
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30.01.2021 17:35 Відповісти
К твоему горю,эта дорога только зекретина)
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30.01.2021 17:42 Відповісти
Зельц пусть сядет за своё- за попытку продажи земли без референдума на это,за незаконное назначение Венедиктовой.за "вагнеровцев"...Но Порося точно должно сесть,но не пытаясь спастись за американскую спину.порося должно сесть за махинации с банками и оборонными заказами.за втянутость в мутные "минские вальсы" вместо ООНовских структур,за сдачу Иловайска и дебальцево...тут байдены не при чём и не дадут за себя прятаться
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31.01.2021 00:11 Відповісти
Никто тебе ничего не должен,зеголосильный -сесть должен только ты ,за то что сдал специально воюющую страну прикацапленному клоуну,т е за измену Родине.
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31.01.2021 12:32 Відповісти
Ой, не дивись телевізора, останні спіральки гівном заллєш
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03.03.2021 15:51 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Gennadiy Golitsin - нагла цинічна брехня та маніпуляція на очевидні факти. А печерного суду - тим більше
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30.01.2021 17:33 Відповісти
не выплеснул (а) желчь,а сказать-то вообще что хотел(а)? Какие-нибудь доводы и факты есть? Или просто выблеваться?..Как Порося свою паству научило- "лозунги превыше всего , а факты- не так важно ", так и "поросята" продолжают ? ))
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31.01.2021 00:07 Відповісти
и где в твоём высере были факты?
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31.01.2021 11:05 Відповісти
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 466
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30.01.2021 17:27 Відповісти
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 3363
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31.01.2021 07:44 Відповісти
крыхитку Зелю, как тупую овцу, "зарежут и съедят" неукраинцы и ближайшее окружение, чтобы далеко не ходить.. их "вера" позволяет - они и не такое делали..
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30.01.2021 17:30 Відповісти

Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер "Який трагічний випадок стався з Цахесом? варіанти відповідей. Подавився кісткою. Втопився в нічному горщику. Впав зі сходів. Виїхав за кордон." - це питання тесту з зарубіжної літератури. прі чьом тут Зєлєнскій?? (казаласьби...)
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30.01.2021 17:42 Відповісти
Ой, не знаю, не знаю...Всі варіанти такі імпозантні Експерт розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенко: "В маніпуляції та брехні можна звинуватити сам суд" - Цензор.НЕТ 7697
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03.03.2021 16:00 Відповісти
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 3796
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30.01.2021 17:31 Відповісти
Єто рашевская провокация и єтим должно заниматься СБУ.
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30.01.2021 17:32 Відповісти
Шо и зелей,который все это ,угрожая,рекламировал на своей прессухе в мае?
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30.01.2021 17:44 Відповісти
СБУ занято. Там сливают отхъоды в унитаз
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30.01.2021 23:02 Відповісти
СБУ сейчас подчищает всё, что может служить компроматом на них.
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31.01.2021 14:34 Відповісти
Судові миши всі документи з'їли?
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30.01.2021 17:40 Відповісти
Або ж з контексту вирвали.
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30.01.2021 18:23 Відповісти
Дым есть... значит был и огонь... зедебилы спохватились и зачистили решение суда.... посмотрели на дубинеску, примерели к себе, прослезились и решили, что кишка тонка...
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30.01.2021 18:06 Відповісти
Они вообще , особенно в последнее время, рефлексируют как пожарная команда
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30.01.2021 23:05 Відповісти
Якщо зробити ретроспективний аналіз то - Стадіон, Аналізи...
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30.01.2021 18:20 Відповісти
Ну стадион....... ну анализы...... 73 процента избирателей не нашли ничего страшного даже в махинациях с анализами. Было ощущение, что им глаза залило зеленкой. Точно так же пройдут следующие выборы, по наущению телеэкранов. А кто у нас сейчас там в тренде? Правильно - бойко-мертвечуки. Из каждого утюга звучат они и про них.
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31.01.2021 14:38 Відповісти
А хіба Янелох алігарх, і в чому він наслідує Порошенка?
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30.01.2021 18:41 Відповісти
Янілох олігархічна прокладка .Хтось треба ж, щоб відповідав.Не олігархи ж !
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30.01.2021 19:02 Відповісти
Переобувашки в воздухе.
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30.01.2021 18:29 Відповісти
У них дуже рухлива принциповість як у флюгера, в штиль вона залізобетонна, а в бурю залежить від сили і напрямку вітру. Я думаю Байден оцінить оповіді Зеленського Трампу про ручного прокурора якого Дональд міг вигулювати як собачку.
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30.01.2021 18:33 Відповісти
Цікаво було б послухати телефонні розмови всіх наших презів з американськими...Ми чули Пороха і Зєлі,там перший був як холуй другий як лакей,а от як говорив Янукович?..Ющ?..Кучма?..Чи прогинались так само,чи,може,Янеку понятія не дозволяли?..
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30.01.2021 18:38 Відповісти
Янукович, задля ручкання-дрючкання з презом Америки, здав залишки збагаченого урану які ще залишались в Україні, у Ющенка, Катерина на момент обрання мала американське громадянство і мабуть з ним і залишилась... а Кучма взагалі здав Ядерну Зброю!
Всі вони сучки крашені!
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30.01.2021 19:15 Відповісти
то зели так петьку преследуют
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30.01.2021 18:40 Відповісти
Санкции против всех утырков фейкометов! Вон бородатый утырок уже радуется полезным санкциям
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30.01.2021 19:03 Відповісти
Я не жажду крови, но горой за справедливость. А поэтому пожелаю каждому судье, принявшему неправомерное решение, да еще идущее вразрез с интересами государства, испытать силу американских санкций. А в том, что у них есть, что обложить санкциями, думаю, никто не сомневается.
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30.01.2021 19:13 Відповісти
у наших судей всегда есть что есть...
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30.01.2021 23:07 Відповісти
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше.Янілох гідний продовжувач справ Парашенка ! Все інше від лукавого !😇
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30.01.2021 19:41 Відповісти
Не заздрю я ворогам сьомого Президента, Петра Олексійовича
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30.01.2021 20:59 Відповісти
Воно буде сьоме в ростові біля параші.
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30.01.2021 23:37 Відповісти
Так может американцам стоит ввести санкции против судей Печерского суда? Продажные судьи нажили немалые состояния и им есть что терять!
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30.01.2021 21:20 Відповісти
введуть санкції проти тих, хто зупинив судову реформу
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30.01.2021 22:24 Відповісти
Що там про овоща, мені було досить про *****, подивився в сторону ***** - 3 рази, показав середній палец - 7 раз, ... , це на перших сторінках кацапських газет! А про овоща: боялися до нього доторкнутись (нєпрікасаємий - по П-Раскі)! =)
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30.01.2021 22:28 Відповісти
Всі чекають закриття Печери навіки,чого жуєш шмарклі ЗЕлепут?
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30.01.2021 23:08 Відповісти
Хмырям Мавзолейным Порошенко врезал нехило....вой стоит уже 7 лет.... "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 5568Скабеевские шавки из кожи лезут.....Фейкометы долбанные
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30.01.2021 23:25 Відповісти
Угу, сладостями так завалил, что послипалось одно место
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31.01.2021 01:20 Відповісти
Быдло Мавзолейное сладости не жрет,оно ж Бандеровскоое,не так ли ДЯТЕЛ??? "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 977
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31.01.2021 01:54 Відповісти
Тебе из-за поребрика виднее довбень
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31.01.2021 06:31 Відповісти
Ваша сраная Новоотсоссия Путлерских шакалов от Харькова до Одессы построена Порошенко "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 7939
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31.01.2021 01:59 Відповісти
Судьи у нас куплены - судебная система в Украине, полностью коррумпирована!
Начиная с "Карманного прокурора"... "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 3844
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31.01.2021 05:35 Відповісти
Бубочке в наследство досталось то, что было успешно реформировано до него, и он от такого подарочка отказываться не собирается
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31.01.2021 14:45 Відповісти
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