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обстріл (20980) поранення (2656) операція Об'єднаних сил (4158)

Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС

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Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС

За суботу, 30 січня, російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші. В результаті обстрілу було поранено двох українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли відбувалися біля Новомихайлівки з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу було поранено двох українських військових.

Біля Авдіївки російські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.

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Топ коментарі
+18
Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884

Бережи вас Боженька і батьківска молитва...
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30.01.2021 18:00
+17
Зеленський, коли у відставку? Скоро два роки, як роздивляєшся "мир" в очах путіна.
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30.01.2021 18:05
+16
На перегной кацапо-фашистов и только так!
кацапская падаль понимает только силу!
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30.01.2021 17:59
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На перегной кацапо-фашистов и только так!
кацапская падаль понимает только силу!
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30.01.2021 17:59 Відповісти
лох зелений тепер має оштрафувати тих, хто відстрілювався
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30.01.2021 17:59 Відповісти
Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884

Бережи вас Боженька і батьківска молитва...
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30.01.2021 18:00 Відповісти
Зеленський, коли у відставку? Скоро два роки, як роздивляєшся "мир" в очах путіна.
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30.01.2021 18:05 Відповісти
Опять неприцельные в каску...
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30.01.2021 18:14 Відповісти
Разом з Васєй Лановим
Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9493
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30.01.2021 18:17 Відповісти
І де те "перемир'я " - там іде справжня війна.
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30.01.2021 18:18 Відповісти
Сєпарня постійно стріляє.
Тільки наша влада бреше людям про перемир'я.
Та годує військових непотрібом.
Я би посадила Зелю, уряд і депутан виключно на армійське харчування.
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30.01.2021 18:21 Відповісти
Вже урізали харчування воїнів, тому що закінчилась епоха Пороха
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30.01.2021 18:34 Відповісти
Кожен день втрати .А зелох мовчить,заціпило.......
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30.01.2021 18:22 Відповісти
так война же идет
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30.01.2021 18:24 Відповісти
идет...
только не в голове главнокакбікомандующего - там она еще в прошлом году закончилась
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30.01.2021 18:32 Відповісти
не возьмусь сказать, что в той голове - наши в ответ стреляют и то хорошо
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30.01.2021 18:41 Відповісти
Режим тишины в ватной голове Зеленскага может нарушить только куля в лоб.
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30.01.2021 18:25 Відповісти
При земрази никогда не будет отчетов о том что наши 10-к кацапья положили,а только про наши потери.
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30.01.2021 18:28 Відповісти
походу после приезда Армян,герои Лугандонии,воспряли духом
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30.01.2021 18:28 Відповісти
_Какие ещё - нахер! - террористы?! Какой тупой мудак это постоянно пишет? Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2599 На Украину напала расия! Не террористы какие-то непонятные, а - расия! Ведёт войну против Украины - расия! И оккупировала украинские территории расийская армия! И вообще пох что у этой армии для маскировки непонятные флаги и пр! Это ничего не меняет в том, кто атаковал Украину.
_Вот же болваны, ****... Только на руку врагу играют! Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4941
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30.01.2021 18:49 Відповісти
В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Источник: https://censor.net/ru/n3245078 ай яй яй!!во попали пацаны!!теперь месяца три ,,премиальные за перемирие"не получат!!отстреливаться видиш ли надумали!!(хоть бы ,,верховнокомандующий" об этом не узнал!!(сарказм) Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4917 Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6010
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30.01.2021 18:58 Відповісти
в ответ стреляли из пистолетов или автоматов?
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30.01.2021 19:00 Відповісти
На войне стрелять надо не в ответ , а первым . Какой смысл огрызаться когда вас накрыли тем же АГСом и у вас на опорнике есть трехсотые или двухсотые .А сей час пока получишь разрешение на открытие огня , орков там уже и след простыл , разве что зайцев в поле погоняют Мало того , что это деморализует ВСУ , так еще и несем потери , бо дебил с Банковой очень капитулировать хочет.
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30.01.2021 19:10 Відповісти
Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7191
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30.01.2021 19:16 Відповісти
"...наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС... ", и шо много сепарского мяса настреляли ? Или по 3 одиночними в воздух, хомчаку для галочки, аби нарит не возмущался.
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30.01.2021 20:16 Відповісти
Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3104
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30.01.2021 20:53 Відповісти
Да никогда там и не было перемирия, это лишь выдумки и фантазии клоуна не лоха...
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30.01.2021 23:29 Відповісти
 
 