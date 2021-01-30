"Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць

В Україні можуть з'явитися модельні в'язниці, які передбачають інший підхід до засуджених: у них можуть бути всі блага, крім свободи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила в інтерв'ю "Фактам".





"Необхідність щось міняти в системі назріла не просто давно, а дуже давно. Просто потрібно нарешті з чогось починати. Ми зараз поки займаємося аналізом: скільки наша ідея з модельними в'язницями буде коштувати? Скільки в неї потрібно вкласти грошей? Крім того, ми повинні зрозуміти: чи буде зниження рівня рецидиву в ув'язнених, які відбували покарання трохи в інших умовах, ніж це відбувається зараз", - сказала вона.

За словами заступниці міністра, основна ідея модельної в'язниці - "до ув'язненого персонал місць позбавлення волі повинен ставитися інакше, м'якше".

"У персоналу є свої обов'язки. Якщо у них буде час і бажання, якщо буде можливість, вони за власним бажанням можуть і пограти в футбол з ув'язненими. Чому ні? Можна з ув'язненими разом на одній кухні готувати їжу і навіть відвідувати будь-який віртуальний музей", - пояснила Висоцька.

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Вона зазначила, що можуть зробити так, "щоб в модельній в'язниці людина проходила весь життєвий цикл такий, який би їй довелося проходити на свободі".

"Ув'язнені повинні вміти планувати самі свої доходи і витрати. Заробив - отримай всі гроші на руки і розпоряджайся ними. Щось заощадив - відклади на майбутнє. Модельна установа повинна відрізнятися від нашого з вами життя тільки тим, що ув'язнені вимушено обмежені в просторі. Всі інші блага, які є у нас з вами, повинні бути і у засуджених. Крім свободи. Позбавлення волі - це вже саме по собі покарання. І все. Крапка. Рано чи пізно термін позбавлення волі закінчується, і вчорашнім ув'язненим доведеться жити далі поруч з нами", - розповіла Висоцька.

Станом на 1 листопада 2020 року в установах системи виконання покарань України містилося 50 375 осіб.