США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван
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Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, запроваждені проти Росії через окупацію Криму.
Про це повідомив посол США в Росії Джон Салліван в ефірі телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені в результаті цих подій", - сказав Салліван.
За його словами, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон "найглибшим чином прихильні до такого рішення проблеми, яке було б справедливим для України і її народу".
Салліван пояснив, що США продовжать вести діалог з проблеми Донбасу в різних форматах, в тому числі нормандському. "Ми не досягли великого успіху за останні шість-сім років, але це не звільняє нас від зобов'язання продовжувати роботу після його досягнення", - сказав він. Посол додав, що до України, а також до мінських угод влада США свій підхід не змінила.
Нагадаємо, санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.
Будь ласка, зачекайте...
Це я побачив в очах Зе.
то коли вже майже все зруйновано самими донбасятами вони тим паче нікому не потрібні.
Мріяли стати владичицею морською, а врешті навіть корито розбили.
Жадность фраера сгубила.
А наша влада переймається цим питанням ? Хтось чув?
более того - рашаговносми сразу защебетали что укросанкции направлены "в основном" против... Китая ))))
Забыли, в учебнику пишется, что перед "_Ты...." должен быть окрик "в глаза смотреть"
А так всё правильно, продолжайте.
З Орди везуть мало, чи українські кроти зажрались?
До речі мій знайомий у минулому році їздив в Покровськ, каже там шахтарі на ахметовській шахті отримують 60 тис. грн. Правда?
Чтобы помнили....
"Группа советских войск в Германии 1970-х годов действительно была способна пройти всю Европу до Португалии и омыть сапоги в Бискайском заливе. Даже несмотря на заложенные американцами близ границы с ГДР ядерные фугасы»
- генерал армии
Юрий Балуевский"
"Со временем ударная наступательная группировка Советской армии ВС СССР, расквартированная на территории ГДР, способная, по замыслам советских военных стратегов, нанести кинжальный танковый удар по войскам НАТО и «прошить» Западную Европу до Ла-Манша, превратилась в государство в государстве. Группа имела собственные заводы, объекты инфраструктуры, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбинаты бытового обслуживания - в каждом гарнизоне, клубы - в каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски, до 1960 годов - собственный Драматический театр."