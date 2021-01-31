Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна
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Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму гора Ай-Петрі позначена російською.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер диппредставництва.
"Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна - чудове. Але підпис знову неправильний, посольство Росії. Це більше, ніж уявні монстри живуть у прекрасному Криму зараз, але не назавжди", - йдеться в публікації.
Топ коментарі
+27 5 копійок
показати весь коментар30.01.2021 23:59
+21 Прощай немытая раССея
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+17 olele
показати весь коментар31.01.2021 00:05
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А кто писал такую грамотную публикацию?
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.
Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.
«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
Не треба нас дурити, поважний.
А у дипломатов вообще - Если дипломат говорит "да" - это означает "может быть"; если дипломат говорит "может быть" - это означает "нет"; если дипломат говорит "нет" - это означает, что перед вами не дипломат.
я не в натурі, а в овечій шкурі !
Анекдот:
В чем заключается разница между дипломатом, военным и девушкой?
Если дипломат говорит "да" - это означает "может быть"; если дипломат говорит "может быть" - это означает "нет"; если дипломат говорит "нет" - это означает, что перед вами не дипломат.
Если военный говорит "да" - это означает "да"; если военный говорит "нет" - это означает "нет"; если военный говорит "может быть" - это означает, что перед вами не военный.
Если девушка говорит "может быть" - это означает "да", если девушка говорит "нет" - это означает "может быть", если девушка говорит "да" - это означает, что перед вами не девушка.