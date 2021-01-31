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Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму гора Ай-Петрі позначена російською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер диппредставництва.

"Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна - чудове. Але підпис знову неправильний, посольство Росії. Це більше, ніж уявні монстри живуть у прекрасному Криму зараз, але не назавжди", - йдеться в публікації.

Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна 01

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Топ коментарі
+27
Лапті завжди пишались краденим.
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30.01.2021 23:59
+21
«Это как дерьмо ложками»: Кондратюк жестко подверг критике «Дизель шоу» и «Квартал 95»


Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 3343

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
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31.01.2021 00:12
+17
Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри - украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина - Цензор.НЕТ 5381
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31.01.2021 00:05
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Лапті завжди пишались краденим.
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30.01.2021 23:59 Відповісти
Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри - украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина - Цензор.НЕТ 5381
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31.01.2021 00:05 Відповісти
"Руминія", это на каком?
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31.01.2021 01:08 Відповісти
Ну помилились, головне шо правду про кацапсин написали.
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31.01.2021 09:46 Відповісти
Адик тоже понтовался.
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31.01.2021 00:01 Відповісти
"Это фото Ай-Петри, Крым, Украина - великолепное. Но подпись снова неправильная, посольство России. Это больше, чем воображаемые монстры живут в прекрасном Крыму сейчас, но не навсегда", - говорится в публикации.

А кто писал такую грамотную публикацию?
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31.01.2021 00:07 Відповісти
Джонни Уокер или Белая Лошадь...
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31.01.2021 00:11 Відповісти
Если выбирать между Шнуром и Агутиным -- я выбираю "Цветы" ... "на девчонок мы больше не глядим" *)
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31.01.2021 00:25 Відповісти
Не могу лайкнуть, но уверен понял Вас правильно (знаю эту песню) Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 137
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31.01.2021 00:29 Відповісти
«Это как дерьмо ложками»: Кондратюк жестко подверг критике «Дизель шоу» и «Квартал 95»


Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 3343

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
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31.01.2021 00:12 Відповісти
ну так это тот контингент которые за бабло мать родную продадут... эти даже если пули в окна от кацапов прилетать будут они найдут оправдание для кацапов ... за ту мразь которые привели в раду опжопу вообще не говорю.. этих избирателей в окопы силком затолкать а сзади загран отряды поставить вот там пусть целуют в десна друг друга
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31.01.2021 08:11 Відповісти
А фирменный киевский тортик в мацковии купить можно.
Не треба нас дурити, поважний. Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 3398
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31.01.2021 10:26 Відповісти
Дикие люди эти дипламаты. Ясен пень, что парашстан будет стоять на своем. Так вместо этих пустых трепов изобразите карту Украины с включенными туда курском, ростовом и окрестностями Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 3406
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31.01.2021 00:14 Відповісти
Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 8105
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31.01.2021 00:24 Відповісти
напомнили и по *балу и по *балу!
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31.01.2021 00:25 Відповісти
Дипломаты хуже баб. Вспомните это - девушка , а вы замужем? Да, нет , не знаю , что?
А у дипломатов вообще - Если дипломат говорит "да" - это означает "может быть"; если дипломат говорит "может быть" - это означает "нет"; если дипломат говорит "нет" - это означает, что перед вами не дипломат.
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31.01.2021 00:47 Відповісти
Уснувший, но мудрый Нарид, у которого живы, здоровы и прекрасно себя чувствуют все те воры и предатели (элита), которые под куполом ВР делили и делят уже 30 лет портфели и деньги, и вместо того, чтобы наконец-то реально укрепить армию и развить страну экономически, они укрепляют свои дворцы, кланы, семьи и счета . Они по прежнему улыбаются своему мудрому и наивному дурачку- Нариду с экранов своего же продуманного ими телевидения. Такой Нарид наверно таки достоин колбасы по 2.20 и самого вкусного в мире мороженого. Нарид, который спокойно созерцает, как в его родном доме хозяйничает не он, а- враги, бесчинствуют вооруженные воры и бандиты и смеются, смеются с него Нарида уже седьмой год, а он чего то ждёт и терпит, терпит, терпит...он не способен взять, собраться и уничтожить эту мразь , выгнать её из своего дома... ну, не знаю...тогда это точно - не Народ, а- Нарид .
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31.01.2021 00:48 Відповісти
Долго селекционировали этот нарід ,лет 300 наверное.
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31.01.2021 00:50 Відповісти
к чему ваши стенания и нытье?
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31.01.2021 05:56 Відповісти
это не нытьё, а призыв к тому, что надо заканчивать быть толерантными и терпеть вас кацапов , а серьёзно готовиться и гнать вас оккупантов с Украинской Земли
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31.01.2021 14:16 Відповісти
...а теж саме на мове слабо ???...
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01.02.2021 10:05 Відповісти
По всем каналам раиси
Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 114
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31.01.2021 00:49 Відповісти
...а в натуре слабо ???
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01.02.2021 10:07 Відповісти
не чіпай мене за мову, "в натуре",
я не в натурі, а в овечій шкурі !
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02.02.2021 17:33 Відповісти
в оригинале так

Анекдот:

В чем заключается разница между дипломатом, военным и девушкой?
Если дипломат говорит "да" - это означает "может быть"; если дипломат говорит "может быть" - это означает "нет"; если дипломат говорит "нет" - это означает, что перед вами не дипломат.
Если военный говорит "да" - это означает "да"; если военный говорит "нет" - это означает "нет"; если военный говорит "может быть" - это означает, что перед вами не военный.
Если девушка говорит "может быть" - это означает "да", если девушка говорит "нет" - это означает "может быть", если девушка говорит "да" - это означает, что перед вами не девушка.
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31.01.2021 00:51 Відповісти
ща все крупные города выйдут на митингт против власти путлера ..а от Крым морозится их все устраивает
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31.01.2021 07:03 Відповісти
конечно устраивает они на него молятся он вернул в его родную говень там его чуть ли не икона и в школах висит и футболки продают по моему там у не рейтинг самый высокий из всех остальных региона Мордора
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31.01.2021 09:30 Відповісти
 
 