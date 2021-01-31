Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна

Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму гора Ай-Петрі позначена російською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер диппредставництва.

"Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна - чудове. Але підпис знову неправильний, посольство Росії. Це більше, ніж уявні монстри живуть у прекрасному Криму зараз, але не назавжди", - йдеться в публікації.

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