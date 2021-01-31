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обстріл (21010) найманці РФ (1969) операція Об'єднаних сил (4158)

Поранено двох українських воїнів, за минулу добу найманці РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Поранено двох українських воїнів, за минулу добу найманці РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, два українські воїни зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 30 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу два наші військовослужбовці зазнали поранень. Їх госпіталізували", - повідомляє штаб.

Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На цьому ж напрямку в передмісті Авдіївки противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4, найманці застосували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 31 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

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Топ коментарі
+18
ОБСЄ нараховує по 100- 200 обстрілів, а в нашого щасливого молодого багатоквартирного татуся по 2- 5.
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31.01.2021 08:30
+16
Не буде реакції. Воно здатне лише впасти на коліна перед хутіним.
За примарною тишею на фронті приховують дерибан та здачу держави.
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31.01.2021 08:21
+14
Брешуть обоє. І проросійське ОБСЄ, і Хомчак.
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31.01.2021 08:33
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Щоранку читаю - кацапи порушили режим тиші 5 раз.
Фальсифікація та дезінформація йде повним ходом.
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31.01.2021 08:13 Відповісти
ОБСЄ нараховує по 100- 200 обстрілів, а в нашого щасливого молодого багатоквартирного татуся по 2- 5.
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31.01.2021 08:30 Відповісти
ОБСЕ считает количество выстрелов, а штаб количество акций в целом. Если в одном и том же месте на протяжении 1 часа произведено 5 выстрелов, это 1 обстрел или 5? ОБСЕ считает что 5.
Кроме того, ОБСЕ считает все случаи обстрелов, а штаб ООС свои или не считает вообще, или сообщает о них как - "воины ВСУ открывали ответный огонь".
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31.01.2021 11:12 Відповісти
все одно це маніпуляція чи не так ?
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31.01.2021 15:33 Відповісти
Так конечно. Все манипулируют в своих интересах, даже там где нет войны, а уж когда война так тем более.
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01.02.2021 22:03 Відповісти
Прошу зауважити, що дані МО та ОБСЄ кардинально різні. Виходить офіційне МО бреше? Чи ОБСЄ?
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31.01.2021 08:31 Відповісти
Брешуть обоє. І проросійське ОБСЄ, і Хомчак.
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31.01.2021 08:33 Відповісти
Москаляки знову полізли в Украіну, коли буде реакція головнокомандуючого?
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31.01.2021 08:19 Відповісти
Не буде реакції. Воно здатне лише впасти на коліна перед хутіним.
За примарною тишею на фронті приховують дерибан та здачу держави.
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31.01.2021 08:21 Відповісти
Реакція вже є. На Банкову терміново доставили упаковку памперсів.
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31.01.2021 08:29 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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31.01.2021 08:19 Відповісти
ПреЗЕрватив, так скільки днів вже не стріляють?
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31.01.2021 08:25 Відповісти
Золоте-4, це там де Бубочка ВСУ відвів?
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31.01.2021 08:32 Відповісти
"Золоте-4, це там де Бубочка ВСУ відвів?"

Угу. Селище Золоте-4 та село Катеринівка, між якими на ділянці фронту відбувся т.з. процес розведення військ.
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31.01.2021 08:57 Відповісти
Поранено двох українських воїнів, за минулу добу найманці РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4204
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31.01.2021 09:00 Відповісти
Питання до офіцерів МО - присягу кому давали? Політикам? Чи таки українському народу? Що трапилось з Вами? Коли це відбулось? Чому до Вашої світлої голови не дійде, що відповідальність за виконання завідомо злочинного наказу, робить Вас співучасником злочину! Чи сподіваєтесь, що пронесе? Пронесе проносом, в буцигарні рано чи пізно! Не сумнівайтесь в цьому. Історія Вам в поміч.
Трамп заливав з куратором, його запунив відповідальний офіцер спецслужби.
Що з Вами не так?
І це стосується кожного офіцера хто присягав на вірність саме НАРОДУ України. Виконання завідомо злочинного наказу робить Вас співучасником злочину.
Відкрийте посадову інструкцію та Ваш статут, поряд конституцію та текст присяги, перечитайте все двічі, поміркуйте, чи вартий той хто віддв наказ вашої свободи, честі? щоб коли прийде час запитань працівників слідчих органів не бекали вівцями. Бо саме перераховані вище документи ляжуть в основу звинувачень, "накази" підуть плюсом.
І це не погроза, це вимога кожного платника податків моєї держави. Не виконуйте завідомо злочинних наказів. Ваша біблія - конституція, закон про службу, статут, посадова інструкція; ваше хрещення - присяга! Читай-те.
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31.01.2021 09:20 Відповісти
Умер боец , который получил ранение 26 числа ....почему тихишина у вас?
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31.01.2021 09:29 Відповісти
на ЦН вчера была информация... а охфису преЗЕдента не до того...там маненько на Трампа обилелося нашефсёчмо... утешают видать хором разнюнившегося главнокакбыкомандующего)
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31.01.2021 10:00 Відповісти
І навіть шаурму відмовився їсти? Яке горенько, яке лишенько! Тут дійсно не до смерті воїна.
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31.01.2021 10:46 Відповісти
Я учасник багатьох груп. Було дуже важко розіслати по групах. Пробую ділитись, мені вискакує віконечко, що ця функція на даний час неможлива. Насилу поділилась
Про померлого , що 26 отримав кульове поранення в голову
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31.01.2021 12:00 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь
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31.01.2021 10:30 Відповісти
Думаю що надавати звітність про пройдений день потрібно не ОБСЕ і не нашому генштабу а фронровим генералам які почали судитися із бездіяльними головнокомандуючими які насрали на Україну.
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31.01.2021 11:27 Відповісти
Генералам и мо не до обстрелов,тяжбой в судах занимаются,а с главковерх, с подачи его завхоза, вообще в информизоляции о положении на фронте
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31.01.2021 14:20 Відповісти
Ви не плутайте фронтофих генералів із ряженими.Та хай влада молиться що фронтові генерали порушуючи бубординацію подали тільки в суд на тих кому вони по посаді мають підпорядковуватись.Немало їх допекло раз вони подали в суд.
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31.01.2021 14:39 Відповісти
Вообще-то в армии не принято подчиненным подавать иск в гражданский суд на своего командира или начальника.Разрешить ситуацию обязан более старший начальник, в данном случае Верховный Главнокомандующий..
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31.01.2021 14:51 Відповісти
його в армії не поважають.
як поїде туди, то десь ще ненароком пристрелять.
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31.01.2021 15:34 Відповісти
А в ОП тиша!!! Тільки очі плямкають!
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31.01.2021 17:31 Відповісти
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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01.02.2021 00:31 Відповісти
 
 