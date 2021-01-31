Поранено двох українських воїнів, за минулу добу найманці РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, два українські воїни зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 30 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу два наші військовослужбовці зазнали поранень. Їх госпіталізували", - повідомляє штаб.

Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На цьому ж напрямку в передмісті Авдіївки противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4, найманці застосували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 31 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

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