Поранено двох українських воїнів, за минулу добу найманці РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС
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За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, два українські воїни зазнали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"За минулу добу, 30 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу два наші військовослужбовці зазнали поранень. Їх госпіталізували", - повідомляє штаб.
Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
На цьому ж напрямку в передмісті Авдіївки противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4, найманці застосували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
"Від початку поточної доби, 31 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Фальсифікація та дезінформація йде повним ходом.
Кроме того, ОБСЕ считает все случаи обстрелов, а штаб ООС свои или не считает вообще, или сообщает о них как - "воины ВСУ открывали ответный огонь".
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Угу. Селище Золоте-4 та село Катеринівка, між якими на ділянці фронту відбувся т.з. процес розведення військ.
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Що з Вами не так?
І це стосується кожного офіцера хто присягав на вірність саме НАРОДУ України. Виконання завідомо злочинного наказу робить Вас співучасником злочину.
Відкрийте посадову інструкцію та Ваш статут, поряд конституцію та текст присяги, перечитайте все двічі, поміркуйте, чи вартий той хто віддв наказ вашої свободи, честі? щоб коли прийде час запитань працівників слідчих органів не бекали вівцями. Бо саме перераховані вище документи ляжуть в основу звинувачень, "накази" підуть плюсом.
І це не погроза, це вимога кожного платника податків моєї держави. Не виконуйте завідомо злочинних наказів. Ваша біблія - конституція, закон про службу, статут, посадова інструкція; ваше хрещення - присяга! Читай-те.
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як поїде туди, то десь ще ненароком пристрелять.