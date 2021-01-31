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За добу через COVID-19 в Україні померли 79 осіб, виявлено 3177 нових випадків, одужали 4 126 осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Станом на неділю, 31 січня, виявлено ще 3 177 випадків коронавірусу COVID-19 в Україні. За минулу добу зафіксовано 79 летальних випадків, госпіталізували майже 2 000 осіб, видужали 4 126 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Повідомляється, що вчора було зафіксовано 79 летальних випадків у пацієнтів із COVID-19. Одужали 4 126 осіб. Лабораторії провели 19 059 тестувань, зокрема методом ПЛР - 15 042, методом ІФА - 4017.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 219 455 осіб, одужали 1 018 784 людини, летальних випадків - 22 707, проведено  6 248 002 ПЛР-тести.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (215), Івано-Франківській (337), Закарпатській (217),  Житомирській (205) та Київській (193) областях.

За добу через COVID-19 в Україні померли 79 осіб, виявлено 3177 нових випадків, одужали 4 126 осіб 01
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31.01.2021 08:51 Відповісти
Это плохо или хорошо,ипитьвашумать?
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31.01.2021 09:03 Відповісти
Это просто брехня, как всегда.
Если перестать накручивать ковидную истерию, население может сварить псевдогетмана и его министров в медном чане, по старой козацкой традиции.
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31.01.2021 09:25 Відповісти
Скорей бэуже)))
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31.01.2021 09:35 Відповісти
Ta... Aльтернатива - медведчуковско-рабиновические ЗаЖоПники.
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31.01.2021 09:40 Відповісти
Это вызывает сомнение .
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31.01.2021 10:04 Відповісти
Кукловоды сначала обычный грипп подменили ковидом ,хорошо наварились и ещё наварятся на лжевакцине -и теперь когда ложь раскрыта потихоньку пытаются свалить ,чтобы никто ничего не понял .
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31.01.2021 10:28 Відповісти
Госпитализовано 1960 человек - это почти 70% от выявленных. Фактически болеет в районе 15000 человек. Может надо перестать тестировать, а делать тесты, только госпитализированным. В настоящее время нет контроля над эпидемией - нет выявления контактирующих лиц, а тех кого выявлено при мизерных проведенных тестах не контролируют изоляцию.
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31.01.2021 10:29 Відповісти
Если перестать публиковать обьективные цифры по короновирусу, то народ перестанет задавать вопрос: почему у всех европейских стран есть нормальная вакцина, а у говношапито зеленских-шмыгалей вакцины нет? А с фейковыми цифрами статистики, люмпену подается сигнал, что никакого вируса уже в стране нет, и вакцин уже не надо.
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31.01.2021 10:36 Відповісти
 
 