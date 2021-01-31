За добу через COVID-19 в Україні померли 79 осіб, виявлено 3177 нових випадків, одужали 4 126 осіб

Станом на неділю, 31 січня, виявлено ще 3 177 випадків коронавірусу COVID-19 в Україні. За минулу добу зафіксовано 79 летальних випадків, госпіталізували майже 2 000 осіб, видужали 4 126 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Повідомляється, що вчора було зафіксовано 79 летальних випадків у пацієнтів із COVID-19. Одужали 4 126 осіб. Лабораторії провели 19 059 тестувань, зокрема методом ПЛР - 15 042, методом ІФА - 4017.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 219 455 осіб, одужали 1 018 784 людини, летальних випадків - 22 707, проведено 6 248 002 ПЛР-тести.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (215), Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), Житомирській (205) та Київській (193) областях.