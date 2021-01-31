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Новини За кордоном
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мітинг (731) протест (2249) Росія (47164) Навальний (573)

Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У неділю, 31 січня, зранку в Російській Федерації поновилися протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У деяких містах на сході Росії вони вже завершилися, відомо про 145 затриманих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За інформацією правозахисного ресурсу ОВД-Инфо, перші протести почалися на сході країни. Зокрема, в Петропавловську-Камчатському на акції за Навального затримали місцевого активіста, коли він намагався розгорнути плакат із вимогою звільнити опозиціонера. Загалом на протесті затримали не менше п'яти осіб, у них у поліції примусово беруть відбитки пальців.

На протестах у Владивостоці, Хабаровську і Благовєщенську теж є затримані, зокрема журналісти. У Владивостоку близько сотні людей вийшли на лід і водили хороводи. Вони також скандували гасла: "Путін - злодій", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

Також повідомляється, що в Читі поліція зупиняє перехожих і фотографує їх та їхні паспорти. ОМОН затримує людей на акціях в Іркутську, Новосибірську, Барнаулі, Новокузнецьку, Якутську і Кемерові.

Крім того, правозахисники повідомляють, що на допомогу ОМОНу в Красноярську прийшли так звані "тітушки". На тереторії всієї Росії сьогодні також відбуваються обшуки в активістів і членів штабів Навального.

У Москві чергову акцію "Свободу Навальному!" заплановано на 12:00. Місце збору учасників у Москві - територія між Луб'янською і Старою площами, де розташовані будівлі ФСБ і Адміністрації президента РФ.

Потім планується хода вулицями столиці РФ. Її маршрут буде координуватися вже під час акції.

У "Штабі Навального" закликали людей виходити на вулиці "за свободу Олексія Навального і за Росію без Путіна", а також нагадали, що ст. 31 Конституції РФ дає громадянам право висловити свою думку масово, мирно і без зброї.

Читайте також: Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера

Минулої суботи мітинги охопили близько 200 міст країни від Сахаліну до Калінінграда. На 31 січня команда опозиціонера оголосила про організацію протестів щонайменше в 90 містах. Всі вони почнуться опівдні за місцевим часом.

У Санкт-Петербурзі мітинг стартує о 12:00 на початку Невського проспекту і мирною ходою рушить до Смольного.

27 січня правоохоронці провели близько 20 обшуків у прихильників і близьких Олексія Навального. Зокрема, у квартирах його дружини Юлії, брата Олега, юриста Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь, батьків головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова, за адресою матері учасниці Pussy Riot Марії Альохіної. Після чого Олег Навальний, Марія Альохіна та Любов Соболь були затримані на 48 годин.

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Також обшуки відбулись у квартирах Кіри Ярмиш (прессекретарка Навального), Георгія Албурова (заступник керівника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією), глави "Штабу Навального" в Москві Олега Степанова. Усіх їх раніше було затримано за участь у мітингу 23 січня і для слідчих дій було спеціально доставлено із спецприймальника.

Більшість із проведених обшуків пов'язано зі звинуваченням у порушенні санітарних норм під час акцій на минулих вихідних. У межах оперативних заходів вилучали електронну техніку, комп'ютери, жорсткі диски.

Російські силовики застерегли організаторів і учасників протестів 31 січня про кримінальну відповідальність і попередили про незаконність заходів.

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Згідно з повідомленням пресслужби МВС у Москві, заклики і участь у несанкціонованих акціях будуть розцінюватися як загроза громадському порядку. Також у поліції додали, що за участь у подібних заходах передбачено покарання відповідно до закону.

Минулої суботи на протести вийшли жителі 196 міст Росії. Наймасовішою стала акція на підтримку Навального в Москві. Вона зібрала близько 40 тисяч учасників. Протести в столиці завершилися увечері біля будівлі СІЗО "Матроська тиша", де перебуває Олексій Навальний.

Мітинги супроводжувалися розгонами і сутичками із силовиками. Понад 40 учасників зазнали травм. Загалом було затримано майже 4 тисячі осіб, із них 300 - неповнолітні. Дружина опозиціонера Юлія також була затримана на кілька годин. Щодо демонстрантів порушено 20 кримінальних справ, переважно за звинуваченням у застосуванні насильства проти силовиків.

Представники влади назвали акції незаконними, оскільки про них не повідомили в установленому порядку.

За кордоном акції за Навального відбулись у 70 містах. Зокрема, в Берліні зібралося близько 3 тисяч демонстрантів. У Києві мітинг відбувся біля посольства РФ.

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Топ коментарі
+55
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 5945
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31.01.2021 09:35
+37
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 8224
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31.01.2021 10:33
+36
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 9180
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31.01.2021 09:38
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Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 5945
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31.01.2021 09:35 Відповісти
Шествие мазохистов)))
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31.01.2021 09:39 Відповісти
і, як завжди, вони все роблять за навального...той відсиджується...
його завжди відсиджують від масовки... вже щот пішов на десятки раз...
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31.01.2021 09:56 Відповісти
Неумеют они бунтовать ! Вот Беларусы умеют - подарил цветок полицаю - отгрёб от него дубиной по голове и с благодарностью пополз дамой !
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31.01.2021 09:40 Відповісти
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 521
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31.01.2021 10:32 Відповісти
Ви несправедливі...Хоровод - це теж новочасно,орігінально і красиво...
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31.01.2021 10:36 Відповісти
долой, долой! На коленях тебя просим, царь-батюшка, уходи долой!
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31.01.2021 10:58 Відповісти
Страна терпилл
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31.01.2021 11:15 Відповісти
Саша, ты о какой стране говоришь?
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31.01.2021 14:58 Відповісти
Для Украины смена власти ни чего при нашей жизни не изменит.
Все дерьмо и ненависть к Украине заложено в народе, так что ожидать просвета не стоит.
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31.01.2021 09:38 Відповісти
Для России любая смена власти заканчивается поставками гуманитарии в виде продуктов.
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31.01.2021 10:28 Відповісти
А их проблемы меня мало интересуют , вернее совсем не интересуют
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31.01.2021 10:31 Відповісти
Если ты об окорочках, то Раша за них платила нормальные деньги. Когда в них (окорочках) нашли сальмонеллу, то покупать перестали. США тогда, обвинили Рашу в нарушении правил торговли. А ты не задумывался, что Порошенко, и Зеленский, ходят (ходили) с протянутой рукой за кредитами?
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31.01.2021 15:03 Відповісти
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 9180
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31.01.2021 09:38 Відповісти
Коктейльная вечеринка будет? Или опять набутылочная?
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31.01.2021 09:39 Відповісти
Там дубинки в тренде))
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31.01.2021 09:41 Відповісти
На дубиночку? Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 3443
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31.01.2021 10:00 Відповісти
На Ёршик
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31.01.2021 10:26 Відповісти
"Хороводы" Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 8719
это все что нам нужно знать о протестах московитов - это нация вертухаев, а не бунтарей..
единственные кто там чего то стоят это кавказцы...
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31.01.2021 09:40 Відповісти
Жалюгідна пародія на Майдан. Без пічєнєк і наколотих валяночок нічого не вийде. Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 7199
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31.01.2021 09:40 Відповісти
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 8224
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31.01.2021 10:33 Відповісти
Судя по прошлым высказываниям народ выходит против нищеты."Они все забрали,у нас ничего нет-ни нефти,ни газа,ни денег" говорила одна женщина по новостям ТВ.Банда и друзья все присвоили.Полуарабохай Мишустин переподчинил себе(кабмину) все гостиницы и весь "Росстуризма"(дир.зара догузян ),отняв их у министерства экономики.
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31.01.2021 09:41 Відповісти
Также он заставил многомиллиардный "Тинькоф банк"(директор каж-ся отказался от банка) обьединится с никому не нужным Яндексом(ди.Худавердян).И это на глазах 145млн.??
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31.01.2021 09:46 Відповісти
Как то пох что на расеи твориться , вот когда они друг друга начнут резать и на народные республики разваливаться ....
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31.01.2021 09:57 Відповісти
Когда ИндоПэриджан=Од(АзАта)бэйджан начнет освобождать отнятое Иреванское ханство(пер.1863г.-99%мусульмане) тогда и драчки пойдут в России.
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31.01.2021 10:06 Відповісти
Шозауйня,немытая решилась ополоснуться,ну-ну...
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31.01.2021 09:41 Відповісти
Клоуни )
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31.01.2021 09:43 Відповісти
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным". Иоганн Вольфганг Гёте
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31.01.2021 09:44 Відповісти
Аркадий Ротенберг забрал Мавзолей Путлера в Геленджике.Льоха Провальный обманул РАБссию Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 1454
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31.01.2021 09:44 Відповісти
Люблю смотреть, как бьют рассиянцев за нациста Навального. П.С. Как его жена Юля шутила в самолете про мальчика и водочку, она типа минетчица, а он типа Брат-2.
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31.01.2021 09:44 Відповісти
Борат 2 .
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31.01.2021 10:46 Відповісти
Это полный провал, в Хабаровске вышло 50 человек, во Владивостоке около 100. А неделю назад там выходили сотни людей.
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31.01.2021 09:45 Відповісти
Кпк ты и там и там успел подсчитать ?
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31.01.2021 09:48 Відповісти
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 7288
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31.01.2021 10:03 Відповісти
це не просто провал, це спланований провал, дати цілий тиждень опричникам давити смуту в самому зародку і результат на телеекранах - народ знову там де йому і місце в Рашці, тобто в стійлі.
більше того, яка чудова нагода для ху.йла і кремля "опрацювати" кийками молоде, "задурманене заходом" покоління, іншими словами в "Багдаді все спокійно" навальний і цього разу в прольоті.
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31.01.2021 10:36 Відповісти
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 6431
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31.01.2021 09:46 Відповісти
Да уже все поняли,что Дроны над Геленджиком не летают,их сбивают ЗРК Панцирь или доблестные Искандеры Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 2452
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31.01.2021 09:47 Відповісти
Панцири и искандеры не предназначены что-либо сбивать. Их производят только для организации отличного "пионерского костра", возможно с кацапской шаурмой внутри.
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31.01.2021 11:20 Відповісти
Русня та їх партнери застосовують їх також для знищення неозброєних цивільних літаків з жінками та дітьми.
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31.01.2021 11:49 Відповісти
За всю историю их существования, умудрились сбить только собственный военный грузовой самолет. А гражданский сбили еще древним совковым БУКом. В этом вся параша - гордится надувными куклами.
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31.01.2021 11:58 Відповісти
У каждого народа свои забавы. Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 1650
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31.01.2021 09:48 Відповісти
В Иркутске проживает 626 тыс. населения, а на митинг вышло аж 300 чел.
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31.01.2021 09:50 Відповісти
Всё таки среди населения не очень высок процент идиотов... Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 6894
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31.01.2021 10:10 Відповісти
да, идиотов и рабов крысы бункерной таких как ты там много
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31.01.2021 10:47 Відповісти
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 1091 Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 44а вас товаристч Провальный,надо арестовать...вы слили киношникам ФСБ все лица протестантов...предатель...
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31.01.2021 09:51 Відповісти
Вышли на лед и поводили хоровод? Вот это я понимаю протест, такого дебилизма даже в Белоруссии не было.
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31.01.2021 09:52 Відповісти
Джугашвили строил комунизьму 32 года,сдох в 1953 году, пришел Хрущев,строил строил,и нифига кроме американской кукурузы не вышло,пришел Брежнев ковырял ковырял,медалей орденов себе начеплял,типа Гитлера победил...пришео Горбачев и все развалил по просьбе Вашингтонского обкома кпсс Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 6115не везет Мавзолейнім с прорабами стройки...
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31.01.2021 09:59 Відповісти
а кукуруза шо,не достижение?-
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31.01.2021 10:05 Відповісти
Я так понимаю столица России это точно...Хабаровск.
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31.01.2021 09:59 Відповісти
Китайцы другой г.для россиян построили у себя город-концлагерь.Для тех ,кто останется после бойни, а сами в Сибирь хотят.Друзья России.....
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31.01.2021 10:20 Відповісти
раби. смишно.
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31.01.2021 10:08 Відповісти
Пуйло козломордими хороводить більше 20 років...і їм це не надоїло, бо продовжують водити хороводи, дебіли, блд Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 1191
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31.01.2021 10:10 Відповісти
С такой явкой дела у Лехи будут совсем швах. Выпишут ему червончик без права переписки.
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31.01.2021 10:14 Відповісти
Треба допомога патріотів у фейсбук групі "Моя Одесса". Одесу розхитують рашисти та місцева вата. Дякую, українці !

https://www.facebook.com/groups/myodessa
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31.01.2021 10:17 Відповісти
Украинцы должны поддерживать Алексея. Когда он приедет к власти он отдаст Украине Крым, а может быть даже Кубань потому что он добрый.
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31.01.2021 10:18 Відповісти
не,украинцам выгодно,шоб вы,кацапня,защитили ***** Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 1928.бо он самый эффективный разваливатель мордора
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31.01.2021 10:22 Відповісти
откуда дровишки?
что он об этом говорил, он такой же кацап как и пуйло
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31.01.2021 10:33 Відповісти
Русские - это тупик эволюции человечества. Лишняя хромосома, ****...
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31.01.2021 10:34 Відповісти
І ці "туалетнойоршикоподібні" люди ще когось називали (та і тепер продовжують) "майданутими"!
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31.01.2021 10:39 Відповісти
У нас затихло, хоть здесь посмотрю, как оно все происходит.
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31.01.2021 10:39 Відповісти
І що у вас було? Скільки шин від БелАЗів спалили?
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31.01.2021 11:04 Відповісти
Экзамен.Беру билет..., №7.4 вопроса.Почему РАБссия не воспряла ото сна и на обломках КГБшного самовластья...?Почему РАБссия потеряла доверие от Казахстана и до Эстонии?Почему РАБссия не построила статую Свободы,а молится на Мавзолей?Почему РАБссия не стала Россией? Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 7976
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31.01.2021 10:44 Відповісти
начались акции мазохизма
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31.01.2021 10:52 Відповісти
кратко о ситуевине на московских болотах - русские староверы до сих пор пишут "блин" через "ять"..
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31.01.2021 10:52 Відповісти
ну вот Северная Корея -2 и Пут Ын, сейчас придушат а потом в лагерную пыль... допелись --- Действуй Путин русских президент и затми героев кинолент...
а как пели и танцевали .урааа Крымнаш - теперь вот вам 12800р мин зарплаты и 11000 пенсии езжайте купаться в намКрыш )))а рыпнетесь - в бараний рог вяликих...
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31.01.2021 10:56 Відповісти
Ну и хрен с ними.
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31.01.2021 10:56 Відповісти
«Нельзя поднять людей с колен, покуда плеть нужна холопу; нам ветер свежих перемен всегда вдували через жопу». © И. Губерман.
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31.01.2021 10:59 Відповісти
https://tvrain.ru/live/
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31.01.2021 11:00 Відповісти
Это не аквадискотека, а тренажер гребли на галерах.
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31.01.2021 11:08 Відповісти
Всего лишь 7 лет назад РАБссиянцы пели дифирамбы КГБшной шайке не воров и и не жуликов ..типа Крым наш...Украина фашисты...,странно другое...почему не радовались Беслану,Норд-Осту,домам в Москве Волгодонске Буйнакске...то был не фашизм?Стадо идиотов...
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31.01.2021 11:08 Відповісти
Та дебело вони протестують.
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 9997
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31.01.2021 11:11 Відповісти
Беднота в трюме уже давно тонет, но боится барахтаться, ведь если раскачать лодку, у господ на верхних палубах может пролиться шампанское.
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31.01.2021 11:17 Відповісти
не всех еще упаковали???
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31.01.2021 11:16 Відповісти
Протестующие пустили в ход самые жёсткие методы борьбы с кремлём - хороводы....Путен смертельно боится хороводов - у него голова кружится , и он рыгает до изнеможения.... Возможно будут пущены в ход запрещённые виды оружия: прыжки на скакалке, перетягивание каната, "кто кого перепердит" и прочие зверские методы свержения плешивого шизоидного диктатора...
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31.01.2021 11:19 Відповісти
жулики и воры)
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31.01.2021 11:26 Відповісти
как говаривал главный труп рассии - всё это мелочи по съявнению с миявой геволюцией........
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31.01.2021 11:28 Відповісти
Навальний не бутерброд щоб його туди сюди водити. Посадили - нехай сидить.
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31.01.2021 11:33 Відповісти
Это не титушки, это больше на Чёрную сотню похоже. Чёрносотенцы.
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31.01.2021 11:33 Відповісти
им уже и так и сяк сама власть намекает, мол выйдите, покажите массовость протестов, нам нужно трансфер власти провести, но стадо на столько запугано, что даже на это не способны. Тьфу.
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31.01.2021 11:36 Відповісти
я надеялся, что в паРаше движуха хотя бы до уровня Беларуси дотянет. но нет, кацапы ***** даже на неделю от империестроения не отвлекли...
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31.01.2021 11:41 Відповісти
Ещё не вечер
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31.01.2021 11:53 Відповісти
в петропавловсе-камчатсом 21-56...
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31.01.2021 11:56 Відповісти
Тут, главное, чтобы масква и питер поднялись против путлера. Нам на руку любой протест против *****.
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31.01.2021 12:00 Відповісти
молодцы, что выходят, но очень мало,нужно раз в 10 больше.
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
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31.01.2021 13:07 Відповісти
Сколько ни спрашивал у коцапов - никто из них не мог объяснить "русское" слово "хоровод". Приходилось объяснять мне, что изначально слово скопировано и искажено от названия болгарского танца "хоро", когда танцуют в кругу держась за руки
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31.01.2021 13:54 Відповісти
Χόρος΄- древнегреческое слово. Оттуда оно попало и в болгарский и в русский. Н в русском в значении -хор. Потому что тогда не только танцевали, но во время танца часто пели.
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31.01.2021 17:49 Відповісти
 
 