"Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У країні, яка веде війну проти агресора, керівники Збройних сил не можуть судитися між собою на очах у солдатів і офіцерів, а головне - на очах у народу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу") написала на сторінці у фейсбуці. Наводимо її текст повністю.
"Панове генерали, припиніть це!
Тепер це стало публічним. ЗМІ пишуть про судові позови деяких найвищих керівників ЗСУ проти міністра оборони. Генерали оскаржують дисциплінарні стягнення з боку міністра.
У цій історії я нікого не підтримую і не звинувачую. Ба більше, я не знаю і не хочу знати подробиць.
Але це ганьба. У воюючій країні керівники Збройних сил не можуть судитися між собою на очах у солдатів і офіцерів, а головне - на очах у народу. Це не юридичне питання. І навіть не політичне. Це питання національної безпеки.
Звертаюся до пана міністра оборони і генералів: будь ласка, припиніть це!"
Будь ласка, зачекайте...
Господа ЗЕльоные, прекратите это!
Теперь это стало публичным.
при Порохе такого не было !
Зусилля справжніх українців - не марні
А на думці у мене ось що!
За цими безкінечними зашкварами "зелених", ми всі якось не дуже звертаємо увагу на те, що ситуація в країні серед виборців - значно змінилася. І змінилася на користь України.
Розумію, що, можливо, моя думка не дуже популярна буде, але цифри - є цифри.
Всім відомих цифр 73% на 25% - вже не існує в природі.
Згідно опитувань КМІС, у віртуальному другому турі цифри вже зовсім інші: приблизно 55% на 45%.
Погодьтеся, що це вже трохи інша справа.
А головне, тут тенденція, напрямки векторів зміни рейтингів Порошенка та Зеленського. Напрямки цих векторів протилежні (Порошенко - вверх, Зеленський - вниз).
Тенденція є сталою вже багато місяців, до речі. Прогнозую, що на 21 квітня 2021 року (два роки славнозвісного другого туру) цифри стануть ще більш оптимістичні.
Це я до того, що не так вже і безнадійно хвора Україна, як про неї пишуть та кажуть багато хто.
А ще, зусилля справжніх українців - не марні.
Погоджуюся з тим, що все дуже складно і неприємно. Тільки не обломиться Кацапії (Медведчуку та Бойку) нічого. Не обломиться.
СЛАВА УКРАЇНІ!
H Velen
ведь руководитель селфинист, пиарщик.
он продолжает играть как играл с суфлёром в ухе.
разве это главнокомандующий?