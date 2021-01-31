Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, інфікувань - понад 102,5 млн

Від початку пандемії і на ранок неділі, 31 січня 2021 року, кількість виявлених інфікувань коронавірусом COVID-19 у світі становить 102 млн 577 тис. 980 випадків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 219 тис. 344, одужало понад 73 млн осіб.

Серед країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 - США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 26 млн 69 тис. 46 інфікованих COVID-19, зафіксовано 439 тис. 439 смертей, вилікувалися близько 16 млн людей.

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Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становить 10 млн 746 тис. 174, кількість померлих - 154 тис. 274, одужали понад 10,4 млн осіб.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 9 млн 176 тис. 975 хворих, із них померли 223 тис. 945 осіб, вилікувалися понад 8,1 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 286,0. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 356 осіб, в Індії - 111, у Бразилії - 1 тис. 49.

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