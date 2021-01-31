Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України від 30 січня 2021 року, полковника Олександра Криворучка, військового комісара Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ", звільнено з військової служби в запас.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Північ" на сторінці у фейсбуці.
"Ступінь провини всіх учасників процесу буде встановлений судом", - повідомили в командуванні, додавши, що слідство стосовно полковника веде Нацполіція.
Нагадаємо, в середині січня співробітниця Чернігівського обласного військкомату підполковник ЗСУ Ольга Деркач повідомила журналістам про домагання з боку свого начальника Криворучка. Жінка розповіла, що неприйнятні знаки уваги від Криворучка почала отримувати у 2016 році. За її словами, Криворучко ліз до неї цілуватися, хапав за груди і міг просунути руку в ділянку геніталій, коли Деркач заходила в його кабінет із робочих питань.
Після публікації головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця на буллінг і домагання з боку свого керівника.
Будь ласка, зачекайте...
И не верю той сучке - с нормальной женщиной такая ситуация не возникнет. Нормальная сможет дать понять недопустимость ситуации.
А если такой скандал с таким шумом - значит шлюха специально его вызвала, чтобы опорочить офицера.
Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
Все жертвы насилия сами виноваты ?
Если такой факт был - то это снимает все вопросы.
Судя по другим комментам вопрос сводится к
- некорректной подаче информации со стороны журналистов.
- загнивание армии сверху.
Я не допускал мысли что до такого может дойти в более менее нормальном коллективе.
в бан хочешь?
на основании каких-то воплей недотраханной военнослужащей которой отказал офицер в сексуальном обслуживании увольнять офицера?
пипецпля...
За что и доколе????!!!
Он просто хотел оказать
сексуальную...тьху ты, "социальную поддержку"
И второе - если он скот - то должны были сами тихо его убрать - нафига на всю страну это выносить?
Или эта "военнослужащая" решила хероем стать?
там завязки уже повыше...
я просто исходил из логики нормальной армии.
А у нас и армия с головы гниёт...
Ok
выходит награждали за красивые глаза ? а Петру ( условно ) за атаку - х ничего
а по теме, как эта женщина стала подполом ( для многих офицеров это вершина карьеры ) ,
в посте много загадок , и недомолвок , так че выводы делать рано
тов.маршал ,мое платье до пят вчера попало в аварию,ааша машина сгорела и пол юбки тоже,слава Богу жива осталась..
так девушка,за Мерседес заплатите полцены,а платье купим в лучшем Бутике ...
Понять и простить?
Вон в Пентагоне тоже полковника уволили, потому что услужливо открыл дверь перед сотрудницей, а та заявила что это недопустимые знаки внимания и секс-домогательство.
Ну котда он её за промеждуног хватал?