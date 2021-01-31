Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач

Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України від 30 січня 2021 року, полковника Олександра Криворучка, військового комісара Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ", звільнено з військової служби в запас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Північ" на сторінці у фейсбуці.

"Ступінь провини всіх учасників процесу буде встановлений судом", - повідомили в командуванні, додавши, що слідство стосовно полковника веде Нацполіція.

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Нагадаємо, в середині січня співробітниця Чернігівського обласного військкомату підполковник ЗСУ Ольга Деркач повідомила журналістам про домагання з боку свого начальника Криворучка. Жінка розповіла, що неприйнятні знаки уваги від Криворучка почала отримувати у 2016 році. За її словами, Криворучко ліз до неї цілуватися, хапав за груди і міг просунути руку в ділянку геніталій, коли Деркач заходила в його кабінет із робочих питань.

Після публікації головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця на буллінг і домагання з боку свого керівника.