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Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач

Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України від 30 січня 2021 року, полковника Олександра Криворучка, військового комісара Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ", звільнено з військової служби в запас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Північ" на сторінці у фейсбуці.

"Ступінь провини всіх учасників процесу буде встановлений судом", - повідомили в командуванні, додавши, що слідство стосовно полковника веде Нацполіція.

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Нагадаємо, в середині січня співробітниця Чернігівського обласного військкомату підполковник ЗСУ Ольга Деркач повідомила журналістам про домагання з боку свого начальника Криворучка. Жінка розповіла, що неприйнятні знаки уваги від Криворучка почала отримувати у 2016 році. За її словами, Криворучко ліз до неї цілуватися, хапав за груди і міг просунути руку в ділянку геніталій, коли Деркач заходила в його кабінет із робочих питань.

Після публікації головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця на буллінг і домагання з боку свого керівника.
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Топ коментарі
+26
Сучки або хвойди то у вас козломордих,а в Українській армії жінки.захисниці.
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31.01.2021 10:49
+23
Не обращайте внимания, обзывают женщин те, кому они неохотно дают даже за деньги. Поэтому для таких они все сучки....
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31.01.2021 11:22
+16
С нормальной женщиной такое не может произойти ?
Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
Все жертвы насилия сами виноваты ?
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31.01.2021 10:59
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Сучки або хвойди то у вас козломордих,а в Українській армії жінки.захисниці.
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31.01.2021 10:49 Відповісти
Это не значит что там не может быть сучки, обвиняющей офицера...

И не верю той сучке - с нормальной женщиной такая ситуация не возникнет. Нормальная сможет дать понять недопустимость ситуации.
А если такой скандал с таким шумом - значит шлюха специально его вызвала, чтобы опорочить офицера.
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31.01.2021 10:55 Відповісти
С нормальной женщиной такое не может произойти ?
Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
Все жертвы насилия сами виноваты ?
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31.01.2021 10:59 Відповісти
Ты идиот! Как можно так обзывать женщину а этого м...ка называть офицером!? Ты с луны свалился что ли? Ты не знаешь что такое армия? Она никак по другому не смогла бы противостоять старшему по званию!
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31.01.2021 11:14 Відповісти
Не обращайте внимания, обзывают женщин те, кому они неохотно дают даже за деньги. Поэтому для таких они все сучки....
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31.01.2021 11:22 Відповісти
Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 6026 нормальный у тебя круг общения - "неохотно дают даже за деньги"
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31.01.2021 11:25 Відповісти
Моё основание - твой комментарий! Твоё утверждение на самом деле безосновательное оскорбление женщины которую ты не знаешь. Если уж на то пошло то пусть разбираются соответствующие службы. Если она и вывесила свои как ты выразился трусы.... то ты в них смотрю с удовольствием роешься!
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31.01.2021 12:00 Відповісти
Прежде чем делать выводы не поленись и найди в Гугле с чего все началось. Этот "полковник" полный подонок, а не офицер
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31.01.2021 12:07 Відповісти
та уже растолковали здесь...
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31.01.2021 12:16 Відповісти
просто я идеализировал офицеров - не укладывается героизм одних и скотство других...
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31.01.2021 12:18 Відповісти
Ты видно ещё молод, не путай боевых офицеров с тыловыми крысами.
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31.01.2021 12:25 Відповісти
Нормальная - это если толстая и волосатая
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31.01.2021 15:14 Відповісти
Скарг декілька від жінок,то всі не правдиві? Таке може бути тільки у вас іхтамнєт.
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31.01.2021 11:57 Відповісти
Перечитал - не увидел там "Скарг декілька від жінок...".

Если такой факт был - то это снимает все вопросы.

Судя по другим комментам вопрос сводится к
- некорректной подаче информации со стороны журналистов.
- загнивание армии сверху.

Я не допускал мысли что до такого может дойти в более менее нормальном коллективе.
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31.01.2021 12:12 Відповісти
Не прирівнюйте нас до себе,ми дуже різні і ніколи не будемо братами,не може українець стати кацапом, як кацап турком, українцем чи китайцем. Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 4660
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31.01.2021 17:24 Відповісти
Взагалі то я з козлорилими хзуйломовними окупантами не спілкуюсь.ПТН -ПНХ ПАДЛО. Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 1954
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31.01.2021 18:38 Відповісти
тогда держи твое мнение при себе
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07.02.2021 15:40 Відповісти
Кожна кацапська мразота буде мені вказувати що робити.Будеш вказувати в себе за порєбриком худоба гвинторила.
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07.02.2021 15:45 Відповісти
ты только что нарушил правила
в бан хочешь?
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07.02.2021 15:56 Відповісти
Не розумію собачої і не маю бажання спілкуватись з посібниками окупанта.
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07.02.2021 16:01 Відповісти
ага, забоялся бана!
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07.02.2021 19:26 Відповісти
ПТН-ПНХ Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 770
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07.02.2021 19:55 Відповісти
да я ж не против, чтобы птн туда Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 2393
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07.02.2021 21:37 Відповісти
не розумію собачої,не смерди ****** сєпарок.
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07.02.2021 21:50 Відповісти
Для того, щоб звільнити - достатньо службового розслідуванн, а вже "ступінь..." вирішить Суд! (На мою думку, все досить толково викладено у статті)
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31.01.2021 10:58 Відповісти
Временно Отстранить а не уволить
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31.01.2021 11:00 Відповісти
"...досить толково викладено..." ? - есть фраза "на основании служебного расследования"?

на основании каких-то воплей недотраханной военнослужащей которой отказал офицер в сексуальном обслуживании увольнять офицера?

пипецпля...
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31.01.2021 11:01 Відповісти
Уволили только благодаря настойчивой просьбе жены Хомчака.
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31.01.2021 11:41 Відповісти
Даже и представить не могу какая версия для жены была избрана рабочей.... Рискуя жизнью пытался внедриться?
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31.01.2021 10:44 Відповісти
Не, скорее углубить и расширить...путём внедрения
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31.01.2021 10:46 Відповісти
Сотрудник СБУ приходит вечером домой и говорит жене: «Представляешь, милая, мы сегодня на работе пакет с белым порошком получили» Она: «что, Сибирская язва?» он: «хуже, триппер!»
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31.01.2021 10:50 Відповісти
"военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки Источник: https://censor.net/ru/n3245117"
За что и доколе????!!!
Он просто хотел оказать сексуальную...тьху ты, "социальную поддержку"
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31.01.2021 10:44 Відповісти
И доукомплектовать так сказать.
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31.01.2021 10:47 Відповісти
Отож...
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31.01.2021 10:48 Відповісти
Повинен же був знати, що анал-табу. Хоча є шанс попасти в парламент, там вже сформована відповідна депутатська група.
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31.01.2021 10:51 Відповісти
В країні зелений бардак.
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31.01.2021 10:45 Відповісти
ну не самая ключевая должность,ущерб для армии минимальный.
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31.01.2021 10:47 Відповісти
Может и единомышленников, так сказать, взрастить успел... Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач - Цензор.НЕТ 5812
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31.01.2021 10:51 Відповісти
Да он бабник...Уволили и поделом.....Хотя как офицер свою работу делал хорошо.
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31.01.2021 10:50 Відповісти
тут баба не права, зразу чому з ним в губи цмокалась і не раз при тому ?
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31.01.2021 10:55 Відповісти
Какая баба не права? Он их десятками поимел.....Наглый и упорный тип....
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31.01.2021 11:03 Відповісти
если он скот - то тогда подача новости об этом некорректна.

И второе - если он скот - то должны были сами тихо его убрать - нафига на всю страну это выносить?
Или эта "военнослужащая" решила хероем стать?
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31.01.2021 11:11 Відповісти
А ктож его тихо уберет? Она подполковник - офицер на ранг ниже его.....молодец что убрала ЭТО существо с его должности....Он бы еще многих женщин попортил пользуясь властью...А эта посада многое дает....Думаю не просто так жена Хомчака стала главой Черниговской ОДА - и ЭТО существо начало метить ВЫШЕ- хотело стать генералом....Он по работе должен иметь с ней прямой контакт, а значит и выход на Хомчака......
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31.01.2021 11:25 Відповісти
понял...

там завязки уже повыше...
я просто исходил из логики нормальной армии.
А у нас и армия с головы гниёт...

Ok
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31.01.2021 11:30 Відповісти
будущею дупутаткою, может Фонд образует какой, или кто под нее подписался Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 21
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31.01.2021 12:23 Відповісти
На фото наглый похабный свин. Наверное, ещё и женат, ещё и дома жену мучает
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31.01.2021 10:57 Відповісти
какой нахал...такому не место там, только здесь, в вашем мужском гареме Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 6083
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31.01.2021 12:26 Відповісти
Не судіть по фото...Бо якщо судити по останнім фото нашого президента,то він не тільки"жену мучаєт",а і кота...
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31.01.2021 12:57 Відповісти
Какие ещё домагательства? Это попытка изнасилования -Значит свина в питушатню на зону.
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31.01.2021 11:11 Відповісти
Піде до реформованого суду,і буде судитись з Міністром Оборони.
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31.01.2021 11:16 Відповісти
Лишня личка не привід кидатись з членом на підлеглу. Нехай службове розслідування з'ясує щоб не плодили ППЖ, які заводили маршали-м'ясники Другої світової. Один танкіст Зіновій Колобанов в складі 5 танків КВ зумів знищити 22 німецьких танки, і медсестра ППЖ Жукова отримали однакові ордени Червоного прапора, а ППЖ щей орден Чевоної зірки і звання офіцера. Як бачимо нічого нового не має.Все повторюється Тож повинно бути розслідування і хтось сексуально заклопотаний (чи збочений) має йти на XYZ з ЗСУ.
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31.01.2021 11:18 Відповісти
ниче не поменялось ,у нас тож швейю на посади стрильця награждали перед строем , при этом посада швеи была занята
выходит награждали за красивые глаза ? а Петру ( условно ) за атаку - х ничего
а по теме, как эта женщина стала подполом ( для многих офицеров это вершина карьеры ) ,
в посте много загадок , и недомолвок , так че выводы делать рано
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31.01.2021 17:10 Відповісти
А может это любовь, ну вот случилось, просто этот Криворучко не мог как-то иначе выразить свои чувства... Он же полковник, книжек не читал, а хватание за гениталии это для него как серенада под балконом...
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31.01.2021 11:20 Відповісти
Девушка,вы почему пришли на работу в мини-юбке?
тов.маршал ,мое платье до пят вчера попало в аварию,ааша машина сгорела и пол юбки тоже,слава Богу жива осталась..
так девушка,за Мерседес заплатите полцены,а платье купим в лучшем Бутике ...
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31.01.2021 11:22 Відповісти
Он полковник, она подполковник, захотела быть сверху. Не щупать надо было, е........... , все бы было нормально, она не молода, а хочет, а он, возможно хотел, но не смог. ГОДА. Так что, простите господа, бабы - это зло.
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31.01.2021 11:23 Відповісти
Віддайте цього полковника на виховання до верещучки.Вона щойно верещала про сором у ВСУ.То нехай вона з цього Криворучки зробить верещату кривописю).
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31.01.2021 11:29 Відповісти
Почему уволен? Почему на в штрафбат, в зону ООС? Пускай этот херой там сепарш дрючит, ещё и награду членом заработает, член ведь не только чтобы на рояле им...
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31.01.2021 11:31 Відповісти
+
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31.01.2021 12:04 Відповісти
Начал оказывать знаки внимания с 2016 г, 5 лет назад. Молчала 5 лет, обвинила только сейчас . Если не хотела, то врезала по физиономии и приставания прекратились бы. 100% мужик стерпел бы. Друзья! дело тёмное. Скорее что-то между ними было эти 5 лет! но повздорили. А бабы существа мстительные, тем более не дура если подполковник. По рангу почти равные. "Хватал за генеталии?" а может и не хватал, а может, наоборот, одобряла Все со слов, голословные обвинения, хотя может подобрала пару свидетельниц - тогда мужику туго придется. Однако статьи если не было изнасилования в УК нет. Баба замужняя или нет? Комиссар женатый или нет? Подполковничка, она что девственница, что так оскорбилась? Почему об этом не пишут. Тут тебя неженатого сексуально озабоченного любая соблазнит, а потом заявит, что ты ее хватал и не только хватал.. И тебе капец. Поэтому модератор правильно пишет, чтоб воздержались от обвинений и не писали всякую чушь. СУД РАЗБЕРЕТСЯ!
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31.01.2021 12:16 Відповісти
Это все обычный треш основанный на голословном обвинении в сексизме. Скорее всего бабця не хотела работать на одном уровне с остальными.
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31.01.2021 12:22 Відповісти
Суд разберется????? В чем???? Он бабник у него на работе любовница (давняя много лет)....он бегает за всеми симпатичными юбками....ЭТО АКСИОМА и ВСЕ кто с ним работают ЭТО ЗНАЮТ....А то что СУДЬЯ за деньги может его СВЯТЫМ назвать и рекомендовать с него ИКОНУ писать....Так это не "суд разберется", а он КУПИЛ чсуд как и все в Украине этот СУД покупают.....
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31.01.2021 12:52 Відповісти
Уволить до решения суда - высшая тупость высшего руководства, которая в конечном итоге закончится восстановлением через тот же суд.
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31.01.2021 12:20 Відповісти
Надеюсь далее следствие - суд -тюрьма!
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31.01.2021 12:20 Відповісти
гениТальное правосудие? Подержал тётку за попку - уволили, украл бы пару миллионов - ничего бы не было.
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31.01.2021 12:32 Відповісти
А ты подумай, может сейчас какой нибудь ******* твою тетку за попку держит.
Понять и простить?
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31.01.2021 14:00 Відповісти
Правильно зробили, що звільнили. Людина, а тим більше офіцер збройних сил з такими слабкостями це легка здобич для вербовки та шантажу з боку іноземних спецслужб .Людина з відсутністю морально - вольових якостей, це вже потенційний шпигун.
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31.01.2021 12:40 Відповісти
Голословные обвинения. Тем более все взрослые люди и понимают. Если не было повода, провокации, то никто тебя за пи**у не схватит. Может сделала из мухи слона, чтоб отомстить. А может и вообще ничего не было, может тётка насмотрелась амерских фильмов и решила начальничка уделать. Не вижу прямых доказательств, что полковник мерзотник.
Вон в Пентагоне тоже полковника уволили, потому что услужливо открыл дверь перед сотрудницей, а та заявила что это недопустимые знаки внимания и секс-домогательство.
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31.01.2021 12:54 Відповісти
Он МЕРЗОТНИК.....И все в Черниговской области кто служил с ним ЭТО ЗНАЮТ.....Он БАБНИК....это тоже все знают....Даже за 200 км от Чернигова...
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31.01.2021 13:17 Відповісти
Очевидно это ты чего то пересмотрел.
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31.01.2021 13:58 Відповісти
Напрягает то ,что снова деяния военных расследует гражданская полиция и гражданский суд будет судить....
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31.01.2021 12:57 Відповісти
Этот ублюдок не воевал и не совершал военных преступлений, а обычное домогательство с использованием служебного положения. Так что пусть тебя не напрягает.
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31.01.2021 13:56 Відповісти
А по морде ему дать она не пробовала?
Ну котда он её за промеждуног хватал?
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31.01.2021 13:02 Відповісти
Это армия. За нападение на командира при исполнении грозит реальный срок. В лучшем случае ее бы уволили чтобы не поднимать шум, а не его как сейчас.
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31.01.2021 14:03 Відповісти
За такі речі має бути кримінальна відповідальність. А то "звільнили в запас". А компенсація жінці де? Таких мають звільняти з анулюванням стажу служби з позбавленням військової пенсії (ці кошти мають бути виплачена постраждалій! від МО). Тоді МО відчує відповідальність за підготовку таких дебілів. Вважаю що жінка мала право його застрелити...
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31.01.2021 13:32 Відповісти
Чушь. У нас сейчас геи или импотенты через одного. И не известно что хуже. Мужик никого не насиловал а по морде любая могла дать. И мужик стерпел бы. Другое дело, что на такую работу нужно брать женатых, чтоб супруга следила за нравственностью.
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31.01.2021 13:38 Відповісти
Пусть теперь дрочит на гражданке.
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31.01.2021 13:52 Відповісти
Ну дуже іпатись хтів... Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 588 Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 5132
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31.01.2021 14:02 Відповісти
так а толку он ща пенсию будет получать и утроиться куда работать в атб или еще куда начальником..в траш или сильпо или на фирму ..а расследование где служебное..уволить и дурак может.. со всеми регалиями им едалями...
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31.01.2021 15:25 Відповісти
советская армия во всей красе. Оставить боевых батальонных, ротных, взводных командиров - всех остальных - нах, даже не в запас - по несоответствию уволить.
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31.01.2021 18:46 Відповісти
 
 