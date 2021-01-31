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Підозрюваного у вбивстві українця, який 5 років переховувався від правоохоронців, затримано на кордоні з Польщею, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Підозрюваного у вбивстві українця, який 5 років переховувався від правоохоронців, затримано на кордоні з Польщею, - ДПСУ

Вчора вночі в пункт пропуску "Шегині" прибув автобус польської реєстрації "Львів - Вроцлав". Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із позначкою "під час виявлення затримати".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, прикордонники Львівського загону відразу ж затримали чоловіка і повідомили про це співробітникам Нацполіції.

Виявилося, що 40-річний українець розшукується правоохоронцями Львівщини за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 115 КК (умисне вбивство).

"Чоловік, ймовірно, думав, що про нього забули, і вирішив сховатися в Польщі, адже з'ясувалося, що його розшукують із грудня 2015 року. Затриманого передано представникам Національної поліції", - підкреслюється в повідомленні Держприкордонслужби.

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За пять років можна було тричі змінити зовнішність і придбати нові документи. Бази ДНК нема.
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31.01.2021 13:22 Відповісти
до автора статті:
40-річний українець розшукується правоохоронцями ЛьвівщиниДжерело: https://censor.net/ua/n3245120

40-ріний українець не може сам себе розшукувати! Пишіть правильно по-українські, а не дикою сталінкою: 40-річного українця розшукують правоохоронці Львівщини
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31.01.2021 13:45 Відповісти
"Ну и что, это было давно, уже пять лет пошло" по версии кремлевского холуя Ермака.
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31.01.2021 14:51 Відповісти
 
 