Підозрюваного у вбивстві українця, який 5 років переховувався від правоохоронців, затримано на кордоні з Польщею, - ДПСУ

Вчора вночі в пункт пропуску "Шегині" прибув автобус польської реєстрації "Львів - Вроцлав". Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із позначкою "під час виявлення затримати".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, прикордонники Львівського загону відразу ж затримали чоловіка і повідомили про це співробітникам Нацполіції.

Виявилося, що 40-річний українець розшукується правоохоронцями Львівщини за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 115 КК (умисне вбивство).

"Чоловік, ймовірно, думав, що про нього забули, і вирішив сховатися в Польщі, адже з'ясувалося, що його розшукують із грудня 2015 року. Затриманого передано представникам Національної поліції", - підкреслюється в повідомленні Держприкордонслужби.

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