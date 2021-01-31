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мітинг (731) протест (2249) Росія (47164) Навальний (573)

Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального в Росії затримали вже понад 1000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВД-Инфо.

Зазначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході наразі,  на 12:25 (за київським часом. - Ред.), затримано вже понад 1000 осіб.

Найбільша кількість затриманих у Владивостоці - 113 осіб і Москві - 100. У Красноярську затримали 81 людину, в Новосибірську - 90, Новокузнецьку - 33 людини, в Іркутську - 27.

Тим часом у ЗМІ і соцмережах публікують кадри жорстких затримань.

У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.

На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закрито сім станцій метро в центральній частині Москви.

Дивіться також: Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального. ВIДЕО
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Топ коментарі
+49
Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 500 - Цензор.НЕТ 5789
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31.01.2021 11:37
+33
Як казав Навальний, Крим віджали незаконно, але ж він не бутерброд. Щоб назад віддати. Навального посадили незаконно, але ж і він не бутерброд, щоб просто відпустити. Нехай сидить.
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31.01.2021 11:40
+30
"...протестующие вышли на лед и водили хороводы."

Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 500 - Цензор.НЕТ 9673
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31.01.2021 11:32
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Во, лаптеногое начало писать В Украине, уважают твари безродные
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31.01.2021 12:55 Відповісти
Містечкові любителі рашкостана в екстазі. Вони теж по горбу хочуть.
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31.01.2021 12:04 Відповісти
цирк
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31.01.2021 12:09 Відповісти
Це разом з омонівцями.
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31.01.2021 13:28 Відповісти
Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 500 - Цензор.НЕТ 7349
- Барин, выходи!
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31.01.2021 12:12 Відповісти
потомственные холопы
Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 750 - Цензор.НЕТ 9255
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31.01.2021 12:26 Відповісти
А кого это ОРДА гнобит?
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31.01.2021 15:21 Відповісти
Мокшан, знамо дело. Посмотри на архитектуру деревянных строений и характерный кафтан у человека со списком в самом центре картины.
Картина Сергея Иванова "Баскаки" (1909 г.). Хранится в Музее истории Москвы.
Бгг
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01.02.2021 10:35 Відповісти
Так Русь же, орда?
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01.02.2021 10:59 Відповісти
Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000 - Цензор.НЕТ 8153
Какая Русь? Та, шо Запоребрик (с украденным мокшами названием Русь) - да. Она - Орда.
"Мы правопреемники не только Киевской Руси, Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Мы правопреемники Волжской Булгарии, Золотой Орды и кавказских государственных образований, создававшихся сподвижниками пророка Мухаммеда." ©
Или как говорило *****:
"О давнем происхождении российского ислама говорят татарские корни у названий многих улиц Москвы." (там же)
Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000 - Цензор.НЕТ 5438 Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000 - Цензор.НЕТ 6003
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01.02.2021 13:39 Відповісти
Когда это ху...ло своим терпилоидам-холопам разрешал хороводы ходить?!! Да еще и по льду! Совсем охамели сволачи....
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31.01.2021 12:13 Відповісти
Если люди остановятся, то это будет всё.
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31.01.2021 12:13 Відповісти
Всё - конец.
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31.01.2021 13:43 Відповісти
Кому?
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31.01.2021 15:22 Відповісти
Народу, вновь будут рабами лет так 20-ть
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31.01.2021 16:37 Відповісти
Какому народу?
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31.01.2021 16:44 Відповісти
Хороводов из которых кричат "Путин вор!" ху...ло боится как черт ладана...
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31.01.2021 12:14 Відповісти
а шо вони з тою пенсіонеркою робити будуть? несуть так акуратно, ладно я ше пойму як молоду Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 500 - Цензор.НЕТ 1284
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31.01.2021 12:17 Відповісти
Да и хрен с этим Мордором. Всё равно ничего не будет.
==========
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
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31.01.2021 12:18 Відповісти
Я за ОМОН.
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31.01.2021 12:19 Відповісти
...на даному етапі "я за омон", - це логічно, можливо таким чином через удари кийками по голові кацапи усвідомлять, що вони не громадяни расєї, а насєлєніє )(уйлостана, Можливо розрушать це пуйловське гніздо, як колись нєрушімий саюз.
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31.01.2021 13:53 Відповісти
Не людей, а терпил, правильно избивает, кацапов нужно учить😁😁😁😁
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31.01.2021 12:20 Відповісти
уже 850. Но не надо обольщаться. Крым Небудербродович такое *****. как и путлер, только моложе и пока без власти. .
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31.01.2021 12:20 Відповісти
как по мне, то еще и хуже. ибо, если навальный станет президентом, то начнутся пестни о так называемой "перезагрузке" - а, чем это заканчивается известно.
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31.01.2021 12:44 Відповісти
Навальный станет президентом?)))) Скорее пес шелудивый, из Моршанска))) У Навального поддержки НОЛЬ. Пипл выходит ПРОТИВ, а не ЗА.
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31.01.2021 15:11 Відповісти
"возможно все, что можно представить, можно осуществить" Уильям Клемент Стоун.

народ точно так же может и проголосовать не "за", а "против". в современной истории уже есть пример подобного голосования "нарида" в одной из европейских стран .

ЗЫ: кстати, в моем сообщении слово "если" употреблено не за здря
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31.01.2021 15:38 Відповісти
Понял, но, Навальный никогда и ничего не добьется в Раше. Он скорее антигерой, чем что-то еще. Не хочу быть капитаном очевидность. Таких "президентов" уже хватает, Гуайдо, Тихановская... там же и Навальный.
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31.01.2021 15:43 Відповісти
как по мне, то все равно кто на рф будет презиком (навальный, овальны или иной) - лишь бы не начали опять мантры о перезагрузке
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31.01.2021 15:45 Відповісти
Nespokojno teper i benzokolonke ,so vremenem eto vsio mozet perejti v grazdanskuju vojnu i pojavitsia novyje respubliki
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31.01.2021 12:22 Відповісти
Це вже точно...Кремль би взяли і тут же посадили б туди когось на кшталт Пороха чи Зєлі...
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31.01.2021 12:50 Відповісти
украина не россия в киеве в беркут летел булыжник с мостовой и коктейли молотова -- а в бензоколонке снежки кидают в омон -- бензин экономят -- за эту экономию ***** ****** рассеян палками и отвозит в сизо --- скоро начнет и новачком поливать доиграются -- машины с решетками надо переворачивать и жечь . а то так и будут целый год ребра под дубинки подставлять как бульбаши
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31.01.2021 13:41 Відповісти
Юра, просто в бензоколонке, за булыжник, от 10 лет, а главное, вычислят.
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31.01.2021 15:13 Відповісти
Нет времени объяснять, тащите водометы!
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31.01.2021 12:30 Відповісти
снимающих на камеры порой больше чем самих протестующих.. а живодеры беркутята наши стараются там небось рук не покладая демонстрируя верность параше
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31.01.2021 12:31 Відповісти
Для кацяпів смута тільки починається, далі розвал, на запчастини.
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31.01.2021 12:39 Відповісти
«Жалко рюсских людей.Если не умеешь думать,так дураком и будешь жить.Но растут новые люди..Поумнее нас..Может и жить будут лучше нас..,» Л. П. Берия
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31.01.2021 12:34 Відповісти
Бегают,снимают,а их бьют вдоль и поперек. А они всё бегают снимают и в интернет выкладывают,лайки собирают...
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31.01.2021 12:36 Відповісти
Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 750 - Цензор.НЕТ 2583
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31.01.2021 12:40 Відповісти
больше всего нравится как мусора в громкоговоритель орут "НАХОДЯСЬ НА УЛИЦЕ ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН!!!" Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 750 - Цензор.НЕТ 5754 оказывается есть такой закон Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 750 - Цензор.НЕТ 5754
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31.01.2021 12:40 Відповісти
🤔🙄🤫🤫🐏🐏😱
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31.01.2021 12:41 Відповісти
раби..
якби хтось з тих виродків дозволив би собі таке з моєю дитиною або матірью, у нього б вже все горіло, а ця істота вже б конала з проломленим черепом..
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31.01.2021 12:45 Відповісти
Украина не Россия. Тронули студентов, на следующий день вышел миллион и полители брусчатка с коктейлями молотова. А эти ходят как стадо баранов снимают как их пи"дят
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31.01.2021 12:50 Відповісти
отож.. навіть бридко дивитися..
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31.01.2021 12:52 Відповісти
Як там вони шуткували над нашим майданом і беркутом, б'ють значіть *******?
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31.01.2021 12:46 Відповісти
Россия лет на 20 отстаёт от Украины в процессе формирования и эволюционирования гражданского общества. Мне этот лёгкий движ, который сейчас там происходит напоминает серию протестов «Украина без Кучмы» начала нулевых. Не известно сколько отпущено путену природой, но состояние гражданского общества в россии говорит о том, что у него есть ещё не один год на царство.
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31.01.2021 12:47 Відповісти
не на 20, а на віка відстає.
вони і після фуйла чергового царя собі на шию посадять.
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31.01.2021 15:30 Відповісти
Есть шанс на частичную фрагментацию россии. С развалом имперской модели государства, то что от неё останется по инерции понесёт на Запад.
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31.01.2021 15:45 Відповісти
Зачем надо было арестовывать навального. что бы потом лупашить кацапов. Дебилы татарские.
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31.01.2021 12:49 Відповісти
Мы одобряем так как поддерживаем любой движ где пи"здят кацапов Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 750 - Цензор.НЕТ 2569
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31.01.2021 12:51 Відповісти
Так, я тоже - за. Ведь нет логики у аналитиков ввх - это ж легко просчитывалось.
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31.01.2021 12:55 Відповісти
Я так переживаю за омонівців!
Не доведи Господи ще ударять хоч одного космонавта!
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31.01.2021 12:50 Відповісти
ЕСЛИ НА ОДНОГО ПЕНСИОНЕРА 4 ОМОНОВЦА !!! ТО СКОЛЬКО НУЖНО ПЕНСИОНЕРОВ ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ВСЕХ ОМОНОВЦЕВ !?)
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31.01.2021 12:52 Відповісти
Лишь бы не пиндосы
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31.01.2021 12:53 Відповісти
Когда ж уже там начнется нормальное месилово, чтоб орки забыли про весь остальной мир, и начали пожирать друг друга изнутри.. Пусть это будет ихнняя семейная домашняя бытовуха , с поножовщиной, огнестрелами, брат на брата, сестра на сестру и все на всех. Вот это и будет им - своя гражданская война, которую они всем впихивают под разными соусами. Своя - долгожданная, ожидаемая, вынянчанная.
А потом пусть лет двести отходят от этого семейного "загула" - тихие, смирные, коматозные.
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31.01.2021 12:54 Відповісти
Беларусь номер два, эти протесты будут тянутся так же долго, как и в Беларусии, никакого от них толка, ничего они не добьются.
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31.01.2021 13:00 Відповісти
Переворот в мордоре могут совершить только оголодавшие матросы и солдаты. Традиция.
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31.01.2021 13:04 Відповісти
и то если украинские корни...
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31.01.2021 13:08 Відповісти
...якщо на це дадуть гроші рабіновічі.
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31.01.2021 14:05 Відповісти
******* katsapoff, что бы блевали печёнками и почками.
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31.01.2021 13:04 Відповісти
Нехай щастить!
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31.01.2021 13:05 Відповісти
ни любви ни тоски ни жалости
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31.01.2021 13:09 Відповісти
Там "наші" беркутята їх дубасять. Вони ж "герої" для них! Для кацапа отримати "по сусалам" від героя це ж щастя! Карма вона така - кожний віддубасений кацап в наступному житті народиться поліцаєм, а кожний забитий до смерті відразу майором... Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 750 - Цензор.НЕТ 1120
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31.01.2021 13:10 Відповісти
С чего ты взял, что митингуют кацапы? Ты же сам говорил, что кацапы - потомственные рабы! А теперь получается рабы взбунтовались? Ты разберись сначала в своих методичках! Наверняка митингуют потомственные укры и снова отхватывают по горбу. А кацапы их снимают ))
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31.01.2021 15:04 Відповісти
Раби збурювались час від часу, "вигрібали", а рабовласницький лад продовжував існувати століттями.
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31.01.2021 15:23 Відповісти
ну так, согласно этой логике, получается, что украинцы тоже рабы, только возмущаются "час від часу". И рабовладельческий строй никуда не уходил из нашей страны, судя по тому, как живут украинцы. Так получается?
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31.01.2021 16:28 Відповісти
А ти в цьому сумніваєшся? Не сумнівайся! Ми не є дітьми герої-переможців! Ми спадкоємці виживших, а герої, як відомо, загинули в боротьбі не лишивши нащадків. Ми 300 років пристосовувались. Але наших пристосуванців навіть порівнювати з кацапами неможливо. Для нас рабство ганьба, а для кацапа - чеснота! В порівнянні з цими імбіцилами ми титани! Як писав Губєрман "Не сами по себе мы хороши, а фону из говна благодаря". У нас вже було 4 Майдани і кожен наступний був радикальніший за попередній. Останнім буде Майдан Лінча. Кожен українець вже давно готовий до "Коліївщини". Ми такі вайлуваті, що деяким метушливим дебілам здається що ми не реагуємо. Ті хто так думає завжди дуже вражені перед смертю...
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31.01.2021 17:11 Відповісти
Быстрее бы майдан линча. Только желательно, чтобы украинцы на нем не друг другу чубы скубли, а тем, кто привел их к такому состоянию
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31.01.2021 18:11 Відповісти
Тому і не варто поспішати з Майданом як би до цього не підбурювали хабадівці Яроша або ще якого "квасного патріота". Як на мене то еволюція справа повільна, але надійна і невідворотна. Останні засоби для останніх часів.
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31.01.2021 18:28 Відповісти
молодцы, что выходят, но очень мало,нужно раз в 10 больше.
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
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31.01.2021 13:10 Відповісти
Русише швайне отгребают по полной.Зачет
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31.01.2021 13:17 Відповісти
С чего ты взял, что отхватывают кацапы? Кацапы ни за что не вышли бы на митинг, потому что они рабы. Из этого делай вывод, кто там на самом деле отхватывает по горбу
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31.01.2021 15:06 Відповісти
Досидить Навальний свої 30 днів і закінчаться ті протести тим, чим закінчилися в 2012 році. Буде як тому дядькові, в якого на базарі кожуха вкрали - пішов додому без кожуха.
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31.01.2021 13:20 Відповісти
Шановні бомбісти -- нігелісти ! НЕ зрозумілий ваш в*їдливий скептицизм ? Тріщить імперія. як зазначав Володя Ленін-- тюрма народов ...---це ж чудово !!! / Для всих нас -- віддушина .../ Хто НЕ глухий --уважно вслухайтеся в коментарі журналістів на заворушеннях станції -- метро " Сухаревская " то почуєте : ---Терорісто ...--- Украинец ? Варто пригадати : з чого розпочиналася революція росії --1905 р. / кровава неділя / ? А розпочалася вона з мирної ходи . яку очолив наш козарлюга. із Полтавської губернії -- .піп Гапон -- повів натовп з петицією . до раклів--царедворців... З великого переляку ті запуляли 1000 кацапидлів. а іще 2000-- було поранено ... Отож побажаємо їм успіху в розвалі імперії зла !
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31.01.2021 13:24 Відповісти
Зато без Америки.
А что бьют,так это ж свои...
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31.01.2021 14:38 Відповісти
Слава рускому ОМОНУ и народу охламону. Бей до дна, бей до дна не жалей кацапа.
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31.01.2021 15:45 Відповісти
Да по-хрен, толку ноль.
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31.01.2021 16:00 Відповісти
Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000 - Цензор.НЕТ 4467
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31.01.2021 17:39 Відповісти
Б'є значить любить.
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31.01.2021 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2lq8wcQCOdM
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01.02.2021 10:24 Відповісти
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